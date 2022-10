Singapur und seine digitale Identität: Berater der Weltbank meint, dass die digitale Identität nicht genug ist

Singapur teilt seine Erfahrungen zur digitalen ID mit der Weltbank

Die Weltbank hat mit der Government Technology Agency (GovTech) von Singapur zusammengearbeitet, um eine Fallstudie über das digitale Identitätssystem Singpass und den Informationsaustauschmechanismus MyInfo des Inselstaates zu erstellen, die als Ressource für andere Länder dienen soll.

Nationale digitale Identität und gemeinsame Nutzung von Regierungsdaten in Singapur“ (PDF) untersucht den Weg und die Erfolge der digitalen Identität und von APEX, dem API-Gateway für die gemeinsame Nutzung von Daten, das entwickelt wurde, um Regierungsdaten zunächst intern zu teilen und dann private Dienste einzubeziehen.

Über Singpass wurde in letzter Zeit viel berichtet, wobei Erfolge wie die 97-prozentige Durchdringungsrate und die Einsparungen von 36 US-Dollar bei der Einrichtung von Finanzkonten aufgeführt wurden. Die Weltbank und ihre ID4D-Abteilung loben Singpass und die MyInfo-Plattform als klares Beispiel für einen notwendigen Schritt hin zu einer weiteren digitalen wirtschaftlichen Transformation, und Singapur sieht sein Projekt und diese Fallstudie als eine Möglichkeit, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten und sogar die Interoperabilität von Identitäten zu entwickeln.

Die Suche nach einer Fallstudie ist eine der Empfehlungen dieser Fallstudie der Weltbank. Der Erfolg Singapurs wird Anklang finden, aber wie die Mitarbeiter der Weltbank immer wieder betonen, sind vergleichbare Länder rar gesät.

Singapur: Aufbau einer digitalen öffentlichen Infrastruktur

„Wir verdienen kein Geld und haben keine Angst zu teilen“, erklärte Cheow Hoe Chan, der Chief Digital Technology Officer der Regierung von Singapur, bei der Vorstellung der Fallstudie.

„Die Herausforderung ist riesig, und wenn man eine Plattform wie diese aufbaut, ist man immer ein Ziel“, räumte er ein. Singapur hat eine nationale digitale Strategie und machte Fortschritte mit digitalen Identitätsdiensten, aber Chan merkte an, dass seine Abteilung, wenn sie es mit der digitalen Verwaltung ernst meinte, ein API-Gateway benötigte.

Und so haben sie eines gebaut. Zunächst nur für den internen Austausch von Informationen, die sich bereits im Besitz der Regierung befanden (deren Freigabe manchmal viele Monate dauern konnte). „Wir stellten fest, dass es ein überwältigender Erfolg war“, sagte er, als die Entscheidung getroffen wurde, es für private Unternehmen und Dienstanbieter zu öffnen, um das volle Potenzial des API-Gateways zu nutzen.

„Wenn die Regierung in der Lage ist, Daten auf sehr fortschrittliche Weise zu teilen, sollte dies auch für die Wirtschaft gelten“, so Chan. „Es ist hoffentlich der Beginn einer Zusammenarbeit mit anderen Regierungen, wenn wir uns weiterentwickeln.“

Weltbank: Digitale Identität ist nicht genug

„Digitale Identität ist nicht genug“, hieß es auf einer Folie in der Präsentation des Hauptautors der Fallstudie, Adam Cooper, einem Berater der Weltbank.

„Digitale Identität ist großartig, aber was wir hier wirklich wollen, ist digitale Transformation – wir wollen bessere Dienstleistungen – und das ist sicherlich das, was die Bürger benötigen“, sagte Cooper. „Und um das tun zu können, benötigt man Zugang zu diesen Daten.

Dies ist überall auf der Welt schwer zu erreichen, egal wie entwickelt eine Wirtschaft ist, was Singapur zu einer so faszinierenden Fallstudie gemacht hat. „Zu wissen, dass es Adam ist, ist gut, aber etwas über mich zu wissen, ist der eigentliche Schlüssel zu all dem„, bemerkte Cooper zu dem Reichtum, den MyInfo mit dem sicheren Zugang zu vertrauenswürdigen Daten – über die digitale Identitätsprüfung hinaus – bietet.

Cooper lobte Singapur für seine Strategie, die Smart Nation Initiative, und dafür, dass es seinen Teams die nötigen Mittel zur Verfügung stellt. Er lobte auch den durchdachten und eher evolutionären als revolutionären Ansatz des Inselstaates, der neue Technologien zu gegebener Zeit einbezieht, ohne sie zu überstürzen.

Ergebnisse der Fallstudie Singapur

Die Fallstudie schließt mit Empfehlungen zu den erfolgreichen Elementen des Ansatzes von Singapur.

Evolution: schrittweise Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen auf der Grundlage von Erfahrungen und Lehren, anstatt zu versuchen, zu viele Probleme gleichzeitig zu lösen

Priorisierung der Nutzererfahrung: Investition von Zeit und anderen Ressourcen über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg, um zu verstehen, was die Nutzer wollen und erwarten, insbesondere die schwächeren Nutzer

Konzentration auf Anwendungsfälle: Förderung der Akzeptanz durch Ermittlung der Bereiche, in denen der größte Nutzen erzielt werden kann

Identifizierung maßgeblicher Datenquellen in der Verwaltung: Entwicklung gemeinsamer Datenstandards und Identifizierung der zuverlässigsten Quellen für jedes Datenattribut, anstatt Informationen in verschiedenen Datenbanken zu replizieren

Technologie und Qualifikationen: Einsatz offener Technologien, wo dies sinnvoll ist, und kontinuierliche Investitionen in Mitarbeiter

Verantwortungsvolle Einführung von Technologien: Nutzung neuer Technologien, wenn sie relevant sind, und nicht erst, wenn sie verfügbar werden

Updates aus Indonesien und Ruanda

Bei der Eröffnungsveranstaltung sprachen auch Teilnehmer aus Indonesien und Ruanda, die über ihre Erfahrungen in denselben Bereichen berichteten und einige aktuelle Informationen lieferten.

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, Generaldirektor für Bevölkerung und Zivilregistrierung des indonesischen Innenministeriums, beschrieb die Fortschritte bei der biometrischen Erfassung und die ersten Schritte zur digitalen Identitätserfassung.

Indonesien ist das viertbevölkerungsreichste Land der Welt. 201.000.000 der 275.000.000 Einwohner haben Anspruch auf einen nationalen Personalausweis. 198.915.196 von ihnen haben sich bereits biometrisch registrieren lassen, was 98,94 Prozent entspricht.

Dr. Fakrulloh erläuterte in seinem Vortrag die Entwicklung der Digitalisierung des Identitätssystems. Die Zahl der vertrauenden Parteien steigt von 716 Institutionen 2017 auf 5.365 im Jahr 2022. Der Gesamtzugriff auf die einheitliche Identitätsnummer (Nomor Induk Kependudukan, NIK), die für Wahlen, die Zuweisung von Geldern und Sozialleistungen verwendet wird, ist von 467 Millionen Anträgen im Jahr 2017 auf 2,43 Milliarden im Jahr 2022 gestiegen.

Das System der digitalen Identität befindet sich noch im Anfangsstadium. Es bietet eine digitale Identität mit Unterschrift, Dienstleistungsüberwachung und Zugang zu Familiendaten. Nachdem es mit Pilotprojekten für Regierungsangestellte in Ditjen Dukcapil begonnen hatte, wurde es inzwischen auch für Mitarbeiter der Zentralregierung geöffnet. 277.341 haben den digitalen Ausweis.

Die nächste Zielgruppe sind 2023 die Studenten, bevor das System in der letzten Phase des Jahres für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Indonesien könnte bei der Interoperabilität mit seinem Nachbarn Singapur zusammenarbeiten, bemerkte Dr. Fakrulloh.

Josephine Nyiranzeyimana, Chief Information Officer der ruandischen Behörde für die Informationsgesellschaft (RISA), informierte über die digitale Transformation Ruandas. RISA vereint IKT-bezogene Bereiche der Regierung wie die Nationale ID-Agentur.

In jedem Sektor der Regierung, z. B. im Bildungswesen, wurden IKT-Büros eingerichtet, die der RISA Bericht erstatten. Mit dem Ausbau des nationalen digitalen Backbones ist RISA nun in allen 30 Distrikten Ruandas präsent.

Dies hat den digitalen Wandel an sich schon gefördert. Mehr als 95 Prozent des Landes sind mit Breitbandanschlüssen versorgt, und die Glasfaser erreicht immer mehr Gebiete, darunter auch neun Grenzposten.

Die Regierung verfolgt die Strategie, die Bürger nur einmal um Informationen zu bitten, wie es in Singapur und Estland der Fall ist. Nyiranzeyimana sagte, dass die Regierung jetzt „Daten nutzt, um fundierte Entscheidungen zu treffen“. Um Datenzugriffsfehler und Rückstände, wie in der ID-Behörde, zu beseitigen, hat RISA im April den Government Enterprise Service Bus für einen einheitlichen, sicheren Ansatz für den institutionenübergreifenden Datenaustausch unter Einhaltung des Datenschutzes und der Privatsphäre entwickelt und eingeführt.