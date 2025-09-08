Krebserkrankungen in der Königsfamilie im Zusammenhang mit Impfstoffen? Standing Ovations für Dr. Malhotra: Reform-UK-Konferenz bejubelt Impfkritik und Forderung nach Moratorium

Krebserkrankungen in der Königsfamilie im Zusammenhang mit Impfstoffen? Malhotras Rede versetzt Reform UK in Staunen

Von Aussie17

Was treffender als Gentherapie und nicht als Impfung bezeichnet werden sollte.

🔥🔥🔥Crowd gave a standing ovation for Dr. Aseem Malhotra @DrAseemMalhotra for his speech at yesterday’s Reform UK conference.



If you have 18 minutes today, this is a must watch!



– Called for a moratorium on COVID mRNA vaccines citing a reanalysis of Pfizer/Moderna trials… pic.twitter.com/kKmqkfWyZw — aussie17 (@_aussie17) September 6, 2025

Wow, was für ein Moment auf der Konferenz von Reform UK – derzeit Großbritanniens beliebtester Partei (35 % in den Umfragen) –, wo Dr. Aseem Malhotra für seine feurige 18-minütige Rede Standing Ovations erhielt! Er ließ einige ernste Wahrheiten fallen und forderte ein Moratorium für COVID-mRNA-Impfstoffe, nachdem eine erneute Analyse der Studien von Pfizer und Moderna ein 2- bis 4-mal höheres Risiko für schwerwiegende Schäden als für die Verhinderung von Krankenhausaufenthalten ergeben hatte. Er hielt sich nicht zurück und kritisierte die Weltgesundheitsorganisation dafür, dass sie in der Tasche von Bill Gates stecke – der Mann hat eine halbe Milliarde mit Impfstoffinvestitionen verdient! Es gab einen Aufschrei im Saal, als Malhotra einen Zusammenhang zwischen COVID-Impfstoffen und Krebsfällen in der königlichen Familie herstellte, und er griff Pfizer dafür an, dass es aus Profitgier Impfvorschriften durchgesetzt habe, obwohl es bereits im Sommer 2021 bekannt war, dass die Impfungen weder Infektionen noch Übertragungen verhindern, und dennoch 100 Milliarden Dollar einkassiert habe. Das muss man gesehen haben!

Hier ist das vollständige Transkript, falls Sie es lieber lesen möchten. Die Hervorhebungen stammen von mir!

Danke, David. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Ich danke Nigel und Reform dafür, dass sie mich eingeladen haben, heute zu sprechen. Die alte Weisheit lehrt uns, dass das Böse in der Unwissenheit begründet ist. Aber was ist schlimmer als Unwissenheit? Die Illusion von Wissen. Das bedeutet, dass Hindernisse für die Wahrheit oft eher psychologischer als intellektueller Natur sind. Mein Ziel als Arzt ist es, mein Bestes für meine Patienten zu geben, um ihre Ergebnisse zu verbessern. Und tatsächlich ist dies wahrscheinlich die wichtigste Folie meines gesamten Vortrags. Bitte machen Sie gerne ein Foto davon, wenn Sie dies verstehen. Dann fügt sich alles zusammen.

Dies ist die 1996 entwickelte evidenzbasierte Medizin-Triade, ein analytischer Rahmen für die Lehre und Praxis der Medizin. Was bedeutet das? Wir nutzen unsere individuelle klinische Expertise, die besten verfügbaren Erkenntnisse über eine medikamentöse Behandlung, eine Lebensstilintervention, eine Operation, einen Test. Und zu guter Letzt, was am wichtigsten ist, berücksichtigen wir die individuellen Präferenzen und Werte der Patienten. Das nennt man informierte Einwilligung. Um Risiken zu managen, Krankheiten zu behandeln und Leiden zu lindern. Aber leider ist die evidenzbasierte Medizin zu einer Illusion geworden. Sie wurde von mächtigen kommerziellen Interessen gekapert. Infolgedessen haben wir eine Epidemie von falsch informierten Ärzten und falsch informierten und unwissentlich geschädigten Patienten. Das ist die Ursache unserer Gesundheitskrise.

Was sind diese Ursachen? Voreingenommene Forschungsfinanzierung, Forschung, die finanziert wird, weil sie wahrscheinlich profitabel ist, nicht weil sie für Patienten von Nutzen ist. Voreingenommene Berichterstattung in medizinischen Fachzeitschriften, voreingenommene Berichterstattung in den Medien, voreingenommene Patientenbroschüren, kommerzielle Interessenkonflikte, defensive Medizin. Und nicht zuletzt die Unfähigkeit von Ärzten, Gesundheitsstatistiken zu verstehen und dann zu kommunizieren.

Jemand, den ich als Stephen Hawking der Medizin bezeichne, ist Professor John Ioannidis von der Stanford University. Der Grund, warum ich ihn Stephen Hawking der Medizin nenne: Er ist der meistzitierte medizinische Forscher der Welt. Er gilt als äußerst integer. Und 2017 veröffentlichte er diesen Artikel mit dem Titel „How to Survive the Medical Misinformation Mess” (Wie man das Chaos medizinischer Fehlinformationen überlebt). Darin weist er darauf hin, dass 20 bis 50 % aller Gesundheitsmaßnahmen in den Vereinigten Staaten keinen Nutzen für den Patienten haben, verschwenderisch oder schädlich sind. Das ist ziemlich außergewöhnlich. Warum? Er wiederholt erneut die Tatsache, dass die meisten veröffentlichten Forschungsergebnisse unzuverlässig sind, keinen Nutzen für die Patienten haben und für Entscheidungsträger nicht hilfreich sind. Aber warum bleibt das so? Weil die meisten Ärzte nicht wissen, dass medizinisches Wissen unter kommerzieller Kontrolle steht, aber die meisten Ärzte und Angehörigen der Gesundheitsberufe sind sich dessen nicht bewusst. Und dann fehlt ihnen die Fähigkeit, die Zuverlässigkeit medizinischer Erkenntnisse zu verstehen und kritisch zu bewerten. Und nicht zuletzt, was am wichtigsten ist, erhalten Patienten und Familien dann ungenaue medizinische Informationen und können daher keine Entscheidungen treffen, die für ihre Gesundheitsergebnisse wichtig sind.

Nun gibt es etwas, das die Menschen wirklich verstehen müssen. Ich habe 2018 im Europäischen Parlament gesprochen, nachdem ich von dem Europaabgeordneten Nathan Gill dazu eingeladen worden war. Dabei habe ich einige sehr wichtige Aussagen getroffen, die jeder zur Kenntnis nehmen sollte. Die Pharmaindustrie hat die gesetzliche Verpflichtung, Gewinne für ihre Aktionäre zu erzielen. Sie ist gesetzlich nicht verpflichtet, uns die beste Behandlung zukommen zu lassen, auch wenn die meisten von uns dies gerne hätten oder davon ausgehen würden. Die wahren Skandale sind jedoch diejenigen, die für Integrität und Patientenversorgung verantwortlich sind. Ärzte, akademische Einrichtungen und medizinische Fachzeitschriften. Die Aufsichtsbehörden arbeiten mit der Industrie zusammen, um finanzielle Vorteile zu erzielen. Und 2018 sagte ich, dass die Situation so schlimm geworden ist, dass ehrliche Ärzte keine ehrliche Medizin mehr praktizieren können. Das war vor der Pandemie. Ende 2022 – viele von Ihnen kennen meine Geschichte vielleicht ohnehin – veröffentlichte ich einen Artikel im Journal of Insurance, der nach einer Begutachtung durch Fachkollegen immer noch Bestand hat, und forderte im Grunde genommen ein Moratorium für die COVID-MRNA-Impfstoffe. Ich werde Sie nicht mit einer Fülle von Daten langweilen. Ich werde Ihnen nur eine bestimmte Studie vorstellen, deren Bedeutung Sie unbedingt verstehen sollten. Der Grund, warum ich dies erwähne, ist, dass nach der Veröffentlichung dieses Artikels GB News das einzige Rundfunkmedium war, das bereit war, darüber zu berichten und mich als neuen Gesprächspartner einzuladen. Vielen Dank übrigens an GB News für das Eintreten für die Meinungsfreiheit.

Und sobald ich das Studio verlassen hatte, erhielt ich zu meiner angenehmen Überraschung einen Anruf von Robert Kennedy Jr. Er sagte: „Dr. Malhotra, ich möchte Ihnen für Ihren Mut danken.“ Und so begann unsere Beziehung, unsere Freundschaft, unsere Arbeitsbeziehung. Er hörte mir zu, und ich gab ihm im Wesentlichen die gesamte Ursachenanalyse der Gesundheitskrise und genau die Gründe, warum wir den COVID-mRNA-Impfstoff zurückziehen sollten. Kommen wir nun kurz darauf zu sprechen: Wir reden über Evidenzgrade, aber bei Evidenz von höchster Qualität und Daten aus der Praxis müssen Patienten verstehen, welchen Nutzen ein Medikament oder eine Behandlung für sie hat und welche absoluten Schäden damit verbunden sind. Ich zitiere hier übrigens etwas Interessantes: Das Vereinigte Königreich ist das einzige Land der Welt, das diesbezüglich transparent ist, auch wenn dies nicht gut publik gemacht wurde. Das Vereinigte Königreich hat der HSA die Vorteile des COVID-Impfstoffs Anfang 2023 vorgelegt. Das ist vielleicht schwer zu lesen, aber ich werde es Ihnen erklären.

Anfang 2023 mussten 2.500 Menschen über 70 geimpft werden, um einen Krankenhausaufenthalt aufgrund von COVID zu verhindern. Sobald man in die Altersgruppe der unter 50-Jährigen kommt, spricht man von Hunderttausenden. Das war Anfang 2023. Richtig? Nach den neuesten Daten müssen Sie selbst bei dem höchsten Risiko, wenn Sie über 90 Jahre alt sind, 7.000 Menschen über 90 impfen, um einen von ihnen vor einem Krankenhausaufenthalt mit schwerem Covid zu bewahren. Wenn dies kein so ernstes Thema wäre, wäre es lächerlich. Wir führen Debatten und Diskussionen darüber, dass Menschen nicht darüber informiert werden, dass sie bei einem geringen Risiko für einen Herzinfarkt nur zu 1 % von einem Statin profitieren. Das ist der Gegenstand der Debatten. Es geht hier um Tausende von Menschen, richtig? Okay. Wenn es keinen Schaden gäbe, könnte man dafür argumentieren. Geben wir es allen, und wir retten einige Leben. Aber leider könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Eine erneute Analyse der Studien von Pfizer und Moderna, die in der Fachzeitschrift Vaccine von einigen der weltweit renommiertesten, von der Industrie unabhängigen Wissenschaftlern veröffentlicht wurde, darunter der Mitherausgeber des BMJ, Peter Doshi, ergab, dass von Anfang an die Schadensrate aus den ursprünglichen Studien von Pfizer Moderna neu analysiert wurde. Die Wahrscheinlichkeit, durch die Einnahme des COVID-Impfstoffs ernsthafte Schäden zu erleiden, war zwei- bis viermal höher als die Wahrscheinlichkeit, an COVID zu erkranken. Denken Sie einen Moment darüber nach. Was bedeutet das? Es ist sehr wahrscheinlich, dass niemandem dieser Impfstoff verabreicht werden sollte.

Was lässt sich besser als Gentherapie denn als Impfstoff beschreiben? Nun, das ist nicht die einzige Information. Seitdem sind viele Daten bekannt geworden. Und wie Sie wahrscheinlich vor einigen Wochen gehört haben, hat Robert Kennedy Jr., mit dem ich in ständigem Kontakt stehe, 500 Millionen Dollar in die MRNA-Technologie für Impfstoffe investiert, was meiner Meinung nach eine großartige Leistung ist.

Sein Chief Medical Officer, Steven Hatfill, erzählte Steve Bannon, dass er daran beteiligt war. Er bezeichnete es als eine Mega-Analyse aller Daten, Hunderte von Studien, Peer-Review-Studien, die die Schäden des mRNA-Impfstoffs belegen. Und er sagte, die Nebenwirkungen dieser Gentherapie seien so enorm und progressiv, dass sie kaum zu begreifen seien. Die Millionen von MRNA-Molekülen, die in die Zelle eindringen, verursachen biochemisches Chaos. Sie stören den Proteinstoffwechsel und beeinträchtigen die Tumorsuppressorgene. Die Beeinträchtigung der Tumorsuppressorgene musste gestoppt werden. Mit anderen Worten, es könnte ein Risikofaktor für Krebs sein. Ich wurde heute gebeten, Ihnen mitzuteilen, dass dies nicht nur seine Meinung ist, sondern dass viele andere Ärzte genauso denken. Aber einer der renommiertesten Onkologen Großbritanniens, Professor (Dalgleish), sagte mir, ich solle Ihnen heute mitteilen, dass er es für sehr wahrscheinlich hält, dass die COVID-Impfstoffe ein Faktor, ein bedeutender Faktor für die Krebserkrankungen von Mitgliedern der königlichen Familie waren.

Was ich Ihnen heute sage, ist, dass aufgrund dieses korrupten Systems niemand gegen medizinische Fehlinformationen immun ist. Lassen Sie mich das erklären. Wie sind wir hierher gekommen und warum sind wir hierher gekommen? Im Bereich der öffentlichen Gesundheit sprechen wir von sogenannten kommerziellen Determinanten der Gesundheit. Dabei handelt es sich um Strategien und Ansätze, die vom privaten Sektor verfolgt werden, um Produkte und Entscheidungen zu fördern, die der Gesundheit schaden. Okay, wie üben große Unternehmen ihre Macht aus, um unser Denken, unsere Kaufentscheidungen und unsere Medikamentenwahl zu beeinflussen? Sie tun dies durch verschiedene Mechanismen. Sie tun dies durch Einflussnahme auf das politische Umfeld, indem sie Politiker lobbyieren.

Als wir 2012 „Action on Sugar” ins Leben riefen, hatte ich ein Treffen mit Jeremy Hunt, und die Daily Mail brachte zu diesem Zeitpunkt einen Artikel auf der Titelseite, in dem enthüllt wurde, dass Minister der damaligen konservativen Regierung 99 Treffen mit Vertretern der Lebensmittelindustrie hatten, um die Gesundheitspolitik in Bezug auf Lebensmittel zu diskutieren, aber kein einziges Treffen mit unabhängigen Wissenschaftlern. Okay? Das sind also die Informationen, die Politiker erhalten, Politiker aller Parteien, und ich spreche privat mit ihnen. Viele von ihnen kommen zu mir, um sich gesundheitlich beraten zu lassen. Sie sind sich wirklich nicht bewusst, dass sie für kommerzielle Zwecke manipuliert werden. Sie haben die Möglichkeit, durch die Vereinnahmung der Medien die Berichterstattung zu beeinflussen. Als ich dabei half, die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen aufzuheben, sprach ich mit dem Vorsitzenden der British Medical Association und erzählte ihm im Dezember 2021, was vor sich ging. Er sagte: „Aseem, niemand scheint die Beweise so kritisch bewertet zu haben wie Sie.“ In Bezug auf seine Kollegen in der Gesundheitspolitik und hochrangige Personen sagte er: „Die meisten meiner Kollegen beziehen ihre Informationen über den COVID-Impfstoff von der BBC.“ Denken Sie darüber nach. Die Macht der Medien, unser Denken zu beeinflussen. Richtig. Und wer kontrolliert letztendlich diese Darstellung?

Natürlich gibt es auch die Finanzierung der medizinischen Ausbildung und der medizinischen Forschung, die die Voreingenommenheit beeinflusst. Und dann gibt es noch andere Taktiken, außergerichtliche Taktiken, mit denen sie versuchen, Informationen zu unterdrücken oder zu zensieren, Rufmord an Personen, Whistleblowern und Menschen, die versuchen, dieses Problem aufzudecken. Ich finde meinen gerechten Anteil tatsächlich in der heutigen Ausgabe der I-Zeitung. Die Tatsache, dass ich heute hier spreche, haben sie Stephen Kinnock, den ich nie getroffen habe, und sie haben ihm wahrscheinlich nicht einmal genau gesagt, was ich sagen werde. Aber sie haben im Grunde genommen eine Geschichte geschrieben und ihm gesagt, er solle heute auf der Bühne der Reformpartei-Konferenz sagen, dass es sich um, in Anführungszeichen, „Anti-Impf-Verschwörungstheoretiker” handelt. Haben Sie hier bisher irgendetwas gegen Impfungen oder Verschwörungstheorien gehört? Nein. Das sind nüchterne Fakten. So läuft das Geschäft. Die allgemeine Bevölkerung weiß nicht, was vor sich geht, und sie weiß nicht einmal, dass sie es nicht weiß. Sie weiß nicht, was jetzt los ist. Kommen wir zur Diagnose. Als Arzt bin ich Diagnostiker. Eine Sache, die Ärzte sehr gut können, ist das Stellen einer Diagnose.

Was ist die Ursache des Problems? In den letzten Jahrzehnten wurden fast alle der zehn größten Pharmaunternehmen wegen Betrugs für schuldig befunden und zu Geldstrafen in Milliardenhöhe verurteilt, weil sie Medikamente illegal vermarktet, Daten über Schäden verschwiegen und Ergebnisse manipuliert hatten. Eine der ungeheuerlichsten Taten wurde von Merck begangen, das 2011 wegen der Art und Weise, wie es sein Medikament Vioxx, ein entzündungshemmendes Medikament, beworben und vermarktet hatte, zu einer Geldstrafe von fast 1 Milliarde Dollar verurteilt wurde. Im Rahmen des Gerichtsverfahrens wurden Dokumente veröffentlicht, die zeigen, dass leitende Wissenschaftler von Merck bei der Markteinführung des Medikaments, das übrigens das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um das Zwei- bis Vierfache erhöht und für den Tod von mindestens 60.000 Amerikanern verantwortlich ist, von John Abramson aus Harvard, den Sie auf dem Bild im Gespräch mit Joe Rogan sehen können, informiert wurden. Im ursprünglichen Rechtsstreit, als das Medikament auf den Markt gebracht wurde, gab es eine interne E-Mail der Führungskräfte an die Führungskräfte von Merck, in der es hieß: „Es ist bedauerlich, dass dieses Medikament ein Herz-Kreislauf-Risiko birgt, aber wir werden gut abschneiden und das Medikament wird sich gut verkaufen.“ Wie würden Sie dieses Verhalten beschreiben? Kriminell? Ja. Eigentlich psychopathisch. Und das ist keine Übertreibung. Derjenige, der die ursprüngliche Definition von Psychopathie entwickelt hat, Robert Hare, forensischer Psychologe, schreibt in seinem Buch, dass große Unternehmen als Organisationen tatsächlich die Kriterien für Psychopathie erfüllen. Gefühllos, gleichgültig gegenüber der Sicherheit anderer, unfähig, Schuldgefühle zu empfinden, wiederholtes Lügen und Betrügen anderer zum eigenen Vorteil. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Pfizer, als im Sommer 2021 fast jeder davon wusste. Bei COVID-19 kann man darüber streiten, ob es schwere Erkrankungen und Todesfälle verhindert, und Sie haben bereits Zahlen dazu gesehen. Aber wir wussten, dass es die Infektion oder Übertragung nicht verhindert. Was haben sie hinter den Kulissen getan? Sie sind diejenigen, die die Impfpflicht vorangetrieben haben. Sie haben Basisorganisationen und medizinische Organisationen in den Vereinigten Staaten finanziert, um die Notwendigkeit der Impfpflicht zu propagieren, und sie haben 100 Milliarden Dollar Gewinn gemacht.

John Ioannidis sagt auch, dass in der Medizin nach seiner eigenen Analyse die Wahrscheinlichkeit, dass Forschungsergebnisse wahr sind, umso geringer ist, je größer das finanzielle Interesse an einem bestimmten Bereich ist. Und wir sprechen hier von einem der lukrativsten Produkte in der Geschichte der Medizin, das unsicher und mangelhaft ist und meiner Meinung nach als einer der größten medizinischen Fehler in die Geschichte eingehen wird. Tatsächlich ist der Fehler eine Sache, aber die COVID-Maßnahmen und die Unterdrückung dieser Informationen sind kriminell, und die Menschen müssen das verstehen und entsprechend handeln.

Wie können wir also das Problem lösen? Wie können wir Großbritannien wieder gesund machen? Ich habe mich mit all diesen Fragen beschäftigt, und manchmal ist es sehr schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber im Wesentlichen habe ich mich gemeinsam mit den medizinischen Fachhochschulen dafür eingesetzt, die Aufklärung der Patienten zu verbessern und eine Botschaft zum Lebensstil zu vermitteln. Wir haben Berechnungen angestellt, die ich 2018 zusammen mit Sue Bailey, einer der Vorsitzenden der Medical Royal Colleges, veröffentlicht habe. Darin sagen wir im Wesentlichen, dass wir dem NHS Milliarden einsparen und gleichzeitig die Qualität der Versorgung verbessern könnten, wenn die informierte Einwilligung ordnungsgemäß erfolgen würde, die Patienten sich für weniger invasive Behandlungen entscheiden würden und wir den Lebensstil verbessern würden. Und das, ohne mehr Geld in den NHS zu stecken. Der Daily Express und die Daily Mail berichteten über einen Patienten, der im Grunde genommen ein Herzinfarktpatient von mir war, der seinen Lebensstil grundlegend geändert hatte, eine umfassende Aufklärung erhalten hatte, alle seine Medikamente abgesetzt hatte und 10 Jahre später im Alter von über 60 Jahren seine eigenen Rekorde bei Ultramarathons bricht.

Das ist das Potenzial, das allein durch Transparenz und eine informierte Einwilligung erreicht werden kann. Okay, ich muss zum Ende kommen, ich werde nur noch kurz fertig werden. Geben Sie mir noch ein paar Sekunden, etwa eine Minute. Was tun wir also dagegen? Ich denke, es ist an der Zeit, einfach Nein zu allen neuen Medikamenten zu sagen, die sich in der Erprobungsphase befinden, es sei denn, sie werden unabhängig bewertet. Jeder muss einfach Nein sagen. In den letzten Jahren ist durch die Beweislage sehr deutlich geworden, dass die Pharmaindustrie wahrscheinlich für den Tod von Millionen von Menschen verantwortlich ist. Und der COVID-Impfstoff. Wenn 1 von 800 eine Zahl für schwerwiegende Schäden ist und man das aus den besten verfügbaren Beweisen ableitet, dann bedeutet das, dass die COVID-MRNA-Impfstoffe wahrscheinlich Millionen von Menschen auf der ganzen Welt getötet oder schwer geschädigt haben. Von nun an können Pharmaunternehmen zwar Medikamente entwickeln, aber sie sollten nicht mehr erlaubt sein, diese selbst zu testen.

Unsere Aufsichtsbehörde MHRA erhält 86 % ihrer Mittel von den großen Pharmaunternehmen. Wie kann das von diesen psychopathischen Unternehmen akzeptiert werden? Richtig, das ist nicht akzeptabel. Die Aufsichtsbehörde muss unabhängig finanziert werden. Eine Möglichkeit, wie wir uns wehren können, ist leider die Weltgesundheitsorganisation, die von dieser Botschaft vereinnahmt wurde. Sie wird von Bill Gates vereinnahmt, der derzeit der größte Geldgeber ist und eine halbe Milliarde Dollar in COVID-Impfstoffe investiert hat. Bis die Weltgesundheitsorganisation unabhängig wird, sollte sie reformiert und ersetzt werden. Wir können nicht länger blindlings ihren Ratschlägen folgen und nach ihnen handeln.

Und ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass ich der leitende Gesundheitsberater von Action and World Health bin, einer Organisation, die von Nigel Farage und David Roach gegründet wurde. Und wenn es in diesem Land eine Person gibt, die sich für Wahrheit, Ehrlichkeit und Integrität einsetzt, die das System aufbrechen kann, dann ist das Nigel Farage. Und wir müssen ihn ins Amt des Premierministers bringen. Bitte, bitte unterstützen Sie Action World Health. Gehen Sie auf actionworldhealth.org. Letztendlich läuft alles darauf hinaus, dass wir als Gesellschaft, unsere Amtsträger, von den Grundsätzen der Integrität abgewichen sind. Ich bin stolz, Brite zu sein. Ich bin von britischen Werten geprägt. Das Motto meiner Schule, der Manchester Grammar School, auf die ich sehr stolz bin, lautet auf Lateinisch „sapere aude”. Was bedeutet das? Trau dich, weise zu sein. Lassen Sie sich nicht von Angst in Ihrer Urteilsfähigkeit einschränken. Handeln Sie. Wissen ohne Handeln ist Eitelkeit. Handeln ohne Wissen ist Wahnsinn. Und davon haben wir in den letzten Jahren viel gesehen. Aber Weisheit ohne Mut ist fruchtlos. Denken Sie also daran: Gesundheit ist der wahre Reichtum. Stellen wir uns gegen diese Tyrannei der Konzerne und überwinden wir diese Organisation des Elends. Vielen Dank.

Bis bald

A17

PS: Übrigens wurde gerade eine Peer-Review zur DNA-Kontamination bei Pfizer veröffentlicht (Spoiler: 36- bis 627-fache Überschreitung des zulässigen Grenzwerts).