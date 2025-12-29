EILSTUDIE: Säuglingsimpfungen erhöhen das Sterberisiko im Vergleich zu ungeimpften Säuglingen um bis zu 112 %

Sterberegister des Gesundheitsministeriums von Louisiana zeigen, dass Säuglinge, die mit 2 Monaten geimpft wurden, im darauffolgenden Monat deutlich häufiger sterben als ungeimpfte Säuglinge.

Nicolas Hulscher, MPH

Eine neue Studie der Dr. Karl Jablonowski und Brian Hooker von Children’s Health Defense mit dem Titel Erhöhte Mortalität im Zusammenhang mit Impfungen bei 2 Monate alten Säuglingen analysierte verknüpfte Impf- und Sterberegisterdaten des Gesundheitsministeriums von Louisiana, um zu untersuchen, ob routinemäßige Impfungen im Alter von 2 Monaten (verabreicht zwischen dem 60. und 90. Lebenstag) mit einer erhöhten Sterblichkeit im darauffolgenden Monat (90.–120. Lebenstag) verbunden sind.

Unter Verwendung individueller Datensätze von 1.225 Säuglingen, die vor dem dritten Lebensjahr verstarben, verglichen die Forscher Säuglinge, die im 2-Monats-Zeitfenster geimpft wurden, mit solchen, die im selben Zeitraum ungeimpft waren, wobei das Sterbealter konstant gehalten wurde.

Säuglinge, die mit 2 Monaten geimpft wurden, zeigten durchgehend höhere Sterbewahrscheinlichkeiten im folgenden Monat, mit statistisch signifikanten Risikoerhöhungen über einzelne Impfstoffe, kumulative Exposition, Geschlecht, Ethnie und Kombinationsprodukte hinweg.

Am alarmierendsten: Säuglinge, die alle sechs empfohlenen Impfungen im Alter von 2 Monaten erhielten, wiesen insgesamt eine um 68 % höhere Sterbewahrscheinlichkeit auf (OR = 1,68; p = 0,0043), wobei das Risiko bei schwarzen Säuglingen auf +68 % und bei weiblichen Säuglingen auf +112 % anstieg (OR = 2,12; p = 0,0083).

Das Mortalitätsrisiko steigt mit der kumulativen Impfexposition (Dosis-Wirkungs-Beziehung)

Ein klares kumulatives Risikomuster zeigte sich, je mehr Impfstoffe beim 2-Monats-Termin verabreicht wurden:

Alle fünf Impfungen im Alter von 2 Monaten (DTaP, Rotavirus, HIB, Polio und Pneumokokken) im Vergleich zu ungeimpften Säuglingen:

+60 % (OR = 1,60; p = 0,0084 — statistisch signifikant)

(DTaP, Rotavirus, HIB, Polio und Pneumokokken) im Vergleich zu ungeimpften Säuglingen: (OR = 1,60; p = 0,0084 — statistisch signifikant) Alle sechs empfohlenen Impfungen (DTaP, Rotavirus, HIB, Polio, Pneumokokken und HepB) im Vergleich zu ungeimpften Säuglingen:

+68 % (OR = 1,68; p = 0,0043 — statistisch signifikant)

Untergruppenanalysen zeigten ebenfalls noch stärkere kumulative Effekte:

Schwarze Säuglinge (6 Impfungen): +68 % (OR = 1,68; p = 0,0311 — statistisch signifikant)

+68 % (OR = 1,68; p = 0,0311 — statistisch signifikant) Weibliche Säuglinge (6 Impfungen): +112 % (OR = 2,12; p = 0,0083 — statistisch signifikant)

Diese kumulative Analyse — zusammengefasst im Abstract der Arbeit und in Abbildung 6 — stellt eines der zentralen Ergebnisse der Studie dar.

Einzelne Impfstoffe im Alter von 2 Monaten waren durchgehend mit höherer Mortalität verbunden

Im Vergleich zu Säuglingen, die im Alter von 2 Monaten ungeimpft waren, zeigten jene, die einzelne Impfstoffe erhielten, erhöhte Sterbewahrscheinlichkeiten im darauffolgenden Monat:

DTaP: +42 % (OR = 1,42)

+42 % (OR = 1,42) Hepatitis B: +29 % (OR = 1,29)

+29 % (OR = 1,29) Hib: +35 % (OR = 1,35)

+35 % (OR = 1,35) Polio: +32 % (OR = 1,32)

+32 % (OR = 1,32) Pneumokokken: +41 % (OR = 1,41)

+41 % (OR = 1,41) Rotavirus: +74 % (OR = 1,74; 95 % CI 1,26–2,41; p = 0,0005 — statistisch signifikant)

Für jeden untersuchten Impfstoff war die Mortalität bei Säuglingen, die im selben Altersfenster ungeimpft waren, niedriger.

Weibliche Säuglinge trugen das höchste statistisch signifikante Risiko

Geschlechtsspezifische Analysen zeigten, dass weibliche Säuglinge durchgehend deutlich höhere Mortalitätsanstiege erlebten als männliche:

DTaP: +98 % bei weiblichen (OR = 1,98; p = 0,013 — signifikant) vs. +10 % bei männlichen

+98 % bei weiblichen (OR = 1,98; p = 0,013 — signifikant) vs. +10 % bei männlichen Hib: +87 % bei weiblichen (OR = 1,87; p = 0,019 — signifikant) vs. +6 % bei männlichen

+87 % bei weiblichen (OR = 1,87; p = 0,019 — signifikant) vs. +6 % bei männlichen Polio: +77 % bei weiblichen (OR = 1,77; p = 0,036 — signifikant) vs. +5 % bei männlichen

+77 % bei weiblichen (OR = 1,77; p = 0,036 — signifikant) vs. +5 % bei männlichen Pneumokokken: +85 % bei weiblichen (OR = 1,85; p = 0,020 — signifikant) vs. +14 % bei männlichen

+85 % bei weiblichen (OR = 1,85; p = 0,020 — signifikant) vs. +14 % bei männlichen Rotavirus: +89 % bei weiblichen (OR = 1,89; p = 0,0088 — signifikant) vs. +62 % bei männlichen (OR = 1,62; p = 0,0277 — signifikant)

Kombinationsimpfstoffe erzeugten die stärksten Mortalitätssignale

Vermarktete Kombinationsprodukte zeigten einige der größten und statistisch robustesten Effekte:

Pediarix® + Hib: +40 % insgesamt +96 % bei weiblichen (OR = 1,96; p = 0,0295 — signifikant)

Pentacel® + HepB: +32 % insgesamt +84 % bei weiblichen (Anstieg festgestellt; grenzwertig oder nicht signifikant)

Vaxelis®: +153 % insgesamt (OR = 2,53; p = 0,0054 — statistisch signifikant) +150 % bei weiblichen +122 % bei schwarzen Säuglingen



Vaxelis®, ein 11-Antigen-Kombinationsimpfstoff mit Aluminium-Adjuvanzien, zeigte die größte Mortalitätsassoziation in der gesamten Analyse.

SCHLUSSFOLGERUNG

Nicht nur zeigen Geimpfte über alle 12 Vergleichsstudien hinweg deutlich höhere Raten chronischer Erkrankungen als Ungeimpfte, sie scheinen nun auch mit höheren Raten zu sterben.

Alle 12 Studien „Geimpft vs. Ungeimpft“ kamen zum gleichen Ergebnis: Ungeimpfte Kinder sind deutlich gesünder.

Nicolas Hulscher, MPH