Hütet euch vor dem QR-Code, denkt an die Agenda ID2020

Von Peter Koenig: Er ist geopolitischer Analyst und ehemaliger leitender Wirtschaftswissenschaftler bei der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wo er über 30 Jahre lang zu den Themen Wasser und Umwelt in der ganzen Welt gearbeitet hat. Er hält Vorlesungen an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Online-Zeitschriften und ist Autor von Implosion – Ein Wirtschaftsthriller über Krieg, Umweltzerstörung und Konzerngier sowie Mitautor von Cynthia McKinneys Buch „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis“ (Clarity Press – November 1, 2020)

Das, womit wir jetzt konfrontiert sind, ist viel schlimmer. Es ist die Agenda ID2020 auf Steroiden. Es ist die weltweite Invasion des QR-Codes – QR-Codierung von allem, einschließlich der Agenda ID2020 – und all Ihrer intimsten Daten, Gesundheit, persönlichen Verhaltensweisen, Gewohnheiten – Aufzeichnungen darüber, wo wir gewesen sind und sogar, wohin wir zu gehen gedenken. Nichts wird dem QR-Code entgehen. Niemand spricht darüber.

Er hat sich still und leise in unser Leben geschlichen, leise, beharrlich – aber mittlerweile fast unvermeidlich.

„Was ist der berüchtigte ID2020? Es handelt sich um ein elektronisches Ausweisprogramm, das die allgemeine „Impfung“ (Covid) als Plattform für die digitale Identität nutzt. … Das Programm macht sich bestehende Geburtsregistrierungs- und Impfverfahren zunutze, um Neugeborene mit einer tragbaren und dauerhaften biometrisch verknüpften digitalen Identität auszustatten.“

Die Agenda ID2020 zielt darauf ab, alles mit allem zu verbinden und schließlich die Daten von 7,9 Milliarden Menschen auf dem Planeten zu erfassen und miteinander zu verknüpfen, indem nach und nach individuelle und gesellschaftliche Datenbanken aufgebaut werden, einschließlich Ihrer höchstpersönlichen Daten, Bankkontoinformationen, Arbeitsinformationen, Verhaltenstendenzen, Strafregisterauszüge, Beziehungen zu Freunden und Familie – ein endloser Strom von allem, was mit einem Individuum oder einer Gruppe von Individuen verknüpft werden kann und was überwacht und kontrolliert werden kann.

Ein intensives und, wie wir inzwischen wissen, zwanghaftes, ja sogar erzwungenes „Impf“-Programm gegen ein Virus, das nicht existiert, begleitet von einem gut erforschten psychologischen Angstantrieb, der tagein, tagaus, rund um die Uhr, versucht, die Menschen in die Knie zu zwingen.

Das Ganze läuft nun schon seit zwei Jahren. Die Medien, die für diese Kampagne verantwortlich sind, wurden von den jeweiligen Regierungen in höchstem Maße subventioniert und korrumpiert, und würde das eine oder andere dieser gekauften Medien vom Zug abspringen, wäre ihre Existenz im Handumdrehen ausgelöscht.

Das zwangsweise Tragen von Masken – gefährlich, da die Masken die Aufnahme von lebenswichtigem Sauerstoff verhindern – und die soziale Distanzierung senken das Selbstwertgefühl der Menschen und machen sie noch unterwürfiger und gehorsamer.

Die Regierung belügt die Menschen, um sie so schnell wie möglich und so oft wie möglich mit einer sogenannten mRNA-genverändernden und elektromagnetischen Killersubstanz, die Graphenoxid enthält, zu „impfen“.

Diese giftige Substanz wird die Menschen buchstäblich umbringen (siehe dies – Ergebnisse der spanischen „Fünften Kolonne„). Das ist an sich schon ein vorsätzliches Verbrechen von unerhörtem Ausmaß, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es erinnert an die Nürnberger Prozesse der Nachkriegszeit 1945-1946.

Die Tyrannei und Grausamkeit, die sich in den letzten zwei Jahren ereignet haben, sind einzigartig in der Geschichte der Menschheit. Sie erstreckt sich über den gesamten Globus und übertrifft damit in mehrfacher Hinsicht die grausamen Verbrechen des Krieges.

Der QR-Code

Während die Agenda ID2020 von den meisten Ländern stillschweigend als erste Phase dieses Monster-Überwachungsprogramms der Impf-Überlebenden angenommen wurde, ist es nun an der Zeit, die Agenda ID2020 in eine allumfassende, weltweit einheitliche, digitalisierte Plattform namens „Quick Response“ oder QR-Code zu überführen. Google nennt ihn einen Barcode auf Steroiden.

Während der Strichcode Informationen horizontal speichert, tut der QR-Code dies sowohl horizontal als auch vertikal. Dadurch kann der QR-Code exponentiell mehr Informationen speichern als ein Strichcode.

Und genau hier liegt die Gefahr: Der QR-Code kann buchstäblich alle Informationen, die Ihr Leben je hervorgebracht oder angesammelt hat, in einem einzigen quadratischen Code unterbringen, der mit bloßem Auge nicht lesbar ist. Er kann nur elektronisch von einem digitalisierten QR-Code-Lesegerät gelesen werden, das so eingestellt ist, dass es nur bestimmte, von der betreffenden Behörde geforderte Daten lesen kann. Nur das zentrale QR-Code-Verwaltungssystem kann alle Daten lesen.

Datenverwaltung

In einer immer neoliberaler werdenden Welt ist Outsourcing oder das, was euphemistisch als Public-Private-Partnership (PPP) bezeichnet wird, an der Tagesordnung. Es ist sehr gut möglich, dass eine Regierung eine PPP-Vereinbarung mit einer oder mehreren großen privatwirtschaftlichen Agenturen trifft, z. B. mit dem privaten Bankwesen und/oder der Versicherungsbranche. Stellen Sie sich vor, Ihre persönlichen, auch sehr intimen, privaten Daten wären in den Händen einer Bank oder einer Versicherungsgesellschaft. Unglaublich. Aber gar nicht mehr so abwegig.

Der private Sektor kann sie sogar gegen Geld eintauschen. Es spielt keine Rolle, welche Art von Vertrag sie mit ihrer Regierung abschließen, in einer gesetzlosen Welt, wie wir sie in nur etwa zwei Jahren erreicht haben, ist alles möglich.

Kein Rechtssystem funktioniert, wie wir täglich sehen. Keine Klage gegen die derzeitige Tyrannei wird von irgendeinem Richter akzeptiert, da sie Angst vor „Strafe“ haben. Sie sind alle gewarnt worden. Das gilt auch für alle Fachleute aus Medizin und Wissenschaft, die innerhalb des Systems bleiben wollen – und weiterhin ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familien verdienen wollen. Sie werden erpresst oder genötigt, uns, das Volk, zu verraten.

Das Gesetz und die Moral sind verschwunden. Keine Illusionen. Wir sind allein da draußen. Und das ist in vielerlei Hinsicht gut, solange wir uns dessen bewusst und wach sind und anfangen, uns auf unseren eigenen Einfallsreichtum zu verlassen und nicht auf ein korruptes System, das sinnlos darauf hofft, dass seine Herren uns helfen werden. Stattdessen müssen wir unser Leben selbst in die Hand nehmen, nach Alternativen suchen. Aus der Matrix ausbrechen. Nehmen Sie die rote Pille.

Das System, das wir heute haben, wird uns, dem Volk, niemals helfen. Niemals. Im Gegenteil, die angeschlagenen Pächter, die das Rückgrat des „Systems“ bilden, verraten uns, ihre Kollegen und Mitbürger, um ihr schieres Überleben. Das ist es, was es so schwer zu glauben macht. Ausgerechnet die Leute, die wir mit unseren Steuern bezahlen, verraten uns auf so erbärmliche Weise. Sie versuchen, uns an die obligatorische und tödliche Impf-Maschine zu verkaufen.

Obwohl die meisten, wenn nicht sogar alle Ärzte und Wissenschaftler, die sich für die blaue Pille entschieden haben (die Konformisten aus dem Film The Matrix) und die wir für unsere Gesundheit konsultieren, wissen, was diese sogenannten Impfungen anrichten – sie wissen, dass diese Giftmischungen zu Mortalität und Morbidität führen. Sind sie Teil einer „Entvölkerungs“-Initiative? Sind sie Komplizen des Systems, das sich gegen uns richtet?

In den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich der QR-Code allmählich und lautlos in jeden Winkel unseres Lebens gestohlen. Der Impf-Pass, ob „geimpft“ oder von Covid geheilt, oder indem man sich bei jeder Gelegenheit mehreren PCR-Tests unterziehen muss – oder dazu verleitet wird -, war ein Argument, um jedem von uns Weltbürgern einen personalisierten QR-Code zu geben.

Egal wie ungültig die PCR-Tests sind, sie werden uns aufgezwungen – man kann kein Restaurant, keinen Supermarkt, kein Kino, keinen geschlossenen Bereich und so weiter ohne einen PCR-Test betreten. Also werden die Ergebnisse der PCR-Tests auf unseren individuellen QR-Code übertragen.

Niemand ist wirklich an den PCR-Tests interessiert, aber sie sind ein perfekter Vorwand, um die Datenbank auf unserem QR-Code zu erweitern – wo und warum haben wir den Test gemacht?

Der Erfinder der Polymerase-Kettenreaktion (PCR), Dr. Kary Mullis, Nobelpreisträger für Biochemie, sagte lange vor dem Auftauchen von Covid, dass die PCR-Methode nicht zum Testen auf Krankheiten und insbesondere auf Viren gedacht sei. Am 7. August 2019 wurde er auf mysteriöse Weise tot in seiner Wohnung aufgefunden.

Das war nur wenige Monate vor dem Ereignis 201 (18. Oktober 2019, in NYC), mit dem SARS-CoV-2, auch bekannt als Covid-19, tatsächlich eingeführt wurde.

Planten die Akteure des Ereignisses 201 bereits, diesen nutzlosen Test zu nutzen, um die SARS-Cov-2-„Infektionen“ in die Höhe zu treiben, die Covid-Statistiken zu verbessern und Angst zu verbreiten – Angst, um die tödliche Impf-Aktion zu erleichtern?

Der deutsche Virologe Dr. Christian Drosten, auch bekannt als der Coronavirus-Zar, hatte als Teil des gekauften Wissenschaftsclans in der Tat bald nach der Einführung von SARS-CoV-2 beschlossen, dass die PCR-Methode massiv, aber massiv, für den Test des Covid-Virus bei Menschen eingesetzt werden sollte, auch bei Kindern im Alter von fünf Jahren, unabhängig davon, ob sie irgendwelche Symptome hatten oder nicht.

Laut echter Wissenschaft, sogar einschließlich WHO und CDC, produziert der Test 97% falsch positive Ergebnisse. Aber die Dampfwalze der rücksichtslosen, unmenschlichen und gesetzlosen Regierungen schert sich nicht um die Wahrheit. Die Meister der Täuschung treiben ihre PCR- und Impf-Initiative unerbittlich voran, um die Covid-Statistiken und schließlich die „Covid-Todesrate“ zu erhöhen.

Der QR-Code trägt maßgeblich dazu bei, die Lügen über Covid aufrechtzuerhalten.

Inzwischen ist der QR-Code überall zu finden

Praktisch alle Bürger zumindest in der westlichen Welt haben einen personalisierten QR-Code. Er enthält mehr, viel mehr als nur Gesundheitsdaten. Zahlungen können zunehmend nur noch über eine QR-codierte Nachricht über ein Mobiltelefon getätigt werden. In Restaurants bekommt man keine schriftlichen Speisekarten mehr. Sie müssen einen QR-Code mit Ihrem Smartphone scannen. Das ist alles zu Ihrer Sicherheit. Sie berühren kein Papier, das möglicherweise mit Viren infiziert ist. In Museen, Parks und überall dort, wo Sie eine Information zu dem, was Sie sehen, lesen möchten, müssen Sie einen QR-Code scannen.

Dasselbe gilt für Bargeld – an manchen Orten wird Bargeld nicht mehr akzeptiert. Offizielle Begründung: Papiergeld und Münzen könnten mit Viren infiziert sein. Digitales Geld, das per QR-Code bezahlt wird, ist die Lösung. Die Leute sind begeistert. Es ist so cool: Einfach den QR-Code vor einem Bezahlgerät durchziehen. Das Geld wird sofort von Ihrem elektronischen Bankkonto abgebucht.

Was (die meisten) Leute nicht wissen, ist, dass jedes Mal, wenn Sie einen QR-Code scannen, dieser in Ihrem personalisierten QR-Code registriert wird. Mit anderen Worten: Sie sind überall auffindbar, wo Sie hingehen. Sie, die Herren der Schöpfung, wissen in jedem Moment, in Echtzeit, wo Sie sind, was Sie tun, was Sie kaufen, ob Sie ein Flugticket kaufen.

Wenn Sie sich nicht gemäß den Werten des „Systems“ verhalten, können sie Ihren Geldstrom abstellen. Sie können Ihr Geld auf unbestimmte Zeit sperren oder es einfach von Ihrem Konto abheben. Sie sind ihnen völlig ausgeliefert – versklavt. Wenn nicht schon jetzt, dann bald, mit dem Graphenoxid in Ihrem Körper, sind Sie mit den berüchtigten und gefährlichen 5G-Ultrakurzwellen manipulierbar. Früher oder später wird der QR-Code in unserem Körper sein, auf den künstliche Intelligenz (KI) oder Roboter aus der Ferne zugreifen können.

Sie könnten sich dann von einem Menschen in einen Transhuman verwandeln, was Klaus Schwab – der WEF-Zar – bereits 2016 in einem Interview mit dem Westschweizer Fernsehen vorausgesagt hatte (erster Teil des Videos unten).

Was ist, wenn Sie die rote Pille genommen haben und den Gedankenmanipulationen widerstehen? Sie könnten Sie ausschalten. Buchstäblich. Aus der Ferne. Ihre Familie würde nie erfahren, was passiert ist.

So weit sind wir noch nicht. So wie es heute aussieht, ist es fast unmöglich, den QR-Code loszuwerden. Dennoch müssen wir Wege finden, ihm zu entkommen. Das kann bedeuten, dass wir auf eine alternative Gesellschaft hinarbeiten müssen, losgelöst von der OWO-Sklavenhaltung, die über uns hereinbrechen kann, bevor wir es merken, wenn wir uns weiterhin mit „Mandaten“ und dem allumfassenden QR-Code abfinden.

Was können wir tun? Wir müssen aufwachen, und diejenigen von uns, die wach sind, müssen anderen helfen, den Schritt nach vorne und aus der Komfortzone heraus zu machen.

Parallel dazu müssen wir die Täter vor Gericht bringen. Diese Bewegung wird bereits von Dr. Reiner Fuellmich, dem Leiter des deutschen Corona-Untersuchungsausschusses, in Gang gesetzt. Reiner Fuellmich hat soeben angekündigt, dass er und ein Team von Anwälten, Wissenschaftlern und Zeugen dabei sind, eine Grand Jury ins Leben zu rufen, entweder beim Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag oder bei einem neu geschaffenen Gerichtshof mit Richtern, die nicht den dunklen Herren des Verbrechens verpflichtet sind.

Und gleichzeitig müssen wir vielleicht mit dem Aufbau einer neuen Zivilisation beginnen, mit neuen Gesellschaften, einem Neuanfang, außerhalb und völlig losgelöst vom derzeitigen System. Dies könnte die größte Herausforderung sein, denn es wird Opfer erfordern. Es kann Elend und Hungersnot und für einige sogar den Tod bedeuten. Solche Verluste können der Preis dafür sein, den Krieg zu gewinnen, wenn wir dem gegenwärtigen Lauf der Dinge – der drohenden Eine-Welt-Ordnung – und der daraus folgenden Tyrannei und Versklavung, der Entmenschlichung entkommen wollen.

Nichts ist unmöglich. „Venceremos!“ Das Blatt wendet sich – und wir treten in eine Periode des Lichts ein, ein helles Licht einer transparenten neuen Zivilisation, mit Menschenrechten, mit Respekt füreinander und in Solidarität. Wir können es schaffen, wenn wir alle das positive und unerbittliche Denken von VENCEREMOS in unseren Köpfen verankern – wir werden es schaffen. Die Willenskraft, ein Element der Quantenwissenschaft, ist unbesiegbar.