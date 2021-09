Exklusiv. Dieses Dokument sollten Sie kennen – Das „COVID-Netzwerk“: Eine Analyse

Ein deutscher IT-Projektmanager, der anonym bleiben möchte, hat in monatelanger Arbeit ein umfangreiches und einzigartiges Netzwerkdokument erstellt.

Es zeigt zum ersten Mal das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Unternehmen, Dokumenten und Personen.

Es gibt 6.500 Objekte und über 7.200 Verknüpfungen, einschließlich der Finanzströme und zum Teil auch der Beträge, die geflossen sind. Für die Analyse wurden nur öffentlich zugängliche Quellen verwendet.

Im Fall der Bill & Melinda Gates Foundation kann man bereits auf Seite 4 des Dokuments sehen, dass diese Stiftung im Zeitraum von 1994 bis 2021 rund 43 Milliarden Dollar allein in den USA ausgegeben und in diesem Zeitraum rund eine halbe Milliarde an Geldern in Deutschland verteilt hat.

Das Dossier ist 170 Seiten groß.

Zunächst erhalten Sie einige allgemeine Informationen über Personen aus Behörden, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen sowie über einige wichtige Ereignisse oder Gruppen. Im weiteren Verlauf des Dokuments finden Sie eine Linkanalyse dieser „Stakeholder“.

Dokumente zu den Inhalten der auf diesem Kanal veröffentlichten Videos und auch weiterführende Dokumente finden Sie in der Regel immer unter: https://clubderklarenworte.de/dokumente/