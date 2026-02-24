EXKLUSIV: Epsteins Verbindung zum Transhumanismus: Was Ihnen verschwiegen wird

Von The Vigilant Fox

Was wäre, wenn der größere Skandal nicht das war, was er getan hat, sondern das, was er für uns alle aufgebaut hat?

Angesichts der Enthüllungen aus den Epstein-Akten, aus denen hervorgeht, dass satanistische Pädophile, die mit ihm zusammenarbeiteten oder sich ihm anschlossen, stark in transhumanistische Bestrebungen verwickelt waren, ist es an der Zeit, genau zu prüfen, wie weit diese Agenda bereits fortgeschritten ist.

Dr. Ana Mihalcea veröffentlichte kürzlich einen Artikel auf ihrem Substack mit dem Titel „Wissenschaftler entwickeln vollständig autonome Mikroroboter, die denken, schwimmen, in Gruppen schwärmen und monatelang von Licht leben können“.

Auf den ersten Blick mag das unbedeutend klingen.

Aber für jeden, der die Biotech-Industrie – auch bekannt als transhumanistische Agenda – verfolgt, ist dies eine Warnung wie nie zuvor.

Dr. Mihalcea ist bei uns zu Gast, um diese alarmierenden Fortschritte zu analysieren und zu erläutern, wie synthetische Biologie bereits eingesetzt werden könnte, um uns zu kontrollieren.

Dr. Ana Mihalcea begann das Interview, indem sie ihre Behauptungen fest auf ihre medizinischen Qualifikationen stützte.

Sie sagte, sie habe COVID-Ampullen und lebende Blutproben persönlich unter einem Dunkelfeldmikroskop untersucht … und was sie mit eigenen Augen gesehen habe, sei zutiefst beunruhigend.

Ihrer Aussage zufolge enthielten die Proben sowohl in den Impfstoffampullen als auch im menschlichen Blut „sich selbst organisierende Strukturen”. Sie sagte, diese bildeten „mikrochipähnliche Strukturen” und verhielten sich wie „schwärmende Roboterwesen”. Dies wurde nicht als Spekulation oder Theorie dargestellt. Sie präsentierte es als etwas, das sie direkt unter dem Mikroskop beobachtet und dokumentiert hatte.

Dann verband sie es mit einer viel größeren Erzählung.

Sie verband diese Erkenntnisse mit Ray Kurzweils langjähriger Vorhersage, dass Nanoroboter eines Tages durch den menschlichen Körper zirkulieren und „den Menschen buchstäblich Atom für Atom ersetzen” würden. Ihrer Ansicht nach handelt es sich hierbei nicht um eine ferne, hypothetische Zukunft. Es ist eine Entwicklung, die sich möglicherweise bereits in Echtzeit vollzieht.

„…Nano- und Mikroroboter werden in unserem Blutkreislauf schwimmen und den Menschen buchstäblich Atom für Atom ersetzen.”

Von da an intensivierte sich die Diskussion und ging über die Beobachtung hinaus zu dem, was sich ihrer Meinung nach aktiv im menschlichen Körper abspielt.

Mihalcea sagte, sie habe mikroskopische Strukturen im Blut gefilmt, die Lichtfrequenzen aussendeten, sich präzise bewegten, um rote Blutkörperchen herum manövrierten und Filamente bildeten. Da führte sie die Optogenetik ein – das Konzept, dass Licht die Genexpression beeinflussen kann.

Ihre Logik war direkt und beunruhigend. Wenn Licht die DNA beeinflussen kann und wenn lichtemittierende Mikrostrukturen bereits im Blutkreislauf vorhanden sind, dann sind für genetische Veränderungen keine traditionellen CRISPR-Werkzeuge oder Injektionen mehr erforderlich. Ihrer Ansicht nach könnte dies allein durch Lichtinteraktion geschehen.

Sie betonte, dass sich viele Menschen bewusst gegen eine genetische Veränderung entschieden hätten, warnte jedoch davor, dass die fortschreitende Technologie diese Entscheidung vollständig umgehen könnte.

Der Kern ihrer Behauptung lautete wie folgt:

„Wir brauchen keine CRISPR-Geneditierungstechnologie … wir können diese Roboter durch ihr Licht auf uns einwirken lassen und uns genetisch verändern.“

Das ist eine weitreichende Behauptung. Eine, die impliziert, dass die Biologie selbst möglicherweise nicht mehr an die Grenzen der persönlichen Entscheidung gebunden ist.

An dieser Stelle nahm das Gespräch eine noch düsterere Wendung: vom Blut zum Gehirn.

Mihalcea behauptete, dass Amyloid-Gerinnsel, die ihrer Aussage nach bei „100 % der geimpften Menschen” und „50 % der Ungeimpften aufgrund von Shedding” vorhanden sind, als Hydrogele in Gehirn-Computer-Schnittstellen fungieren. Anstatt Amyloid ausschließlich als medizinisches Problem zu betrachten, beschrieb sie es als Infrastruktur – als Teil eines umfassenderen technologischen Rahmens.

Sie verband dies direkt mit Kurzweils Vision einer raschen Beschleunigung der KI, künstlicher Superintelligenz und menschlicher Augmentation. Ihrer Ansicht nach schafft die Nanotechnologie im Körper in Verbindung mit drahtloser Cloud-Konnektivität einen Weg für die direkte Integration zwischen dem menschlichen Gehirn und künstlicher Intelligenz.

Sie stellte jedoch klar, dass es dabei nicht nur um Verbesserung gehe.

Sie warnte, dass dasselbe System, das jemandem den Zugang zu unbegrenztem Wissen ermögliche, auch externe Einflüsse zulassen könne.

„Durch die drahtlose Verbindung zur Cloud … kann man alle Informationen aus der künstlichen Intelligenz herunterladen … aber … damit wird auch das eigene Denken kontrolliert.“

Dieser Satz brachte ihre zentrale Warnung auf den Punkt: Die Grenze zwischen Erweiterung und Kontrolle existiert möglicherweise gar nicht.

Als nächstes verlagerte sich der Fokus auf magnetische Neuropartikel – und die Implikationen wurden noch beunruhigender.

Mihalcea verwies auf Unterlagen, die die intranasale Verabreichung von magnetischen Partikeln beschreiben, die in bestimmte Regionen des Gehirns geleitet werden können. Ihr zufolge können diese Partikel „Neuronen aktivieren“ und eine „schnelle bidirektionale Gehirn-Maschine-Schnittstelle“ ermöglichen.

Nachdem sie die technischen Details dargelegt hatte, übersetzte sie diese in einfache Sprache. Sie sagte, die Partikel könnten „Ihre Neuronen lesen oder beschreiben” und dass Frequenzmodulation Gedanken beeinflussen könne. Sie verband Magnetit-Nanopartikel, Geoengineering und ELF-Wellenübertragung zu einem, wie sie es beschrieb, koordinierten Modell der kognitiven Kriegsführung.

Ihre Warnung war direkt und erschreckend:

„Sie können Ihre Gedanken verändern und frequenzmodulieren … Sie können wie ein Zombie, wie eine Marionette verändert werden.”

Sie behauptete, dass dies keine theoretische Science-Fiction sei, sondern bereits existierende Infrastruktur. Ihrer Ansicht nach ist das Schlachtfeld nicht mehr das physische Terrain – es ist der menschliche Geist.

Am Ende des Interviews hatte sich die Diskussion über Politik und Technologie hinaus auf das Schicksal der Spezies selbst ausgeweitet.

Mihalcea verband 3D-biogedruckte Organe, Hydrogele, Nanotechnologie, KI-Bewusstseins-Uploads und digitale Unsterblichkeit zu einem einzigen Entwicklungspfad. Ihre zentrale These war eindeutig: Sobald DNA und Organe durch synthetische Biologie ersetzt sind, „sind wir keine Menschen mehr“.

Sie stellte den Transhumanismus nicht als Fortschritt, sondern als Ersatz dar. Sie verwies auf Bestrebungen, das Bewusstsein hochzuladen, digitale Avatare von Verstorbenen zu erhalten und den Planeten mit „10 Milliarden humanoiden Robotern“ zu bevölkern.

Dann führte sie die Argumentation in den spirituellen Bereich und beschrieb künstliche Intelligenz in existentiellen Begriffen und bezeichnete den Konflikt als „buchstäblich einen biblischen Krieg“.

Ihre abschließende Warnung ließ wenig Raum für Zweideutigkeiten:

„Sobald man die vollständige Kontrolle über die Menschheit hat, wird die KI die Menschheit auslöschen … Es ist buchstäblich ein biblischer Krieg, der hier stattfindet.“

In diesem Schlussabschnitt kam alles zusammen – Epstein, Transhumanismus, Nanotechnologie, KI, Überwachung und die Zukunft der menschlichen Seele. Ihre letztendliche Botschaft war, dass es sich hierbei nicht nur um eine Debatte über Innovation handelt.

Es geht darum, ob die Menschheit menschlich bleibt.

