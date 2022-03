EXKLUSIV: Erzbischof Carlo Maria Viganò antwortet auf Kritik an seinen Positionen zur COVID-Tyrannei und zur Ukraine

Erzbischof Vigano hat uns seine Antwort auf die jüngsten Anschuldigungen derjenigen gegeben, denen nicht gefällt, was er mutig über COVID und die Ukraine sagt.

Vigano teilt mit:

Es scheint einfach, alles mit dem Vorwurf der „Verschwörungstheorie“ gegen diejenigen abzutun, die die Verschwörungen anprangern, anstatt gegen diejenigen, die sie planen, vor allem, wenn die Verschwörung von ihren eigenen Architekten zugegeben wird, angefangen mit Soros‘ Beteiligung an der Farbrevolution des Euromaidan. Aber wenn wir sehen, dass ein Mitglied von Pravij Sektor, Serhiy Dybynyn, während der Farce des Angriffs auf das Kapitol am 6. Januar 2021 verewigt wurde (hier und hier), dann dämmert der Gedanke, dass etwas nicht genau so ist, wie sie es uns erzählen, auch Leuten, die weniger geneigt sind, „die Punkte zu verbinden“. Natürlich ist es sehr seltsam, dass diese beiden Freunde und Kollegen – De Mattei und Weigel – angesichts einer Reihe von Fakten, über die sich sowohl Ärzte und Wissenschaftler (in Bezug auf die Kritik an dem Versuchsserum) als auch Politikwissenschaftler und Experten für internationale Strategie (in Bezug auf die gegenwärtige russisch-ukrainische Krise) einig sind, eine gemeinsame Aktion gegen mich unternehmen, nicht wegen dem, was ich sage – sie hüten sich, irgendetwas von dem, was ich gesagt habe, durch eine Debatte über die Fakten oder die Vorlage eindeutiger Beweise zu widerlegen -, sondern sie beschließen einfach ex cathedra, dass ich, da ich ihre Positionen zur Pandemie oder zum Ukraine-Konflikt nicht teile, aufgrund einer angeblichen Pflicht zur Achtung „ihrer“ Wahrheit ohne Einspruch zum Schweigen gebracht werden muss.

Erzbischof Vigano wird verunglimpft, weil er einen Krieg mit Russland nicht unterstützt.

Diejenigen, die mir vorwerfen, ich würde „die Kreml-Propaganda Punkt für Punkt wiederholen“, sollten erklären, was in meiner Analyse nicht der Realität entspricht und warum sie die Propaganda des tiefen Staates nicht als solche betrachten, die bisher bewiesen hat, dass sie die Realität in einer Weise verfälscht, die ans Groteske grenzt, angefangen mit dem Fall der amerikanischen Biolabore auf ukrainischem Territorium, deren Existenz vom Weißen Haus geleugnet, aber von der WHO (hier) bestätigt wurde, die forderte, dass die Krankheitserreger vernichtet werden… Die Verwicklung der Familie Biden in Burma und andere Korruptionsfälle in der Ukraine wurde sogar von Joe Biden in einem Video eingeräumt, ebenso wie die Medienpropaganda-Operation zur Vertuschung der Beweise für geheime Absprachen mit dem ukrainischen Regime – und einiges mehr, das auf Hunters Laptop gefunden wurden (hier). Die vorsätzliche Zerstörung der zivilen Infrastruktur, für die die Russen verantwortlich gemacht werden, wurde nachweislich – auf der Grundlage zahlreicher Zeugenaussagen ukrainischer Bürger – größtenteils von Zelenskis Milizen verursacht, darunter auch von paramilitärischen Neonazi-Formationen, die seit der Euromaidan-Revolution von der UNO und Amnesty International als Kriegsverbrecher angeprangert werden. Die Waffenlieferungen an die Ukraine führen zu schwerwiegenden Fällen von Schnellgerichten, Abrechnungen und Lynchjustiz, die keine Legitimität haben und die Bevölkerung ernsthaft gefährden. Vor einigen Tagen wurde eine Ladung Waffen an Bord eines Flugzeugs abgefangen, das offiziell „humanitäre Hilfe“ der italienischen Regierung in die Ukraine bringen sollte. Die Zensur der Sender Russia Today und Sputnik in Europa steht im Einklang mit der Vereinheitlichung aller Informationsplattformen, die Zelensky in den letzten Tagen angeordnet hat, und auch mit der Unterdrückung der elf Oppositionsparteien (hier): eine seltsame Art, „westliche Werte“, „Demokratie“ und „Pressefreiheit“ durchzusetzen. Soros‘ Rolle in der Maidan-Revolution wurde von dem „Philanthropen“ selbst erklärt (hier), der sich für die Finanzierung des Aufstands rühmte, der zur Absetzung des demokratisch gewählten prorussischen Präsidenten Janukowitsch und seiner Ersetzung durch Poroschenko führte, der von den USA und der NATO gebilligt wurde. Die Anwesenheit von Neonazi-Kräften wurde vom US-Kongress festgestellt, der 2015 die Ausbildung von Neonazis des Asow-Bataillons in den USA mit einem Änderungsantrag aussetzte, der später auf Druck der CIA wieder aufgehoben wurde (hier). Die Verstöße gegen die Kiewer Vereinbarungen und die Verfolgung der russischsprachigen Minderheit im Donbass wurden von internationalen Organisationen und den Medien, die heute ihre eigenen Nachrichten zensieren, ausführlich dokumentiert (hier): Man schätzt die Zahl der Opfer dieser ethnischen Säuberung gegen russischsprachige Bürger auf über 14.000. Die Zelenski-Regierung hat sich dieser Gewalt durch Neonazi-Gruppen nicht nur nicht widersetzt, sondern sie bewusst geleugnet und das Asow-Bataillon als offizielle militärische Kraft legalisiert.

Die ideologische Kontinuität zwischen der Pandemie-Farce und der russisch-ukrainischen Krise zeigt sich, abgesehen von den Beweisen der Ereignisse und den Aussagen der beteiligten Personen, darin, dass die letztendlichen Täter in beiden Fällen dieselben sind, die alle der globalistischen Kabale des Weltwirtschaftsforums zuzurechnen sind. So ist beispielsweise Außenminister Tony Blinken der Gründer der strategischen Beratungsfirma WestExec Advisors, die mit dem Davoser Forum in Verbindung steht und über 20 ihrer Mitarbeiter in der Biden-Administration hat (hier, hier und hier). Viele WestExec-Mitarbeiter waren oder sind noch immer sehr eng mit dem Weltwirtschaftsforum verbunden, angefangen bei Michelle Flournoy und Jamie Smith, wie Politico anprangert. Dies sind keine „Verschwörungstheorien“, sondern Fakten. Punkt!

Das komplette Schreiben ist in der Quelle zu finden.