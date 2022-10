Eine Geschichte von zwei Tennisspielern: Jeremy Chardy, Novak Djokovic und der Preis, den sie bezahlt haben.

Am 13. März 2021 gab die Europäische Arzneimittelagentur eine Mitteilung heraus. Auf der Grundlage zweier großer französischer und nordischer“ Studien hat der Sicherheitsausschuss der EMA (PRAC) das Risiko einer Myokarditis und Perikarditis nach der Verabreichung der von Pfizer und Moderna hergestellten COVID-19-Impfstoffe überprüft und ist zu folgendem Schluss gekommen:

Insgesamt bestätigt das Ergebnis der Überprüfung das Risiko von Myokarditis und Perikarditis, das bereits in den Produktinformationen für diese beiden Impfstoffe angegeben ist, und liefert weitere Einzelheiten zu diesen beiden Erkrankungen.

Bei der Überprüfung wurden junge Männer als besonders anfällig eingestuft, obwohl die Erkrankungen als „sehr selten“ bezeichnet wurden. Die Ankündigung fand in Europa wenig Resonanz in der Presse. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildete Brüssel, der Sitz des Europäischen Parlaments, am 18. August 2021, als die Brussels Times einen Bericht mit dem Titel „Ärzte raten von intensivem Sport nach Covid-Impfung ab“ veröffentlichte. Die Ärzte gaben ihren Rat, nachdem drei Fahrer des Radsportvereins Acrog-Tormans Balen im Alter von 15 bis 17 Jahren einige Tage nach der Impfung bei Wettkämpfen oder beim Training Brustschmerzen entwickelt hatten. Diese Fälle wurden als „selten“ bezeichnet, aber die Tatsache, dass sie alle zur gleichen Zeit im gleichen Verein auftraten, lässt etwas anderes vermuten. Die Vorfälle veranlassten einen Arzt des Radsportverbands, auf die Warnung der EMA hinzuweisen.

Laut Kris Van der Mieren, einem Arzt des belgischen Radsportverbands, hat die Bundesagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte in einem Schreiben vor den Risiken einer Herzentzündung durch die beiden mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna gewarnt.

Trotz der EMA-Warnung wurden Profisportler in ganz Europa – aufgrund von Turnieranforderungen oder internationalen Reiseimpfvorschriften – vor eine schwierige Entscheidung gestellt. Entweder stimmten sie zu, die experimentellen Gentherapie-Injektionen zu erhalten, oder sie mussten auf die Teilnahme an Wettkämpfen verzichten.

Etwa zur gleichen Zeit, als über die Vorfälle im Radsportverein berichtet wurde, gab Jeremy Chardy, ein französischer Profi-Tennisspieler, dem Druck nach, sich impfen zu lassen, und erhielt die Injektionen von Pfizer-BioNTech. Bis dahin hatte der Vierunddreißigjährige ein gutes Jahr hinter sich, in dem er an den meisten großen Turnieren teilnahm und 570.000 Dollar Preisgeld verdiente. Einige Wochen nach der Injektion begann er sich unwohl zu fühlen und schnitt bei den US Open schlecht ab. Dann verschlimmerten sich seine Symptome, die er als „lähmende Schmerzen“ in seinem ganzen Körper beschrieb. Das sagte er gegenüber der Agence France-Presse:

Seit ich geimpft wurde, habe ich ein Problem, ich habe eine Menge Probleme. Deshalb kann ich nicht trainieren und nicht spielen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das Problem ist, dass wir keine Rückschau auf den Impfstoff halten können. Es gibt Leute, die ähnliche [Nebenwirkungen] hatten, aber die Dauer [der Probleme] war sehr unterschiedlich. Für mich ist es schwierig, weil ich nicht weiß, wie lange es dauern wird.

Im Moment ist meine Saison gestoppt und ich weiß nicht, wann ich wieder anfangen werde. Ich werde im Februar 35 Jahre alt, also bin ich im Moment vielleicht etwas negativ eingestellt, aber es ist das erste Mal, dass mir der Gedanke kommt, dass die nächste Saison meine letzte sein könnte. Ich denke darüber nach… Es ist schwierig, denn ich habe mich gut amüsiert und wollte länger spielen.

Was mit Jeremy Chardy geschah, hat die australische Regierung nicht davon abgehalten, einen widerwärtigen Akt der Tyrannei gegen den serbischen Tennisprofi Novak Djokovic zu begehen. Die Einzelheiten dessen, was Djokovic (der sowohl von Covid geheilt als auch auf Covid getestet wurde) erdulden musste – zunächst erhielt er ein befristetes Visum, um an den Australian Open teilnehmen zu können, und dann wurde es ihm nach seiner Teilnahme entzogen – sind bekannt. Hier ist eine detaillierte Chronologie der schäbigen und schmutzigen Angelegenheit.

Die (rein politische) Erklärung des Staates für sein Verhalten lautete, dass Djokovics Anwesenheit „zu Unruhen führen und eine Anti-Impf-Stimmung fördern könnte“. Warum haben die Behörden diese Feststellung nicht getroffen, bevor Djokovic weiß Gott wie viele Stunden geflogen ist, um die ehemalige Strafkolonie zu erreichen und unter Quarantäne gestellt zu werden? War es Inkompetenz oder politische Effekthascherei mit einer sadistischen Wendung? Der Vorfall war einer von vielen, die zeigen, dass der australische Staat heute eine Diktatur mit Notstandsbefugnissen ist, die nicht durch das Verfassungsrecht eingeschränkt wird.

Djokovic reagierte auf diese abscheuliche Behandlung mit außergewöhnlicher Anmut und Stoizismus, wobei er stets sein freundliches Auftreten bewahrte und in Interviews wie diesem BBC-Exklusivinterview nie einen Hauch von Bitterkeit zum Ausdruck brachte.

Seitdem geht die Verfolgung des großen Champions in den Vereinigten Staaten weiter. Am 25. August wurde bekannt gegeben, dass er nicht an den US Open 2022 teilnehmen wird, weil er nicht geimpft ist. Faktisch und rechtlich gesehen gibt es für die Biden-Administration keinen Grund, ihre diskriminierende Politik gegenüber ausländischen Staatsbürgern aufrechtzuerhalten. CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky hat in einem CNN-Interview vom 5. August 2022 eingeräumt, dass die Impfstoffe eine Infektion oder Übertragung NICHT verhindern. Außerdem dürfen ungeimpfte amerikanische Staatsbürger jetzt in europäische Länder reisen und in die Vereinigten Staaten zurückkehren, sodass es keinen Unterschied zwischen ihrem Ansteckungsrisiko und dem von ungeimpften europäischen Besuchern wie Djokovic gibt.

Das Impfmandat für ausländische Besucher steht im Widerspruch zu den liberalen Grundprinzipien Amerikas und ist eine Schande für Wissenschaft und Sportsgeist. Sogar die kanadische Regierung, die sich während der Pandemie oft wie ein brutaler Polizeistaat verhielt, hat die Biden-Regierung aufgefordert, die Impfpflicht für ausländische Reisende aufzuheben. Schande über die Biden-Regierung.