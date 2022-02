Die unterdrückte Geschichte von der Entstehung der Pandemien

Von Etienne de Harven, MD, emeritierter Professor für Pathologie an der Universität von Toronto und Mitglied des Sloan Kettering Institute for Cancer Research, New York (1956 – 1981), Mitglied des IDS-Beratungsgremiums von Thabo Mbeki in Südafrika und Präsident von Rethinking AIDS. Er starb 2019 im Alter von 82 Jahren. Dieser Artikel wurde als Vorwort für das Buch Virus Mania – How the Medical Industry continually invented Epidemics, making billion-dollar profits at our expense geschrieben.

Als die amerikanische Journalistin Celia Farber im Harper’s Magazine (März 2006) mutig den Artikel „Außer Kontrolle – AIDS und die Korruption der medizinischen Wissenschaft“ veröffentlichte, versuchten einige Leser wahrscheinlich, sich zu vergewissern, dass es sich bei dieser „Korruption“ um einen Einzelfall handelt. Das ist weit von der Wahrheit entfernt. Er ist nur die Spitze des Eisbergs. Korruption in der Forschung ist ein weit verbreitetes Phänomen, das derzeit bei vielen großen, angeblich ansteckenden Gesundheitsproblemen auftritt.

Die wissenschaftliche Forschung über Viren (oder Prionen im Fall von BSE) ist im Grunde genommen nach demselben systematischen Muster auf die schiefe Bahn geraten. Dieser Weg umfasst immer mehrere Schlüsselschritte: die Erfindung des Risikos einer katastrophalen Epidemie, die Beschuldigung eines schwer fassbaren Erregers, das Ignorieren alternativer toxischer Ursachen, die Manipulation der Epidemiologie mit nicht überprüfbaren Zahlen, um die falsche Wahrnehmung einer drohenden Katastrophe zu maximieren, und das Versprechen der Rettung durch Impfstoffe. Dies garantiert hohe finanzielle Erträge. Aber wie ist es möglich, all dies zu erreichen? Ganz einfach, indem man sich auf den stärksten mächtigsten Aktivator des menschlichen Entscheidungsfindungsprozesses, nämlich der ANGST!

Wir sind nicht Zeugen von Virusepidemien, sondern von Epidemien der Angst. Und sowohl die Medien als auch die pharmazeutische Industrie tragen die Hauptverantwortung für die Verstärkung von Ängsten, Ängste, die zufällig immer ein phantastisch einträgliches Geschäft anregen. Die Forschungshypothesen zu diesen Bereichen der Virusforschung werden praktisch nie wissenschaftlich überprüft

mit geeigneten Kontrollen überprüft. Stattdessen werden sie im „Konsens“ aufgestellt.

Dieser wird dann schnell zu einem Dogma umgestaltet, das von den Medien in quasi-religiöser Weise aufrechterhalten wird, wobei auch sichergestellt wird, dass die Forschungsfinanzierung auf Projekte beschränkt wird, die das Dogma unterstützen, und die Erforschung alternativer Hypothesen ausgeschlossen wird. Ein wichtiges Instrument, um abweichende Stimmen aus der Debatte herauszuhalten, ist die Zensur auf verschiedenen Ebenen, von den populären Medien bis hin zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen.

Wir haben nicht gut aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt. Es gibt immer noch viele unbeantwortete Fragen zu den Ursachen der Spanischen Grippe von 1918 und zur Rolle von Viren bei der Polio nach dem Zweiten Weltkrieg (DDT-Neurotoxizität?). Diese modernen Epidemien sollten unseren Geist für kritischere, Analysen öffnen.

Pasteur und Koch hatten ein solides Verständnis der Infektion entwickelt, das auf viele bakterielle, ansteckende Krankheiten anwendbar war. Aber das war, bevor die ersten Viren entdeckt wurden.

Die Übertragung der Prinzipien bakterieller Infektionen auf Viren war natürlich sehr verlockend, hätte aber nicht erfolgen dürfen, ohne gleichzeitig die unzähligen Risikofaktoren in unserer toxischen Umwelt, die Toxizität vieler Medikamente und einige Ernährungsmängel zu berücksichtigen.

Die Krebsforschung hatte ähnliche Probleme. Die Hypothese, dass Krebs durch Viren verursacht werden könnte, wurde 1903, also vor mehr als einem Jahrhundert, formuliert. Bis heute konnte sie nicht überzeugend bewiesen werden. Die meisten experimentellen Laborstudien von Virenjägern basierten auf der Verwendung von Inzuchtmäusen, wobei Inzucht einen völlig unnatürlichen genetischen Hintergrund impliziert. Waren diese Mäuse geeignete Modelle für die Untersuchung von menschlichem Krebs? (Wir sind weit davon entfernt, ingezüchtet zu sein!)

Diese Mäuse ermöglichten zwar die Isolierung und Reinigung von „RNA-Tumorviren“, die später in „Retroviren“ umbenannt und elektronenmikroskopisch gut charakterisiert wurden. Aber sind diese Viruspartikel einfach nur mit den Mäusetumoren assoziiert, oder sind sie wirklich der Verursacher der bösartigen Transformation? Sind diese Partikel wirklich exogene infektiöse Partikel oder endogene defekte Viren, die in unseren Chromosomen versteckt sind? Diese Frage ist nach wie vor umstritten.

Sicher ist, dass Viruspartikel, die denen ähneln, die in krebskranken und leukämischen Mäusen leicht zu erkennen sind, bei menschlichen Krebserkrankungen noch nie gesehen oder isoliert wurden. Von Mäusen und Menschen…

Als dies in den späten 1960er Jahren klar wurde, hatte die Virusonkologie jedoch bereits einen

dogmatischen, quasi-religiösen Status erreicht. Wenn virale Partikel in menschlichen Krebserkrankungen elektronenmikroskopisch nicht zu erkennen sind, liegt das Problem bei der Elektronenmikroskopie, nicht beim Dogma der viralen Onkologie! Es war die Zeit, in der die Molekularbiologie in der Virusforschung eine völlig dominante Stellung einnahm.

Daher wurden „molekulare Marker“ für Retroviren erfunden (z. B. reverse Transkriptase

zum Beispiel) und ersetzten die fehlenden Viruspartikel auf sehr bequeme Weise, was hoffentlich das zentrale Dogma der Virusonkologie rettete. Auf diese Weise konnte die Virushypothese mit Hilfe einer immer großzügigeren Unterstützung durch Fördereinrichtungen und Pharmaunternehmen noch zehn Jahre lang, bis Ende der 1970er Jahre, überleben.

Um 1980 wurde jedoch das Scheitern dieser Forschungsrichtung auf peinliche Weise deutlich, und die Schließung einiger Labors für virale Onkologie wäre unvermeidlich gewesen, wenn da nicht…

Außer was? Die Viruskrebsforschung wäre zum Erliegen gekommen, wenn nicht 1981 ein Arzt aus Los Angeles fünf Fälle von schwerer Immunschwäche beschrieben hätte, alle bei homosexuellen Männern, die außerdem Amylnitrit schnupften, andere Drogen und Antibiotika missbrauchten und wahrscheinlich an Unterernährung und sexuell übertragbaren Krankheiten litten.

Es wäre logisch gewesen, die Hypothese aufzustellen, dass diese schweren Fälle von Immunschwäche einen mehrfachen toxischen Ursprung haben. Dies wäre einer Inkriminierung der Lebensweise dieser Patienten gleichgekommen… Leider war eine solche Diskriminierung politisch völlig inakzeptabel. Daher musste eine andere Hypothese gefunden werden – diese Patienten litten an einer ansteckenden Krankheit

verursacht durch ein neues… Retrovirus!

Wissenschaftliche Daten zur Untermauerung dieser Hypothese fehlten und fehlen erstaunlicherweise immer noch völlig. Das machte nichts, und das Interesse der Krebsvirusforscher und -institute war sofort groß. Das war die Rettung für die Virenlabors, in denen AIDS nun fast über Nacht zum Hauptschwerpunkt der Forschung wurde. Es brachte enorme finanzielle Unterstützung von Big Pharma, mehr Budget für die CDC und NIH, und niemand musste sich um den Lebensstil der Patienten sorgen, die sofort zu unschuldigen Opfern dieses schrecklichen Virus wurden, das bald als HIV bezeichnet wurde.

Fünfundzwanzig Jahre später hat die HIV/AIDS-Hypothese trotz der enormen Forschungsgelder, die ausschließlich für darauf basierende Projekte bereitgestellt wurden, drei wichtige Ziele völlig verfehlt. Es wurde nie ein Heilmittel gegen AIDS gefunden, es wurden nie nachprüfbare epidemiologische Vorhersagen gemacht, und es wurde nie ein HIV-Impfstoff erfolgreich hergestellt.

Stattdessen wurden hochgiftige (aber nicht heilende) Medikamente in höchst unverantwortlicher Weise eingesetzt, mit häufigen, tödlichen Nebenwirkungen. Dabei wurde im Blut von Patienten mit angeblich hoher Viruslast noch nie ein einziges HIV-Partikel elektronenmikroskopisch nachgewiesen! Was soll’s? Alle wichtigen Zeitungen und Zeitschriften haben attraktive computerisierte, farbenfrohe Bilder von HIV gezeigt, die alle von Zellkulturen aus dem Labor stammen, aber nie von einem einzigen AIDS-Patienten.

Trotz dieser verblüffenden Auslassung ist das HIV/AIDS-Dogma noch immer fest verankert. Zehntausende von Forschern und Hunderte von großen Pharmaunternehmen machen weiterhin riesige Gewinne mit der HIV-Hypothese. Und nicht ein einziger AIDS-Patient ist jemals geheilt worden…

Ja, HIV/AIDS steht sinnbildlich für die Korruption der Virusforschung, die in diesem Buch auf bemerkenswerte und tragische Weise dokumentiert wird. Die Forschungsprogramme zu Hepatitis C, BSE, SARS, Vogelgrippe und die aktuelle Impfpolitik sind alle nach der gleichen Logik entstanden, nämlich der Maximierung finanzieller Gewinne.

Wenn wir versuchen zu verstehen, wie einige höchst fragwürdige therapeutische Maßnahmen auf höchster Ebene der Gesundheitsbehörden (WHO, CDC, RKI usw.) empfohlen wurden, entdecken wir häufig entweder peinliche Interessenkonflikte oder das Fehlen wesentlicher Kontrollexperimente und immer die strikte Ablehnung jeder offenen Debatte mit maßgeblichen Wissenschaftlern, die abweichende Ansichten über die pathologischen Prozesse vertreten. Manipulationen von Statistiken, Fälschungen von klinischen Studien, Umgehung von Toxizitätstests für Medikamente wurden wiederholt dokumentiert. Sie alle wurden schnell vertuscht, und keiner konnte bisher die zynische Logik der heutigen Virusforschung stören.

Der Viruswahn ist eine soziale Krankheit unserer hochentwickelten Gesellschaft. Um sie zu heilen, muss man die Angst schüren, denn das ist das tödlichste ansteckende Virus, das am effizientesten durch die Medien übertragen wird.

