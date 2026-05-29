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Keine 10-Millionen-Schweiz? Taktik, Vertrauensverlust und die Frage nach der Würde der Debatte

Am 14. Juni 2026 stimmt die Schweiz über die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz! (Nachhaltigkeitsinitiative)» der SVP ab. Die Vorlage will die ständige Wohnbevölkerung durch eine strikte Begrenzung der Zuwanderung dauerhaft bei unter zehn Millionen halten. Befürworter sprechen von überlasteter Infrastruktur, steigenden Mieten, Umweltbelastung und sozialer Fragmentierung. Gegner – darunter Bundesrat und bürgerliche Mitte-Parteien – warnen vor akutem Fachkräftemangel in Pflege, Bau und Industrie sowie vor schwerwiegenden aussenpolitischen Konsequenzen.

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