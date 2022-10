Exklusiv: Frau durch Gardasil-Impfung geschädigt wurde, erzählt, wie die COVID-Spritze ihre Mutter schädigte und das Leben ihrer Großmutter beendete

childrenshealthdefense.org: Im Jahr 2012, als sie 20 Jahre alt war, wurde Rochelle durch den Gardasil-Impfstoff von Merck so geschädigt, dass sie ihr Medizinstudium abbrechen musste. Zehn Jahre später wurde ihre Mutter durch den COVID-19-Impfstoff von Moderna geschädigt, und kurz darauf starb ihre Großmutter nur wenige Wochen nach der Impfung mit dem Impfstoff von Pfizer.

Als Studentin an der University of California, Santa Cruz, im Jahr 2012 hatte die 20-jährige Rochelle eine glänzende Zukunft vor sich. Sie studierte Biologie und wollte Tierärztin oder Medizinerin werden, was sie mit einer glatten Eins abschloss.

Rochelles Ambitionen wurden jedoch jäh unterbrochen, als sie in jenem Jahr den HPV-Impfstoff Gardasil von Merck erhielt, der bei ihr chronische Gesundheitsprobleme auslöste, die bis heute anhalten.

Doch das sollte nicht das letzte Mal sein, dass ein Impfstoff Rochelles Leben zerstörte – ihre Mutter und ihre Großmutter erlitten später schwere unerwünschte Reaktionen auf COVID-19-Impfstoffe. Und im Fall ihrer Großmutter, so Rochelle, führte der COVID-19-Impfstoff zum Tod.

In einem Exklusivinterview mit The Defender erzählte Rochelle, die heute 30 Jahre alt ist, ihre Geschichte sowie die ihrer Mutter und Großmutter. Sie bat darum, ihren vollen Namen und den ihrer Familienmitglieder nicht zu nennen, stellte The Defender jedoch Unterlagen zur Verfügung, die ihre Darstellung untermauern.

„Ich fühlte mich, als wäre mein Gehirn zu Rührei geworden“.

Rochelle erzählte The Defender, dass ihr Vater, ihr Großvater und ihr Bruder Ärzte wurden und ihre Mutter Marcia Krankenschwester war. Da sie aus einer Familie von Medizinern stammt, „wurde ich von klein auf darauf konditioniert, Ärzten zu vertrauen“, sagte sie.

Als sich Rochelle 2012 mit dem Gardasil-Impfstoff impfen ließ, tat sie dies „nach einigem Zögern“, nachdem ein Familienmitglied eine „schwere Reaktion“ auf den Impfstoff hatte, die zu einem Guillain-Barré-Syndrom führte.

Die Ärzte erklärten Rochelle, dass die Reaktion ihres Familienmitglieds „ein extrem unglücklicher ‚one-in-a-million‘-Effekt“ war und dass der Impfstoff „extrem sicher“ sei.

Für Rochelle war dies jedoch nicht der Fall, wie sie gegenüber The Defender erklärte:

„Nach der ersten Impfung fühlte ich nichts außer einem schmerzenden Arm. Nach der zweiten Impfung hatte ich mehrere Tage lang eine dissoziative Episode – außerkörperliche Empfindungen, extreme Angst, als wäre ich ‚auf Drogen‘ – aber mir wurde gesagt, dass dies auf Angst [und] schulischen Stress zurückzuführen sei. „Das Gefühl ging vorüber, und ich stellte keinen Zusammenhang mit dem Impfstoff her.“

Die Symptome verschlechterten sich jedoch deutlich, nachdem Rochelle ihre dritte Dosis des Gardasil-Impfstoffs erhalten hatte:

„Nach der dritten Impfung fühlte ich mich, als hätte sich mein Gehirn in Rührei verwandelt. Ich hatte Episoden schwerer Dissoziation, Schwierigkeiten, klar zu denken und extreme Angstzustände, die eher ein brummendes körperliches/neurologisches Gefühl zu haben schienen als psychologisch [oder] stressbedingt zu sein. „Ich hatte das Gefühl, dass meine innere Verdrahtung durchgeschmort wurde, aber ich war nicht in der Lage zu verstehen oder zu erklären, was passierte – und zu der Zeit (aufgrund des immensen Gaslightings) war mir immer noch nicht klar, dass der Impfstoff diesen Effekt verursacht haben könnte.“

Rochelles Psychiater sagte ihr, dass sie eine stressbedingte Panikattacke hatte, aber laut Rochelle „gab es keine mentale oder psychologische Erklärung für das extreme und abnormale Brummen und das elektrische Gefühl in meinem Gehirn“.

Sie sagte, dass sie sich seit dieser dritten Dosis nie wieder normal gefühlt habe. „Mein Gehirn fühlte sich nie wieder wie früher an. Ich hatte Schwierigkeiten in Physik- und Chemiekursen, die mir sonst immer leicht fielen, und mein Hirnnebel [und] der Mangel an geistiger Klarheit war auf einem Allzeithoch.“

Sie fügte hinzu:

„Ich war mir immer noch nicht bewusst, was mit mir geschah – man sagte mir, es sei psychologisch/stressbedingt – und ich bekam Medikamente, um die sich verschlimmernden psychischen (Angst, Depression, dissoziative Anfälle, kognitive Probleme) und dermatologischen (zystische Akne) Symptome zu behandeln, die danach ausbrachen.“

Die Arzneimittel verursachten noch schwerwiegendere Gesundheitsprobleme, sagte sie.

„Alles wurde mir gestohlen“

Für Rochelle folgten Jahre der chronischen Krankheit. Zu ihren Symptomen gehörten „Fibromyalgie, POTS [posturale orthostatische Tachykardie], schweres ME/CFS [myalgische Enzephalomyelitis/chronisches Müdigkeitssyndrom], eine Bindegewebsstörung, Arthritis, Neuropathie, Migräne, visuelles Schneesyndrom – ein Anzeichen für Neurotoxizität – und Dutzende anderer Symptome.“

Doch trotz der Besuche bei „Dutzenden von Ärzten“ folgte erst nach mehreren Jahren eine Diagnose, die ihre chronischen Symptome mit dem Gardasil-Impfstoff in Verbindung brachte. Laut Rochelle, die ähnliche Erfahrungen wie andere Opfer von Impfschäden gemacht hat, wurde sie von den Ärzten stattdessen in ein „Gaslighting“ verwickelt.

Die Ärzte haben mir alle verschiedene Theorien über meine Gesundheitsprobleme erzählt – am häufigsten war das „Gaslighting“ oder die Behauptung, ich würde mir alles nur einbilden“, so Rochelle. „Keiner von ihnen hat mir Antworten oder Lösungen angeboten.

Während „ein paar alternative [und] ganzheitlich denkende Ärzte“ einen Zusammenhang zwischen Rochelles Symptomen und dem Gardasil-Impfstoff – und den pharmazeutischen Produkten, die ihr zur Behandlung ihrer Beschwerden verschrieben wurden – anerkannten, „haben sich alle konventionell ausgebildeten Ärzte geweigert anzuerkennen, dass meine Krankheiten iatrogener Natur sein könnten.“

„Die Tatsache, dass alle meine körperlichen Gesundheitsprobleme nicht unmittelbar nach der Exposition gegenüber Gardasil und anderen Arzneimitteln auftraten (verzögert einsetzende Toxizität)“, so Rochelle, „ist Teil des Grundes, warum die Ärzte den Zusammenhang nicht anerkannten.“

In der Tat dauerte es mehrere Jahre, bis ein Schulmediziner einen teilweisen Zusammenhang zwischen Rochelles Symptomen und der Gardasil-Toxizität herstellte. Laut Rochelle:

„Erst einige Jahre später hatte ich ein Gespräch mit einem Arzt, der sich mit der Toxizität von Gardasil und der pharmazeutischen Iatrogenese auskannte, und brachte schließlich meine anfänglichen neurologischen Probleme mit dem Gardasil-Impfstoff in Verbindung. „Die anderen körperlichen Gesundheitsprobleme können nicht mit Sicherheit mit Gardasil in Verbindung gebracht werden. Sie können durch die Medikamente verursacht worden sein, die ich nach Gardasil eingenommen habe, obwohl es möglich ist, dass das Adjuvans AAHS [amorphes Aluminiumhydroxyphosphatsulfat] im Gardasil-Impfstoff zu diesen Problemen beigetragen haben könnte, da … viele andere, die durch Gardasil geschädigt wurden, dieselben Probleme haben.“

„Was ich mit Sicherheit sagen kann“, so Rochelle, „ist, dass mein Gehirn und meine kognitiven Fähigkeiten [und] mein Gedächtnis nach Gardasil nicht mehr dieselben waren.

Viele dieser Beschwerden und Symptome beeinträchtigen Rochelle bis heute.

„Leider haben die schweren chronischen Gesundheitsprobleme, die ich durch Gardasil – und die anderen Medikamente, die ich nach meiner Gardasil-Reaktion eingenommen habe – entwickelt habe, dazu geführt, dass ich extrem geschwächt, fast vollständig bettlägerig und körperlich nicht in der Lage bin, meine Traumkarriere zu verfolgen“, so Rochelle, die aufgrund der starken Schmerzen, der Müdigkeit und der neurologischen Symptome, unter denen sie täglich leidet, nicht in der Lage ist, einen Vollzeitjob auszuüben.

„Ich lebe nach der ‚Löffeltheorie'“, sagte sie. „Ich habe nur genug ‚Löffel‘, um eine begrenzte Anzahl von Aktivitäten am Tag zu erledigen.

„An einem Tag kann ich vielleicht die Wäsche waschen und ein paar einfache Aufgaben erledigen, und am nächsten Tag kann ich einkaufen gehen“, sagte sie. „Aber ich kann nicht beides am selben Tag machen, sonst wäre ich tagelang zu 100 % bettlägerig.“

Rochelle sagt, sie lebe unabhängig, aber das stelle sie vor zusätzliche Herausforderungen. „Es gibt Tage, an denen ich nichts esse, weil ich zu starke Schmerzen habe, um einzukaufen und zu kochen“, sagte sie und fügte hinzu, dass sie erheblich an Gewicht verloren hat.

„Man hat ihr alles gestohlen“, sagte sie und fügte hinzu:

„Meine Krankheiten wirken sich auf jeden einzelnen Aspekt meines Lebens aus: meine Beziehungen, meine Karrierechancen, meine Fähigkeit, eine Familie zu gründen und ein Haus zu besitzen, meine Freiheit und Unabhängigkeit – alles wurde mir in so jungen Jahren gestohlen. „Es gibt keinen einzigen Aspekt meines Lebens, in den diese chronischen Krankheiten nicht eingreifen, und ich mache mir ständig Sorgen um meine Zukunft und meine Überlebensfähigkeit“.

Rochelle stellte schließlich alle pharmazeutischen Behandlungen ein und suchte stattdessen nach ganzheitlichen und alternativen Behandlungsmethoden. Ihr zufolge hat jedoch „keine von ihnen funktioniert oder zur Verbesserung meiner Symptome beigetragen“.

„Ich nehme derzeit niedrig dosiertes Naltrexon, das die Schwere und Häufigkeit meiner Migräne reduziert, aber es hilft nicht bei den körperlichen Schmerzen und den schweren ME/CFS-Symptomen, die am meisten schwächen“, fügte sie hinzu.

„Zu diesem Zeitpunkt war die Schädigung meines Körpers durch den Gardasil-Impfstoff und die Medikamente wahrscheinlich zu schwerwiegend, um rückgängig gemacht zu werden.

Rochelle führt ihre heutigen gesundheitlichen Probleme auf das Vertrauen zurück, das sie in konventionelle Ärzte setzte, und auf deren Weigerung, einen Zusammenhang zwischen ihren Beschwerden und Symptomen und der Gardasil-Impfung zu erkennen. Sie sagte dem Defender:

„Der größte Fehler, den ich nach den unerwünschten Wirkungen von Gardasil gemacht habe, war, konventionellen allopathischen Ärzten zu vertrauen und ihre giftigen Medikamente einzunehmen, was meinen Gesundheitszustand verschlechtert und weitere Probleme verursacht hat. „Damals war ich stark vergast und wusste noch nichts von dem Zusammenhang zwischen meinen neurologischen Symptomen und Gardasil. Ich war jung, bei meinen Eltern versichert und mir wurden keine ganzheitlichen oder alternativen Therapien angeboten – und ich wusste auch nicht, dass dies eine Option war.“

Die COVID-Impfstoff-Verletzungen der Mutter „kamen wie ein Bulldozer“ und fühlten sich an wie ein „Schraubstockgriff„

Jahre später erlitten Rochelles Mutter Marcia und ihre Großmutter Jean schwerwiegende impfstoffbedingte Nebenwirkungen, nachdem sie die COVID-19-Impfstoffe erhalten hatten.

Laut Rochelle zögerte ihre Mutter „ein wenig“, sich impfen zu lassen, „aber man sagte ihr, dass sie den Impfstoff bräuchte, um ihre Mutter … im Pflegeheim besuchen zu können“.

Infolgedessen erhielt Marcia im Frühjahr 2021 beide Dosen des Moderna-Impfstoffs. Bald nach der ersten Dosis traten unerwünschte Ereignisse auf.

Laut Rochelle:

„Etwa 10 Tage nach der ersten Impfung verspürte sie grippeähnliche Schmerzen im ganzen Körper, die mehrere Tage anhielten. Sie war sich nicht sicher, ob es ein Virus war, vielleicht COVID-19. Sie brachte es nicht mit dem Impfstoff in Verbindung und [die Symptome] verschwanden schließlich, also nahm sie die zweite Dosis.“

Doch schon bald nach der zweiten Dosis traten bei Marcia schwerwiegendere unerwünschte Ereignisse auf.

„Kurz nach der zweiten Dosis brach ihr Körper rapide zusammen“, sagte Rochelle. „Sie sagt, es sei ‚wie ein Bulldozer, der mich überrollt‘. Es fühlte sich an, als sei ihr ganzer Körper ‚in einem Schraubstock‘.

Rochelle sagte, ihre Mutter beschrieb die Steifheit als ein Gefühl, als ob jemand „ihren Kopf abgenommen und Zement in ihren Körper gegossen hätte.“

Mehrere Wochen lang wusste Rochelles Mutter nicht, was los war. „Aber als sie einen Rheumatologen aufsuchte, wurde bei ihr Polymyalgia rheumatica (PMR) diagnostiziert, die laut ihrem Arzt durch den Impfstoff ausgelöst wurde.

Laut Rochelle hatte der Arzt „mehrere andere Fälle in seiner Praxis kurz nach den Moderna- und Pfizer-Impfungen gesehen.“

Marcias PMR „verursachte schwere Entzündungen in ihrem ganzen Körper“, was zu „spontanen Sehnenrissen und einem Bandscheibenvorfall im unteren Rückenbereich“ führte, so Rochelle. Außerdem „riss ihre Daumensehne, als sie ihre Hand normal bewegte, und musste dringend operiert werden, um sie zu reparieren“.

Rochelle sagte, dass ihre Mutter auch mehrere Operationen für komplette Sehnenrisse in ihrer Schulter benötigen wird und möglicherweise eine Wirbelsäulenoperation benötigt, um ihren Bandscheibenvorfall zu reparieren.

Marcia muss jetzt auch Prednison einnehmen – ein gefährliches Medikament mit schwerwiegenden Nebenwirkungen und Risiken -, um die Entzündung und die Schmerzen in den Griff zu bekommen“, so Rochelle, deren Mutter sagt, dass ihre Schmerzwerte ohne Prednison bei 10/10 liegen“.

Über einen langen Zeitraum war Marcia nicht in der Lage, grundlegende Aufgaben wie Gehen, Baden oder Anziehen selbst auszuführen, so Rochelle.

„Sie musste einen Rollstuhl benutzen und aus dem Auto getragen werden, weil sie starke Schmerzen hatte, geschwächt war und ihr Bindegewebe riss.

Prednison hat zwar etwas geholfen, aber Marcia leidet immer noch täglich unter Schmerzen, die ihre Fähigkeiten und Aktivitäten stark einschränken.

„Vor der Moderna-Impfung war sie sehr gesund und aktiv. Sie ging jeden Tag schwimmen oder wandern, erledigte alle anfallenden Arbeiten im Haushalt und kümmerte sich mit Leichtigkeit um Mietobjekte und die Finanzen der Familie“, so Rochelle.

Jetzt kann ihre Mutter diese Dinge nur noch eingeschränkt tun, und das Prednison hat auch negative Auswirkungen auf ihre Knochen.

Marcia leidet immer noch unter PMR, Schäden an der Schulter und den Daumensehnen, Bandscheibenvorfällen [und] starken, lähmenden Schmerzen und Entzündungen in ihrem ganzen Körper“.

Im Gegensatz zu ihrer eigenen Impfverletzung sagte Rochelle, dass die Schwere der Symptome ihrer Mutter und die zeitliche Nähe des Auftretens zu ihrer Impfung es „schwieriger machten, den Zusammenhang zu ignorieren.“

Sie sagte dem Defender:

„Im Gegensatz zu meinen chronischen Gesundheitsproblemen hat der Rheumatologe meiner Mutter sofort anerkannt, dass die Moderna-Impfung ihre PMR verursacht hat. Der Grund dafür ist wahrscheinlich die große Anzahl von Fällen von durch Impfungen ausgelöster PMR und anderen entzündlichen/autoimmunen rheumatischen Erkrankungen, die er in letzter Zeit in seiner Praxis gesehen hat. „Auch weil sie die PMR sehr plötzlich und kurz nach der Moderna-Impfung – innerhalb weniger Tage – entwickelte, war es schwieriger, den Zusammenhang zu ignorieren.“

Laut Rochelle hat der Rheumatologe ihrer Mutter „zugegeben, dass er seit dem COVID-Impfprogramm eine schockierende Anzahl von neu auftretenden Autoimmunkrankheiten sowie eine Verschlimmerung [und] ein Aufflackern bereits bestehender Krankheiten beobachtet hat“.

Marcia befindet sich nun in der schwierigen Lage, sich zwischen einer gewissen Schmerzlinderung durch Prednison und den langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen des Medikaments entscheiden zu müssen, zu denen Osteoporose, Haarausfall, dünner werdende Haut und mögliche Nebenniereninsuffizienz oder weitere Organ- und Bindegewebsschäden gehören.

„Es ist kein sicheres Medikament, und ich mache mir Sorgen, dass sie es nimmt“, sagte Rochelle, „aber im Moment ist es das Einzige, was sie davon abhält, wegen der unerträglichen Schmerzen, die durch die PMR verursacht werden, sterben zu wollen.“

Marcia verwendet niedrig dosiertes Naltrexon, um das Prednison zu reduzieren, aber es ist immer noch ein sehr langsamer Prozess, sagte Rochelle. „Jedes Mal, wenn sie ihre Prednisondosis senkt, kommt es zu einem weiteren schweren Schmerzschub.

Tod der Großmutter nach COVID-Impfung als „altersbedingt“ eingestuft

Was Rochelle nach der HPV-Impfung und ihrer Mutter Marcia nach der COVID-19-Impfung passierte, war schlimm genug – aber nicht so schlimm wie das, was Rochelles Großmutter Jean passierte, die „innerhalb weniger Wochen“ nach ihrer COVID-19-Impfung starb, so Rochelle.

Laut Rochelle:

„Die erste Pfizer-Spritze meiner Oma verlief, soweit wir wissen, relativ ereignislos, aber nach der zweiten Spritze verlor sie die Fähigkeit zu sprechen. „Sie war älter und litt bereits an körperlicher Schwäche und Demenz bzw. kognitivem Verfall, aber sie konnte am Telefon immer noch ganze Sätze sprechen und wusste noch, wer wir waren. „Das änderte sich nach ihrem zweiten Schuss.“

Nach der zweiten Dosis konnte Jean „nicht mehr sprechen oder kommunizieren … und ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich stark“, sagte Rochelle. „Innerhalb weniger Wochen war sie tot.“

Die Ärzte weigerten sich, den Tod von Jean zu untersuchen, sagte Rochelle:

„Ihre Ärzte stuften ihren Tod als ‚altersbedingt‘ ein und lehnten eine Autopsie ab, aber es wird angenommen, dass sie wahrscheinlich eine Reihe von Mikroschlägen hatte, die zu ihrer Aphasie und ihrem Tod führten. „Dies geschah zur gleichen Zeit, als bei meiner Mutter eine impfstoffinduzierte PMR auftrat.“

Rochelle zufolge ist dies eine gängige Praxis von Ärzten nach dem Tod älterer Menschen, die möglicherweise durch Impfungen geschädigt wurden.

„Oft wird bei älteren Menschen, die nach einer Impfung sterben oder sich verletzen, automatisch das Alter als Ursache angenommen – während die Impfstoffe, die sie vor kurzem erhalten haben, nie in Frage gestellt oder verantwortlich gemacht werden“, so Rochelle.

Rochelle: „Impfstoff- und Arzneimittelverletzungen haben jeden Aspekt meines Lebens beeinflusst„

Rochelle beschrieb, dass ihre Erfahrungen mit Impfstoff- und Arzneimittelschäden „jeden Aspekt meines persönlichen Lebens und meiner Beziehungen beeinflusst haben“, einschließlich ihrer Beziehungen zu Familienmitgliedern, die ihr zunächst nicht glaubten.

Sie sagte dem Defender:

„Viele Jahre lang glaubten mir meine eigenen Familienmitglieder nicht und hielten mich für verrückt, weil ich meine Gesundheitsprobleme auf Impfstoffe [und] Arzneimittel schob. Mir wurde gesagt, ich solle ‚aufhören, Online-Patientenblogs zu lesen‘, und ich wurde von meiner eigenen Familie verspottet, weil ich sagte, dass Impfstoffe und Arzneimittel unsicher sind oder lang anhaltende Gesundheitsprobleme verursachen können. „Das hat unsere Beziehung ruiniert, und wir haben uns viele Jahre lang nicht mehr gesehen oder gesprochen.“

Nachdem Rochelles Mutter ebenfalls Impfschäden erlitten hatte, änderte sie jedoch ihre Meinung. Laut Rochelle:

„Jetzt glaubt mir meine Mutter – und sie beginnt auch zu verstehen, warum die Menschen seit so vielen Jahren über die Gefahren von Impfstoffen und viele andere Lügen des medizinischen Establishments gesprochen haben. „Sie hört auf meine Bemühungen, sie über Impfstoffverletzungen aufzuklären, einschließlich der Todesfälle und Verletzungen durch Gardasil und sogar der versteckten Autismus-Epidemie.“

Aber andere Familienmitglieder zu überzeugen, ist ein schwieriger Kampf, sagte sie.

„Obwohl mein Vater die Impfschäden meiner Mutter anerkennt, glaubt er immer noch, dass Impfstoffe mehr helfen als schaden – die medizinische Indoktrination ist tiefgreifend.

Ungeachtet dessen, was ihr Vater in seiner eigenen Familie – und bei Freunden, die ebenfalls geimpft wurden – gesehen hat, weigert er sich, die Tatsache anzuerkennen, dass diese Verletzungen nicht selten“ sind, so Rochelle.

Da ihr Vater Arzt ist, sagte Rochelle, dass die Anerkennung der Gefährlichkeit von Impfstoffen „ihn einfach erdrücken würde“. Er ist noch nicht bereit, das Ausmaß der Lügen, die uns allen erzählt wurden, zu begreifen“.

Wie andere, die durch Impfstoffe geschädigt wurden, hat auch Rochelle Freundschaften verloren.

„Ich hatte ‚Freunde‘, die mir sagten, dass ich unverantwortlich und sogar ‚gefährlich‘ sei, weil ich mich negativ über Impfstoffe äußerte, dass ich verrückt, antiwissenschaftlich, ein ‚Anti-Vaxxer‘, dumm und unlogisch sei und mich sogar beschuldigten, ein ‚Republikaner‘ oder ‚Trump-Anhänger‘ zu sein, nur weil ich über Impfstoffreaktionen sprach.“

Äußerungen in den sozialen Medien führten zu Zensur, Belästigung, Drohungen und „Doxxing“

Wie viele andere Opfer von Impfschäden suchte Rochelle Zuflucht und Unterstützung in den sozialen Medien, unter anderem in der Vaccine Injury/Side Effects Support Group auf Facebook, die von einer anderen durch Impfstoffe geschädigten Person, Catherine „Cat“ Parker, gegründet wurde.

„Es ist schön zu wissen, dass man nicht allein ist, und wenn andere Menschen in deinem Leben dich behandeln, als wärst du verrückt, kannst du dich daran erinnern, dass du es nicht bist“, sagte Rochelle.

„Die Menschen können außerordentlich grausam zu denen sein, die über Impfschäden sprechen“, fügte sie hinzu. „Das liegt an ihrer eigenen Unwissenheit und Gehirnwäsche, aber manchmal muss man diese giftigen Menschen aus seinem Leben ausschließen, weil sie es nie verstehen werden, bis es ihnen selbst passiert“.

„Im Moment ist es wichtig, anderen zu glauben und sie zu unterstützen“, sagt sie, und ihre Geschichte zu teilen, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass diese Verletzungen real und nicht selten sind“.

Durch das Teilen ihrer Geschichte sah sich Rochelle jedoch auch einer großen Dosis Zensur, Schikanen und Drohungen ausgesetzt – eine weitere Parallele zu den Erfahrungen vieler anderer Impfgeschädigter.

„Meine Facebook- und Instagram-Konten, die ich 10 und fünf Jahre lang hatte, wurden schließlich dauerhaft gelöscht, weil ich darüber sprach, was die Impfstoffe meiner Familie angetan haben“, sagte sie.

Rochelle sagte, dass ihr TikTok-Konto ebenfalls gelöscht wurde, und fügte hinzu, dass sie schließlich ein neues Facebook-Konto eröffnete, wo sie nun „Mitglied mehrerer Facebook-Gruppen für COVID-Impfstoffverletzungen“ ist. Allerdings, so sagte sie, „spreche ich vorsichtig darüber und verwende Symbole“, um eine weitere Zensur zu vermeiden.

Rochelle war auch mit „Online-Hassern“ konfrontiert, die sie und Mitglieder ihrer Familie belästigten und bedrohten. Sie sagte:

„Ich habe versucht, öffentlich über die Reaktionen meiner Familie auf den Impfstoff zu sprechen, und habe noch mehr Hass [und] Schikanen erhalten. Ich machte ein paar Videos auf TikTok, wo ich von mehreren Fachleuten aus dem Gesundheitswesen ins Visier genommen wurde, die ihre Plattform mit Zehntausenden von Followern nutzten, um mich und meine Familie mit einem Hassmob zu schikanieren. „Ich wurde als dumm, stupid, verrückt, gefährlich, ‚geisteskrank‘ bezeichnet, der Lüge bezichtigt und mir wurde gesagt, ich müsse ‚geistige Hilfe‘ bekommen, nur weil ich die Geschichte meiner Familie erzählte.“

Einige Personen versuchten sogar, die medizinische Karriere ihres Vaters zu schädigen, eine Praxis, die allgemein als „Doxxing“ bekannt ist.

„Mehrere Personen in diesem Online-Hassmob suchten die Kontaktdaten meiner Familie und riefen im Krankenhaus meines Vaters an, wo er die Intensivstation leitet, und versuchten, ihn zu entlassen und ihm die Zulassung zu entziehen – und das alles nur, weil ich gesagt habe, dass die COVID-Impfstoffe meiner Familie geschadet haben.“

Rochelle sagte, sie verstehe „die Logik“ derjenigen nicht, die Impfgeschädigte der Lüge oder der Erfindung von Verletzungen beschuldigen, nur um Aufmerksamkeit zu erregen.

„Warum sollten wir es riskieren, von der medizinischen Gemeinschaft, den Familienmitgliedern, Freunden und der Öffentlichkeit gehasst, geächtet, verspottet, beleidigt und gemieden zu werden“, fragte sie.

„Es gibt Tausende von uns, die nichts gewinnen und alles zu verlieren drohen, wenn sie ihre Stimme erheben, und dennoch tun wir es, weil wir unendlich leiden und die Wahrheit für uns wichtig ist“, sagte Rochelle. „Die Vorstellung, wir würden zu unserem eigenen Vorteil über Impfschäden lügen, ist völlig unsinnig.“