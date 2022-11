Sand im Benzintank

Todd Hayen

Jeder weiß, wenn man Sand in den Benzintank eines Autos schüttet, wird der Motor zerstört. Er wird verstopfen und nicht mehr funktionieren. Kaputt. Eine schöne Metapher für das, was derzeit mit dem Impfstoff passiert, oder?

Ich möchte nicht als Angstmacher beschuldigt werden, aber sie haben damit angefangen. Setzen wir uns also mit ein paar Marshmallows auf Stöcken ans Lagerfeuer und erzählen uns ein paar Horrorgeschichten, bevor wir ins Bett gehen.

Was wäre, wenn…

Was wäre, wenn Henry Kissinger, die Erbauer der Georgia Guidestones (die es nicht mehr gibt), Bill Gates, Vater Schwab und einige andere, die solche unaussprechlichen Dinge gesagt haben, wie dass der Planet mit weniger Menschen viel besser dran wäre, recht hätten? Und stellen wir uns vor, dass „wer auch immer“ diese Leute sind, beschließen, einen solchen Plan umzusetzen?

Eine clevere Idee wäre es, einen Virus zu erfinden, der gerade noch gefährlich genug ist, um sicherzustellen, dass es relativ einfach wäre, die Massen in Panik zu versetzen.

Dann lässt man sie um eine medizinische Lösung betteln, um den gefürchteten Bösewicht zu vernichten, der die Hälfte der Bevölkerung umbringen will.

Dann, sagen wir mal, haben dieselben Erfinder des „Virus“ ein Scheinheilmittel in Form eines Wunderimpfstoffs erfunden und eine Angstkampagne gestartet, um jede lebende Seele zu zwingen, sich impfen zu lassen. Alles in dem Bestreben, ihr Leben zu retten (ganz zu schweigen von der Rettung des Lebens all ihrer Freunde und Verwandten).

Dieser Scheinimpfstoff würde zwar behaupten, das Virus auszulöschen, aber nicht, seine wahre, geheime Mission zu erfüllen – die Auslöschung des meisten menschlichen Lebens auf dem Planeten.

Sind Sie bereit, die Marshmallows wegzuschmeißen und sich in Ihren sicheren und gemütlichen Schlafsack zu verkriechen? Nicht so schnell.

Warum haben sie es nicht einfach geschafft, das menschliche Leben mit der ursprünglichen Erfindung des Virus auszulöschen?

Oh, das wäre viel zu einfach. Außerdem könnte eine garantiert tödliche Krankheit, die durch menschlichen Kontakt verbreitet wird, jeden und jede anstecken.

Sie müssen den Impfstoff so sicher machen, dass sich die Täter selbst nicht anstecken, aber auch so gefährlich, dass sie alle anderen dazu verleiten können, sich impfen zu lassen.

Außerdem ist das Virus nicht so leicht zu kontrollieren wie ein Impfstoff (was der Grund dafür sein könnte, dass es vielleicht gar kein Virus gibt).

Außerdem ist eine schrecklich tödliche Krankheit, die absichtlich auf uns alle losgelassen wird, sehr unschön – überfüllte Krankenhäuser, Menschen, die auf der Straße sterben, das Heulen und Zähneknirschen – sehr unschön.

Es ist auch ziemlich offensichtlich. Eines Tages würde jemand den Plan herausfinden, und Köpfe würden rollen (nun, die Leute haben diesen Teil des Plans mit Sicherheit entdeckt… und ich sehe immer noch keine rollenden Köpfe).

Also kommt der Impfstoff ins Spiel. Er ist der Schlüssel zum Erfolg dieses Völkermordes. Hier sind die guten Punkte.

Die Menschen werden sich zweifellos darum reißen, die Impfung zu bekommen (ich bin immer noch verblüfft, warum so viele Menschen so leichtgläubig sind, aber so ist es nun einmal).

Nicht alle Impfungen müssen sofort tödlich sein; schließlich werden die Menschen immer wieder geimpft, so dass die Todesimpfung früh genug kommen wird. Am besten ist es, sie ein wenig zu verteilen.

Wie Sand in einem Benzintank könnten sich die negativen Auswirkungen langsam einstellen. Die Körpersysteme werden zusammenbrechen und kollabieren, und zwar in mehreren wichtigen, aber unterschiedlichen Bereichen der menschlichen Physiologie – Herz, Neurologie, Kreislauf. Bei einigen wird es sogar zu Sterilität und Totgeburten kommen. (Nicht bei allen, wohlgemerkt! Diese Ungewissheit ist ein wichtiger Faktor, um die Verwirrung aufrechtzuerhalten).

Wie oben erwähnt, werden die Auswirkungen des Impfstoffs trügerisch sein. Auch Krebs kann viele töten. Menschen, die in der medizinischen Wissenschaft nicht gut ausgebildet sind, werden nicht glauben, dass eine kleine Spritze solch negative Auswirkungen auf den gesamten Körper haben kann… aber die Wissenschaft sagt uns, dass es tatsächlich so ist.

Ja, ein Teil des Kollateralschadens wird darin bestehen, dass die Menschen sofort an der Impfung sterben, wie wir jetzt sehen, aber das ist unbedeutend. Der wirkliche Schaden könnte erst nach Jahrzehnten eintreten.

Das scheint mir ein perfekter Plan zu sein: Zuerst wurde das Virus erfunden, um eine Angstbasis für den nächsten Schritt zu schaffen, nämlich den Impfstoff. Der Impfstoff wurde so konzipiert, dass er langsam tötet, obwohl es anfangs einige gab, die akut darauf reagierten, aber die meisten nicht. Im Laufe von ein oder zwei Jahrzehnten (wenn nicht sogar länger) werden die Menschen erkranken, die Geburtenrate wird zurückgehen und die Bevölkerung wird sich verringern.

Wenn man bedenkt, wie dumm und unverantwortlich die allgemeine Bevölkerung mit dieser ganzen Sache umgegangen ist, werden die meisten Menschen es nicht einmal merken.

Natürlich werden die Mächtigen den Untergang der Menschheit auf fast alles andere schieben, auf Covid selbst, auf den Klimawandel, auf Putin, auf Trump und vielleicht sogar auf ein paar Atompilze – und um einen weiteren Sündenbock zu liefern: „Die hohen Strahlungswerte führen dazu, dass mehr Krebsfälle auftreten…“

Und so weiter und so fort. Sie verstehen, worum es geht.

Diese Idee scheint die plausibelste zu sein und erklärt die meisten der Maßnahmen, die wir heute in der Welt beobachten. Der Impfzwang ist immer noch stark, mit Trudeaus (Kanadas Herr Klaus Lakai) jüngster (ein paar Monate zurückliegender) „Droh-Rede“: „Impfen oder sonst“.

Wir sehen, wie die leere Impfdrohung immer noch in wahnsinnig willfährige Schafe (ja, Schafe) auf der ganzen Welt eingehämmert wird. Sie brauchen nicht einmal mehr die Basis der Angst. Genau wie Skinners verhaltensgestörte Tauben und Ratten picken sie einfach weiter, auch wenn sie kein Futter erhalten oder keinen Schock bekommen.

Warum noch der Covid-Impfstoff? Nun, je mehr geimpft werden, desto sicherer ist der Erfolg des Plans. Es werden nicht alle sterben, das wäre auch nicht klug. Es muss also ein sehr hoher Prozentsatz geimpft werden, um die Zahl der Todesfälle zu erreichen, für die es sich lohnen würde – und zwar über einen längeren Zeitraum.

Das ist ein Grund, warum es wichtig ist, die Auffrischungskampagne fortzusetzen. Sie wollen auch sicherstellen, dass nicht zu viele Babys geboren werden können, damit nicht noch mehr nutzlose Fresser auf die Erde kommen und den Planeten wieder erwärmen (ach ja, die Erwärmung des Planeten ist nur ein Teil der Angstmacherei).

Wenn Covid die Puste ausgeht, werden sie einfach ein anderes Schreckgespenst wie RSV oder sogar einen „Oldie but Goodie“, die sich ständig weiterentwickelnde gewöhnliche Grippe, auftischen. Alle Impfstoffe, egal gegen was, werden letztendlich aus der mRNA-Variante bestehen, so dass sie definitiv abgedeckt sind.

Ziemlich genial, oder?

Da es immer weniger Menschen auf dem Planeten gibt, wird die verbleibende kleine Zahl aufgrund der starken Gehirnwäsche, die sie erfahren haben, ziemlich gefügig sein. Das Überleben der fittesten Schafe sozusagen. Diese Leute werden digitale Ausweise mit sich herumtragen, kein Geld, über das sie Kontrolle haben, und keine körperliche Autonomie.

Superschafe. Ein Kinderspiel.

Dieser Plan scheint narrensicher zu sein. Nur ein einziger, ziemlich krasser Fehler sticht hervor, und ich kann nicht glauben, dass sie ihn nicht berücksichtigt haben. Das sind wir.

Ein ziemlich großer Teil der verbleibenden Bevölkerung wird aus Dissidenten und Rebellen bestehen – kluge Leute, die diesen verrückten Blödsinn nicht um jeden Preis mitmachen werden – und sie werden sich fortpflanzen können! Was werden sie mit uns machen? Man braucht nicht allzu viel Fantasie, um sich das auszumalen.

Aber vielleicht sind wir tatsächlich klug genug, um auch darauf nicht hereinzufallen. Wollen wir es hoffen.

Esst eure S’mores und geht ins Bett, die Märchenstunde ist vorbei.