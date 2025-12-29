Von Tyler Durden

Am westlichen Weihnachtsfest, dem 25. Dezember, führten russische Bomber mit Nuklearfähigkeit einen „planmäßigen“ Flug über Gewässer in der Arktis durch, genauer gesagt in neutralen Gewässern der Norwegischen See und der Barentssee. Dies veranlasste „Kampfflugzeuge ausländischer Staaten“, sie zu eskortieren und aus der Ferne zu beobachten, wie das russische Verteidigungsministerium bestätigte.

Während die Herkunftsländer der westlichen Flugzeuge, die reagierten, unklar bleiben, hatte der Kreml die NATO im Voraus über die eher routinemäßige Flugroute informiert. Die betreffenden Gewässer liegen nördlich von Skandinavien und nordwestlich von Russland, also ziemlich weit vom Vereinigten Königreich entfernt, und dennoch taten die britischen Medien das, was sie am besten können: Sie übertrieben und schürten die Aufregung, dass Putin russische Atom-Bomber „zum Vereinigten Königreich geschickt” habe … und das an Weihnachten!

Und dabei spielt es keine Rolle, dass für Russland und seine orthodoxe Kirche gar nicht Weihnachten ist. Das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest fällt gemäß dem julianischen Kalender, dem kirchlichen Datierungssystem, auf den 7. Januar.

Diese Gewässer liegen weit entfernt von Großbritannien und sind eine Standardflugroute für das russische Militär. „An bestimmten Abschnitten der Route wurden die Langstreckenbomber von Kampfflugzeugen anderer Länder eskortiert“, gab das russische Verteidigungsministerium bekannt.

Das Ministerium erklärte weiter, dass solche Flüge „regelmäßig in vielen Regionen stattfinden und im Einklang mit dem Völkerrecht stehen“.

Ein politischer Kommentator betonte, dass diese Bomber keineswegs nach Großbritannien „geschickt“ worden seien, und erklärte Folgendes:

Britische Medien wie der Mirror und The Sun berichteten, dass russische Bomber mit Nuklearwaffen am Weihnachtstag, dem 25. Dezember 2025, einen Langstreckenpatrouillenflug über der Norwegischen See durchgeführt hätten. Dies wurde als bewusste Aktion in der Nähe der fiktiven „Flugroute des Weihnachtsmanns” beschrieben. NATO-Kampfflugzeuge wurden alarmiert, um die Flugzeuge zu überwachen. So haben es die Medien dargestellt! Dabei handelte es sich um zwei russische Langstreckenbomber vom Typ Tu-95MS, bekannt als „Bären”, die einen planmäßigen Routineflug von sieben Stunden über „neutrale Gewässer” in der Barentssee und der Norwegischen See durchführten. Die Medien stellten es so dar, als würden sie die NATO bedrohen. Dabei wurde die Flugroute der NATO von den Russen mitgeteilt.

Das weit entfernte Gewässer im hohen Norden, um das es hier geht…

Via World Atlas

Ähnliche Flüge russischer Bomber fanden kürzlich über dem Japanischen Meer statt, in Abstimmung mit dem chinesischen Militär im Ostchinesischen Meer, und solche Flugwege führten in letzter Zeit sogar über das Schwarze Meer.

Angesichts der Tatsache, dass der Stellvertreterkrieg in der Ukraine bald sein viertes Jahr erreicht, leben wir in der Tat in gefährlichen Zeiten, aber die Situation wird nicht besser, wenn die europäische Presse endlos Panikmache betreibt und übertreibt. Dies wird natürlich von Verteidigungsbeamten in London und Brüssel angeheizt, die weiterhin auf höhere Verteidigungsbudgets drängen und darauf, dass die Steuerzahler die Ukraine weiterhin finanziell unterstützen.

Die NATO wollte offenbar, dass junge britische Jungen und Mädchen wissen, dass ihre Kampfflugzeuge den europäischen Luftraum vor dem „russischen Aggressor” schützen…

