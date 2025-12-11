USA verlangen bei Einreise soziale Leibesvisitation

Moon of Alabama

Während der 1990er Jahre und bis zum Jahr 2001 hatte ich die Vereinigten Staaten mehr als ein Dutzend Mal besucht. Ich war in 22 der 50 Bundesstaaten gelandet und durchgereist. Etwa die Hälfte dieser Reisen war beruflich, die andere Hälfte Urlaub und Besuche bei Freunden.

Nach den Anschlägen vom 11. September machten die USA dicht. Die Einreise per Flugzeug erforderte die Teilnahme an einem lächerlichen Sicherheitstheater. Das zuvor bereits lästige Warten in der Schlange und die Befragung durch Zoll- und Einwanderungsbeamte wurden schlimmer. Reisende waren nicht länger willkommen. Ich sagte meine bereits geplanten zukünftigen Besuche ab.

Jetzt wird es noch schlimmer:

USA planen, Besucher um Offenlegung von 5 Jahren Social-Media-Historie zu bitten (archiviert) – WaPo

Die Vereinigten Staaten könnten damit beginnen, Besucher aus Ländern des Programms für visumfreies Reisen dazu zu verpflichten, bis zu fünf Jahre ihrer Social-Media-Historie anzugeben, gemäß einem Vorschlag der U.S. Customs and Border Protection, der im Federal Register veröffentlicht wird.

Es gibt Dutzende von Ländern auf der Liste des Visa-Waiver-Programms, darunter viele europäische Länder, Australien, Neuseeland, Südkorea, Japan, Brunei, Singapur, Katar, Israel und Chile.

Der Vorschlag sieht vor, soziale Medien als „verpflichtendes Datenelement“ für einen ESTA-Antrag (Electronic System for Travel Authorization) hinzuzufügen.

Antragsteller müssten außerdem zusätzliche Informationen bereitstellen, „wenn möglich“, so der Vorschlag. Die Liste umfasst Telefonnummern, die in den letzten fünf Jahren verwendet wurden, E-Mail-Adressen aus den letzten zehn Jahren, IP-Adressen und Metadaten aus elektronisch eingereichten Fotos sowie biometrische Daten, einschließlich Gesichts-, Fingerabdruck-, DNA- und Irisdaten.

Es würde die Antragsteller außerdem verpflichten, Informationen über ihre Familienmitglieder bereitzustellen, einschließlich Namen, Telefonnummern, Geburtsdaten, Geburtsorte und Wohnorte.

Ein Besucher wird außerdem eine von der US-Regierung bereitgestellte App nutzen müssen und rund 40 US-Dollar für dieses Privileg bezahlen. Europäische Besucher werden die Datenschutzgesetze ihrer Länder brechen müssen, um Daten über Familienmitglieder bereitzustellen.

Die ungeheuerlichste Anforderung ist jedoch die nach Social-Media-Daten. Der Vorschlag lautet:

3. Verpflichtende soziale Medien:

Um die Executive Order 14161 vom Januar 2025 (Schutz der Vereinigten Staaten vor ausländischen Terroristen und anderen Bedrohungen der nationalen Sicherheit und öffentlichen Sicherheit) zu erfüllen, fügt CBP soziale Medien als verpflichtendes Datenelement für einen ESTA-Antrag hinzu. Das Datenelement wird verlangen, dass ESTA-Antragsteller ihre Social-Media-Daten der letzten fünf Jahre angeben.

Die U.S. Customs and Border Protection sammelt bereits Social-Media-Daten von H-1B-Visumantragstellern:

Ab dem 15. Dezember wird das Ministerium die Anforderung ausweiten, dass für alle H-1B-Antragsteller und ihre Angehörigen eine Überprüfung der Online-Präsenz durchgeführt wird, zusätzlich zu den Studenten und Austauschbesuchern, die bereits dieser Überprüfung unterliegen. Um diese Prüfung zu erleichtern, werden alle Antragsteller für H-1B und deren Angehörige (H-4), F-, M- und J-Nicht-Einwanderungsvisa angewiesen, die Privatsphäre-Einstellungen all ihrer Social-Media-Profile auf „öffentlich“ zu stellen.

Es ist wahrscheinlich, dass dieselbe Anforderung für ESTA-Antragsteller eingeführt wird.

CBP hat bislang noch keine verpflichtende öffentliche Leibesvisitation bei der Einreise eingeführt. Man fragt sich, warum sie damit noch warten.

Nach China zu reisen ist nun viel einfacher als in das „Land der Freien“ zu reisen. Es gibt keine Visumspflicht in China für Aufenthalte bis zu 30 Tagen für mein Land. Es werden keine Fragen gestellt. Es gibt keine Kontrollen sozialer Medien. Es gibt keine Einwanderungsschlangen, nur einen 10-Sekunden-Blick auf den Reisepass. Außerdem ist die Kriminalität in China niedrig und die Preise sind angemessen.

Ist den USA nicht bewusst, wie sehr sie ihrem globalen Image schaden, indem sie eine lächerliche Menge privater Daten von jedem Besucher verlangen? Oder ist es ihnen egal?

Ich jedenfalls plane nicht, die USA jemals wieder zu besuchen.