Exklusiv: „Manchmal habe ich das Gefühl, ein Leben lang geschädigt zu sein“, sagt eine Frau, die durch einen Impfstoff von Pfizer geschädigt wurde

In einem Exklusivinterview mit The Defender beschrieb Sandra Ortiz die Verletzungen, die sie nach der Impfung mit dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer erlitt, ihren medizinischen Weg und wie ihr Leben heute aussieht.

Es dauerte nur ein paar Minuten, bis sie die Hitzewellen spürte, gefolgt von einem Gefühl der Ohnmacht. „Ich hatte sofort das Gefühl, dass mein Leben in Gefahr war, dass mit mir etwas nicht stimmte“, sagte Sandra Ortiz.

So beschrieb Ortiz ihre Reaktion, als sie am 26. Mai 2021 ihre erste und einzige Dosis des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer erhielt.

Ortiz, heute 54 Jahre alt, ist Postzustellerin in Arlington, Texas. In einem exklusiven Interview mit The Defender beschrieb sie ihre anfänglichen Verletzungen und anhaltenden Symptome. Zur Untermauerung ihrer Behauptungen legte sie umfangreiche Unterlagen vor.

Ortiz beschrieb, was geschah, als sie den Impfstoff erhielt – und wie der Apotheker, der ihn verabreichte, reagierte:

„Ich spürte Hitzewellen in meinem Körper und fühlte mich, als würde ich ohnmächtig werden. Ich wurde nicht ohnmächtig. Aber ich spürte sofort, dass mein Leben in Gefahr war, dass mit mir etwas nicht stimmte.

Sie fragte den Apotheker, was passieren würde, wenn sie allergisch auf den Impfstoff reagieren würde, und ob er einen EpiPen hätte, so Ortiz. Der Apotheker sagte, er habe einen. „Aber als ich auf dem Boden lag, hat er nur den Krankenwagen gerufen“, sagte sie.

Ortiz mag zwar ein unmittelbares unerwünschtes Ereignis nach ihrer Impfung erlitten haben, aber ihre Symptome waren alles andere als flüchtig. Sie sagte dem Defender, dass sie folgende Symptome hatte:

„Blutdruckspitzen, erhöhter Herzschlag, Schwindel, Übelkeit, Hitze auf der Brust und Schmerzen, heiße Füße und kalte Hände, seltsamer Druck im Kopf, Kurzatmigkeit, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, extreme Müdigkeit, eine taube linke Hand, leichte Taubheit auf der linken Gesichtshälfte mit zufälligen Zuckungen, Verwirrung, Herzklopfen, verschwommene Augen, Kieferverspannungen und Zahnfleischschmerzen.“

Ihre Symptome führten zu mehreren Besuchen in der Notaufnahme und zu erheblichen Arbeitsausfällen, die ihre Karriere gefährdeten.

„Ich habe über drei Monate lang nicht gearbeitet und war fünfmal in der Notaufnahme“, so Ortiz. „Als ich zur Arbeit zurückkehrte, wurde ich für eine sehr einfache Strecke bei der Post zugelassen. Sie besteht hauptsächlich aus Bordsteinkanten. Und Gott sei Dank, sonst hätte ich die Strecke nicht schaffen können.

Aber auch mit einer weniger anspruchsvollen Route hatte Ortiz noch erhebliche Schwierigkeiten, sagte sie:

„Auf dem Weg zur Arbeit wurde mir oft schlecht und ich musste ins Krankenhaus oder nach Hause fahren. Deshalb musste ich oft die Arbeit verlassen.

„Einmal drängte ich mich trotz des seltsamen Drucks im Kopf, der Verwirrung und der verschwommenen Augen zur Arbeit und fuhr auf dem Weg ein Fahrzeug auf.

Ähnlich wie mehrere andere Opfer von Impfschäden, die kürzlich mit The Defender sprachen, beschrieb Ortiz mehrere Arztbesuche, bei denen die Ärzte in der Regel ihre Bedenken, dass die COVID-19-Impfung ihre Gesundheitsprobleme verursacht hat, abtaten.

„Ich war bei vielen Ärzten, aber alle Tests waren in Ordnung“, sagte Ortiz. „Viele Ärzte beharren darauf, dass der Impfstoff nicht das verursacht, woran ich leide“.

Ortiz beschrieb eine Reihe von Untersuchungen, darunter „[ein] EKG, CT-Scan, Röntgenaufnahmen, ein MRT des Gehirns, ein MRT der Lendenwirbelsäule, ein Stresstest, viele Labortests, Aldosteron/Renin-Aktivität, ein transthorakales Echokardiogramm, fraktionierte Metanephrine im Urin, ein komplettes Duplex-Abdomen und ein EEG.“

Selbst nach all diesen Tests, so Ortiz, „sagten mir alle Ärzte, dass der Impfstoff von Pfizer“ ihre Verletzungen nicht verursacht habe. Stattdessen machten sie „Angstzustände“ für ihre Symptome verantwortlich.

Als ich mir viele meiner Krankenakten ansah, war ich überrascht, dass auf so vielen Seiten nicht einmal der Impfstoff erwähnt wurde, sondern nur, dass ich wegen hohen Blutdrucks in der Notaufnahme war.

Sie beschrieb ein besonders entmutigendes Erlebnis mit einem ihrer Ärzte:

Meine Hausärztin war ziemlich genervt von mir. Sie weigerte sich, Tests für mich zu machen.

Ich musste sie wegen meiner extremen Müdigkeit anflehen, meinen Vitamin-D-Spiegel zu überprüfen. Sie tat so, als ob ich nicht versichert wäre und um kostenlose Leistungen betteln würde.

Laut Ortiz berücksichtigte nur ein Arzt ihre Bedenken bezüglich der Impfung. Ihr Facharzt „fügte meiner täglichen Routine mehr Vitamine hinzu und riet mir, eine Sauna zum Schwitzen zu kaufen, um zu entgiften, [zusätzlich] Vitaminaufgüsse, Massagen usw.“, sagte sie.

Die Arztrechnungen stapeln sich

Viele der unerwünschten Ereignisse, die Ortiz erlebte, sind inzwischen abgeklungen. Wie sie gegenüber The Defender erklärte, hat sie jedoch immer noch nicht das Gefühl, dass ihr Gesundheitszustand so ist wie vor der Impfung:

Heute sind viele der Nebenwirkungen verschwunden, aber ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass mein Körper so ist wie früher, und ich habe das Gefühl, dass mein Körper verletzt ist und immer noch gegen etwas kämpft. Mein Blutdruck hat endlich aufgehört, in die Höhe zu schnellen, und als mein Blutdruck nicht mehr in die Höhe schnellte, begann sich mein Herz zu beruhigen. Es geht mir besser, aber noch nicht 100 %.

Ich habe immer noch den Kopfdruck, der mit Verwirrung und verschwommenen Augen einhergeht. Ich bin immer noch müde, kurzatmig und extrem ängstlich. Ich habe auch das Gefühl, dass ich an einer PTBS leide.

Ortiz ist dankbar, dass sie viele der schwerwiegenderen Symptome überwunden hat, aber sie sagt, dass sie sich dennoch „beschädigt“ fühlt.

„Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich ein Leben lang geschädigt bin, aber solange ich arbeiten kann, geht es mir gut“, sagte sie. „Meine größte Angst war, dass ich behindert bleiben würde und nicht wusste, wie ich meine Rechnungen bezahlen sollte.

Irgendwann hatte sie das Gefühl, dass ihr Arbeitsplatz in Gefahr war. „Bei der Arbeit wurde ich angeschrieben und mir wurde gedroht, gefeuert zu werden“, sagte sie und fügte hinzu, dass sich ihre Situation seither dank der Leistungen, die sie aufgrund des Family and Medical Leave Act erhalten hat, verbessert hat.

Ortiz sagte, sie habe ihre Verletzungen dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet, aber sie habe noch keine Antwort erhalten. In der Zwischenzeit haben sich die medizinischen Kosten angehäuft.

„Wenn ich eine Telefonnummer nicht erkenne, hebe ich nicht ab, weil ich eine Menge medizinischer Sammler hinter mir habe“, sagte Ortiz. „Die Versicherung zahlt nicht alles, und ich bin mit vielen Rechnungen im Rückstand.“

Kontakt zu anderen Opfern von Impfstoffverletzungen

Ortiz erzählte The Defender, dass ihr Leidensweg auch ihr Privatleben beeinträchtigt hat. „Mein Verlobter verließ mich zwei Wochen nach der Impfung. Er konnte nicht damit umgehen.“

Ihre Familie habe sie jedoch „sehr unterstützt“, sagte sie.

Dennoch erzählte Ortiz dem Defender, dass sie Gefühle der „Verzweiflung“ erlebte, bis sie Selbsthilfegruppen fand, die ihr halfen.

Sie sagte:

In meiner Verzweiflung habe ich beim Googeln gesehen, dass Senator Ron Johnson [R-Wis.] ein Town Hall Meeting mit Impfgeschädigten abhält. Ich war überrascht, dass dieses Treffen nicht in den Nachrichten ausgestrahlt wurde.

Schließlich fand ich eine Aufzeichnung im Internet, und dort fand ich die erste Gruppe von Menschen, die durch Impfstoffe geschädigt wurden, C19VaxReactions.com. Ich war so dankbar zu wissen, dass ich nicht die Einzige war.

Ortiz sagte, sie habe zu spät von der Bürgerversammlung erfahren, um daran teilnehmen zu können, aber „sie wünschte, sie könnte dabei sein“. Als sie versuchte, mehr Informationen darüber zu finden, fand sie jedoch nichts in den Mainstream-Medien.

„Ich habe im Fernsehen und in den Nachrichten nachgesehen und darauf gewartet, dass darüber berichtet wird“, sagte sie. „Nichts, nur die gleiche Aufforderung, sich impfen zu lassen. Die meisten Todesfälle ereignen sich unter den Ungeimpften“, hieß es.

Ähnlich äußerte sich Ortiz über eine Veranstaltung, an der sie teilnehmen konnte, eine Kundgebung für Impfgeschädigte, die am 2. November 2021 in Washington, D.C., stattfand.

„Ich ging zu der Kundgebung in Washington, D.C., und dachte, dass die Nachrichten darüber berichten würden“, sagte sie. „Ich kann nicht glauben, wie schmutzig die Nachrichtenmedien sind. Ich dachte, sie berichten der Gesellschaft, was um uns herum passiert. Aber jetzt weiß ich, dass sie nur das berichten, was sie uns wissen lassen wollen.