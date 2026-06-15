EXKLUSIV: Die Verbindung zwischen Rechenzentren und Smart Cities | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Die Frage ist nicht mehr, wo Rechenzentren gebaut werden. Die Frage ist, warum sie gerade an diesen Standorten gebaut werden. Heute Abend glauben wir, diese Frage beantworten zu können.

Wir haben Erin Brockovichs Karte aller Rechenzentren in Amerika herangezogen. Dann haben wir die Grundwasserleiter des Landes darüber gelegt.

Uns ist aufgefallen, dass Rechenzentren nicht dort gebaut werden, wo das Land billig ist. Sie werden dort gebaut, wo das Wasser ist.

Landwirte in der Nähe dieser Anlagen berichten, dass ihre Tiere nicht mehr trächtig werden. Anwohner sagen, das Brummen höre nie auf.

Und die Projekte werden unter Geheimhaltungsvereinbarungen durchgeführt, sodass die meisten Städte erst davon erfahren, wenn der erste Spatenstich bereits erfolgt ist.

Die Frage ist nicht mehr, wo sie bauen. Die Frage ist, warum sie dort bauen, wo sie bauen. Heute Abend glauben wir, diese Frage beantworten zu können.

Wir haben in dieser Sendung ausführlich über das Thema Rechenzentren berichtet, und das aus gutem Grund. Es ist ein ernstes Problem in Amerika und weltweit, und es ist eines, das Menschen aus allen politischen Lagern vereint, denn – ratet mal – egal, ob man konservativ oder liberal ist, man hat Menschenrechte, die einem den Zugang zu grundlegenden Lebensbedürfnissen wie Wasser ermöglichen, das uns übrigens von Gott gegeben wurde, nicht vom Staat oder den Big Tech-Unternehmen.

Erin Brockovich hat sich kürzlich dem Kampf gegen Rechenzentren angeschlossen.Sie hat eine Website gestartet, die eine Karte enthält, auf der Rechenzentren angezeigt werden, die entweder fertiggestellt, im Bau, geplant oder von der Bevölkerung gemeldet sind – wahrscheinlich aufgrund all dieser lästigen Geheimhaltungsvereinbarungen, die uns daran hindern, zu erfahren, dass sie in unsere Gegend kommen. Aber die Öffentlichkeit ist nicht dumm.

Also dachte Maria, sie würde etwas ein wenig anderes machen. Sie erstellte eine Reihe von Karten unter Verwendung von Erin Brockovichs Rechenzentrumsdaten, überlagerte diese Karten dann mit Grundwasserkarten und anschließend mit den Standorten von Smart Cities. Was Maria herausfand, war ziemlich umwerfend und untermauert, wie sie sagt, ihre Theorie, dass die Verantwortlichen ländliche Gebiete absichtlich unbewohnbar machen, um die Menschen in Smart Cities zu drängen, wo sie unter ständiger Überwachung stehen und an der kurzen Leine gehalten werden.

We took Erin Brockovich's map of every data center in America. Then we laid the nation's aquifers on top of it.



We noticed they're not building data centers where the land is cheap. They're building them where the water is.



Farmers near these facilities say their livestock have… pic.twitter.com/Fcmgo0pqgG — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 13, 2026

Der Hauptgrund für diese fortgesetzte Untersuchung liegt darin, dass Rechenzentren ländliche Gemeinden zerstören, indem sie natürliche Ressourcen abschöpfen, das Wasser für die umliegenden Gemeinden verschmutzen und verbrauchen, die Stromkosten in die Höhe treiben, Lärm- und Lichtverschmutzung verursachen, Lebensräume, Wildtiere, die Tiergesundheit und die menschliche Gesundheit zerstören sowie die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, wie in einem der jüngsten Berichte der Sendung dargelegt wurde.

Die Liste lässt sich fortsetzen. Für viele wird es dadurch unmöglich, weiterhin in den ländlichen Gemeinden zu leben, in die sie während COVID geflohen sind, weil sie das kommende Szenario bereits vorausgesehen haben. Aber auch wenn Sie in der Stadt leben, werden diese Entwicklungen Auswirkungen auf Sie haben, möglicherweise auf eine Weise, die Sie sich noch gar nicht vorstellen können.

Marias Theorie, die sie als „gesunden Menschenverstand“ bezeichnet, lautet, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Rechenzentren und dem KI-Kontrollnetz besteht. Darüber hinaus glaubt sie, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Rechenzentren und Smart Cities besteht.

Bevor wir die Beweise präsentieren, möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen auf Erin Brockovichs Website, BrockovichDataCenter.com, näherbringen.

Zu den wichtigsten Bedenken zählen Energieverbrauch, Wasserverbrauch, Elektroschrott, Standortrisiken, Skalierbarkeit und Effizienz sowie Lärm. Anekdotische Belege deuten darauf hin, dass der Lärm selbst die Fruchtbarkeit beeinträchtigen könnte, da Landwirte in der Nähe von Rechenzentren berichten, dass ihre Tiere nicht mehr trächtig werden oder keine Nachkommen mehr zur Welt bringen.

Die Website hebt außerdem hervor:

• Über 15 Moratorien und Aussetzungen, die auf lokaler, Kreis- oder Landesebene verabschiedet wurden.

• 66 % Zustimmung der Wähler beim landesweit ersten Referendum in Port Washington.

• 4 Ratsmitglieder in Festus, Missouri, wurden nach einer Abstimmung über ein Rechenzentrum abgewählt.

• 19 % der Stellungnahmen aus der Bevölkerung, in denen Geheimhaltungsvereinbarungen, geheime Absprachen, Treffen oder fehlende öffentliche Mitsprache erwähnt werden.

• Über 25 Projekte, die allein im Jahr 2025 aufgrund lokaler Widerstände gestrichen wurden.

• 69 aktive Moratorien in US-amerikanischen Gerichtsbezirken (Stand: April 2026).

• Investitionen in Höhe von 156 Milliarden US-Dollar, die seit 2025 durch Widerstand aus der Bevölkerung blockiert wurden.

The main reason for this continued investigation is because data centers are destroying rural communities by siphoning natural resources, contaminating and consuming water for surrounding communities, driving up power costs, creating noise and light pollution, destroying… pic.twitter.com/gC08WIpDZ3 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 13, 2026

An dieser Stelle fängt es an, etwas überwältigend zu wirken.

Laut der Karte der Rechenzentren gibt es derzeit 33 in Betrieb befindliche Rechenzentren, 67 im Bau befindliche und 39 geplante.

This is where things start to look overwhelming.



According to the data center map, there are currently 33 operational data centers, 67 under construction, and 39 proposed. pic.twitter.com/Z3m1bRkCmD — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 13, 2026

Das größere Problem ist, dass viele Projekte hinter Geheimhaltungsvereinbarungen verborgen sind, sodass sich die Bevölkerung auf Meldungen über mutmaßliche Rechenzentren verlassen muss. Mittlerweile gibt es landesweit mehr als 5.000 Meldungen aus der Bevölkerung.

Hier ist das Standbild für alle, die sich das genauer ansehen möchten.

Wechseln wir nun das Thema und werfen wir einen genaueren Blick auf den „Global Covenant of Mayors“, der sich selbst als die weltweit größte Allianz für städtische Klimaführerschaft bezeichnet.

Die Organisation hat kürzlich gemeinsam mit Arup einen Bericht veröffentlicht. Maria merkt an, dass Arup auch mit C40 Cities an einem Bericht mit dem Titel „The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World“ zusammengearbeitet hat.

Dieser Bericht skizziert eine Vision für Smart Cities bis 2030, die keinen Fleisch- und Milchkonsum, nur drei neue Kleidungsstücke pro Person und Jahr, keinen privaten Fahrzeugbesitz und etwa alle drei Jahre einen Kurzstrecken-Hin- und Rückflug vorsieht.

Nachdem sie die Zusammenhänge erkannt hat, ist Maria der Ansicht, dass Arup, C40 Cities und der Global Covenant of Mayors miteinander verbundene Organisationen sind, die sich für die Förderung von Smart-City-Initiativen und eine stärkere Bevölkerungskonzentration in diesen Städten einsetzen.

Shifting gears, let’s take a closer look at the Global Covenant of Mayors, which describes itself as the largest global alliance for city climate leadership.



The organization recently released a report in conjunction with Arup. Maria notes that Arup also worked with C40 Cities… pic.twitter.com/zBTN9RE6tM — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 13, 2026

Um dies genauer zu untersuchen, haben wir Daten zu bestätigten Smart-City-Standorten in den Vereinigten Staaten vom Global Covenant of Mayors heruntergeladen und diese mit den von Erin Brockovich bestätigten sowie von der Bevölkerung gemeldeten Standorten von Rechenzentren überlagert.

Texas war der erste Bundesstaat, den wir untersuchten.

Und wir überlagerten die Daten aus Texas mit Grundwasserkarten.

Was wir fanden, war aufschlussreich. Hyperscale-Rechenzentren scheinen sich in Gebieten mit gesünderen Grundwasservorkommen zu konzentrieren, während Gebiete mit geschwächten Grundwasservorkommen kaum bis gar keine Smart-City- oder Rechenzentrumsaktivitäten aufweisen.

Anschließend untersuchte sie Georgia und Virginia und identifizierte etwas, das wie Cluster oder Dreiecksformationen von Rechenzentren rund um Smart-City-Standorte aussah.

Texas zeigte das gleiche Muster. Große Hyperscale-Rechenzentren entstehen an Orten wie Odessa, dem Panhandle und Wichita Falls – Standorte, die außerhalb der großen Smart-City-Zonen liegen.

Sie betont, dass Hyperscale-Anlagen auch in der Nähe von Smart Cities existieren, argumentiert jedoch, dass das Muster, viele davon in bereits ressourcenarmen ländlichen Regionen anzusiedeln, darauf hindeutet, dass hinter ihrer Lage möglicherweise ein anderer Zweck steckt.

Dies führt zu Marias Theorie:

Sie argumentiert, dass Hyperscale-Rechenzentren in ländlichen Gebieten außerhalb geplanter Smart Cities gebaut werden, obwohl Smart Cities offenbar über eine eigene, gebündelte Dateninfrastruktur verfügen.

Diese ländlichen Anlagen verbrauchen Wasser, erhöhen die Stromkosten, verursachen Licht- und Lärmbelästigung und machen ländliche Gemeinden nach und nach weniger lebenswert. Da Ressourcen knapper werden, könnten die Bewohner in städtische Gebiete gedrängt werden, wo diese Ressourcen Vorrang haben.

Wir richteten unsere Aufmerksamkeit dann auf das Dreiecksmuster, das rund um Smart Cities zu beobachten ist.

Um dies zu erklären, führt Maria das Konzept der Edge-Rechenzentren ein.

Edge-Rechenzentren sind kleinere Einrichtungen, die am Rand eines Netzwerks liegen. Sie übernehmen oft einfache Verarbeitungsaufgaben, während größere Hyperscale-Einrichtungen komplexere Arbeitslasten bewältigen.

Maria hält es für naheliegend anzunehmen, dass diese Edge-Einrichtungen möglicherweise neben Hyperscale-Einrichtungen außerhalb von Smart-City-Netzwerken betrieben werden.

To investigate further, we downloaded data showing confirmed smart city locations in the United States from the Global Covenant of Mayors and overlaid it with Erin Brockovich’s confirmed and community-reported data center locations.



Texas was the first state we examined.



And we… pic.twitter.com/fj2M5JodsZ — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 13, 2026

Smart Cities stützen sich auf riesige Netzwerke aus IoT-Sensoren, Kameras, Verkehrssystemen, intelligenten Stromnetzen, autonomen Fahrzeugen und KI-gesteuerten Diensten.

Diese Systeme generieren riesige Datenmengen, die nahezu in Echtzeit verarbeitet werden müssen.

Die lokale Verarbeitung von Informationen am Netzwerkrand, anstatt sie an weit entfernte Einrichtungen zu senden, ermöglicht Reaktionszeiten mit geringer Latenz. Dies kann zwar für die öffentliche Sicherheit und das Energiemanagement genutzt werden, könnte aber auch die Echtzeitüberwachung von Personenbewegungen, Transaktionen und Kommunikation erleichtern.

Sie sagt, dass das Triangulationsmuster ein verteiltes Mesh-Netzwerk schafft. Mehrere Edge-Rechenzentren, die eine Stadt umgeben, sorgen für Redundanz, geografische Abdeckung, Fehlertoleranz und minimale Netzwerkverzögerungen.

Smart Cities generieren enorme Datenmengen, und zentralisierte Hyperscale-Einrichtungen allein reichen möglicherweise nicht aus, was die Cluster um Smart-City-Standorte herum erklären könnte.

Maria sagt, sie habe guten Grund zu der Annahme, dass Hyperscale-Rechenzentren bewusst in ländlichen Gebieten wie dem Texas Panhandle, Odessa und Wichita Falls angesiedelt werden, um Grundwasserleiter, Stromnetze und Landressourcen zu nutzen.

Sie glaubt, dass dies zu einer Verlagerung von Ressourcen weg von der ländlichen Bevölkerung hin zu KI-Systemen und städtischer Technologieinfrastruktur führt.

Ländliche Gemeinden bleiben mit höheren Kosten, Lärm und erschöpften Wasserressourcen zurück, während die Städte die Vorteile der Smart-Infrastruktur genießen.

Maria argumentiert weiter, dass die Triangulation von Rechenzentren rund um Smart Cities nicht nur den Bedarf an Computing mit geringer Latenz deckt, sondern auch den Rahmen für eine umfassende digitale Überwachung und Steuerung schafft.

Nach Marias Ansicht übernehmen weit entfernte Hyperscale-Einrichtungen das groß angelegte KI-Training und die Überwachung, während Edge-Knotenpunkte rund um die Städte letztendlich die Echtzeit-Verfolgung von Bürgern, die soziale Bonitätsbewertung und Verhaltensmodifikation unterstützen könnten.

Die Smart-City-Infrastruktur ist darauf ausgelegt, die Bewohner in streng kontrollierte städtische Umgebungen einzubinden, die sich durch digitale IDs, programmierbare digitale Währungen, Überwachungssysteme und Ressourcenrationierung auszeichnen.

Ländliche Gebiete, so argumentiert sie, werden in einer Weise geschwächt, die diese kontrollierten Umgebungen zunehmend attraktiv oder notwendig macht.

Maria behauptet zudem, dass Hyperscale-Rechenzentren Teil einer umfassenderen zentralisierten KI-Infrastruktur sind, die globalen Eliten und transhumanistischen Zielen dient. Sie argumentiert, dass ländliche Energie- und Wasserressourcen abgezogen werden, um „das Biest zu trainieren“, während Smart-City-Systeme schließlich zum Durchsetzungsmechanismus werden.

Die Flutung ländlicher Gebiete mit Rechenzentren erhöht die Kosten, schadet der Landwirtschaft und dem Tourismus und trägt zu dem bei, was sie als gezielte Entvölkerung des ländlichen Raums bezeichnet. Dies schafft gleichzeitig Platz für zukünftige Projekte und schwächt den Widerstand der ländlichen Bevölkerung.

Die Errichtung von Anlagen über bereits belasteten Grundwasserleitern verschärft die Wasserknappheit, indem sie die Abhängigkeit von zentralisierten Smart-Grid- und Smart-Water-Systemen erhöht.

Letztendlich glaubt Maria, dass das langfristige Ziel darin besteht, das Leben außerhalb von Smart Cities zunehmend unzumutbar zu machen.

Unter Bezugnahme auf Äußerungen von Mariana Mazzucato beim Weltwirtschaftsforum weist Maria darauf hin, dass Wasser ein wirksameres Mittel zur Durchsetzung öffentlicher Maßnahmen sein könnte als Klimabotschaften, da die Menschen dessen Notwendigkeit sofort erkennen.

Sie behauptet nicht, dass jede ländliche Gegend unbewohnbar werden oder jede Wasserquelle beschlagnahmt werden wird. Sie glaubt jedoch, dass solche Maßnahmen versucht werden könnten.

Der technologische Wandel vollzieht sich so schnell, dass viele Experten bereits davor warnen, dass manche Rechenzentren bereits bei ihrer Fertigstellung veraltet sein könnten.

Viele Anlagen lassen sich nur schwer oder gar nicht nachrüsten, und sie wirft eine weitere Frage auf: Was passiert, wenn das Wasser, auf das sie angewiesen sind, irgendwann versiegt?

Viele Gemeinden könnten mit verlassener Infrastruktur und erschöpften Ressourcen zurückbleiben, wenn Unternehmen an neue Standorte abwandern.

Insgesamt handelt es sich um ein unhaltbares und parasitäres Modell, das den einfachen Menschen kaum Vorteile bietet.

Deshalb setzen wir uns weiterhin so engagiert für die Sensibilisierung ein. Und wir ermutigen die Zuschauer, den Bericht zu teilen, ihre Gemeinden aufzuklären und sich vor Ort zu engagieren.

Viele Bezirksbeamte verstehen die weiterreichenden Auswirkungen dieser Projekte nicht und konzentrieren sich stattdessen auf Versprechen von Arbeitsplätzen und wirtschaftlicher Entwicklung.

Lokale Erfolge sind möglich, und viele Gemeinden wehren sich bereits erfolgreich dagegen.

Aber diese Bemühungen erfordern den Einsatz aller.

Referencing comments by Mariana Mazzucato at the World Economic Forum, Maria suggests that water may become a more effective tool of public compliance than climate messaging because people immediately understand its necessity.



She is not claiming every rural area will become… pic.twitter.com/h7kgrJBE5n — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) June 13, 2026

Vielen Dank, dass Sie heute bei unserem Sonderbericht dabei waren.

Schauen Sie sich die ganze Folge an: