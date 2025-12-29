EXKLUSIV: False Flags kommen … und sie wissen es | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Sie haben die Zustimmung der Öffentlichkeit verloren. Jetzt brauchen sie einen Auslöser. Die Geschichte zeigt, was als Nächstes passiert – und das ist niemals friedlich.

Was passiert, wenn die Menschen aufhören, ihren Führern zu glauben, und Regierungen beginnen, die Kontrolle zu verlieren?

Der Geschichte zufolge werden dann falsche Flaggen eingesetzt – und die nächste könnte bereits in Vorbereitung sein.

Wenn Einheit nicht mehr erreicht werden kann, wird Angst zum schnellsten Weg. Führer inszenieren „Krisen“, um Gehorsam zu erzwingen, den sie nicht mehr inspirieren können.

Das ist keine Spekulation. Es ist ein historisches Muster, das jedes Mal auf die gleiche Weise endet.

Erinnern Sie sich noch daran, dass wir Ihnen vor gerade einmal zwei Monaten diesen Artikel vorgestellt haben: Was passiert, wenn Sie sich weigern, im Dritten Weltkrieg für Großbritannien zu kämpfen?

Wir haben damals zu Recht festgestellt, dass es sich unserer Meinung nach um Propaganda handelte, um die Bevölkerung auf den Dritten Weltkrieg vorzubereiten, indem man ihr Angst einjagte und ihr suggerierte, sie würde sich blamieren, wenn sie sich nicht daran beteiligte.

Nun, gerade letzte Woche haben wir gesehen, wie der britische Luftwaffengeneral Sir Richard Knighton die „Söhne und Töchter“ Großbritanniens aufforderte, sich auf den Krieg vorzubereiten und sich für ihr Land zu „opfern“.

Unterdessen teilt Deutschland seinen Bürgern nun mit, dass sie zum Kriegsdienst gezwungen werden, wenn sich nicht genügend Menschen freiwillig melden.

Wie fühlen Sie sich also, Bürger dieser tyrannischen Regierungen, die tödliche COVID-Impfungen eingeführt haben und Sie wegen Ihrer Meinungsäußerung ins Gefängnis stecken: Sind Sie bereit, für diese Führer zu sterben?

Die Lage in Europa ist äußerst ernst, und niemand hat den Finger so am Puls der Zeit wie der Ökonom Martin Armstrong.

Armstrong sagt, dass Länder wie Kanada und Australien bereits darüber sprechen, Truppen nach Europa zu entsenden. Er glaubt, dass jedes einzelne Land auf die eine oder andere Weise von diesem Krieg betroffen sein wird.

Er ist heute bei uns, um zu diskutieren, wann es zum Höhepunkt kommen wird – und was wir im neuen Jahr erwarten können.

What happens when people stop believing their leaders, and governments begin to lose control?



According to history, that’s when false flags are deployed—and the next one may already be in motion.



When unity can’t be earned, fear becomes the shortcut. Leaders manufacture… pic.twitter.com/M9qCdCgyuz — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) December 24, 2025

Martin Armstrong begann damit, dass er die bevorstehende Krise nicht auf Panzer oder Territorium zurückführte, sondern auf etwas weit weniger Dramatisches: den Euro.

„Europa implodiert im Grunde genommen“, sagte er.

Er erklärte, dass die heutige Instabilität auf die Gründung des Euro zurückzuführen sei. Als dieser eingeführt wurde, setzten die Staats- und Regierungschefs ihn durch, ohne die Staatsschulden zu konsolidieren, wodurch schwächere Volkswirtschaften von Anfang an gefährdet waren.

Armstrong sagte, er habe sie damals gewarnt. Wenn sie ohne Lösung des Schuldenproblems weitermachen würden, würde das System irgendwann unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrechen.

Dieser Moment kam, als Griechenland zu zerfallen begann. Die Märkte gerieten in Panik, Kapital floh und der Druck breitete sich schnell aus. Armstrong merkte an, dass dies weder neu noch unvorhersehbar sei. Es folgte dem gleichen Muster wie frühere Schuldenkrisen, als das Vertrauen der Anleger fast über Nacht verschwand.

Was die Situation jetzt noch gefährlicher mache, fügte er hinzu, sei, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs offen darüber diskutierten, Länder wie Italien und Griechenland fallen zu lassen, anstatt das System zu reparieren.

Reformen sind zu diesem Zeitpunkt keine Option mehr.

Angesichts der wachsenden öffentlichen Wut und der von innen heraus bröckelnden Struktur, so Armstrong, wendeten sich die Staats- und Regierungschefs nach außen. Externe Konflikte würden zu einem Mittel, um von internen Versäumnissen abzulenken.

„Und deshalb brauchen sie einen Krieg mit Russland.”

Martin Armstrong opened by tracing the coming crisis not to tanks or territory, but to something far less dramatic: the euro.



“Europe is basically imploding,” he said.



He explained that today’s instability goes back to the euro’s very foundation. When it was introduced, leaders… pic.twitter.com/lGhti1kGqN — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) December 24, 2025

Von dort aus verlagerte sich das Gespräch auf die Frage, was passiert, wenn das Vertrauen der Öffentlichkeit zusammenbricht.

Armstrong erklärte, dass Bevölkerungsgruppen, die zensiert, zum Schweigen gebracht und wirtschaftlich unter Druck gesetzt wurden, sich wahrscheinlich nicht hinter einer weiteren künstlich herbeigeführten Notlage versammeln werden. Sobald das Vertrauen verloren ist, verschwindet auch die freiwillige Zustimmung.

Dann wird es gefährlich.

Laut Armstrong greifen Führungskräfte, die nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft Einheit zu schaffen, oft zu etwas ganz anderem: einem Schock. Historisch gesehen sind solche Momente plötzlich, dramatisch und äußerst wirksam, um das Verhalten der Öffentlichkeit zu ändern. Sie haben sogar einen Namen.

False Flags.

Er sagte, er habe die Verantwortlichen direkt vor diesem Risiko gewarnt. In privaten Gesprächen erklärte er, wie ein inszenierter oder manipulativer Vorfall dazu genutzt werden könnte, eine Eskalation zu rechtfertigen, insbesondere durch die Aktivierung von Vertragsmechanismen, die demokratische Entscheidungen umgehen.

Was ihn am meisten überraschte, war die Reaktion. Niemand widersprach ihm. Sie verstanden genau, was er meinte, und stellten es nicht in Frage.

Wenn Systeme zu versagen beginnen und die Macht zu schwinden beginnt, suchen Führungskräfte laut Armstrong nach einem Katalysator. Etwas, das sie einem externen Feind anlasten können, um Gehorsam zu erzwingen und die Kontrolle wiederherzustellen.

„In dieser Phase sind sie verzweifelt.“

From there, the conversation shifted to what happens when public trust collapses.



Armstrong explained that populations who have been censored, silenced, and squeezed economically are unlikely to rally behind another manufactured emergency. Once trust is gone, voluntary consent… pic.twitter.com/al8MUAnWYd — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) December 24, 2025

Armstrong erweiterte daraufhin den Rahmen und stellte die gesamte Mainstream-Erzählung in Frage – nicht als Kampf um Grenzen, sondern um Geld.

Er sagte, dass es sich bei den aktuellen Entwicklungen überhaupt nicht um territoriale Fragen handele. Es sei ein Finanzkrieg – und dieser habe begonnen, als westliche Regierungen das globale Währungssystem als Waffe einsetzten.

Indem sie Länder von internationalen Zahlungsnetzwerken abschnitten, sendeten sie eine klare Botschaft an den Rest der Welt: Gehorcht oder werdet ausgeschlossen.

Aber diese Strategie ging nach hinten los.

Sie trieb Nationen wie Russland, China, Iran und Nordkorea zu einer strategischen Annäherung – nicht weil sie dieselbe Ideologie teilen, sondern weil sie einer gemeinsamen Bedrohung ausgesetzt sind.

Heute fungieren diese Länder als einheitlicher Wirtschafts- und Militärblock.

Armstrong warnte, dass diese Verschiebung das Kräfteverhältnis völlig verändert. Wenn Druck aus mehreren Regionen gleichzeitig kommt, könnten die westlichen Verteidigungsmechanismen überfordert sein.

Und die Entfernung moderater Führer wird das nicht aufhalten.

„Man entfernt ihn und den Rest von ihnen; das ist ihnen egal.“

Armstrong then widened the frame and challenged the entire mainstream narrative—not as a battle over borders, but over money.



He said what’s really unfolding isn’t territorial at all. It’s a financial war—and it began when Western governments weaponized the global monetary… pic.twitter.com/k1C4cBxYQX — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) December 24, 2025

Mit Blick auf seine Datenmodelle sagte Armstrong, die Anzeichen seien eindeutig: Europa steuere auf einen „Panikzyklus“ zu.

Das ist keine Theorie, sondern Mustererkennung. Schrumpfende Volkswirtschaften, zunehmende Unruhen und Reformunwilligkeit der politischen Führung treiben die Region in die Krise.

Anstatt das Grundproblem zu beheben, halten die Machthaber noch stärker an ihrer Macht fest.

Die Geschichte macht eines deutlich: Wenn Regierungen von innen heraus zu zerfallen beginnen, geben sie ihr Versagen nicht zu – sie lenken die öffentliche Wut auf eine Bedrohung von außen.

Armstrong betonte, dass dies kein politischer Kommentar sei, sondern ein Zyklus, der sich seit Jahrhunderten wiederholt. Die Daten bestätigen dies nur.

„Entweder sie gehen in Zahlungsverzug und müssen sich mit Menschen auseinandersetzen, die mit Mistgabeln im Parlament auf sie losgehen, oder sie lenken die Aufmerksamkeit auf etwas anderes.“

Looking at his data models, Armstrong said the signs are crystal clear: Europe is entering what he calls a “panic cycle.”



This isn’t theory—it’s pattern recognition. Shrinking economies, surging unrest, and leaders who refuse to reform are driving the region toward crisis.



And… pic.twitter.com/CqqkZhUSoC — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) December 24, 2025

In einem weiteren wichtigen Moment des Interviews wies Armstrong auf einen Schwachpunkt hin, über den nur wenige Menschen nachdenken.

Regime brechen nicht aufgrund von Wahlen oder viralen Protesten zusammen, sagte er. Sie brechen zusammen, wenn Militär und Polizei aufhören zu gehorchen.

Er beschrieb dies als den eigentlichen Bruchpunkt autoritärer Systeme. Solange Militär und Polizei Befehle befolgen, hält das Regime stand. Aber in dem Moment, in dem sie aufhören, sich gegen ihre eigenen Bürger zu wenden, beginnt alles auseinanderzufallen.

Armstrong sagte, er habe dies schon einmal beobachtet – in der Ukraine, in Russland und im Laufe der Geschichte. Regierungen können Unruhen, Zensur und sogar einen wirtschaftlichen Zusammenbruch überstehen. Was sie nicht überleben können, ist, wenn die Strafverfolgungsbehörden „Nein“ sagen.

Und diese Schwelle, warnte er, werde erneut auf die Probe gestellt.

Angesichts der zunehmenden Zensur und der eskalierenden Repressionen werden viele Beamte nun aufgefordert, gegen Menschen vorzugehen, die genauso aussehen wie sie selbst – Nachbarn, Freunde, sogar Familienangehörige.

Und wenn das zu Hause ankommt, bricht die Loyalität zusammen. „Ohne Militär und Polizei haben sie keine Macht.“

In another key moment of the interview, Armstrong pointed to a failure point few people think about.



Regimes don’t collapse because of elections or viral protests, he said. They collapse when the military and police stop obeying.



He described this as the real breaking point of… pic.twitter.com/aIlhSmc90Q — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) December 24, 2025

Zum Abschluss des Gesprächs gab Armstrong eine Warnung, die über die Politik hinausging.

Was wir derzeit erleben, sei keine gewöhnliche Dysfunktion, sondern etwas weitaus Gefährlicheres.

Führungskräfte klammern sich an Systeme, die nicht mehr funktionieren. Und anstatt Kurskorrekturen vorzunehmen, verharren sie noch stärker in ihren Positionen.

Vor die Wahl zwischen Stabilität und Kontrolle gestellt, entscheiden sie sich für Kontrolle.

Diese Entscheidung hat bereits weltweite Auswirkungen – sie belastet Lieferketten, stört die Energieversorgung und beeinträchtigt das tägliche Leben der Menschen.

Selbst Länder, die weit entfernt von den Frontlinien liegen, werden davon nicht verschont bleiben.

Wenn globale Systeme zusammenbrechen, macht der Schaden nicht an Grenzen Halt.

Die Anzeichen sind leicht zu übersehen, wenn man nicht genau hinschaut. Aber Armstrong machte eines deutlich: Dies sind keine Zeichen von Stärke. Es sind Symptome des Zusammenbruchs.

„Das ist auf lange Sicht einfach nicht nachhaltig.“

To close the conversation, Armstrong delivered a warning that felt bigger than politics.



What we’re witnessing, he said, isn’t ordinary dysfunction—it’s something far more dangerous.



Leaders are clinging to systems that no longer work. And rather than course-correct, they’re… pic.twitter.com/JNyeN929nN — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) December 24, 2025

Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen diese Informationen die Augen geöffnet haben, sollten Sie sich den vollständigen Bericht unten nicht entgehen lassen und ihn unbedingt mit Freunden teilen.

Sehen Sie sich das vollständige Interview an: