Biden drängt auf unehrenhafte Entlassungen und Kriegsgerichtsverfahren für Truppen, die Impfungen verweigern

Die Regierung Biden drängt auf unehrenhafte Entlassung und sogar auf ein Kriegsgericht für Truppen, die sich dem Befehl zur COVID-Impfung widersetzen.

Der republikanische Abgeordnete Mark Green aus Tennessee schlug diese Woche einen Änderungsantrag zum National Defense Authorization Act (NDAA) vor, der eine „unehrenhafte Entlassung“ von Truppen, die Impfstoffe verweigern, verbieten würde.

Das Weiße Haus reagierte darauf mit einer Erklärung, in der es heißt: „Die Regierung lehnt Abschnitt 716 entschieden ab“, da er „die Einsatzbereitschaft beeinträchtigen und die Möglichkeiten eines Befehlshabers zur Durchsetzung von Ordnung und Disziplin einschränken würde, wenn ein Soldat einem rechtmäßigen Befehl zur Impfung nicht Folge leistet“.

In der Erklärung heißt es weiter: „Damit eine uniformierte Truppe diszipliniert kämpfen kann, müssen die Befehlshaber die Möglichkeit haben, Befehle zu erteilen und angemessene Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen.“

In seiner Antwort auf die Erklärung sagte Green: „Ich bin entsetzt, dass die Biden-Administration versucht, meinen Änderungsantrag zum National Defense Authorization Act zu streichen, der alles andere als eine ehrenhafte Entlassung von Militärangehörigen verhindert, die sich weigern, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen.“

Green fügte hinzu: „Dies war ein parteiübergreifender Änderungsantrag – alle Demokraten im Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses haben ihm zugestimmt.“

„Kein Amerikaner, der seine Hand erhebt, um unserer Nation zu dienen, sollte dafür bestraft werden, dass er eine höchst persönliche medizinische Entscheidung trifft“, forderte Green zuvor.

Ein anderer Abschnitt des Gesetzentwurfs, 720, sieht vor, dass Truppen, die bereits COVID-19 erhalten haben, von einem Impfmandat ausgenommen werden sollten. Die Biden-Administration ist ebenfalls dagegen und behauptet, dass damit „eine neue und übermäßig weit gefasste Ausnahme von der Impfpflicht für frühere Infektionen geschaffen wird, die die Wirksamkeit der Vorschrift untergraben würde“.

Das Repräsentantenhaus wird voraussichtlich am frühen Donnerstagmorgen über das NDAA abstimmen.

Wie wir bereits festgestellt haben, gibt es unter den Militärangehörigen erheblichen Widerstand gegen Impfvorschriften.

Tucker Carlson enthüllte am Montag, dass den Truppen eine bizarre Präsentation gegeben wurde, in der die Impfpflicht mit Verbindungen zum Satanismus verspottet wurde, da das Militär die Impfpflicht sogar für die Elite der Navy SEALS vorschreibt, die das Virus bereits hatten und eine natürliche Immunität besitzen.

