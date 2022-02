Freiheitskonvoi dämonisiert – CIA-Farbrevolutionen gefeiert

Seit dem 22. Januar sind Tausende von kanadischen Lkw-Fahrern und ihre Unterstützer im zweitgrößten Land der Welt zu einem „Freedom Convoy“ aufgebrochen, ohne dass die Mainstream-Medien darüber berichtet hätten.

Ein Massenprotest als Reaktion auf die Entscheidung der kanadischen Regierung, ihre bereits autoritären Covid-Maßnahmen auszuweiten, indem sie vorschreibt, dass Lkw-Fahrer, die aus den Vereinigten Staaten, der größten Landgrenze der Welt und einem wichtigen Bestandteil der kanadischen Wirtschaft, wieder nach Kanada einreisen, vollständig geimpft werden müssen – Impfpässe sind ein wichtiger Schritt in Richtung des digitalen ID-Systems, wie es Klaus Schwabs Konzept der vierten industriellen Revolution vorsieht, wobei der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums zuvor den kanadischen Premierminister Justin Trudeau während einer Konferenz 2017 als einen der „jungen globalen Führer“ der Gruppe hervorhob.

Mit dem Eintreffen des Freiheitskonvois in der kanadischen Hauptstadt Ottawa am Samstag verschwand jedoch das wochenlange Schweigen der Medien über den Protest, nur um schnell durch eine weit verbreitete Verurteilung durch die Mainstream-Medien ersetzt zu werden, wobei der Einsatz von wahrscheinlichen Provokateuren dazu führte, dass der Protest von den konzerneigenen Medien im Gleichschritt als „rechtsextrem“ und „faschistisch“ verunglimpft wurde.

Die Ironie der Tatsache, dass sich der Konvoi gegen das faschistische Konzept der Verschmelzung von staatlicher und unternehmerischer Macht durch den Einsatz von Impfstoffmandaten wendet, scheint verloren gegangen zu sein.

Diese Verurteilung eines echten Protestes der Arbeiterklasse gegen Beamte, die im Namen von Konzerninteressen arbeiten, durch die Mainstream-Medien steht jedoch in krassem Gegensatz zu ihrer jüngsten Reaktion auf die von der CIA gesteuerten Regimewechsel-Operationen, die als „Menschenrechtsproteste“ getarnt waren und an denen echte Extremisten beteiligt waren, die dabei die volle Unterstützung der Konzernmedien erhielten.

Weniger als drei Wochen vor dem Start des Freiheitskonvois eskalierten die Proteste gegen die steigenden Treibstoffpreise in Kasachstan zu extremer Gewalt, bei der innerhalb von vier Tagen 18 Mitglieder der kasachischen Sicherheitsdienste getötet wurden, darunter zwei, die enthauptet wurden.

Dies führte dazu, dass die von Moskau geführte CSTO (Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit) auf Ersuchen von Nur-Sultan in das zentralasiatische Land entsandt wurde, um den eindeutigen Versuch einer farbigen Revolution im Einklang mit einem im Mai 2020 von der neokonservativen Denkfabrik RAND Corporation veröffentlichten Strategiepapier zu unterdrücken, in dem ein Regimewechsel in Kasachstan als Mittel zur Destabilisierung des benachbarten Russlands dargestellt wird.

Dieser Versuch eines Regimewechsels in Kasachstan, der von der OVKS in weniger als zwei Wochen abgewehrt wurde, die sich daraufhin aus Kasachstan zurückzog, erfolgte in einer Zeit zunehmender Spannungen zwischen Russland und dem Westen, wobei Moskau seit Ende November beschuldigt wird, eine „bevorstehende“ Invasion der benachbarten Ukraine zu planen.

Kiew selbst wurde 2014 Opfer der Farbrevolution des Euromaidan, die von der CIA und dem MI6 als Reaktion auf die Entscheidung des damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch vom November 2013, ein EU-Handelsabkommen zugunsten einer engeren Anbindung an den Kreml auszusetzen, ins Leben gerufen wurde.

Sechs Jahre später, im August 2020, sollte sich dieses Drehbuch des Regimewechsels in Belarus, dem einzigen europäischen Verbündeten Russlands, wiederholen. Nach der Wiederwahl des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko wurde vom Westen der Versuch unternommen, seine Regierung zu stürzen (was später in einem aufgezeichneten Zoom-Meeting der US-amerikanischen NRO National Endowment for Democracy (NED) bestätigt wurde).

Minsk ist seit langem ein Ziel für die Regimewechsel-Lobby, und zwar wegen seiner Nähe zu Russland, seiner verstaatlichten Industrie und – was vielleicht der wichtigste Faktor ist – wegen Lukaschenkos Weigerung, seinem Land dieselben Covid-Maßnahmen aufzuerlegen, die weltweit zur Umsetzung der Great-Reset-Initiative des Weltwirtschaftsforums eingeführt worden sind.

Trotz der Gewalt, die diese drei Regimewechsel-Operationen nach sich zogen, erhielten sie alle eine breite Berichterstattung und Unterstützung durch die westlichen Mainstream-Medien, die sie jeweils als Menschenrechtsproteste gegen repressive Regime darstellten – ein krasser Gegensatz zur Berichterstattung über den kanadischen Freiheitskonvoi, der sich gegen die Unternehmensklasse richtete, die das öffentliche Leben weltweit noch stärker beherrscht.