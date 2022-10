Die Digitalisierung ist der Untergang der Menschheit. Die „Smartphonisierung“ der Menschheit. Der QR-Code ist überall!

Was wäre, wenn wir wirklich an dem Punkt wären, den der Pfeil auf dem Strichcode-Cartoon unten anzeigt? Oder, was noch viel schlimmer wäre, wir könnten bereits ein winzig kleiner Fleck auf dem alles beherrschenden QR-Code sein.

Der QR-Code ist überall. An manchen Orten kann man nicht einmal eine Toilettentür öffnen, ohne einen QR-Code zu benutzen, den man zuvor auf sein Smartphone heruntergeladen hat.

Es gibt kaum ein Restaurant – irgendwo in der westlichen Welt -, dessen Speisekarten nicht auf einen QR-Code geladen sind. Zum Teufel mit denjenigen, die kein Smartphone haben oder ihr Smartphone nicht benutzen wollen, um von QR-Codes überschwemmt zu werden.

Hier finden Sie eine ausführlichere Beschreibung der Gefahren von QR-Codes.

In einigen Fällen, wenn Sie Glück haben, bietet Ihnen ein Restaurant als „temporäre Funktion“ eine gedruckte Speisekarte an, oder der Kellner ist so freundlich, sein eigenes Smartphone zu benutzen, um Ihnen die Auswahl an Speisen zu zeigen.

Das ist die „Smartphonisierung“ der Menschheit. Es ist auch die Verdummung unseres Geistes und schließlich unserer Intelligenz. Wahrscheinlich wurde das Smartphone erfunden, um die Gehirne der Gesellschaft abzutöten. Denn der Mensch neigt dazu, es sich bequem zu machen und den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Das Smartphone bietet genau das. Wenn wir es einmal haben, werden wir süchtig.

Vor etwa 20 bis 30 Jahren waren wir noch mit dem Festnetztelefon zu Hause und der Telefonzelle an der Straßenecke zufrieden. Es fehlte uns an nichts. Das, was später einmal ein Smartphone werden sollte, wurde nach und nach als tragbares Telefon eingeführt. Zuerst waren sie so groß wie ein Ziegelstein, dann wurden sie immer kleiner, sodass sie in unsere Brusttasche oder in die Handtasche einer Dame passten, kein Problem. Eine echte Erleichterung.

Im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte wurden Smartphones immer schlanker, ihre Bildschirme wurden immer größer und ähnelten immer mehr einem kleinen Computer. Sie verfügten nun über die Funktionen eines Computers, konnten mit dem Internet verbunden werden – das Internet wurde universell verfügbar, nicht nur in Restaurants und Geschäften, sondern auch auf der Straße und sogar im Wald. Überall, oder fast überall.

Das Mobiltelefon konnte mit dem Computer zu Hause synchronisiert werden. Bingo! Man war verbunden, wenn man die Straße überquerte, ein Nickerchen machte oder seinen Partner küsste. Ziemlich invasiv. Finden Sie nicht auch?

Aber was soll’s – es ist fantastisch! Sie haben jederzeit und überall Zugang zu Ihrem Internetkonto, Sie sind sogar im Schlaf „verbunden“.

Sie gehen über die Straße, achten nicht auf die Gefahren des Straßenverkehrs, sondern versinken in der Tiefe des Bildschirms Ihres kleinen Smartphones – und erliegen einer drogenähnlichen Gewohnheit, die schon unzählige Unfälle verursacht hat, einige davon tödlich.

Wenn wir vor nicht allzu langer Zeit an fremde oder neue Orte reisten, hatten wir eine Karte, um uns zu orientieren. Das ist jetzt vorbei. Das Global Positioning System (GPS) verrät Ihnen fast überall Ihre geografische Position auf der Erde. Und es befindet sich jetzt auf Ihrem Smartphone. Jüngere Generationen haben die Fähigkeit, eine Karte zu lesen, völlig verloren – oder nie gekannt.

Und ältere Menschen, die den Komfort lieben, sich sagen zu lassen, wohin sie gehen sollen, werden zunehmend ihre intellektuelle Fähigkeit verlieren, Karten zu lesen, und noch abhängiger und versklavter von der digitalen Welt werden.

Eine Übertreibung? Denken Sie einmal darüber nach, wenn Sie sich das nächste Mal in einer fremden Stadt orientieren müssen – und Sie die Wahl haben zwischen einem Stadtplan und dem Befragen Ihres Smartphones.

Sie werden sehen, die Wahl ist leicht. Und warum? Wir müssen unsere Gehirnzellen nicht anstrengen. Es gibt das Smartphone und das GPS.

Unsere Gehirne werden für die Robotisierung vorbereitet – oder besser gesagt, für den „Transhumanismus“, ein Begriff, den Klaus Schwab bereits 2016 in einem Interview mit dem französischen Fernsehen verwendete. Laut Herrn Schwab sollten wir alle bis 2025 diese Stufe des „Transhumanismus“ erreicht haben – das heißt, wenn wir so lange überleben.

Unter normalen Umständen hätte ich auf diesen zweiminütigen Videoclip des Interviews verwiesen.

Aber es wurde „ausgesetzt“, oder besser gesagt, wegzensiert. Sehen Sie selbst, was für eine Welt wir geworden sind (leider ist das Video bereits gelöscht worden).

Wie bei allem, verbinden Sie die Punkte. Was die meisten Menschen nicht erkennen, ist, dass die Bequemlichkeit, ein elektronisches, digitales „Gehirn“ unsere Arbeit machen zu lassen, uns verdummt. Es lenkt unser Gehirn in eine digitale Welt. Unsere Fähigkeit, eigenständig zu denken, wird zunehmend verschwinden, wenn wir unsere Gehirnleistung der Digitalisierung und den Algorithmen überlassen – und schließlich den Robotern, die allmählich die volle Herrschaft über unsere Gehirnkapazität haben. Das ist praktisch.

Die verbundenen Punkte zeigen, dass es eine Strategie ist.

Die Kommunikation per Brief ist vorbei. Selbst E-Mails sind nicht mehr IN. Zu banal.

Es gibt jetzt einen ganzen Komplex von IT-digitalen Konzernen, die Ihre persönlichen Daten kontrollieren. Sie arbeiten Hand in Hand mit dem gigantischen Finanzkomplex, der unter der Kontrolle von BlackRock, Vanguard und StateStreet ein Vermögen von etwa 25 bis 30 Billionen US-Dollar besitzt. Sie haben Mehrheitsbeteiligungen an allen Produktionsmitteln und Dienstleistungsbranchen in der westlichen Welt. Dies möge als Beispiel dienen:

Der IT-Komplex bietet Ihnen „Facebook“, das Sie mit der ganzen Welt oder mit einer beliebigen Anzahl von Bewunderern Ihrer Wahl verbindet. Es ist ein Mittel, ihnen zu zeigen, WER Sie sind, oft mit den intimsten Details – wenn Sie es wünschen. Mit Fotos und persönlichen Geschichten. Es geht nur um mich.

Der IT-Komplex liebt das. Ihre Algorithmen erstellen Ihr Profil, aus dem Sie nicht mehr entkommen können. Niemals. Selbst wenn Sie eines Tages beschließen, Facebook zu verlassen. Sie sind für immer registriert. Du bist ihr Eigentum.

Ihre Daten werden gespeichert und, wenn sie es wünschen, gegen Sie verwendet, bis der Tod Sie von dieser digitalen Tyrannei trennt – und wahrscheinlich darüber hinaus.

Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, Snapchat, LinkedIn und wie sie alle heißen, folgen demselben Prinzip. Sobald Sie bei ihnen sind, gehören Sie ihnen.

Ihre persönliche Kommunikation ist weg, der Hauch von Wärme, das Gespräch mit einem Freund, einem geliebten Menschen ist weg. Wenn er/sie etwas über Sie wissen will, gibt es die sozialen Medien. Es ist wie in den Massenmedien. Nur viel intimer, persönlicher und aufschlussreicher für die IT-Monster, die die sozialen Medien kontrollieren und damit auch Sie kontrollieren. Sie kennen dich besser, als du dich selbst kennst.

Sie werden sozusagen „profiliert“.

Durch die Erstellung eines Profils kann Ihr Geist in eine bestimmte Richtung gelenkt werden – z. B. mit modischer Kleidung oder modischem Verhalten, Essgewohnheiten.

Wenn es nach Bill Gates geht, wird die algorithmisch gestaltete Propaganda bald von Ihnen Besitz ergreifen und Ihr Gehirn indoktrinieren, vielleicht während Sie als „Transhuman“ schlafen, dass Sie den Geschmack von gegrillten Insekten LIEBEN.

Ich mache keine Witze. In Europa gibt es bereits ganze Sendungen, die sich mit der Zubereitung von Insekten als kulinarischem Genuss beschäftigen. Schließlich essen auch die Japaner, Chinesen und andere Völker dieser Erde Insekten und genießen sie.

*

Bei der Gedankenmanipulation ist die Vielfalt komplex. Schwarz-Weiß-Denker sind willkommen, da sie leichter zu kontrollieren sind.

Beispiel Autofarben. In den letzten zwanzig Jahren konnte man auf westlichen Straßen fast ausschließlich Autos in Schwarz und Weiß – und Schattierungen dazwischen – sehen. Echte Farben, wie Rot, Blau und Gelb, sind selten.

Zufall? Denken Sie daran, dass es in der heutigen Welt keine Zufälle mehr gibt. Es ist alles geplant. Ein Autohändler sagte mir einmal: „Ich kann Ihnen ein rotes Auto besorgen, aber ich muss es bestellen, und es kann mehrere Monate dauern, bis es geliefert wird.“ Dann fuhr er fort, den Grund dafür zu erklären. Die globalistische Matrix liebt Schwarz-Weiß-Denker.

Es ist der Great Reset – und die Vorbereitung darauf – der den menschlichen Verstand auf ein einseitiges Denken oder eine One World Order – OWO – lenkt. Sollte es nicht zu einer OWO kommen – was wahrscheinlich ist und erhofft wird -, bleibt immer noch eine multipolare Welt, die auf einheitliches Denken trainiert ist.

Wir sind nicht weit davon entfernt – richtig oder falsch, aber Sie werden eine Antwort haben. Alles, was wir nicht auf Anhieb wissen, fragen Sie einfach Google… und Sie erhalten eine Antwort – richtig oder falsch – die Ihnen das Nachdenken und die weitere Suche erspart.

Google ist Ihr Gegenstück zu den „gezielten“ Antworten… alles einheitlich, ein Schwarz-Weiß-Bild, wie Mode, wie Autofarben. Sie wissen es vielleicht nicht, aber Sie – oder wir – sind bereits präpariert.

Also, kein Problem. Bald werden wir alle aufgereiht sein – um im Gleichschritt zu denken.

Die nächste Stufe ist die gleichzeitige, sanfte Einführung der 5G-geführten und -orientierten Gedankenkontrolle.

Vielleicht merken Sie es nicht einmal. Denn Sie wurden allmählich und leise, aber beständig darauf vorbereitet.

Sie sind dabei, vom Menschen zum „Transhuman“ zu werden – in Anlehnung an Klaus Schwab (WEF), 4. industrielle Revolution, und an den Top-Berater von KS, den Israeli Yuval Noah Hariri (Bücher: „Homo Sapiens“ und „Homo Deus“).

Ja, er ist derjenige, der bereits beschlossen hat, dass die meisten von uns nutzlose Esser sein werden. Wenn wir das nicht JETZT stoppen, könnte er recht haben. Denn mit dem Beginn der 4. industriellen Revolution betreten wir das Reich der vollständigen Digitalisierung von allem. Unsere täglichen Aufgaben können von Algorithmen oder Robotern erledigt werden.

Die Impfung, die Sie bekommen haben, vorwiegend die hoch elektromagnetischen Graphenoxid-Typen, haben Sie auf schnelle Reaktionen von 5G-bestrahlten algorithmischen Signalen vorbereitet – die Ihnen sagen, wie Sie denken sollen, was Sie tun sollen, wie Sie auf „negative Störungen“ von Ihren Mitbürgern reagieren sollen, von denen, die den Transhumanisierungsprozess noch nicht durchlaufen haben.

Diejenigen, die die nächsten zehn Jahre – die UN-Agenda 2030 oder den Großen Reset – überleben, werden vielleicht zu willigen, freudigen Sklaven – die nichts besitzen, aber mit einem ewigen Lächeln des absoluten Glücks.

*

Das kann in der Tat passieren, wenn wir teilnahmslos bleiben, berauscht von unserer ach so wunderbaren Bequemlichkeit, der 24/7 Medien-gestreamten Bequemlichkeit. Wir wissen, dass etwas nicht ganz richtig ist – aber wir wollen es nicht sehen. Das nennt man kognitive Dissonanz. Es ist ein psychologisches Leiden, das Menschen befällt, die Angst haben – und besonders diejenigen, die die Realität nicht sehen wollen – und die Angst haben, gegen diese monströse Zumutung vorzugehen.

Wir sind einer völlig gesetzlosen Tyrannei ausgesetzt, die früher als wir denken, selbst in unseren alptraumhaftesten Träumen, über uns hereinbrechen könnte.

Es ist noch nicht zu spät.

Wir können aufwachen.

In der Tat müssen wir aufwachen. Um unserer Kinder willen. Wir sind es unseren Kindern, den zukünftigen Generationen, schuldig. Der böse Kult muss zum Schweigen gebracht werden, er muss unbrauchbar gemacht werden – seine Kraft, was auch immer es ist, die Macht über alles, die mit Geld ausgeübt wird, viel, viel Geld – Billionen und Billionen und noch mehr Billionen von aktuellen Dollars oder deren Äquivalent, angeeignet mit den Gesetzen, die von einem korrupten, kultischen Matrixsystem gemacht werden.

So sehr, dass wir unter der gegenwärtigen gesellschaftlichen Struktur von Gier und Gedankenkontrolle, in der Gott Geld ist, alle dem Untergang geweiht sein werden.

Aber das wird nicht geschehen.

Wir müssen und werden uns gegen die Versklavung durch die Digitalisierung wehren.

Selbst wenn wir eine Parallelgesellschaft aufbauen müssen.

Bescheiden beginnend, mit Mitteln, die uns frei machen und mit einer Mentalität des Friedens und des Glücks.

Die nordischen Länder Europas im Besonderen und der Westen im Allgemeinen sind bei der Digitalisierung des Geldes bereits weit fortgeschritten. Wenn sie nicht gestoppt wird, führt sie uns zu einer „Digitalen Zentralbankwährung“ (DCBC), die nach dem Willen der Herrschenden ein- und ausgeschaltet werden kann – und verfällt.

Dennoch gibt es immer mehr Institutionen und Geschäfte, noch nicht die Mehrheit, aber ein bescheidener und positiver Anfang, die keine Art von digitalem oder elektronischem Geld nehmen, keine Kreditkarten – nur Bargeld.

Ein neues Bewusstsein. Es wird sich dynamisch – dialektisch – entwickeln, je nach unserer gesellschaftlichen Willenskraft und kollektiven Stärke. Wir können und werden es schaffen.

Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse – und in unserer Macht -, diese tyrannische digitale Matrix zu verlassen und eine NEUE Gesellschaft zu schaffen.

Und denken Sie daran – wenn nicht für uns, dann für unsere Kinder.

Wir – die jetzigen Überlebenden – sind es ihnen schuldig.