EXKLUSIV: Der letzte Schritt zur Versklavung hat bereits begonnen! | Daily Pulse

Was als Nächstes kommt, könnte die Menschheit in dauerhafte Sklaverei zwingen.

Die Mauern Ihres digitalen Gefängnisses rücken immer näher.

Was harmlos erscheint, entwickelt sich still und leise zum perfekten Überwachungsinstrument.

Es wird Sie nicht nur beobachten. Es wird Sie kontrollieren.

Stellen Sie sich vor, Ihnen würde sofort eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Dollar von Ihrem Konto abgebucht – ohne Richter, ohne Geschworene, ohne Berufungsmöglichkeit.

Wie nah sind wir einer Zukunft, in der die Freiheit selbst wie ein Schalter ausgeschaltet werden kann?

Es ist kein Geheimnis, dass der Überwachungsstaat wächst, insbesondere mit den Fortschritten im Bereich der KI. Und doch sind sich viele Menschen noch immer nicht vollständig bewusst, wie allgegenwärtig das Überwachungsnetzwerk mittlerweile geworden ist.

Glenn und Eric Meder von der Privacy Academy kämpfen seit Jahren für unsere persönlichen Freiheiten und unsere Privatsphäre, und sie sind sich einig: Es wird von Tag zu Tag beängstigender.

Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Regierung selbst über KI-Überwachung in den Wohnungen von Privatpersonen spricht. Das ist eine reale Diskussion, die derzeit in den USA geführt wird.

Glenn und Eric sagen, dass es eine Lösung für all diese Probleme gibt und dass es noch nicht zu spät ist. Sie sind heute bei uns zu Gast, um darüber zu sprechen.

Glenn Meder begann das Interview, indem er seine Leidenschaft für Privatsphäre auf Edward Snowden und den Patriot Act zurückführte. Aber es war COVID, das seine Bedenken zu einer dringenden Angelegenheit machte. Was er beobachtete, sagte er, war „COVID-Tyrannei“ – eine weltweit koordinierte Kampagne, um „unsere Freiheiten zu zerstören“.

Ihre Waffe waren nicht nur Gesetze und Verordnungen, sondern die Technologie selbst. Überwachung ist zum Dreh- und Angelpunkt autoritärer Kontrolle geworden, und Glenn fordert die Menschen auf, sich bewusst zu machen, wie schnell sie gegen die Freiheit eingesetzt wird.

Maria ging noch weiter und warnte, dass die Unterdrückung mit der Pandemie nicht aufgehört habe – sie habe sich sogar noch beschleunigt. In Kanada wurde eine rückwirkende Strafverfolgung für Äußerungen ins Spiel gebracht. In Großbritannien, so bemerkte sie, gebe es mittlerweile „30 Verhaftungen pro Tag” allein wegen Meinungsäußerungen im Internet.

Eric fügte hinzu, dass er Großbritannien nun komplett meidet, aus Angst, einer der Verhafteten zu werden. Die Razzien, erklärte er, versteckten sich hinter dem „Online Safety Act”, der vorgibt, Kinder zu schützen, aber in Wirklichkeit, wie er sagte, „nur darum geht, wie wir mehr Kontrolle erlangen können”.

Die Botschaft war erschreckend: COVID war nicht nur ein Moment der Übergriffigkeit der Regierung, sondern der Startschuss für eine neue Ära der Zensur und Überwachung, in der selbst Ihre Worte Sie hinter Gitter bringen können.

Glenn zeichnete dann ein düsteres Bild davon, wie weit die Überwachung bereits fortgeschritten ist. In Texas und Australien werden Bürger gezwungen, ihr Alter nachzuweisen, nur um Zugang zu Suchmaschinen und App-Stores zu erhalten.

Er stellte klar, dass dies nichts mit dem Schutz von Kindern zu tun hat. „Google, Microsoft, Apple – sie alle haben derzeit KI auf unseren Computern installiert, die uns überwacht. Sie macht jede Sekunde einen Screenshot von unseren Bildschirmen.“

Diese KI, erklärte er, sei wie „ein FBI-Agent, der Ihnen rund um die Uhr über die Schulter schaut und nie blinzelt“.

„Das ist bereits Realität“, warnte er und betonte, dass die Entwicklung so schnell voranschreitet, dass die Menschen Angst davor haben sollten, wohin sie führt.

Das Gespräch wandte sich digitalen Ausweisen und den „digitalen Zwillingen“ zu, die Regierungen aufbauen, um uns in Echtzeit zu verfolgen.

Glenn brachte dies direkt mit den digitalen Währungen der Zentralbanken (CBDCs) in Verbindung und warnte, dass die Gefahr nicht nur im digitalen Format liege, sondern auch in der Programmierbarkeit.

Mit CBDCs ist für eine Bestrafung nicht einmal mehr eine Verhaftung erforderlich. „Man bekommt einfach sofort eine Geldstrafe von 500 Dollar … Es gibt kein Berufungsverfahren.” Das Geld würde sofort von Ihrem Konto abgebucht werden, sagte er.

„Sie werden Sie wie einen Hund dressieren, und das wird sehr effektiv sein”, fügte Glenn hinzu und machte damit deutlich, dass es bei diesem System überhaupt nicht um Finanzen geht, sondern um „totale Kontrolle und totale Manipulation”.

Als das Thema auf VPNs kam, wies Maria darauf hin, dass Regierungen, wie beispielsweise in Großbritannien und Australien, bereits planen, deren Nutzung zu überwachen.

Glenn räumte ein, dass nicht alle VPNs vertrauenswürdig sind, betonte jedoch, dass das richtige VPN nach wie vor ein wichtiges Instrument sei. Dann ging er noch einen Schritt weiter und stellte die Frage als Grundsatzproblem dar.

„Ich befürworte nicht, sich gegen die Regierung zu stellen. Ich befürworte Freiheit und das Eintreten für Freiheit“, sagte er. Die Nutzung eines VPN sei keine Rebellion, sondern die Verteidigung „unserer gottgegebenen Rechte“ gegen unrechtmäßige Staatsmacht.

Seine Warnung kam mit Nachdruck: Wenn VPNs verboten werden, muss jeder Bürger entscheiden:

„Wirst du dich einfach fügen oder wirst du für deine gottgegebenen Rechte eintreten?“

Das Interview endete mit einem umfassenden Blick auf das, was auf dem Spiel steht. Maria verwies die Zuschauer auf das kostenlose Webinar der Privacy Academy und merkte an, dass es den Menschen konkrete Schritte aufzeigen würde, wie sie sich gegen den Überwachungsstaat schützen können.

Glenn erklärte anschließend, dass Privatsphäre mehr als nur persönliche Sicherheit sei – sie sei die Frontlinie im Kampf gegen CBDCs, digitale Ausweise und Sozialkreditsysteme.

Er betonte, dass die Menschen zuerst „ihr eigenes Haus in Ordnung bringen” und ihre Daten kontrollieren müssen, bevor sie den Kampf in ihre Gemeinden tragen können. Das alte Prepper-Modell, sich zu verstecken, sei keine Option mehr, warnte er.

„Was sie versuchen, ist, die Menschheit zu versklaven”, sagte Glenn. Sobald das System einmal etabliert ist, werde es fast unmöglich sein, es wieder rückgängig zu machen. „Wir haben nur ein kleines Zeitfenster, in dem wir dies noch verhindern können.”

Maria bekräftigte die Dringlichkeit und wies darauf hin, dass der Plan darin besteht, die Menschen in stark überwachte Smart Cities zu treiben und sie nicht „willkürlich im Busch leben zu lassen”.

Eric schloss den Kreis mit einer ernüchternden Beobachtung: „Unsere Smart-Geräte sind Trojanische Pferde … soziale Medien sind darauf ausgelegt, Sucht zu erzeugen … und dann sind sie darauf ausgelegt, dich zu manipulieren.” Dennoch schloss er mit einer seltenen optimistischen Bemerkung und sagte, wenn die Menschen die Kontrolle über ihre Technologie zurückgewinnen, könnten wir eine der freiesten Gesellschaften aufbauen, die die Welt je gesehen hat.

Die Schlussfolgerung war unmissverständlich: Die Freiheit selbst steht auf dem Spiel, und nur Bewusstsein und Handeln können sie für zukünftige Generationen bewahren.

Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Gespräch die Augen dafür geöffnet hat, wie weitreichend der Überwachungsstaat ist – und warum der Schutz Ihrer Privatsphäre heute wichtiger denn je ist.