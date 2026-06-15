Trump kündigt an, dass die Straße von Hormus nach der Unterzeichnung eines „großen Friedensabkommens“ mit dem Iran am Freitag wieder geöffnet wird und weiter Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump sagt, die Straße von Hormus werde am Freitag wieder geöffnet

Pakistans Premierminister bestätigt Friedensabkommen , mit einer Unterzeichnungszeremonie am kommenden Freitag in der Schweiz

, mit einer Unterzeichnungszeremonie Trump bestätigt, das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran sei „nun abgeschlossen“, und sagt: „Lasst das Öl fließen“

Der iranische Präsident gibt eine Erklärung zur Unterzeichnung des MoU ab, während Teheran mit großartigen und soliden Ergebnissen für seine Seite prahlt . Es gibt Berichte, wonach dies eine erhebliche Freigabe von Milliardenbeträgen an im Westen eingefrorenen Vermögenswerten beinhaltet.

. Es gibt Berichte, wonach dies eine erhebliche Freigabe von Milliardenbeträgen an im Westen eingefrorenen Vermögenswerten beinhaltet. Das Weiße Haus deutet weiterhin an, dass am Sonntag ein elektronisches MoU mit dem Iran unterzeichnet werden soll , wodurch die Atomverhandlungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, lediglich mit der Verpflichtung, dass der Iran keine Atomwaffen anstrebt .

, wodurch die Atomverhandlungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, lediglich mit der . Trump: Neue Angriffe auf die südlichen Vororte von Beirut „hätten nicht stattfinden dürfen“, zumal es sich um „einen besonderen Tag handelte, an dem wir einem Friedensabkommen mit dem Iran so nahe sind“.

„Ein Entwurf des Memorandum of Understanding zwischen den USA und dem Iran sah die Verdünnung von hochangereichertem Uran im Iran sowie die Freigabe von 25 Mrd. US-Dollar an eingefrorenen iranischen Vermögenswerten vor“ (Reuters).

(Reuters). Die iranischen Stellungnahmen sind charakteristischerweise zurückhaltend: Die Nachrichtenagentur Fars berichtete zuvor, dass der Iran noch keine endgültige Entscheidung über ein mögliches MOU mit den USA getroffen habe. Die iranischen Behörden prüfen derzeit noch die politischen, rechtlichen und technischen Details.

***

Trump kündigt für Freitag die Wiederöffnung der Straße von Hormus an

„Dieses großartige Abkommen wird der gesamten Region Frieden und Sicherheit bringen. Viele Präsidenten haben versucht, Frieden mit dem Iran zu schließen, und alle sind vor mir gescheitert. Die Staats- und Regierungschefs der Region haben zum ersten Mal einen Präsidenten gefunden, der ihnen helfen kann, echten Frieden zu erreichen. Mit der Öffnung der Meerenge nach der Unterzeichnung des Abkommens am Freitag zum Zwecke der Minenräumung wird das Öl wieder an beiden Enden für die Region und die Welt fließen!“, schrieb Trump auf Truth Social.

Der Zeitpunkt des Friedensabkommens ist entscheidend. Die Welt stand kurz vor einer gefährlichen Energiekrise, da die strategischen Erdölreserven rasch aufgebraucht wurden, um die Produktionsausfälle im Golf auszugleichen und die physischen Märkte zu stabilisieren. Doch selbst mit einem Abkommen werden sich die Energieflüsse durch die strategische maritime Engstelle nicht über Nacht normalisieren.

Es wird wahrscheinlich mehrere Monate, wenn nicht sogar Quartale dauern, bis der Rückstau abgebaut, das Vertrauen der Schifffahrt wiederhergestellt, die Risiken auf den Versicherungsmärkten verringert und die regionale Produktion sowie die Exportströme wieder auf das Vorkrisenniveau gebracht sind. Was beschädigte Energieanlagen wie jene in Katar betrifft, wird es Jahre dauern, bis die Produktion wieder das Vorkriegsniveau erreicht.

Die Wahrscheinlichkeit eines dauerhaften Abkommens zwischen den USA und dem Iran steigt auf den Polymarket-Märkten rapide an.

Trump und Pakistans Premierminister bestätigen Abkommen kurz vor Eröffnung des New Yorker Terminmarktes

Nur 30 Minuten vor Eröffnung des Terminmarktes in New York gab Präsident Trump auf Truth Social bekannt, dass ein „Abkommen“ mit dem Iran nun abgeschlossen sei.

„Herzlichen Glückwunsch an alle! Ich genehmige hiermit die vollständige Öffnung der Straße von Hormus und ordne gleichzeitig die sofortige Aufhebung der Seeblockade durch die US-Marine an. Schiffe der Welt, startet eure Motoren. Lasst das Öl fließen!“, sagte Trump.

Auch Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif bestätigte: „dass das Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran GESCHLOSSEN wurde.“

Sharif sagte: „Die offizielle Unterzeichnungszeremonie findet am Freitag, dem 19. Juni, in der Schweiz statt.“

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

Übersetzung von „X“: Nach intensiven Gesprächen freuen wir uns, mitteilen zu können, dass das Friedensabkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran EINGEGANGEN ist. Beide Seiten haben die sofortige und dauerhafte Einstellung der militärischen Operationen an allen Fronten erklärt, einschließlich im Libanon.

Die offizielle Unterzeichnungszeremonie findet am Freitag, den 19. Juni, in der Schweiz statt.

Wir möchten den Vereinigten Staaten von Amerika und der Islamischen Republik Iran für ihr Engagement im Hinblick auf eine diplomatische Lösung des Konflikts danken. Wir möchten auch unseren aufrichtigen Dank an unsere Brüder in dieser Vermittlungsbemühung, die großartige Führung des Staates Katar, für ihre Unterstützung bei der Erreichung dieses Abkommens aussprechen. Ich möchte außerdem der visionären Führung des Königreichs Saudi-Arabien und der Republik Türkei für ihre enormen Beiträge in dieser Hinsicht besonders danken.

Mit dem nun vorliegenden Abkommen werden die Vermittler in dieser Woche eine Reihe von Treffen erleichtern. Diese vorbereitenden Diskussionen zur Umsetzung werden die Grundlage für die technischen Gespräche und die offizielle Unterzeichnungszeremonie legen.

Ein israelischer Journalist und Korrespondent/Analyst für Iran-Angelegenheiten beim israelischen Sender Channel 14 berichtet, dass die Hardliner im Iran, darunter auch Einheiten der IRGC, das Friedensabkommen nicht zu Fall bringen werden.

BREAKING | IRGC Commander Ahmad Vahidi Will Not Block the Deal



• According to my sources, IRGC Commander Ahmad Vahidi has agreed not to stand in the way of a deal, despite not supporting it



• The IRGC sees strategic value in a ceasefire: sanctions relief, increased oil and… pic.twitter.com/kqM7jj0CMd — דרור בלאזאדה | Dror Balazada (@DBalazada) June 14, 2026

Übersetzung von „X“: AKTUELL | IRGC-Kommandeur Ahmad Vahidi wird den Deal nicht blockieren

Laut meinen Quellen hat IRGC-Kommandeur Ahmad Vahidi zugestimmt, einem Deal nicht im Weg zu stehen, obwohl er ihn nicht unterstützt

Die IRGC sieht strategischen Wert in einem Waffenstillstand: Sanktionserleichterungen, gesteigerte Ölexporte und Gasexporte sowie Zugang zu eingefrorenen iranischen Geldern

Im Lager Vahidis ist die Rechnung einfach: das Geld nehmen, den Iran stärken und vorankommen

Doch ein großer Streit bleibt in Teheran bestehen: Während die politische Führung den Deal als Weg zur wirtschaftlichen Stabilität betrachtet, besteht Vahidis Lager darauf, dass der Iran sein Nuklearprogramm nicht aufgeben oder ausländische Diktate akzeptieren darf

Kernbotschaft:

Vahidi mag den Deal vorankommen lassen, aber seine Botschaft bleibt klar: Der Iran kann das Geld nehmen, ohne seine Kernprinzipien aufzugeben.

Da die Terminmärkte in New York kurz vor der Eröffnung stehen und Brent- und WTI-Kontrakte wahrscheinlich in Panik verkauft werden, während S&P-500- und Nasdaq-Futures Nachfragen verzeichnen, schießen die Kryptowährungen in die Höhe.

S&P 500-Futures legen um etwa 1 % zu

WTI-Futures fallen auf 81 Dollar pro Barrel.

Zuvor hatte der Jefferies-Analyst David Zervos angemerkt: „Ich bleibe in Bezug auf den Iran zuversichtlich, und sobald eine Lösung in Sicht ist, wird der Ölpreis unter 60 Dollar fallen und wir werden wieder Preisanpassungen aufgrund von Förderkürzungen einkalkulieren, wobei der Abbau der Fed-Bilanz im Mittelpunkt stehen wird. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns bei den SPOOs um die 80-Dollar-Marke bewegen werden und in den Jahren 2027/2028 die 90-Dollar-Marke im Blick haben werden.“

Irans Präsident Pezeshkian verweist auf solide Ergebnisse für den Iran, da die Unterzeichnung des MoU nur noch Stunden entfernt sein könnte: Seltener Optimismus auf beiden Seiten

Es sieht so aus, als würde diesmal wirklich ein Abkommen zustande kommen … endlich … da Teheran mit großartigen und soliden Ergebnissen für seine Seite prahlt. Es gibt Berichte, dass dies eine erhebliche Freigabe von Milliardenbeträgen an seinen im Westen eingefrorenen Vermögenswerten beinhaltet.

via Fars News:

Die jüngsten diplomatischen Bemühungen haben zu positiven Ergebnissen geführt.

Die jüngsten Entwicklungen haben gezeigt, dass kein Land sich mehr um die Interessen des Iran kümmert als wir selbst

Auch wenn meine persönliche Meinung davon abweicht, sehe ich mich verpflichtet, der endgültigen Entscheidung des Systems zu folgen

Der Beschluss des Obersten Nationalen Sicherheitsrats ist die Grundlage für unser Handeln, und was auch immer vom Obersten Führer genehmigt und für angemessen erachtet wird, ist für uns alle verbindlich.

Ich bedauere, dass die Nachbarländer den Folgen militärischer Aktionen ausgesetzt sind. Unsere Operation richtete sich gegen die US-Stützpunkte auf dem Boden dieser Länder.

Probleme und Missverständnisse mit den Golfstaaten werden gelöst

Die Beziehungen zu den Ländern der Golfregion sind auf dem Weg zur Verbesserung.

Gespräche bedeuten nicht, dass man Prinzipien aufgibt. Der Iran wird sich keiner Art von Schikane oder illegalem Druck beugen .

. Medienberichte über Krieg und Verhandlungen spiegeln nicht unbedingt die Ansichten des Obersten Nationalen Sicherheitsrats wider.

Fox News zitiert Präsident Trump und sagt, das Abkommen könnte in den nächsten 2–3 Stunden unterzeichnet werden:

Spoke with President Trump. He says the deal with Iran is expected to be signed in the next 2-3 hours.



President Trump said he asked Israeli Prime Minister Netanyahu “what the fu*k are you doing?” on a call after the Israeli strikes against Beirut. He told Netanyahu not to… — Trey Yingst (@TreyYingst) June 14, 2026

Übersetzung von „X“: Habe mit Präsident Trump gesprochen. Er sagt, der Deal mit dem Iran wird in den nächsten 2-3 Stunden unterzeichnet werden.

Präsident Trump sagte, er habe den israelischen Premierminister Netanyahu in einem Telefonat nach den israelischen Angriffen auf Beirut gefragt: „What the fu*k machst du da?“ Er wies Netanyahu an, keine weiteren Angriffe durchzuführen.

Der Präsident sagte mir, er werde den Iran auffordern, nicht mit Raketenfeuer auf Israel zu reagieren.

Israelischer Angriff auf Beirut gefährdet erneut die Unterzeichnung des Abkommens: Trump sagt: „Lasst uns das nicht vermasseln“

Präsident Trump hat auf Truth Social versucht, die israelischen Angriffe vom Sonntag auf die südlichen Vororte von Beirut herunterzuspielen, und erklärte, der Angriff von heute Morgen„hätte nicht stattfinden dürfen“, zumal er an „einem besonderen Tag stattfand, an dem wir einem Friedensabkommen mit dem Iran so nahe sind“.

Er betonte: „Wir stehen kurz vor einem Abkommen, das der Region, einschließlich des Libanon, Frieden bringen wird, und alle Seiten sollten sich zurückhalten.“ Er warnte nicht nur Israel vor weiteren Angriffen, sondern forderte auch die Hisbollah zur Zurückhaltung auf, nachdem die dem Iran nahestehende schiitische Gruppe weitere Geschosse auf Nordisrael abgefeuert hatte. „Dies könnte der Beginn eines langen und schönen Friedens sein“, sagte er und fügte hinzu: „Lasst uns das nicht vermasseln.“

Die libanesische Zivilschutzbehörde gab an, dass bei den neuen Angriffen auf die südlichen Vororte von Beirut mindestens drei Menschen getötet wurden. „Die Leichen von drei Märtyrern wurden unter den Trümmern geborgen, sechs Menschen wurden verletzt“, teilte die Behörde in einer Erklärung mit.

Iran äußert sich zu erwarteten Details der Unterzeichnung des MoU und möglichen ungelösten Fragen

Bloomberg und Reuters berichten am Sonntag über neue Details zur iranischen Version dessen, was das zu unterzeichnende MoU – das laut Präsident Trump heute (wenn auch aus der Ferne) unterzeichnet werden soll – beinhalten wird.

„Ein Entwurf des Memorandum of Understanding zwischen den USA und dem Iran sah die Verdünnung von hochangereichertem Uran im Iran sowie die Freigabe von 25 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen iranischen Vermögenswerten vor, berichtet Reuters unter Berufung auf einen hochrangigen iranischen Beamten, den sie nicht namentlich nannte“, schreibt Bloomberg in seinem neuesten Bericht. Dazu gehören:

Das endgültige Abkommen soll in den 60 Tagen nach der Einigung beider Seiten besprochen werden

Den nuklearen Status quo aufrechtzuerhalten, bis ein endgültiges Abkommen erzielt ist, einschließlich des Verzichts auf Urananreicherung und den Verzicht auf den Ausbau von Nuklearanlagen

Eine potenzielle große Komplikation für die tatsächliche Unterzeichnung durch beide Seiten ist das Geschehen in den Vororten von Beirut, die die israelische Luftwaffe gerade zum ersten Mal seit etwa einer Woche angegriffen hat:

Israel has struck a building in Beirut’s southern suburbs in response to Hezbollah attacks on northern Israel, marking the first such strike since last Sunday. pic.twitter.com/VYv3mGFrF9 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 14, 2026

Übersetzung von „X“: Israel hat ein Gebäude in den südlichen Vororten Beiruts angegriffen, als Reaktion auf Hezbollah-Angriffe auf den Norden Israels, was den ersten derartigen Schlag seit letztem Sonntag markiert.

Provokative israelische Militäraktionen haben bereits frühere Versuche Washingtons und Teherans, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, effektiv zunichte gemacht. Wird es erneut zu einer solchen Blockade kommen?

Pro-israelische Befürworter und Lobbyisten in den USA wettern gegen das, was sie als „Scheitern“ eines Abkommens und als „Kapitulation“ gegenüber dem Iran betrachten, da man die Lösung der Atomfrage auf die lange Bank schiebt … nicht zuletzt kommt dies in folgendem Beitrag zum Ausdruck:

Has to be about releasing the $20-24 billion in frozen assets to Iran, the most immediately damaging concession for Trump.

I took a plunge into Mark Levin's show–the squealing about Trump selling out Israel for Iran is rather enjoyable ngl.https://t.co/hf27AJiGuL — Mark Ames (@MarkAmesExiled) June 13, 2026

Übersetzungen von „X“: Es geht wohl darum, die eingefrorenen Vermögenswerte in Höhe von 20 bis 24 Milliarden Dollar an den Iran freizugeben – das ist für Trump das Zugeständnis mit den unmittelbar schwersten Folgen. Ich habe mal bei Mark Levins Sendung reingeschaut – das Gejaule darüber, dass Trump Israel zugunsten des Iran verraten habe, ist, ehrlich gesagt, ziemlich unterhaltsam.

Ein iranischer Beamter teilt mir mit, dass es bei dem vorgeschlagenen MOU noch zwei offene Fragen gibt und je nach Haltung der USA zu diesen ein Abkommen schnell unterzeichnet werden könnte. Er wollte sich nicht zu Details äußern. Der Iran geht davon aus, dass Trump vor dem G7-Gipfel unterschreiben möchte.

Die üblichen Vorbehalte, die alle früheren Schlagzeilen über einen „bevorstehenden Deal“ als verfrüht und als Wunschdenken entlarvt haben, gelten nach wie vor. Aktuelle Meldungen aus den iranischen Staatsmedien laut Al Jazeera:

Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtet unter Berufung auf eine dem Verhandlungsteam nahestehende Quelle, dass iranische Beamte in Teheran mit den katarischen Vermittlern über die Punkte des Waffenstillstands diskutierten.

Der Bericht fügte hinzu, dass das Abkommen noch nicht endgültig ausgearbeitet sei und „kein Abkommen definitiv zu dem von Trump angekündigten Zeitpunkt unterzeichnet wird“.

Die Äußerungen wurden gegenüber der Agentur vor den tödlichen Angriffen Israels auf die südlichen Vororte des Libanon heute gemacht.

Iran-Abkommen am Sonntag (oder besser gesagt: Fernunterzeichnung einer Absichtserklärung) wird laut Trump am Sonntag erwartet

Präsident Trump erklärte am Samstag, dass ein vorläufiges Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus und zur Beendigung des viermonatigen Konflikts bereits am Sonntag unterzeichnet werden könnte. Teheran hat diesen Zeitplan jedoch zurückgewiesen und signalisiert, dass noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, während iranische Beamte weiterhin die Bedingungen einer möglichen Absichtserklärung prüfen.

„Das Abkommen soll morgen unterzeichnet werden, und unmittelbar nach der Unterzeichnung ist die Straße von Hormus FÜR ALLE FREIGEGEBEN“, schrieb Trump am Samstag in einem Beitrag auf Truth Social und behauptete gleichzeitig, der Iran „wolle keine Atomwaffen mehr“.

Der Präsident fuhr fort: „Zu gegebener Zeit, wenn alles ruhig ist, werden wir vordringen und den Nuklearpulver holen, der tief unter den mächtigen versunkenen Granitbergen vergraben ist, dank unserer wunderschönen B-2-Bomber und ihrer brillanten Piloten, und ihn auflösen und vernichten, sei es im Iran oder in den Vereinigten Staaten.“

Pakistan und Katar vermitteln, wobei nach einer Unterzeichnung technische Gespräche folgen sollen, die bis zu 60 Tage dauern können. Die Absichtserklärung ist als schrittweiser Rahmen aufgebaut, was bedeutet, dass zunächst die Seestraße von Hormuz wieder geöffnet wird, gefolgt von wirtschaftlichen Belohnungen für den Iran, sobald die Bedingungen erfüllt sind.

Pakistan, das als einer der Vermittler fungiert hat, bereitet sich laut dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif darauf vor, das Friedensabkommen elektronisch zu unterzeichnen, worauf nächste Woche Gespräche auf technischer Ebene folgen sollen. Er sagte, diese Gespräche würden zwei Monate dauern und sich auf das iranische Atomprogramm konzentrieren.

Unterdessen berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars News Agency zuvor, dass der Iran noch keine endgültige Entscheidung über eine mögliche Absichtserklärung mit den USA getroffen habe. Die iranischen Behörden prüfen derzeit noch die politischen, rechtlichen und technischen Details, wobei bis Sonntagmorgen noch keine endgültige Entscheidung bekannt gegeben wurde.

Die Dringlichkeit, eine Absichtserklärung zur Wiederöffnung der Engstelle am Hormuz-Kanal zu sichern, ist offensichtlich: Die Welt driftet gefährlich nahe an einen Energieabgrund heran. Weltweit werden strategische Erdölreserven rasch abgebaut, um den Produktionsausfall am Golf auszugleichen, während Chinas nachlassende Kraftstoffnachfrage dazu beiträgt, einen Teil des allgemeinen Versorgungsschocks abzufedern.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi machte am Freitag deutlich, dass der Iran davon ausgeht, dass die Bedingungen in Bezug auf sein Atomprogramm innerhalb von 60 Tagen nach Unterzeichnung des ersten Abkommens endgültig festgelegt werden. Im Wesentlichen bedeutet dies also, dass der Iran seinen Wunsch, die Atomverhandlungen zu verschieben, erst nach dem eindeutigen Ende des bewaffneten Konflikts durchsetzen könnte. Der Iran ist seit langem bestrebt, die Frage eines endgültigen Kriegsendes von den Überlegungen zu seinem Atomprogramm zu trennen.

Die Energiemärkte preisten letzte Woche eine Deeskalation ein, wobei die Brent-Rohöl-Futures am Freitag um bis zu 5,1 % nachgaben und europäische Gaspreise um bis zu 8,4 % fielen, nachdem Trump geplante neue Angriffe auf den Iran abgesagt hatte.

Die Wochenendmärkte von IG preisen einen Rückgang des Brent-Rohölpreises um 50 Basispunkte ein, wenn die Futures am Sonntagabend eröffnen.

Der Schiffsverkehr durch die Engstelle am Hormuz-Kanal liegt jedoch weiterhin weit unter dem Vorkriegsniveau, und am Samstag wurde vor der Küste Omans ein Schiff beschossen. Eine Normalisierung könnte Wochen, wenn nicht sogar viele Monate dauern.

Bloomberg merkte an: „Vor Ausbruch des Konflikts passierten täglich rund 140 Schiffe diese enge Engstelle.“

Hier sind die neuesten Schlagzeilen der letzten Nacht (mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg):

Fortschritte beim Abkommen zwischen den USA und dem Iran

• Trump erklärte am Samstag, dass die Unterzeichnung eines Abkommens mit dem Iran für Sonntag geplant sei. Er behauptete, die Straße von Hormus werde unmittelbar nach der Unterzeichnung wieder geöffnet und der Iran strebe keine Atomwaffen mehr an

• Der Iran widersprach Trumps Zeitplan und erklärte, man prüfe den Text noch und habe keine endgültige Entscheidung bekannt gegeben; die Behörden führten derzeit eine detaillierte Bewertung der politischen, rechtlichen und technischen Aspekte durch

• Pakistan erklärte am Samstag, dass ein vorläufiges Abkommen innerhalb von 24 Stunden unter Dach und Fach sein könnte, und bereitet sich auf eine elektronische Unterzeichnung unmittelbar danach vor, gefolgt von Gesprächen auf technischer Ebene in der nächsten Woche

• Ein hochrangiger US-Beamter sagte am Freitag, die Wahrscheinlichkeit, dass bald ein Abkommen unterzeichnet werde, liege bei 80 % oder 85 %, obwohl einige iranische Hardliner weiterhin jeden Durchbruch verhindern wollen

Entwurf der Vertragsbedingungen

• Laut einem hochrangigen iranischen Beamten sieht der Entwurf des Memorandums die Verdünnung von hochangereichertem Uran im Iran sowie die Freigabe von 25 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen iranischen Vermögenswerten vor

• Der Entwurf sieht vor, dass der Iran die Straße von Hormus unverzüglich wieder für alle Handelsschiffe öffnet und die USA ihre Seeblockade aufheben

• Teheran erklärt sich im Entwurf bereit, weder Atomwaffen herzustellen noch zu erwerben

• Der Entwurf beinhaltet eine Aufhebung der US-Ölsanktionen gegen den Iran

• Das endgültige Abkommen soll in den 60 Tagen nach der Einigung beider Seiten ausgearbeitet werden

• Ein zentrales Element ist ein schrittweiser Ansatz, bei dem zunächst die Straße von Hormus wieder geöffnet wird, woraufhin Teheran jedes Mal, wenn es die Forderungen der USA erfüllt, wirtschaftliche Vorteile erhält

Regionale Spannungen

• Das israelische Militär gab am Sonntag bekannt, dass es Angriffe auf Beirut gestartet habe, die auf die Infrastruktur der Hisbollah abzielten; Netanjahus Büro erklärte, die Angriffe seien eine Reaktion auf Angriffe der Hisbollah im Norden Israels

• Als Israel vor einer Woche zuletzt die Vororte von Beirut angriff, reagierte der Iran mit Angriffen

• Das US-Zentralkommando teilte am Samstag mit, es habe iranische Drohnen in der Nähe der Straße von Hormus abgeschossen

• Außenminister Marco Rubio sprach am Samstag mit dem indischen Außenminister, nachdem bei US-Luftangriffen drei indische Seeleute ums Leben gekommen waren, und betonte, dass alle Handelsschiffe den Anordnungen der US-Streitkräfte unverzüglich Folge leisten müssten

Entwicklungen im Atomprogramm

• Laut fünf mit US-Geheimdienstinformationen vertrauten Quellen hat der Iran in den letzten Wochen sein Lager an waffenfähigem Uran versiegelt und Sprengminen in der Nähe der Zugänge zum Gelände platziert, wodurch Versuche, das Uran zu entfernen, weitaus riskanter geworden sind

Finanzielle Vereinbarungen

• Die Vereinigten Arabischen Emirate haben zugestimmt, Milliarden von Dollar für den Iran freizugeben; vier Quellen teilten Reuters mit, die Gesamtsumme belaufe sich auf 10 Milliarden Dollar, von denen bereits mehr als 3 Milliarden Dollar ausgezahlt worden seien, während zwei andere Quellen die Gesamtsumme auf 20 Milliarden Dollar bezifferten

• Die VAE wiesen Berichte über den Geldtransfer an den Iran zurück und bestritten insbesondere die Vorwürfe bezüglich der 3 Milliarden Dollar

Diplomatische Aktivitäten

• Trump wird sich beim G7-Gipfel in Frankreich mit den Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Katar, den VAE, Ägypten und Indien treffen, was die überragende Rolle unterstreicht, die der Krieg im Iran weiterhin spielt

Pläne für die Beisetzung von Khamenei

• Ali Khamenei, der ehemalige oberste Führer des Iran, der am 28. Februar bei US-amerikanisch-israelischen Luftangriffen getötet wurde, soll am 9. Juli am Imam-Reza-Schrein in Mashhad beigesetzt werden, wobei in den Tagen zuvor öffentliche Trauerzeremonien in Teheran und Qom stattfinden sollen

„Jedes Abkommen, das die entscheidenden Fragen auf die lange Bank schiebt und an Bedingungen geknüpft ist, würde die USA und den Iran genau dort belassen, wo sie bisher waren: bei einem fragilen Waffenstillstand, der nur dem Namen nach besteht, regelmäßig auf die Probe gestellt wird und leicht in Gewalt umschlagen kann“, sagte Becca Wasser, Leiterin des Bereichs Verteidigung bei Bloomberg Economics.

Man kann nur hoffen, dass Teheran sich tatsächlich an eine Absichtserklärung und schließlich an einen glaubwürdigen Weg hin zu einem echten Friedensabkommen hält. Was von der Trump-Regierung ursprünglich als kurzer Krieg verkauft wurde, zieht sich nun bereits in den vierten Monat hinein. Zu Beginn des Konflikts vertrat die Regierung die Ansicht, dass die Engstelle am Hormuz nicht vollständig abgeriegelt werden würde – doch genau das ist geschehen. Seitdem hat sich der Konflikt zu einem riesigen „Shahed“-Drohnen-Whack-a-Mole-Spiel mit den Iranern entwickelt. Das Trump-Team muss diesen Konflikt schnell lösen, nicht nur, um eine weitere Welle des Inflationsdrucks auf den Energiemärkten zu verhindern und die Welt vor dem Absturz in eine Energiekrise zu bewahren, sondern auch, um das politische Image vor den Zwischenwahlen wiederherzustellen.

***