Was dort oben gerade passiert, könnte uns den Weltraum für immer kosten

Die Kommerzialisierung des erdnahen Orbits erreicht derzeit eine neue Dimension. Am 12. Juni 2026 vollzog SpaceX den nach Bewertung grössten Börsengang der Geschichte: Mit einem Festpreis von 135 US-Dollar pro Aktie und rund 555 Millionen ausgegebenen Stammaktien wurde der Konzern mit etwa 1,77 Billionen US-Dollar bewertet – das Starlink-Segment betreibt heute mehr als 9.600 Satelliten im niedrigen Erdorbit und zählt über 10 Millionen Abonnenten in über 160 Ländern. Starlink ist dabei nicht eigenständig an die Börse gegangen, sondern bildet als profitabelste Sparte das Herzstück des Gesamtkonzerns, der sich zunehmend auch als Anbieter orbitaler Rechenzentren positioniert. Neben SpaceX verfolgen auch Amazon und chinesische Anbieter ähnliche Megakonstellationsprojekte.