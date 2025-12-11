Nach Wochen der Kriegsrhetorik: „Friedenspräsident“ Trump eskaliert Venezuela-Konflikt – Überfall-Video geht viral

Leo Hohmann

Die USA beschlagnahmen einen venezolanischen Öltanker, als er den Hafen verlässt, während sie weiterhin eine fragwürdige Politik verfolgen, angebliche „Narkoterroristen“ vor Ort zu erschießen und zu töten, ohne Beweise für Drogenschmuggel zu liefern.

US-Militärkräfte haben laut Bloomberg News einen venezolanischen Öltanker vor ihrer Küste abgefangen und beschlagnahmt, während Donald Trump die ohnehin angespannte Pattsituation zwischen den beiden Nationen verschärft.

Während die USA den Druck auf Maduro erhöht haben und ihm vorwerfen, eine narkotrafikbezogene Operation zu leiten, hat Venezuela schnell darauf hingewiesen, was es als Washingtons offenkundige Missachtung seiner Souveränität und als Drang interpretiert, sich seine reichhaltigen Ölressourcen anzueignen.

Während das Pentagon seine Angriffe auf mutmaßliche Drogentransportschiffe fortsetzt, weicht Maduro nicht zurück. Er ruft zur Einheit auf, verlegt Truppen an die Grenzen und erhält Waffenlieferungen aus China und Russland.

Präsident Donald Trump hat in den letzten Wochen den Druck auf den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro verstärkt. Trump sagte in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit Politico, Maduros „Tage seien gezählt“. Der Präsident wollte eine Bodeninvasion des südamerikanischen Landes nicht ausschließen.

Das Weiße Haus hat einen großen militärischen Aufbau in der Karibik vorgenommen und umstrittene Angriffe auf Boote gestartet, von denen es behauptet, sie hätten Drogen in die USA transportiert.

Venezuela ist Mitglied der OPEC. Die meisten Ölexporte des südamerikanischen Landes gehen nach China.

Präsident Donald Trump sagte, die USA würden das Öl behalten, das sich an Bord des beschlagnahmten Tankers befand. Piraterie, jemand?

Dies ist eine angespannte Situation, die in den letzten Wochen des Jahres 2025 nur weiter eskalieren dürfte. Rechnen Sie mit steigenden Ölpreisen bis zu den Weihnachtsfeiertagen, gerade als sie sich etwas zu stabilisieren schienen. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, wenn es zu größeren Eskalationen kommt.

Die große Frage ist: Wie werden Russland und insbesondere China auf Trumps Krieg gegen Venezuela reagieren?

Ich vermute, Russlands Putin grinst von einem Ohr zum anderen, da ihm dies die Gelegenheit geben wird, es den USA heimzuzahlen. Nun wird er in der Lage sein, den USA einen Vorgeschmack auf ihre eigene Medizin zu geben, indem er einen Feind in Amerikas eigener Einflusssphäre bewaffnet und unterstützt und Venezuela im Grunde dazu nutzt, einen Stellvertreterkrieg zu führen. So wie die USA die Ukraine genutzt haben, um Russen zu töten und Russland anzugreifen, sehen Russland und China nun die Möglichkeit, Venezuela zu nutzen, um Amerika einen Denkzettel zu verpassen.