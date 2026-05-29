EXKLUSIV: Israel drängt die USA hinter den Kulissen dazu, Irans Chefunterhändler zu töten und neue Angriffe zu starten

Israelische Beamte drängen die Trump-Regierung privat dazu, die Friedensgespräche aufzugeben, einen hochrangigen iranischen Unterhändler zu ermorden und einen Krieg wieder aufzunehmen, von dem sie glauben, dass er noch immer einen Regimewechsel herbeiführen könnte.

Aída Chávez

Menschen begutachten die zerstörten Gebäude, die bei israelischen Luftangriffen in der südlibanesischen Hafenstadt Tyros am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, getroffen wurden. (AP Photo)

Israel lobbyiert hinter den Kulissen beim Kriegsministerium dafür, Irans Chefunterhändler, den Parlamentspräsidenten Mohammad Bagher Ghalibaf, zu ermorden und den Krieg mit einer neuen Angriffswelle gegen die Öl-Infrastruktur des Landes wieder aufzunehmen. Dies geht aus einem geheimen Bericht hervor, der in dieser Woche innerhalb der US-Geheimdienstgemeinschaft zirkuliert.

Israelische Beamte versuchen aggressiv, die USA von den Verhandlungen weg und zurück in den Krieg zu ziehen. Gegenüber hochrangigen Vertretern der Trump-Regierung argumentieren sie, dass eine weitere Angriffswelle auf die iranische Öl-Infrastruktur genügend wirtschaftliche Verwüstung und Unruhen auslösen würde, um einen Regimewechsel in Teheran herbeizuführen, berichteten US-Quellen, die mit der Einschätzung direkt vertraut sind, gegenüber Capital & Empire.

Während sie dieses Argument vorbringen, spielen israelische Beamte gleichzeitig die wahrscheinlichen Auswirkungen eines erneuten Krieges auf die globalen Energiemärkte herunter. Intern bestehen sie darauf, dass iranische Vergeltungsschläge gegen Golfstaaten und regionale Infrastruktur wirtschaftlich beherrschbar bleiben würden.

Im Rahmen ihrer Vorschläge an das Kriegsministerium benannte Israel auch den hochrangigen iranischen Vertreter, der bei einer erneuten Kampagne ins Visier genommen würde: Ghalibaf, eine Schlüsselfigur der Waffenstillstandsgespräche mit den USA. Der interne Bericht kam zu dem Schluss, dass Israel weder den iranischen Außenminister Abbas Araghchi noch den Obersten Führer Irans, Mojtaba Khamenei, angreifen würde, da dessen Aufenthaltsort den israelischen Geheimdiensten unbekannt sei.

Israel hat wiederholt politische und militärische Persönlichkeiten ermordet, die an laufenden diplomatischen Verhandlungen in der Region beteiligt waren. Es hat auch deren Familienangehörige getötet. Im Jahr 2024 ermordete Israel den politischen Hamas-Führer Ismail Haniyeh in Teheran, während dieser eine der zentralen Figuren der Waffenstillstandsverhandlungen für Gaza war.

Obwohl Israel die USA dazu drängt, die Friedensgespräche mit Iran aufzugeben, erkennt der interne Bericht an, dass sich Israel gegenüber Washington weiterhin zurückhaltend verhält. Als Gründe werden die israelischen Parlamentswahlen im Oktober sowie die Abhängigkeit des Landes von fortgesetzter militärischer Unterstützung und Koordination durch die USA genannt. Neben der Tötung Ghalibafs konzentriert sich Israels Plan im Falle eines erneuten Krieges darauf, niedrigere Offiziere der Revolutionsgarden (IRGC) anzugreifen, Luftüberlegenheit herzustellen und iranische Raketenstellungen auszuschalten.

Der israelische Vorstoß für eine neue Angriffswelle erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Trump-Regierung zunehmendem Druck ausgesetzt ist, mit Iran eine Vereinbarung zur Beendigung des Krieges und zur Wiederöffnung der Straße von Hormus zu erreichen, nachdem deren Schließung die Energiemärkte erschüttert und die Weltwirtschaft bedroht hat.

US-amerikanische und iranische Unterhändler haben einen vorläufigen Rahmen entwickelt, der den derzeitigen Waffenstillstand verlängern und Gespräche über die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte sowie die Wiederherstellung des Handelsverkehrs durch die Meerenge eröffnen würde. Iranische Vertreter wiederum haben einen Vorschlag unterbreitet, wonach die Straße von Hormus wieder geöffnet würde, wenn die USA die Blockade iranischer Häfen beenden, eingefrorene Vermögenswerte freigeben, Iran für Kriegsschäden entschädigen und dessen Recht auf Urananreicherung anerkennen, wie Drop Site vergangene Woche berichtete. Nach dem Vorschlag Teherans würde der Krieg formell beendet, bevor die Verhandlungen über das Atomprogramm fortgesetzt werden.

Die der Revolutionsgarde nahestehende Nachrichtenagentur Fars berichtete, Trump könne schon bald eine vorläufige Vereinbarung bekannt geben – ein Schritt, den einige iranische Vertreter als Versuch werten, die Verhandlungen politisch festzuschreiben, bevor die verbleibenden Streitpunkte geklärt sind.

Israelische Beamte reagierten auf die Aussicht einer diplomatischen Einigung nahezu panisch und warnten in anonymen Interviews davor, dass ein Abkommen Iran ermöglichen könnte, politisch gestärkt aus dem Krieg hervorzugehen und gleichzeitig die Chancen auf einen Regimewechsel erheblich zu verringern.

In am Mittwoch von Al-Monitor veröffentlichten Interviews erklärten israelische Beamte, ein Abkommen könne Iran erlauben, als „Sieger“ aus dem Krieg hervorzugehen und gleichzeitig seinen regionalen Einfluss sowie seine wirtschaftliche Position wiederherzustellen. Eine hochrangige israelische Sicherheitsquelle sagte dem Medium, die Wiederöffnung der Straße von Hormus im Rahmen einer Verhandlungslösung würde Iran eine Macht verleihen, „deren Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann“, da Teheran dadurch Einfluss auf den Welthandel und die regionalen Energieflüsse ausüben könnte.

Andere israelische Beamte beklagten, dass Premierminister Benjamin Netanjahu von Trump zunehmend an den Rand gedrängt werde, während die Verhandlungen voranschreiten.

„Wir sind mit Trump [zum Angriff auf Iran] gegangen und haben fast alles bekommen, was wir von ihm wollten. Aber Trump ist derjenige, der die Entscheidungen trifft“, sagte eine israelische Quelle, die mit den Beziehungen zwischen den beiden Regierungen vertraut ist, gegenüber Al-Monitor.

Die israelische Kampagne für eine Fortsetzung des Krieges wird von einem breiteren pro-israelischen Eskalationsblock in Washington unterstützt. Dazu gehören Senator Ted Cruz, Senator Roger Wicker, die pro-israelische Denkfabrik Foundation for Defense of Democracies sowie der konservative Kommentator Mark Levin. Sie alle haben die Verhandlungen öffentlich angegriffen.

Wicker, Vorsitzender des Streitkräfteausschusses des Senats, bezeichnete die „angeblich geplante 60-tägige Waffenruhe“ in einem Beitrag in den sozialen Medien als „Katastrophe“ und warnte, dass „alles, was durch die Operation Epic Fury erreicht wurde, zunichtegemacht würde“.

Cruz, einer der aggressivsten Iran-Falken im Senat, erklärte, er sei „zutiefst besorgt“ über Berichte über das sich abzeichnende Abkommen.

„Wenn das Ergebnis all dessen ein iranisches Regime ist – weiterhin geführt von Islamisten, die ‚Tod Amerika‘ skandieren –, das nun Milliarden Dollar erhält, Uran anreichern und Atomwaffen entwickeln kann und die effektive Kontrolle über die Straße von Hormus besitzt, dann wäre ein solches Ergebnis ein katastrophaler Fehler“, sagte Cruz.

Die Ablehnung der Verhandlungen breitet sich auch innerhalb des demokratischen Establishments aus. In einem CNN-Interview in dieser Woche griff die Kongressabgeordnete Debbie Wasserman Schultz aus Florida, ehemalige Vorsitzende des Democratic National Committee, die Gespräche über die mögliche Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte an und argumentierte, ein Abkommen würde Iran ermöglichen, seinen regionalen Einfluss wieder aufzubauen.

Trotz der öffentlichen Rhetorik aus Washington und Tel Aviv hat der Krieg nicht den entscheidenden Zusammenbruch hervorgebracht, den israelische und amerikanische Vertreter versprochen hatten. Iran verfügt weiterhin über erhebliche Raketenkapazitäten und kontrolliert noch immer die Straße von Hormus. Die Benzinpreise in den USA steigen rasant.

Iran hat überlebt – und Israel bittet die USA darum, alles noch einmal zu tun.

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Aída Chávez ist eine US-amerikanische Investigativjournalistin und Gründerin von Capital & Empire, die zuvor für The Nation und The Intercept über Kongress-, Außen- und Kriegspolitik berichtete und für ihre anti-interventionistische Haltung bekannt ist.