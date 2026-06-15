Israel scheitert mit dem Versuch, das Islamabad-Abkommen zu sabotieren … zumindest vorerst

Larry C. Johnson

Als die Nachricht bekannt wurde, dass Israel am Sonntagnachmittag den südlichen Vorort von Beirut bombardiert hatte, begannen die Iraner mit den Vorbereitungen für die angekündigte Vergeltung – ließen sich jedoch offenbar durch ein Angebot Donald Trumps davon abbringen. Berichten zufolge standen Iran und die USA kurz vor einer Einigung auf Grundlage des 14-Punkte-Plans Irans, als der israelische Angriff im Libanon alles ins Chaos stürzte. Der Iran begann rasch, sich auf einen erneuten Raketenangriff gegen Israel vorzubereiten, doch Donald Trump soll dem Iran finanzielle Anreize angeboten haben, Israel nicht anzugreifen.

Das iranische Nachrichtenportal Mehr berichtete, dass ein 14-Punkte-Memorandum of Understanding (Absichtserklärung) zwischen den USA und dem Iran die Freigabe von 24 Milliarden US-Dollar eingefrorener iranischer Vermögenswerte während einer 60-tägigen Verhandlungsphase vorsieht. Die Hälfte davon – 12 Milliarden US-Dollar – sollte demnach dem Iran bereits vor Beginn der Verhandlungen zur Verfügung gestellt werden. Das Memorandum umfasse Berichten zufolge zudem die sofortige und dauerhafte Einstellung des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon, eine Verpflichtung der USA, sich nicht in die inneren Angelegenheiten Irans einzumischen, die Aufhebung der Seeblockade innerhalb von 30 Tagen sowie die Wiederöffnung der Straße von Hormus unter iranischer Regelung.

Trump bot dem Iran damit im Wesentlichen eine Art Bestechung an, damit es Israel nicht angreift. Er erklärte auf Truth Social, das Abkommen der USA mit dem Iran sei „nun vollständig“, genehmigte die gebührenfreie Wiederöffnung der Straße von Hormus und die sofortige Aufhebung der US-Seeblockade, anstatt 30 Tage zu warten. Zudem erklärte er sich damit einverstanden, dass der Iran die 12 Milliarden US-Dollar erhalten könne, sobald die Waffenstillstandsvereinbarung am Freitag unterzeichnet werde.

Nach dieser Änderung bestätigte der Oberste Nationale Sicherheitsrat Irans das Zustandekommen einer Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran:

„Die Islamische Republik Iran hat unter der Führung ihres Märtyrerführers ihren Sieg über den amerikanisch-zionistischen Feind vollendet und unter der Führung des Obersten Führers des Systems (möge Gott ihn beschützen), mit der Unterstützung der gesamten Nation und den unermüdlichen Bemühungen der Kämpfer des Islam, nach mehreren schwierigen und intensiven Monaten der Verhandlungen und auf Grundlage des Beschlusses des Obersten Nationalen Sicherheitsrats den Text des Memorandums of Understanding über die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges (Verhandlungen in Islamabad) zwischen Iran und den Vereinigten Staaten am Abend des 14. Juni finalisiert.

Gemäß den getroffenen Vereinbarungen werden der Krieg und die militärischen Operationen an allen Fronten, einschließlich des Libanon, ab heute Abend sofort und dauerhaft beendet, und die Seeblockade gegen den Iran wird unverzüglich und vollständig aufgehoben. Die Unterzeichnung dieses Memorandums of Understanding wird offiziell am Freitag, dem 19. Juni, erfolgen. Die Verhandlungen über das endgültige Abkommen werden verschoben, bis die andere Seite ihre Verpflichtungen gemäß dem Memorandum erfüllt hat. Die Islamische Republik Iran würdigt die Bemühungen der Islamischen Republik Pakistan und der Regierung von Katar in hohem Maße.“

Doch bevor jetzt die Sektkorken knallen, sollte man verstehen, dass Vertreter der Trump-Regierung – meist anonym – ein anderes Bild der Vereinbarung zeichnen.

So wies ein hochrangiger US-Beamter die iranische Behauptung zurück, Teheran werde die 12 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten bedingungslos vor Beginn der 60-tägigen Verhandlungen erhalten. Laut Axios bezeichnete er diese Darstellung als „Spin“:

„Das entspricht überhaupt nicht der Wahrheit. Es handelt sich um ein leistungsabhängiges Abkommen, und keine eingefrorenen Gelder werden freigegeben, ohne dass die Iraner ihre Verpflichtungen erfüllen“, sagte der Beamte.

Der Punkt ist einfach: Zwischen den USA und dem Iran bestehen weiterhin erhebliche Differenzen hinsichtlich der Details des vorgeschlagenen Memorandums of Understanding.

Selbst wenn diese Differenzen letztlich ausgeräumt werden und am Freitag ein Schreiben unterzeichnet wird, in dem beide Seiten ihre Zustimmung zu den 14 Grundsätzen des endgültigen Memorandums bestätigen, markiert dies erst den Beginn eines Verhandlungsprozesses, der mindestens zwei Monate dauern dürfte – wenn nicht länger.

Und jederzeit in den kommenden Tagen könnte ein Verstoß der USA oder Israels gegen das Memorandum dazu führen, dass der Iran seine Angriffe auf israelische und/oder amerikanische Militärziele wieder aufnimmt.