Junge (7) stirbt grausamen Tod nach mRNA-Impfung von Pfizer

Kürzlich veröffentlichte die medizinische Fachzeitschrift Vaccines eine Fallstudie über den Tod eines siebenjährigen Jungen an einer schweren Herzentzündung, kurz nachdem er eine erste Dosis eines mRNA-COVID-19-Impfstoffs erhalten hatte. Die Autoren beschreiben einen komplexen Krankheitsverlauf, bei dem mehrere mögliche Ursachen in Betracht gezogen werden, und betonen, wie schwierig es ist, in solchen Fällen zu einer eindeutigen Diagnose zu gelangen.

Herzentzündungen wie Myokarditis und Perikarditis sind bei Kindern selten und können unterschiedliche Ursachen haben. Sie können durch Infektionen, Autoimmunreaktionen oder systemische Entzündungsprozesse entstehen. Da die Beschwerden häufig unspezifisch beginnen, wird die Erkrankung nicht immer sofort erkannt, obwohl die Folgen in manchen Fällen schwerwiegend oder sogar tödlich sein können.

Krankheitsverlauf nach der Impfung

Der Junge war zuvor gesund und entwickelte drei Tage nach seiner ersten COVID-19-Impfung Muskelschmerzen und Fieber. Die Eltern berichteten über keine vorausgehenden Infektionen oder Krankheitskontakte. Eine Woche später traten plötzlich Schmerzen und eine Schwellung im rechten Knöchel auf. Untersuchungen ergaben eine erhöhte Zahl weißer Blutkörperchen, was auf eine Entzündungsreaktion hindeutete. In der Bildgebung zeigten sich keine Auffälligkeiten, dennoch vermuteten die Ärzte eine Gelenkinfektion und begannen eine Antibiotikatherapie.

Trotz dieser Behandlung hielten die Beschwerden an. Bei weiteren Untersuchungen verbesserten sich einige Blutwerte, doch die Symptome verschwanden nicht vollständig. Einige Wochen später nahmen die Gelenkbeschwerden zu, und der Junge hatte Schwierigkeiten beim Gehen. Neue Bluttests zeigten erhöhte Antistreptolysin-Werte, ein Hinweis auf eine kürzlich durchgemachte Streptokokkeninfektion. Dies führte zu einer Krankenhauseinweisung und zu einer intensiveren antibiotischen Behandlung.

Obwohl die Gelenkbeschwerden zunächst nachließen, verschlechterte sich der Zustand des Kindes plötzlich. Es traten Magen-Darm-Beschwerden auf, darunter Bluterbrechen und Bauchschmerzen. Kurz darauf kam es zu einer schweren Blutung, und der Junge musste notfallmäßig intubiert werden. Bildgebende Untersuchungen der Lunge zeigten entzündliche Herde, während ein COVID-19-Test negativ ausfiel. Trotz medizinischer Interventionen verstarb der Junge kurz darauf.

Befunde bei der Autopsie

Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass der Körper aufgrund von Flüssigkeitseinlagerungen stark aufgeschwemmt war. Um das Herz herum befand sich Flüssigkeit, und der Herzbeutel zeigte Zeichen einer Entzündung mit Fibrinablagerungen. Der Herzmuskel selbst war geschädigt und wies sowohl blasse als auch blutige Areale auf. Mikroskopisch zeigte sich eine ausgeprägte Entzündungsreaktion im Herzgewebe, verursacht durch Immunzellen. Die Herzklappen waren unversehrt.

Als endgültige Todesursache wurde ein akutes Herzversagen infolge einer Kombination aus Myokarditis und Perikarditis festgestellt, mit daraus resultierendem Lungenödem sowie schweren Schäden an weiteren Organen, darunter Nieren und Leber.

Mögliche beitragende Rolle des mRNA-Impfstoffs

Die Ärzte prüften mehrere mögliche Erklärungen für die Herzentzündung. Die Kombination aus Gelenkentzündung, erhöhten Antistreptolysin-Werten und Herzentzündung passt teilweise zu akutem rheumatischem Fieber, einer seltenen Komplikation nach einer Streptokokkeninfektion. Typische Merkmale dieser Erkrankung, wie Schädigungen der Herzklappen, fehlten jedoch, sodass diese Diagnose nicht eindeutig gestellt werden konnte.

Da die ersten Symptome kurz nach der Impfung auftraten, wurde auch die COVID-19-mRNA-Impfung in die Analyse einbezogen. Die Autoren weisen darauf hin, dass mRNA-Impfstoffe eine starke Immunreaktion auslösen können, die möglicherweise zu schweren Entzündungsprozessen beiträgt. Die Krankheitserscheinungen dieses Patienten zeigten Ähnlichkeiten mit einem multisystemischen Entzündungssyndrom, das bereits nach COVID-19-Impfungen beschrieben wurde.

Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die primäre Ursache der Herzentzündung nicht mit Sicherheit bestimmt werden kann. Sie halten es jedoch für möglich, dass die Impfung eine bereits bestehende oder beginnende Entzündungsreaktion verstärkt hat. Der Fall unterstreicht nach Ansicht der Autoren die Bedeutung einer sorgfältigen Diagnostik und einer langfristigen Überwachung von Kindern mit ungeklärten Entzündungsbeschwerden nach Impfungen.