Warum kluge Menschen an den größten Lügen festhalten

Sie haben die Beweise vorgelegt. Sie geben trotzdem nicht nach. Hier ist der Grund dafür.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctorveröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Einer der größten Neurochirurgen der Geschichte sagte einmal, dass MEHR ALS DIE HÄLFTE der Informationen in heutigen medizinischen Lehrbüchern VÖLLIG FALSCH sind, „und wir wissen das“.

Die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit seien „unabsehbar“, warnte er.

Die eigentliche Krise besteht nicht darin, dass die Medizin Fehler macht. Das Problem ist, dass so viele hochqualifizierte Fachleute dies nicht erkennen können.

Und diese Blindheit beschränkt sich nicht nur auf die Medizin. Sie haben das wahrscheinlich selbst schon erlebt.

Denken Sie an ein Gespräch, in dem Sie sorgfältig eine Fülle von Beweisen dargelegt haben, um zu zeigen, warum Ihr Gesprächspartner Unrecht hatte.

Die Fakten waren eindeutig. Die Beweise waren überwältigend. Und dennoch gab Ihr Gesprächspartner nicht nach.

Hier ist der Grund dafür.

Die meisten Menschen glauben, dass sie die Realität klar sehen.

Das tun sie jedoch nicht.

Sie sehen eine Version der Realität, die durch Angst, Anreize, Erfahrungen, Gruppenidentität und Informationsüberflutung gefiltert ist. Sobald diese Filter greifen, können selbst überwältigende Beweise unbemerkt vorbeiziehen.

Diese Wahrnehmungsstörung erklärt, warum die Gesellschaft immer wieder in Katastrophen hineinstolpert, die sie erst erkennt, wenn es schon zu spät ist.

Die Geschichte zeigt ein seltsames und unangenehmes Muster.

Zwei Gruppen können dieselben Fakten betrachten, zu gegensätzlichen Schlussfolgerungen gelangen und beide absolut davon überzeugt sein, dass die andere Seite sich täuscht. Wenn das passiert, übersieht mindestens eine Gruppe, manchmal sogar beide, etwas Entscheidendes.

Nicht weil es keine Beweise dafür gibt, sondern weil ihr Verstand nicht mehr in der Lage ist, diese zu sehen.

Dieses Versagen wird innerhalb von Institutionen, die Autorität über die Wahrheit beanspruchen, sehr gefährlich.

Die Medizin ist dafür ein Paradebeispiel.

Als Gesundheitsbehörden stillschweigend langjährige Impfpolitik überdachten, war die Reaktion kein ruhiger Austausch mit Fakten und Belegen. Es kam zu Panik, Empörung und Bestrafung aller, die mit der Änderung in Verbindung standen.

Diese Reaktion zeigte, dass es sich um etwas handelte, das weit über eine politische Meinungsverschiedenheit hinausging.

Ärzte konzentrierten sich auf extrem seltene hypothetische Risiken und ignorierten weitaus häufigere Berichte über Schäden.

Nicht weil sie grausam oder korrupt waren, sondern weil sie bereits darauf konditioniert waren, den Schaden einfach nicht zu sehen.

Sobald sich eine professionelle Weltanschauung verfestigt hat, werden widersprüchliche Beweise nicht mehr als Daten wahrgenommen. Sie werden als Bedrohung empfunden.

Und so wird auf eine Bedrohung reagiert.

Dieses Muster ist nicht auf die Medizin beschränkt.

Es ist vielmehr die Art und Weise, wie der menschliche Verstand damit umgeht, wenn die Realität zu komplex wird.

Wenn die Informationsmenge unsere Verarbeitungsfähigkeit übersteigt, stellt sich das Gehirn nicht der Herausforderung. Es vereinfacht, ordnet sich Autoritäten unter und klammert sich an Narrative, die das Unbehagen verringern.

All dies führt zu Filtern.

Diese Filter sind echte neurologische Mechanismen.

Das Gehirn priorisiert Informationen, die es als „wertvoll“ erachtet, und überspringt den Rest. Sobald eine Überzeugung verankert ist, treten bestätigende Beweise in den Vordergrund, während Widersprüche in den Hintergrund treten.

Auf diese Weise können Menschen in völlig unterschiedlichen Realitäten leben, obwohl sie dieselbe Welt teilen.

Wir bezeichnen dieses Konzept oft als Bestätigungsfehler, aber dieser Begriff wird häufig so verwendet, als hätte der Betroffene eine Wahl. Diese Filterung entspricht jedoch einfach der Funktionsweise des menschlichen Geistes.

Das erklärt, warum Diskussionen sich unmöglich anfühlen können – und auch unmöglich sind.

Man diskutiert nicht über Fakten. Man redet an jemandem vorbei, dessen Gehirn buchstäblich andere Informationen hervorhebt als das eigene.

Jede Seite fühlt sich vernünftig. Jede Seite fühlt sich im Recht. Jede Seite hält die andere für blind.

Und es kommt immer zu einem Streit.

COVID hat die Schwere dieses Prozesses offenbart.

Ganze Berufsgruppen übernahmen die Narrative der Medien, ohne die Daten unabhängig zu überprüfen. Verletzungen wurden reflexartig abgetan. Fragen zu stellen wurde zum Tabu.

Nicht weil es keine Beweise gab. Sondern weil die Filter bereits gesetzt waren, bevor die Beweise vorlagen.

Es stellte sich heraus, dass Beweise gar nicht nötig waren.

Medizinisches Gaslighting passt perfekt in dieses Schema.

Patienten berichten von Schäden, aber Ärzte können diese nicht erkennen.

Nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil ihre Diagnosefilter nie darauf ausgelegt waren, Arzneimittelschäden zu erkennen. Niemals.

Wenn Symptome nicht in die zugelassenen Kategorien passen, werden sie als psychologisch statt als iatrogen neu klassifiziert. Oder sie werden auf etwas ganz anderes zurückgeführt.

Aus diesem Grund werden Ärzte, die eine abweichende Meinung vertreten, stets bestraft.

Die Medizin verhält sich wie ein Glaubenssystem. Diejenigen, die ihre Grundannahmen in Frage stellen, werden als Ketzer behandelt, unabhängig von ihrer Kompetenz oder Absicht.

Eine abweichende Meinung in der Mitte der Karriere ist besonders gefährlich. Wenn man sich zu früh äußert, ist die Karriere vorbei.

Ironischerweise sind die Ärzte, die Patienten am meisten brauchen, oft diejenigen, die wegen ihrer Fragen, ihres unkonventionellen Denkens oder ihrer Bemühungen, Menschen tatsächlich zu heilen, aus dem Beruf gedrängt werden.

Sie sind diejenigen, die bereit sind, Unklarheiten zu tolerieren, subtile Muster zu erkennen und Annahmen in Frage zu stellen. Diese Eigenschaften sind in bürokratischen Systemen ein Nachteil, aber in der komplexen menschlichen Biologie lebensrettend.

Dieselbe Dynamik treibt auch die Polarisierung der Medien voran.

Moderne Medien setzen Filter ein und versorgen bestimmte Zielgruppen dann nur mit Informationen, die diese Filter bestätigen. Mit nichts anderem.

Wiederholungen schaffen emotionale Gewissheit, selbst wenn Behauptungen später widerlegt werden.

So werden Familien und Freundschaften auseinandergerissen, nicht durch Fakten, sondern durch unvereinbare Wahrnehmungswelten.

Zwei Nachbarn können in völlig unterschiedlichen Realitäten leben.

Einfachere Wahrheiten dominieren, weil sie leicht zu verstehen sind.

Sie erfordern keine Ausdauer, keine Unsicherheit, keine geistige Anstrengung. Nuancierte Ideen erfordern es, mehrere Prämissen gleichzeitig zu berücksichtigen, wozu viele Menschen nicht mehr die nötige Aufmerksamkeit aufbringen können.

Wenn Nuancen die Identität bedrohen, zieht sich der Verstand zurück und greift stattdessen Fragmente an.

Bei der Suche nach der Wahrheit geht es nicht darum, mehr Informationen zu sammeln.

Es geht darum, Ihre Fähigkeit zu erweitern, mit Komplexität umzugehen, ohne in Gewissheit oder Verleugnung zu verfallen.

Diese Fähigkeit ist selten. Und in einer hyperdigitalen Welt wird sie von Jahr zu Jahr seltener.

Aber sie ist so wichtig. Wir müssen immer offen für neue Informationen und Ideen bleiben, Gespräche führen und unsere Überzeugungen auf der Grundlage von Beweisen ändern.

Ethisches Denken erfordert Zurückhaltung.

Eine Idee persönlich umzusetzen erfordert weniger Gewissheit als sie anderen gegenüber zu vertreten. Überzeugungen ohne Demut zu verbreiten, verbreitet Irrtümer schneller als die Wahrheit.

Gewissheit fühlt sich mächtig an. Aber Demut sorgt dafür, dass man genau bleibt.

Und Genauigkeit brauchen wir heute mehr denn je.

Hier sind einige praktische Grundsätze, um mit der Informationsflut umzugehen:

Lernen Sie zu erkennen, was wirklich wichtig ist.

Verstehen Sie Voreingenommenheit, ohne Quellen zu verwerfen.

Hören Sie auf, sich mit sich wiederholenden Inhalten zu beschäftigen.

Gehen Sie den Kernmechanismen auf den Grund.

Fragen Sie sich, ob die Behauptungen wirklich durch Beweise gestützt werden.

Am wichtigsten ist es, sich darin zu üben, Unklarheiten zu tolerieren.

Es ist in Ordnung, wenn Sie die Antwort nicht wissen.

Die Krise unserer Zeit ist nicht Fehlinformation, sondern der Zusammenbruch der Wahrnehmung.

Da Algorithmen, Automatisierung und Autorität Präsenz und Urteilsvermögen ersetzen, verlieren die Menschen die Fähigkeit, das zu sehen, was direkt vor ihnen liegt.

Wir stehen am Rande eines Abgrunds.

Die Wahrheit verschwindet nicht. Unsere Fähigkeit, sie wahrzunehmen, verschwindet jedoch.

Eine Gesellschaft, die Nuancen nicht tolerieren kann, kann komplexe Probleme nicht lösen.

Die Herausforderung unserer Zeit besteht nicht darin, mehr Informationen zu finden, sondern darin, die menschliche Fähigkeit wiederherzustellen, mit Komplexität, Unsicherheit und unangenehmen Beweisen umzugehen, ohne sich zu verschließen.

Diese Fähigkeit könnte sehr wohl über alles entscheiden, was als Nächstes kommt.