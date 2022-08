Exklusiv: Der Flüchtling, der versuchte, einen Krieg zwischen den USA und China auszulösen

Von Pepe Escobar,

ISTANBUL – Guo Wengui, auch bekannt als Guo Haoyun und unter seinen englischen Namen Miles Kwok und Miles Guo, ist ein politisch engagierter, selbsternannter chinesischer Milliardär im Exil, der versucht hat, einen Krieg zwischen den USA und China anzuzetteln.

Am 15. Februar beantragte der Milliardär beim US-Konkursgericht in Bridgeport, CT, Konkursschutz nach Kapitel 11 und gab dabei Vermögenswerte von nur 3.850 Dollar und Verbindlichkeiten zwischen 100 und 500 Millionen Dollar an. Guos Erklärung erfolgte, nachdem ein Hongkonger Vermögensverwalter, die Pacific Alliance Group, ihn wegen unbezahlter Schulden verklagt hatte.

Das ging natürlich nicht auf. Nur drei Monate nach der Konkursanmeldung hatte Guo bereits fast 2 Millionen Dollar für Anwaltskosten ausgegeben. Doch am 11. Mai reichte er über seinen Anwalt beim Gericht eine Verzichtserklärung auf den Privatkonkurs ein, in der er erklärte, dass er keine Mittel mehr habe, um seine Anwaltskosten zu bezahlen.

Während der Konkursanhörung behauptete Guo, er besitze kein Haus, kein Auto und keine Kreditkarten. Das passte nicht zu dem verschwenderischen Lebensstil, den er in den sozialen Medien zur Schau stellte – mit Villa, Privatjet und Jacht.

Handelt es sich bei dieser Geschichte also wirklich um einen Bankrott? Oder handelt es sich um eine ausgeklügelte Masche?

Ich will dazugehören, New York, New York“.

Guo wurde im Februar 1967 in einer bescheidenen Familie in einer ländlichen Gegend der Provinz Shandong geboren. Nach Angaben der Nachrichtenseite China Youth Network machte er als Teenager sprichwörtlich augenöffnende Erfahrungen, wie Schulschwänzen, Schlägereien und Glücksspiel. Er heiratete mit 18, brachte seinen eigenen Bruder wegen eines Streits um lediglich 7.000 Yuan um und wurde wegen Betrugs zu drei Jahren Gefängnis und vier Jahren Bewährung verurteilt.

Guo wurde berühmt, indem er ein Immobilienimperium in Peking aufbaute, das ihm von begeisterten chinesischen Internetnutzern Titel wie „Kapitalriese“, „Machtjäger“ und „Pirat der Karibik“ einbrachte. 2017 stellte Interpol eine Red Notice für Guo aus, der bereits 2015 in die USA geflohen war, nachdem er von der chinesischen Regierung des Betrugs, der Bestechung und der Geldwäsche beschuldigt worden war. Er hat alle Vorwürfe bestritten.

Öffentlich zugänglichen Informationen zufolge hat Guo jedoch eine Reihe von Finanzbetrügereien begangen, darunter einen Betrug in Höhe von 539 Millionen Dollar, der sich an Kleinanleger in den Vereinigten Staaten richtete, einen betrügerischen Kredit in Höhe von 470 Millionen Dollar in China und ein Kryptowährungs-Ponzi-System in Höhe von 43 Millionen Dollar.

In den letzten Jahren hat Guo ein recht aktives Online-Leben geführt und ist vor allem durch seine scharfe Kritik an der Kommunistischen Partei Chinas bekannt geworden.

Nach Angaben des chinesischen Büros für öffentliche Sicherheit in Chongqing hat Guo seit August 2017 einen Antrag auf politisches Asyl in den USA gestellt, indem er eine Reihe von Online-Enthüllungen ausgeheckt hat.

Einige davon, die sich um die sexuellen Eskapaden von Hunter Biden drehten, erregten die Aufmerksamkeit der US-Medien. Guos zentrale Aussage lautete damals: „Wir müssen zum Ausdruck bringen, dass die Kommunistische Partei Chinas dies benutzt hat, um Hunter und [Joe] Biden zu bedrohen“. Dafür lieferte er jedoch keine Beweise.

Im Jahr 2017 erregte Guo die Aufmerksamkeit von Foreign Affairs in einem Artikel, der von Rush Doshi mitverfasst wurde, der jetzt Senior Director für China beim Nationalen Sicherheitsrat der USA ist. Der Artikel konzentrierte sich darauf, wie Guo – ohne Quellen oder schlüssige Beweise zu nennen – reißerische Anschuldigungen gegen den chinesischen Vizepräsidenten Wang Qishan, den Leiter der Anti-Korruptionskampagne von Präsident Xi Jinping, vorbrachte.

„Guo Wengui, ein im Ausland lebender chinesischer Milliardär, begann, auf YouTube und Twitter brisante Behauptungen über Chinas Führer aufzustellen“, erklärten Doshi und Co-Autor George Yin.

„Präsident Xi Jinping, so behauptete Guo, habe belastende Informationen über Wang Qishan, Xis rechte Hand und Leiter seiner Anti-Korruptionskampagne, gesucht. Guo behauptete, dass der Mann, der mit der Ausrottung der offiziellen Korruption in China beauftragt war, selbst korrupt sei – wenn nicht direkt, so doch über die angeblichen Finanzbeteiligungen seiner Familie. Guos Behauptungen schienen darauf abzuzielen, Chinas wichtigste politische Beziehung vor dem 19. Parteitag im Herbst dieses Jahres zu kappen, auf dem Beamte über Xis Langlebigkeit als Präsident entscheiden und Mitglieder für Chinas höchste Entscheidungsgremien auswählen werden.

Zu Guos Förderern gehörten die in Ungnade gefallenen chinesischen Sicherheitsbeamten Ma Jian, Vizeminister für öffentliche Sicherheit 2006-2015, und Zhou Yongkang, Minister für öffentliche Sicherheit 2002-2007.

Zhou, ein einflussreiches Mitglied des Ständigen Ausschusses des Politbüros, wurde 2014 aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen und im darauffolgenden Jahr zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Im Jahr 2018 wurde Ma zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, weil er von Guo Bestechungsgelder angenommen hatte, wie das Gericht feststellte. Ein weiterer von Guos Handlangern, das Politbüromitglied Sun Zhengcai, wurde 2018 wegen Bestechung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Sun war der Chef der Kommunistischen Partei in der westlichen Megastadt Chongqing. Nach Suns Blamage ging die Aufsicht über Guo auf Chinas Vize-Polizeiminister Sun Lijun (nicht verwandt) und Justizminister Fu Zenghua über. Sun Lijun wurde im Juli 2022 wegen Korruption verurteilt und wartet auf sein Urteil. Fu ist verhaftet und wartet auf seinen Prozess.

Auffällig ist, dass Guo während dieser Zeit als Agent von Elementen der chinesischen Sicherheitsdienste fungierte, die wegen Korruption entlassen und verurteilt wurden.

Später, im Jahr 2021, ging Guo dazu über, die Behauptung zu verbreiten, chinesische Hacker hätten die Stimmen bei den Präsidentschaftswahlen von Trump auf Joe Biden verschoben.

Guos politische Aktivitäten sind ebenso faszinierend wie seine Geschäftsabenteuer. Vor allem wegen seines Status als ehemaliger Protegé des sehr mächtigen ehemaligen Vizeministers für Staatssicherheit Ma Jian, der selbst ein Mentor von Sicherheitschef Zhou Yongkang war, der damals Mitglied des Politbüros war.

Es ist kein Zufall, dass Guo aus China floh, kurz nachdem Ma und Zhou im Rahmen der Anti-Korruptionskampagne von Präsident Xi verhaftet worden waren. Zu dieser Zeit befand sich Guo in einem erbitterten Geschäftsstreit mit seinem ehemaligen Partner und politisch verbundenen Tycoon Li You. Dies brachte unerwünschte Aufmerksamkeit auf seine Finanzgeschäfte.

Die zentrale Handlung in dieser düsteren Geschichte dreht sich um undurchsichtige Entwicklungen innerhalb des allmächtigen Ministeriums für Staatssicherheit (MSS) in den frühen 2010er Jahren, als Xi Jinping an die Macht kam.

Guos Geheimdienstmitarbeiter, Ma und Zhou, waren Verbündete von Ling Jihua, dem Stabschef des ehemaligen Präsidenten Hu Jintao. Das entscheidende Bindeglied zwischen Ma und Ling war Sun Zhengcai, der ehemalige Parteisekretär von Chongqing, der auch Mitglied des Politbüros ist.

Wie wir gesehen haben, sind Zhou, Ling und Sun alle im Gefängnis gelandet – Ziele von Xis Anti-Korruptionskampagne. Aber bemerkenswerterweise nicht Guo – der nach Angaben ehemaliger chinesischer Regierungsbeamter Ma’s MSS-Agent war, der für Sondereinsätze in Übersee zuständig war.

Guos Aufgabe bestand 2012 darin, den Aufstieg von Xi zu sabotieren, indem er eine Reihe von Fake News in China und in der chinesischen Diaspora verbreitete. Das schlug fehl.

Nichtsdestotrotz blieb Guo laut gut platzierten chinesischen Quellen bis mindestens Oktober 2021 als MSS-Agent im Einsatz. In Anbetracht seiner jüngsten Aktivitäten und der Tatsache, dass er von prominenten US-amerikanischen China-Falken großzügig umarmt wurde, hat es den Anschein, dass sein Auftrag darin bestand, den Beziehungen zwischen den USA und China größtmöglichen Schaden zuzufügen und sie so weit zu entgleisen, dass es kein Zurück mehr gibt.

Wie man von üppigen Geldern aus Übersee profitiert

Guo beeindruckte seine amerikanischen Gastgeber mit der Zurschaustellung seines enormen Reichtums. Nach seiner Flucht aus China ließ er sich in New York in einem 70-Millionen-Dollar-Apartment im Sherry-Netherland Hotel an der Fifth Avenue mit Blick auf den Central Park nieder.

Er prahlte damit, mehr als 200 maßgeschneiderte Anzüge pro Jahr zu kaufen, mehr als 20 Millionen Dollar für Anwaltskosten in aller Welt auszugeben, 10.000-Dollar-Zigarren zu rauchen und limitierte Auflagen des chinesischen Schnapses Moutai zu trinken. All das passt natürlich gut zu seiner Behauptung vor dem Konkursgericht, dass er nur 3.850 Dollar an persönlichem Vermögen besitzt.

In seinem Konkursantrag argumentierte Guo gegenüber dem Gericht, dass seine Ausgaben von seiner Familie finanziert wurden. Das Luxusapartment in New York gehörte dem Familienunternehmen, die Villa dem Unternehmen seiner Frau, die täglichen Ausgaben und all die maßgeschneiderten Anzüge wurden von Golden Spring, einem in New York ansässigen Unternehmen, das seinem Sohn Guo Qiang gehört, bezahlt.

Qu Guojiao oder Natasha Qu, die ehemalige Finanzassistentin von Guo Wengui, die immer noch in China lebt, enthüllte in einem Exklusivinterview, dass Guo im Laufe von über 20 Jahren mehr als 100 Unternehmen in Hongkong, China, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, den Britischen Jungferninseln und den Kaimaninseln gegründet hat. Keine davon sei unter seinem Namen geführt worden, sagte sie. Doch unabhängig davon, wer und welches Unternehmen sie hält, liege der letztendliche Geldfluss und die Beteiligungsverhältnisse immer in Guos eigenem Ermessen, so Qu.

Guo ist dafür bekannt, dass er durch geheime Absprachen mit korrupten chinesischen Machthabern und Wirtschaftsmagnaten ein riesiges Vermögen angehäuft hat: Das ist der Grund für seine Berühmtheit unter chinesischen Internetnutzern als „Kapitalriese“. Der Großteil der Gelder stammte jedoch aus unbekannten Quellen und wurde nie unter seinem Namen geführt.

Die Blair-Verbindung

Wie die angesehene chinesische Wirtschaftszeitung Caixin Global bereits berichtete, wurde eine von Guos wichtigsten Geldquellen mit Hilfe des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair erschlossen. Mit Blairs Unterstützung erhielt Guo 3 Milliarden Dollar von der königlichen Familie von Abu Dhabi.

Blair flog während eines Besuchs im Nahen Osten im Jahr 2013 in einem luxuriösen Privatjet, als er der Gesandte des UN-Quartetts für den Nahen Osten war; er wurde von Guo begleitet, der für die Bezahlung des Fluges verantwortlich war, so Caixin.

Guo gewann die Gunst der Blairs, als er im August 2009 5.000 Exemplare des neuen autobiografischen Buches von Blairs Frau Cherie auf Chinesisch, „Speaking for Myself“, kaufte. Im Jahr 2013 stellte Blair Guo einer Gruppe von Würdenträgern aus der königlichen Familie von Abu Dhabi vor, wie die Zeitung berichtete.

Im Jahr 2014 nutzte Guo mit Unterstützung des allmächtigen Ma Jian, des damaligen chinesischen Vizeministers für Sicherheit, Blairs Position als Sondergesandter des Nahost-Quartetts, um das Vertrauen der königlichen Familie von Abu Dhabi zu gewinnen. Guo unterzeichnete schließlich am 16. Dezember desselben Jahres in Macau einen Vertrag mit ihnen und gründete einen „chinesisch-arabischen Fonds“, wie China Daily berichtet.

Die ersten 1,5 Milliarden Dollar wurden von der auf den Cayman-Inseln registrierten Gesellschaft Roscalitar 2 aus Abu Dhabi am folgenden Tag auf eines der Bankkonten von Guo Wengui überwiesen. Guos damaliger Assistent Qu bestätigte in dem Interview, dass das Geld für den Kauf von Aktien, Immobilien, einer Jacht und anderen Vermögenswerten in Hongkong verwendet wurde.

(Von Guo Wengui unterzeichneter und autorisierter Beleg für die Überweisung von 25,2 Millionen Euro von Bravo Luck Ltd an DWF LLP für den Restbetrag des Kaufs der Yacht Lady May)

Natasha Qu erklärte: „Im Dezember 2014 überwies die Abu-Dhabi-Seite 1,5 Milliarden an Guo Wengui, die sie sofort anwies, das Geld an HK International Funds Investment Ltd. zu überweisen, ein Unternehmen, das von Guo Wengui über sie und Guo Qiang kontrolliert wird.“

Guo, so Qu, „bat darum, insgesamt 520 Millionen Dollar in zwei Raten auf das Konto der Bravo Luck Ltd. zu überweisen. Über das Konto der Bravo Luck Ltd. wurden dann Zahlungen für den Kauf der Yacht Lady May und des Luxusapartments in New York getätigt, und es wurde auch Geld an Guo Qiang selbst und an das von ihm kontrollierte [Unternehmen] Golden Spring“ an dessen Hauptsitz in Hongkong überwiesen.

Von Guo Wengui unterzeichneter und genehmigter Beleg für die Überweisung von 62.990.741,85 $ von Bravo Luck Ltd an IVEY Barnum & O’Mara LLC für den Restbetrag der Wohnung im Sherry Netherland Hotel in New York

Natasha Qu fügt hinzu: „Obwohl Guo Wengui mehr als hundert Unternehmen in Hongkong und auf den Britischen Jungferninseln hatte, war keines davon wirklich geschäftlich tätig, und auf den Konten der Unternehmen befand sich praktisch kein Geld. Sie waren lediglich gegründet worden, um Geld zu beschaffen und zu transferieren. Alle Ausgaben, die Guo Wengui in diesen zwei oder drei Jahren im In- und Ausland tätigte, stammten aus diesem Geld aus Abu Dhabi.“

Es gibt keine Informationen darüber, ob von diesen Geldern noch etwas übrig ist. Klar ist jedoch, dass Guo bis zu seinem jüngsten Konkursantrag und auch danach weiter Geld ausgab. Nachdem er behauptet hatte, völlig pleite zu sein, engagierte Guo drei namhafte Anwälte der renommierten US-Anwaltskanzlei Brown Rudnick LLP, die jeweils mehr als 1.000 Dollar pro Stunde verlangten, wie aus Nachrichtenberichten über die Konkursanmeldung hervorgeht.

Die Anwaltskosten sind in den von Guo Wengui eingereichten Gerichtsunterlagen aufgeführt

Aus den Unterlagen in Guos Konkursverfahren geht hervor, dass er am Tag vor der Konkursanmeldung 1 Million Dollar an die Anwaltskanzlei Brown & Rudnick von Lamp Capital Ltd (Lamp Capital) überwiesen hat. Zusätzlich zu dieser Kanzlei beauftragte Guo laut Gerichtsunterlagen auch die Dienste von Stretto Insolvency Solutions und V&L Financial Services. Im Mai 2022 nahm Guo ein Darlehen in Höhe von 8 Millionen Dollar von seinem eigenen in New York ansässigen Unternehmen Golden Spring auf, um die Kosten für die Insolvenzverwaltung und Finanzdienstleistungen zu decken.

Soll ich bleiben (bankrott) oder soll ich gehen?

Es ist nicht klar, wie wohlhabend Guo Wengui wirklich ist und was sein wirkliches Vermögen ist.

Einer der umstrittensten Vermögenswerte in dem jahrelangen Rechtsstreit zwischen der Pacific Alliance Group aus Hongkong und Guo Wengui ist die berühmt gewordene Yacht Lady May, auf der Bundesbeamte Steve Bannon im Jahr 2020 wegen angeblichen Betrugs verhaftet hatten. Guo behauptete, er habe die Yacht für einen Dollar an seine Tochter Guo Mei verkauft, und sie liege in einem spanischen Hafen.

Natasha Qu berichtet, dass „die Yacht im Februar 2015 von Guo Wengui für 28 Millionen Euro gekauft wurde, mit Geldern aus den ersten 1,5 Milliarden US-Dollar, die vom China-Arab Fund freigegeben wurden, im Namen von Hong Kong International Fund Investment Ltd. und auf denselben Namen registriert.“

Qu sagt, sie habe das Eigentum an Lady May am 17. Juni 2017 für 1 US-Dollar an Guo Mei übertragen, wie von Guo angewiesen. Im Oktober 2014 bat Guo Natasha Qu, eine Treuhanderklärung zu unterzeichnen, um die Hong Kong International Fund Investment Limited für ihn zu halten, woraufhin das Unternehmen zum Preis von 1 HK$ auf Natasha Qu übertragen wurde, um es in seinem Namen zu halten.

In der Treuhanderklärung wurde klargestellt, dass alle Handlungen der Treuhänderin Natasha Qu in Bezug auf die Beteiligung an dem Unternehmen gemäß den Anweisungen des Begünstigten Guo Wengui erfolgen sollten. Nachdem Qu die Treuhanderklärung unterschrieben hatte, sagte sie, das Dokument sei von Guo weggenommen und von seinem Anwalt aufbewahrt worden.

Natasha Qu erklärt: „Als die Polizei in Hongkong 2017 gegen Guo Wengui wegen Geldwäsche ermittelte, bat Guo mich, den Papierkram für eine Reise in die Vereinigten Staaten vorzubereiten, um die gesamte Hong Kong International Fund Investment Limited an Guo Mei zu übertragen.“

Von Natasha Qu unterzeichnete Treuhanderklärung, die Hong Kong International Fund Investment Limited für Guo Wengui zu halten

Nach seiner Flucht in die USA tat Guo sein Bestes, um sich als zutiefst feindselig gegenüber Peking darzustellen. Guos Förderer in den Sicherheitsdiensten wurden wegen schwerer Verbrechen verurteilt oder es wurde gegen sie ermittelt, und er fürchtete eine Verhaftung wegen Korruption. Nach Angaben der New York Times stand Guo wegen Bestechung, Betrug und Geldwäsche auf der Liste der meistgesuchten Personen Chinas.

Guo gab viel Geld aus, um die Unterstützung von Verbündeten von Präsident Donald Trump zu gewinnen. Er engagierte den ehemaligen Strategen des Weißen Hauses, Steve Bannon, für ein Honorar von 1 Million Dollar pro Jahr. Im Jahr 2020 kündigte Guo zusammen mit Bannon die Gründung des „Neuen Bundesstaats China“ an, der angeblich die Kommunistische Partei Chinas stürzen sollte.

Der „Bundesstaat“ hielt am 4. Juni 2022 eine Veranstaltung in New York ab, an der Bannon und eine Gruppe ehemaliger hochrangiger Trump-Mitarbeiter teilnahmen, darunter der Handelsberater des Weißen Hauses Peter Navarro und der Redenschreiber Jason Miller.

Vor dem „Federal State“-Abenteuer gründete Guo 2018 die Rule of Law Foundation und startete eine Reihe von G-Investitionsprojekten wie GTV und G Coin sowie Agrarkredite, G-Club-Karten und Xi Coin. Diese Unternehmungen brachten Hunderte von Millionen Dollar an Umsatz und Spenden ein, brachten ihn aber in rechtliche Schwierigkeiten.

Im Mai 2020 verhängte die Securities and Exchange Commission (SEC) eine Strafe in Höhe von 539 Millionen Dollar für Guos illegale Privatplatzierungen von GTV und G Coin im Wert von 487 Millionen Dollar. Auch die übrigen Projekte werden in unterschiedlichem Maße untersucht, darunter ein „Betriebskredit“ in Höhe von fast 200 Millionen US-Dollar Ende 2020 und über 100 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von einer Milliarde H-Münzen im Jahr 2021. Der Verbleib und die Verwendung dieser Gelder sind ein völliges Rätsel.

Das Konkursverfahren von Guo Wengui ist noch nicht abgeschlossen. Auf Anordnung des Gerichts versprach Guo als Eigentümer der Yacht Lady May am 6. April, die Yacht bis zum 15. Juli in die USA zurückkehren zu lassen und eine Kaution in Höhe von 37 Millionen US-Dollar zu hinterlegen. Am 17. April verurteilte das Konkursgericht Guo wegen des Versteckens seiner Yacht im Ausland.

Am 11. Mai beantragte Guo freiwillig die Aufhebung seines Privatkonkurses. Dieses bizarre Verhalten erregte die Aufmerksamkeit der großen Nachrichtenmedien.

Konkursgericht handelt

Am 16. Juni stellte das Konkursgericht von Connecticut fest, dass Guo Wengui und seine Familie an zahlreichen Gesellschaften mit beschränkter Haftung beteiligt waren und angeblich Vermögenswerte versteckten und Gläubiger betrogen, indem sie beträchtliche persönliche Vermögenswerte auf zahlreiche Untergebene und Familienmitglieder verteilten.

Das Gericht lehnte schließlich Guos Antrag auf Abweisung ab, bestellte einen Treuhänder für die Konkursmasse, setzte das Konkursverfahren fort und beauftragte einen Treuhänder mit einer weltweiten Untersuchung des Vermögens von Guo und der Frage, ob Guo bei der Konkursanmeldung in gutem Glauben gehandelt hatte.

Sollten die Gläubiger bei ihren Ermittlungen feststellen, dass Guo Vermögen versteckt hat und Konkurs angemeldet hat, könnte er der Verletzung des US-Konkursrechts und des Konkursbetrugs für schuldig befunden werden. Das würde ihn in ernsthafte rechtliche Schwierigkeiten bringen. Und dieses Mal wird es keine mächtigen Gönner des Ministeriums für Staatssicherheit geben, die ihm unter die Arme greifen.