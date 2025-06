EXKLUSIV: Der schockierende „menschenfeindliche“ Plan für 2030 | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Ein verängstigter Whistleblower hat sich gemeldet, um eine geheime Verschwörung aufzudecken, mit der biometrische Daten von Empfängern von mRNA-Impfstoffen extrahiert werden sollen.

Aber sie wollen nicht nur Ihre Daten. Sie wollen auch Ihren Verstand.

Und die Filmemacher hinter „Died Suddenly“ sind mit einem neuen Film zurück, um all das aufzudecken.

Transhumanismus ist ein Thema, das viele Menschen noch nicht vollständig verstanden haben.

Das liegt vor allem daran, dass es so viele Aspekte gibt und so viele Möglichkeiten, die Technologie einzusetzen, um dieses Ziel zu erreichen, dass man jeden Tag Sendungen, die sich ausschließlich diesem Thema widmen, bräuchte, um alle Entwicklungen in diesem Bereich abzudecken.

Aber die Filmemacher des berüchtigten Films „Died Suddenly“ wurden von einem Whistleblower kontaktiert, der ihnen schockierende Informationen über die COVID-Impfungen mitgeteilt hat.

Sie veröffentlichen nun einen Folgefilm mit dem Titel „Died Suddenly 2: Nano Sapiens“, der sich mit diesen neuen Vorwürfen befasst. Edward Szall und Matthew Skow sind jetzt bei uns.

Die Diskussion begann damit, dass Matt zugab, dass sie nie vorhatten, eine Fortsetzung zu „Died Suddenly“ zu machen, aber nachdem sie gehört hatten, was ein Whistleblower aufgedeckt hatte, sahen sie keine andere Möglichkeit.

Laut dieser Quelle trafen sich bereits vor Beginn der COVID-Pandemie fünf Länder mit BioNTech, um ein System zu entwickeln, mit dem geimpfte Menschen biometrische Daten in Echtzeit übertragen können.

Matt beschrieb dies als größer als alles, was Snowden oder WikiLeaks jemals aufgedeckt hätten, und zeichnete ein Bild von Daten, die nahtlos durch den Impfstoff, durch den Körper, in das Telefon und direkt in zentralisierte Datenbanken fließen.

Er betonte, dass es sich hierbei nicht um einen improvisierten Plan handele, sondern um etwas, das Jahre im Voraus sorgfältig ausgearbeitet worden sei, und warnte, dass dies einem umfassenden Überwachungssystem gleichkomme, das als öffentliche Gesundheit getarnt sei.

Das Gespräch kam auf das beunruhigende Konzept des „Internet der Körper“, eine Idee, die bereits 2005 diskutiert wurde und bei der der menschliche Körper als ein miteinander verbundenes Netzwerk von Geräten vorgestellt wurde, das ständig persönliche Daten an externe Sammler überträgt.

„Die globale Elite sah in dieser Technologie ein Mittel zur Kontrolle der Bevölkerung“, erklärte Ed. Er fügte hinzu, dass der sogenannte „One Big Beautiful Bill“ in den nächsten zehn Jahren still und leise alle sinnvollen Schutzmaßnahmen für die Entwicklung von KI aufheben würde, wodurch Big Tech eine beispiellose Freiheit erhalten würde, die Technologie ohne echte Kontrolle oder Einschränkungen zu nutzen.

Er warnte, dass diese Systeme nicht nur dazu dienen, Verhalten vorherzusagen, sondern dass sie darauf ausgelegt sind, unser Denken und Handeln zu beeinflussen und uns auf einer tiefen persönlichen Ebene zu manipulieren.

Durch die Verfolgung von Emotionen und Reaktionen könnte KI die öffentliche Meinung formen, Gefühle wie Wut und Liebe steuern und sogar unser gesamtes Realitätsverständnis neu gestalten.

Ihre Botschaft war eindeutig: Dies ist kein Zufall, sondern ein sorgfältig ausgearbeitetes System, das nur einem Zweck dient: der totalen Kontrolle.

Die Diskussion wandte sich der erschreckenden Realität von „Pre-Crime“-Software zu, die bereits in Ländern wie Argentinien und Europa eingesetzt wird und dazu dient, abweichende Meinungen zu antizipieren und zu unterdrücken, bevor sie überhaupt entstehen.

Mit einer pointierten Frage – „Was glauben die Menschen wirklich, was Palantir ist?“ – erinnerte Maria die Zuschauer daran, dass Unternehmen wie Palantir offen damit prahlen, den Aufstieg der extremen Rechten durch Manipulation sozialer Medien zu verhindern, und zwar unter dem Deckmantel der Sicherheit.

Ed ging noch einen Schritt weiter und erklärte, dass der Whistleblower behauptet habe, dies gehe über einfache algorithmische Nudging hinaus. Es gehe darum, Technologien zur Verhaltensänderung in den Körper von Menschen einzuschleusen, um ihre natürlichen Instinkte zu überschreiben, wodurch die Manipulation zutiefst persönlich und fast unmöglich zu widerstehen sei.

„Wir haben einen Weg gefunden, dies viel besser zu machen, als es China und die Kommunistische Partei jemals könnten“, fügte er hinzu.

Gemeinsam argumentierten sie, dass dies die nächste Stufe der Massenkontrolle signalisiert, ein System, das weitaus effektiver und heimtückischer ist als jedes Sozialkreditsystem, das die Welt je gesehen hat.

Matt zeichnete ein düsteres Bild davon, wie die Menschheit von den Eliten wie entbehrliche „Waren“ behandelt wird, und verglich dies mit Wäldern, die absichtlich abgebrannt werden, wenn sie zu dicht werden.

Er verurteilte das COVID-Impfprogramm unverblümt als absichtlich vielschichtige Waffe und führte unerklärliche Blutgerinnsel, die von Einbalsamierern entdeckt wurden, als Beweis für etwas Unheimliches an – was seiner Meinung nach durch das völlige Fehlen von Untersuchungen noch verschlimmert werde.

Er zog Parallelen zu den Anschlägen vom 11. September und endlosen Kriegen und bezeichnete sie als Verbrechen, die ohne jegliche Rechenschaft begangen wurden.

Matt erklärte, seine Mission sei es, Filme zu drehen, die als bleibendes Zeugnis dienen und dafür sorgen, dass die Geschichte nicht einfach „weitergeht“ und vergisst, was wirklich passiert ist.

Ed schloss mit einer erschreckenden Warnung vor transhumanistischen Eliten, die seiner Meinung nach Menschen mit Maschinen verschmelzen wollen, indem sie unsere DNA so umschreiben, dass Menschen zu „50 % nicht mehr menschlich” sind und effektiv durch Unternehmenspatente besessen werden.

Er bezeichnete dies als einen grundlegenden Kampf um die Souveränität und die Seele des Menschen und stellte ihn als nichts Geringeres als einen Kampf zwischen Gut und Böse dar.

Maria pflichtete ihm bei und betonte, dass es sich hierbei nicht um Science-Fiction-Fantasien handele, sondern um eine sehr reale Agenda, die in politischen Dokumenten und Unternehmensstrategien klar dargelegt sei.

Gemeinsam forderten sie alle auf, aufzuwachen, sich zu weigern, sich zu fügen, und sich zu wehren, und warnten, dass wir, wenn wir jetzt nicht handeln, Gefahr laufen, das, was uns als Menschen ausmacht, für immer zu verlieren.

Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen dieses Gespräch die Augen geöffnet hat, verpassen Sie nicht das vollständige Video unten und teilen Sie es unbedingt mit einem Freund.

Wir sind am Montag mit einer neuen Folge zurück, in der wir Themen behandeln, über die die Medien nicht berichten wollen. Bis dann.