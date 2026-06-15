Felix Abt

Um es gleich vorwegzunehmen: Es geht nicht um Öl, Fisch oder Schifffahrtsrouten – sondern um die stille Logik nuklearen Überlebens unter der Meeresoberfläche.

Das Südchinesische Meer ist eine der am umstrittensten Regionen der Erde. Jedes Jahr passieren mehr als 3 Billionen US-Dollar an Handel seine Gewässer. Deshalb gehen die meisten Menschen davon aus, dass sich der Konflikt um Schifffahrtsrouten, Fischgründe oder die gewaltigen Öl- und Gasreserven unter dem Meeresboden dreht.

Aber was, wenn wir auf das Falsche schauen? Was, wenn der eigentliche Grund, warum China dem Südchinesischen Meer so große Bedeutung beimisst, weniger mit Handelsgewinnen als mit Handelsüberleben zu tun hat?

Um Pekings Sorge zu verstehen, muss man betrachten, wer von diesen Gewässern abhängt. Die Vereinigten Staaten betonen seit Langem die strategische Bedeutung des Südchinesischen Meeres, obwohl nur ein geringer Teil ihres gesamten Handels durch die Region läuft. Für China hingegen sind diese Gewässer eine Lebensader. Mehr als 60 % des chinesischen Handelsvolumens – darunter bis zu 80 % der Rohölimporte und kritische Nahrungsmittelversorgung – müssen durch die engen maritimen Engpässe des Südchinesischen Meeres passieren.

Diese Abhängigkeit erzeugt das, was Strategen das „Malakka-Dilemma“ nennen. Im Konfliktfall könnte ein Gegner wie die USA diese Seewege blockieren und Chinas Zugang zu Energie und Nahrung innerhalb weniger Wochen unterbrechen. Für Washington sind diese Gewässer ein geopolitischer Hebel; für Peking sind sie eine existentielle Frage.

Laut Singapurs ehemaligem Außenminister George Yeo liegt die tiefere Antwort unter der Oberfläche. Im Kern handelt es sich um eine Frage des ultimativen Überlebens: nukleare Abschreckung.

China verfolgt eine strikte „No First Use“-Nuklearpolitik. Damit diese Strategie glaubwürdig bleibt, muss Peking über eine gesicherte Zweitschlagsfähigkeit verfügen – also die Fähigkeit, nach einem Nuklearangriff zurückzuschlagen. Doch Washington ist ebenso entschlossen, China daran zu hindern, eine unangreifbare Vergeltungsfähigkeit zu erlangen.

Warum? Weil in einem rein konventionellen Konflikt um Taiwan oder das Südchinesische Meer wiederholte Kriegsspiele des U.S. Indo-Pacific Command und der RAND Corporation zu einem ernüchternden Ergebnis kommen: Amerika kann den Krieg nicht gewinnen.

Die Geografie spielt dabei eine entscheidende Rolle. Große Teile des Gelben Meeres und des Ostchinesischen Meeres sind relativ flach, was die U-Boot-Ortung erheblich erleichtert, da weniger Raum zum Verstecken bleibt. Vereinfacht gesagt ist die Verfolgung eines U-Bootes dort eher wie das Aufspüren eines Wals in einem Schwimmbecken als in der Weite des offenen Ozeans.

Diese Verwundbarkeit betrifft einen der wichtigsten Bestandteile nuklearer Strategie. U-Boote gelten als der überlebensfähigste Teil der nuklearen Triade eines Staates. Landgestützte Raketensilos können angegriffen werden, Luftwaffenstützpunkte zerstört werden. Ein U-Boot, das in Tausenden Quadratkilometern Ozean verborgen ist, stellt eine völlig andere Herausforderung dar. Deshalb werden atomar bewaffnete U-Boote oft als ultimative strategische Lebensversicherung beschrieben.

Die USA und Russland stützen ihre nukleare Abschreckung seit Jahrzehnten maßgeblich auf U-Boot-Flotten; China bemüht sich nun intensiv darum, dieselbe strategische Fähigkeit zu erlangen. Genau dieses Ziel erklärt die immense geopolitische Bedeutung des Südchinesischen Meeres.

Während eine herkömmliche Landkarte diesen strategischen Wert kaum erahnen lässt, offenbart eine bathymetrische Tiefenkarte eine völlig neue Dimension. Konträr zum flachen Gelben und Ostchinesischen Meer stürzt das zentrale Südchinesische Meer in gewaltige Tiefen von mehr als 4.000 Metern ab.

In der Nuklearstrategie hängt Überlebensfähigkeit von Tarnung ab. Je länger ein U-Boot unentdeckt bleibt, desto glaubwürdiger ist seine Abschreckungswirkung. Daher argumentieren viele Analysten, dass Peking das Südchinesische Meer weniger als Handelsroute, sondern vielmehr als strategischen Schutzschild betrachtet. In der Marinedoktrin wird ein solcher geschützter Raum als „Bastion“ bezeichnet – ein stark verteidigtes Seegebiet, in dem strategische U-Boote unter dem Schutz eigener Luft-, See- und Überwachungsressourcen operieren können.

Dasselbe strategische Denken zeigt sich in Chinas wachsendem Interesse an ziviler nuklearer maritimer Infrastruktur, darunter vorgeschlagene schwimmende Logistikhubs auf Basis von Salzschmelzereaktoren. Obwohl für zivile Zwecke gedacht, verdeutlichen solche Projekte die übergeordnete nationale Ausrichtung auf die Verbindung von fortgeschrittener Nukleartechnologie, maritimer Mobilität und langfristiger strategischer Resilienz.

Dieser festungsartige Ansatz priorisiert Überlebensfähigkeit über Machtprojektion. Das Konzept hat historische Vorläufer. Während des Kalten Krieges errichtete die Sowjetunion ähnliche Bastionen zum Schutz ihrer nuklearen U-Boot-Flotte in küstennahen Gewässern. Viele Beobachter glauben, dass China heute eine ähnliche Strategie verfolgt. In diesem Licht erhält Chinas regionales Verhalten eine andere Bedeutung – insbesondere seine umfangreichen Landgewinnungs- und Inselbauprogramme, die abgelegene Riffe und Sandbänke in stark militarisierte Außenposten verwandelt haben.

Heute verfügen viele dieser Anlagen über lange Landebahnen, moderne Radarsysteme, Tiefwasserhäfen und befestigte militärische Infrastruktur.

Für Außenstehende wirkte dieser enorme Bauaufwand zunächst rätselhaft. Enorme Ressourcen in abgelegene Riffe hunderte Kilometer von Bevölkerungszentren zu investieren, ergibt wenig Sinn, wenn das Ziel rein wirtschaftlich ist. Kommerzielle Schifffahrt funktionierte jahrzehntelang ohne künstliche Inseln. Wenn jedoch das Ziel darin besteht, strategisch wichtige Gewässer zu überwachen und zu sichern, wird die Logik deutlich klarer.

Diese militarisierten Inseln fungieren als Netzwerk vorgelagerter maritimer Beobachtungsposten. Durch die Erweiterung der Radarabdeckung und die Unterstützung der Marinefliegerei verbessern sie Chinas Lageerfassung erheblich und schaffen faktisch einen schützenden militärischen Schirm über der darunterliegenden Tiefwasser-Bastion.

Wie erwartet stellt diese Architektur die Hegemonie, die Washington nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte, unmittelbar infrage – eine Hegemonie, die die USA durch eine dauerhafte militärische Präsenz in jenen Ländern aufrechterhalten, die sie während des Krieges besetzt und anschließend in „Verbündete“ umfunktioniert hatten.

Seither haben die USA unzählige Militärbasen errichtet, um China einzukreisen – eine Tatsache, die von Foreign Policy, einem Sprachrohr des amerikanischen außenpolitischen Establishments und der neokonservativen Kriegsfalken, offen eingeräumt wird.

Washington rechtfertigt die Einkreisung des chinesischen Festlands regelmäßig mit Militärbasen unter dem Banner der „Freiheit der Schifffahrt“ – eine hohle Begründung, da China selbst viel stärker als jede andere Nation von ungehindertem Seehandel abhängt. Zudem hegt China – anders als die USA – keinerlei Ambitionen auf eine globale Hegemonie und strebt weder nach territorialer Expansion noch nach Operationen zum Regimewechsel in seiner Nachbarschaft; all dies sind Praktiken, die fester Bestandteil der US-Politik sind.

Konträr zum Westen wird Chinas Handeln nicht von Ideologie und Hegemonialansprüchen bestimmt, sondern von rationalem Pragmatismus. Dies wird es der Führung erlauben, mit den Anrainerstaaten einvernehmliche Lösungen für maritime Demarkationen und die Ausbeutung von Ressourcen zu finden, statt auf eine kriegerische Konfrontation zu setzen.

Folglich gilt: Wo China Verwundbarkeit erkennt, sieht die USA Expansion. Wo Peking defensive Sicherheit anstrebt, werfen Washington und seine Verbündeten ihm Zwang vor. Letztlich wird der defensive Schutzschild Chinas in westlicher orwellischer Rhetorik als offensives Schwert dargestellt.

Diese fundamentale systemische Kluft verdeutlicht, warum rein taktische Reibereien um Riffe, Standoffs der Küstenwachen und Routinepatrouillen eine derart hohe Eskalationsdynamik besitzen. Was vordergründig wie ein regionaler Disput um unbewohnte Felsen wirkt, ist im Kern das Epizentrum eines globalen Wettbewerbs, den eine erodierende und verunsicherte Weltmacht USA um jeden Preis zu gewinnen versucht. Es geht um maritime Doktrinen, die künftige regionale Ordnung und die souveränen Instrumente, mit denen ein aufsteigendes China seine Existenz im internationalen Gefüge absichert.

Die These von George Yeo legt die Kernrealität des Südchinesischen-Meer-Konflikts offen – eine Realität, die in westlichen Medien üblicherweise ausgeblendet wird. Sie zeigt eine verborgene strategische Dimension und macht deutlich, dass große globale Konflikte selten allein durch geografische Oberflächenfaktoren bestimmt werden.

Tief unter der Meeresoberfläche, wo nuklear bestückte U-Boote lautlos patrouillieren, verbirgt sich eine Abschreckungsmacht, die den Ausbruch eines globalen Krieges verhindert. Aus dieser Perspektive ist der Konflikt im Südchinesischen Meer weit mehr als ein simpler Streit um maritime Grenzen; er ist die entscheidende geopolitische Arena des 21. Jahrhunderts. In dieser Arena unternimmt ein absteigendes Imperium anhaltend verzweifelte Anstrengungen, um den unaufhaltsamen Aufstieg einer der geschichtsträchtigsten Zivilisationen der Welt zu vereiteln, die gegenwärtig ihre historische Statur zurückgewinnt.

Quellen

[1] Center for Strategic and International Studies (CSIS) ChinaPower Project. „How Much Trade Transits the South China Sea?“ https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/

[2] U.S. Energy Information Administration (EIA). https://www.eia.gov/international/content/analysis/regions_of_interest/South_China_Sea/

[3] „Malacca Dilemma“ https://en.wikipedia.org/wiki/Malacca_dilemma

[4] George Yeo – Interviews und Kommentare (u. a. YouTube / Der Spiegel 2023)

[5] Carnegie Endowment for International Peace. https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/research/2016/06/chinas-sea-based-nuclear-deterrent

[6] U.S. Naval War College / China Maritime Studies Institute

[7] The Diplomat, RAND Corporation und weitere Analysen

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Felix Abt ist ein in Asien lebender Unternehmer, Reiseblogger und Autor auf Substack: https://felixabt.substack.com.