Kulturlose Globalisten-Marionetten beseitigen die deutsche Kultur

Auf dem „Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt“ im Europa-Haus in Berlin benannte Bärbel Bas, Bundesarbeitsministerin und Co-Vorsitzende der SPD, am 22.5.2026 unverblümt die Absicht ihrer Partei hinter der seit Jahren intensiv betriebenen Massen-Immigration nach Deutschland: Es geht um die Beseitigung der deutschen Kultur durch möglichst viele Menschen aus fremden Ländern mit völlig anderen Kulturen – und seien sie noch so demokratiefern. Eine homogene deutsche Kultur, die sie als „einheitsbraun“ bezeichnet, soll unbedingt durch kulturelle „Vielfalt“ verdrängt werden. Die These vom Bedarf an Arbeitskräften ist nur Mittel zum Zweck. Doch Bärbel Bas führt nur aus, was Globalisten seit Jahrzehnten geplant haben. Wann wacht die Mehrheit endlich auf!?

Apollo News bringt die Gesinnung der führenden SPD-Politikerin in der Überschrift ihres Berichtes treffend auf den Punkt: „´Gut so`, dass das ´einheitsbraune` Deutschland verschwindet“.1

Auf dem „Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt“ im Europa-Haus in Berlin