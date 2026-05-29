KI? Zu viel ist tödlich

Egon W. Kreutzer

Die Überdosis KI macht uns kaputt

Die Warnungen vor den mysteriösen Fähigkeiten der KI, die sich, wenn nicht Vorsorge getroffen wird, gegen uns wenden, sind wahrscheinlich berechtigt. Die eigentliche Bedrohung, die von der KI ausgeht, sehe ich jedoch in ihrem Einfluss auf den sozialen Frieden als Folge einer ebenso maßlosen wie rücksichtslos hastigen Überdosierung – und dies weltweit, denn kein Land, das auch nur einigermaßen weiter mitspielen will, wird sich dem Lockruf der KI verweigern können.

Es gibt eine ganze Reihe einleuchtender Beispiele dafür, dass ein (nicht