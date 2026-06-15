Reformgipfel: Artisten in der Zirkuskuppel – ratlos

Egon W. Kreutzer

Wieder einmal steht Deutschland vor der Notwendigkeit eine neue Balance zwischen Wirtschaft und Sozialwesen zu finden. Der gestrige Gipfel ist ohne nenneswerte Fortschritte geblieben.

Ob es sich bei der Hilflosigkeit, die dem weiteren Verfall nur Vorschub leistet, vielleicht doch um ein strategisches Vorgehen handele, dessen Endziel eine massive Bevölkerungreduktion sei, fragt einer meiner Leser, und ich zitiere hier kurz aus seiner E-Mail an mich: