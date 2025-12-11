EXKLUSIV: Die neuesten Klima-Alarmismus-Behauptungen des britischen Office of Budget Responsibility basieren auf Schrott-Ergebnissen aus einem zurückgezogenen Nature-Paper

Chris Morrison

Einer der größten Skandale in der bisherigen Veröffentlichungsgeschichte der Klimawissenschaft hat eine Reihe von Regierungsberatern weltweit hereingelegt, darunter auch das britische Office for Budget Responsibility (OBR). Im vergangenen Juli schätzten die britischen Haushaltsleck-Stümper, dass das Bruttonationaleinkommen (GNP) des Landes in 50 Jahren aufgrund der Auswirkungen menschengemachten Klimawandels um 7,8 % geringer sein werde. Neu überarbeitete „Klimawirkungs“-Zahlen legen nahe, dass die jährliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der Staatsverschuldung zu Preisen von 2025 um über 50 Mrd. £ höher wäre. Die Behauptungen aktualisieren und erhöhen frühere Schätzungen aus dem September 2024 aufgrund „mehrerer bedeutender Entwicklungen… in der Evidenzbasis“. Eine eingehende Untersuchung des Daily Sceptic kann aufdecken, dass diese aktualisierten Zahlen wertlos sind, da sie direkt mit dem in Ungnade gefallenen Paper Kotz et al. (KLW24) verknüpft sind, das diesen Monat von Nature zurückgezogen wurde.

Das OBR ist nicht das einzige, das sich mit statistischem Ei im Gesicht wiederfindet, denn die Arbeit aus dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung – einem bekannten Hort knallharter Klimaaktivisten – wurde auch von anderen Regierungsorganisationen breit genutzt, darunter das US Congressional Budget Office, die OECD und die Weltbank. Alle scheinen sich auf ein sogenanntes Schadenwirkungsmodell aus KLW24 verlassen zu haben, das die Schlagzeile produzierte, die Welt werde im kommenden Jahrhundert um 78 Billionen Dollar ärmer sein, weil Menschen am Klima-Thermostat herumspielen. Katzenminze natürlich für die üblichen Klima-Katastrophisten, mit der vom Green-Blob finanzierten Climate Brief, die behauptete, das Paper sei die zweitmeist zitierte Klimaarbeit in den Medien des letzten Jahres gewesen.

Nun ist das Ganze in Tränen und Schande geendet. Die Rücknahme durch Nature kommt spät (zu spät!), denn es war seit einiger Zeit offensichtlich, dass das Paper mit fatalen Fehlern durchsetzt war. Die Autoren hatten zugegeben, dass die Fehler zu erheblich für eine bloße Korrektur seien.

Die neuesten Schätzungen des OBR zu Klimaschäden basieren auf einem Anstieg von 3 °C gegenüber vorindustriellen Zeiten und sind „informiert durch NGFS Phase V“. Dies ist ein entscheidendes Eingeständnis. Für seine wirtschaftlichen Schadensprojektionen stützte sich das OBR auf Szenarien des Network for Greening the Financial System, die das Paper von Kotz et al. ausdrücklich einbezogen. Diese Informationen aktualisieren ein NGFS-Schadensfunktionsmodell, das BIP-Verluste durch Klimaeinflüsse schätzt. Kommentare im OBR-Bericht sowie Fußnoten verweisen sowohl auf NGFS Phase V als auch auf Kotz et al. „Die neuesten Daten und aktualisierte Modellierungen deuten darauf hin, dass der Schaden für das BIP durch den Klimawandel wahrscheinlich schwerwiegender ist als bisher angenommen“, stellt das OBR fest.

Die NGFS wurde auf dem Höhepunkt der jüngsten grünen Manie von einem Konsortium aus Zentralbanken und Aufsichtsbehörden gegründet. Sie produziert Forschung und Szenarienentwicklung sowie sogenanntes Best-Practice-Sharing zu Klima- und Umweltrisiken im Finanzwesen. Sie wirkt ausgesprochen nach „Anfang der Dekade“, während die Finanz- und Geschäftswelt sich inzwischen von ihren weltfremden Allgemeinplätzen entfernt hat. Die Verbindung zum Kotz-Paper dürfte ihr Image nicht verbessern – besonders bei Regierungsorganisationen, die ihren Phase-V-Erfindungen komplett auf den Leim gingen. Sie behauptet weiterhin Unterstützung in rund 90 Ländern, allerdings nicht im wichtigsten Finanzland der Welt. Es dauerte nicht lange, bis Trump in Amerika das Federal Reserve, die Federal Deposit Insurance Corporation und das Department of the Treasury zurückzog.

Im April 2024 verfiel ein hysterischer Guardian in Klima-Katastrophismus-Überdrehmodus, indem er die Kotz-Schätzung berichtete, dass das Welteinkommen innerhalb von 26 Jahren um fast ein Fünftel sinken werde. Der politische Clickbait war klar im ersten Absatz des Guardian zu erkennen mit dem Hinweis, dass „die Kosten der Schäden sechsmal höher sein werden als der Preis, die globale Erwärmung auf 2 °C zu begrenzen“. Hauptautor Maximillian Kotz wurde mit der Behauptung zitiert, die starken Einkommensrückgänge seien auf Klimaeinflüsse u. a. auf landwirtschaftliche Erträge, Arbeitsproduktivität und Infrastruktur zurückzuführen. Bis heute scheint es der Guardian nicht für nötig gehalten zu haben, seine Leser über die Rücknahme zu informieren oder Korrekturen zu seinem ursprünglichen Fantasiebericht vorzunehmen.

Was ist falsch an dem Kotz-Paper? Wo soll man anfangen? Offenbar litt es unter einer Kombination aus Datenungenauigkeiten und methodischen Mängeln, die die zentralen Prognosen klimabedingter wirtschaftlicher Schäden grundlegend untergruben. Die Probleme scheinen sich durch den gesamten Bericht gezogen zu haben und wurden als zu erheblich eingestuft, um lediglich korrigiert zu werden. Fast unglaublich erscheint, dass Probleme mit einem usbekischen Wirtschaftsdatensatz von 1995–1999 dazu führten, dass die modellierten Temperatureinflüsse auf das Wachstum die globalen Projektionen um den Faktor drei aufblähten. Die Autoren haben inzwischen ein überarbeitetes Paper für eine erneute „Peer-Review“ eingereicht, mit etwas weniger katastrophalen Behauptungen. Doch die Welt bewegt sich von Net Zero weg, und der Markt für solchen Angstmüll schrumpft täglich.

Das OBR muss seine Zahlen im Licht der Kotz-Rücknahme anpassen. Die NGFS hat die zentrale Rolle anerkannt, die Kotz bei der Untermauerung der physischen Risikoabschätzungen in Phase V spielte. Sie hat Nutzern geraten, diese Einschränkung zu berücksichtigen, wenn sie ihre eigenen Zahlen anhand der Szenarien erstellen – pardon, ausdenken.

Nach diesem wissenschaftlichen Totalschaden wäre es vielleicht besser, wenn sich das OBR ganz aus dem Geschäft des Klima-Katastrophismus zurückzöge. Jeder seriöse, zahlenorientierte Ökonom sollte entsetzt sein, Fantasiezahlen berichten zu müssen, die von wertlosen Computermodellen der Klimawissenschaft produziert wurden. Zudem ist offensichtlich, dass das OBR wenig über die Wissenschaft des Klimawandels weiß. Im ersten Absatz bewirbt es seinen erfundenen Wirkungsbericht mit dem Hinweis auf eine jüngste Fünf-Jahres-Temperaturrekordspanne. Dieser kurze Zeitraum ist praktisch Wetter, kein bedeutender Klimatrend. Dann behauptet es, dass die britische Wirtschaft mit „zunehmend volatilen und extremen Wetterereignissen“ konfrontiert sei – ein üblicher Angstmacher, der nicht durch Daten gestützt wird. Anschließend wird berichtet, dass die Temperaturen weiter steigen werden, bis die Emission aller „Treibhaus“-Gase auf null sinkt – eine Behauptung ohne Gültigkeit basierend auf Beobachtungen sowohl in historischen als auch in paläoklimatischen Aufzeichnungen.

Es scheint dem OBR nicht in den Sinn gekommen zu sein, dass eine extreme Net-Zero-Lösung zu weltweitem Hunger, einem wahrhaft schockierenden Ausmaß an Todesfällen, wirtschaftlichem Kollaps und globalem gesellschaftlichen Zusammenbruch führen würde. Selbst der Guardian würde sich davor scheuen, über die fast unvorstellbaren Kosten all dessen zu berichten.

Chris Morrison ist Umweltredakteur des Daily Sceptic. Folge ihm auf X.