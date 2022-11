Russland benötigt offenbar keine Winteroffensive, um den Krieg zu gewinnen

Paul Craig Roberts

Moon of Alabama hat sich als zuverlässige Quelle für Berichte über den Konflikt in der Ukraine erwiesen. Der Beitrag vom 23. November deutet darauf hin, dass ein Teil der russischen Regierung oder des Militärs endlich begriffen hat, dass sich Russland im Krieg befindet. Sie können den Bericht hier lesen und hier von Google übersetzt.

Die acht Monate alte Politik des Kremls, die Ukraine vor Angriffen zu schützen und ihr so zu helfen, einen Krieg gegen die russischen Streitkräfte zu führen, scheint ein Ende gefunden zu haben. Die Infrastruktur – Strom, Verkehr, Wasser – der Ukraine wird lahmgelegt. Die Angriffe der Russen auf die Funktionsfähigkeit der Ukraine haben sich allmählich ausgeweitet, was zu größeren und schwereren Schäden geführt hat. Es scheint, dass die Russen nicht alles zerstören wollen, wenn der Westen und seine Marionettenregierung in der Ukraine nicht zur Vernunft kommen.

Die westlichen Hurenmedien berichten natürlich nicht über die wahre Lage. Die westlichen Presstituierten sind ein Propagandaministerium und haben ein Bild der russischen Niederlage gezeichnet. Es wäre schwierig, den schlimmsten Lügner in den westlichen Medien zu bestimmen, denn es gibt unzählige Kandidaten, aber Charles Moore vom britischen Telegraph ist ein Spitzenkandidat für die abwegigsten Berichte: Siehe zum Beispiel: „Wladimir Putins einzige Hoffnung besteht jetzt darin, den Westen in Angst und Schrecken zu versetzen, damit er die Siege der Ukraine wegverhandelt„. Der Telegraph erzählt uns auch, dass „die Ukraine die Krim bis Weihnachten erreichen könnte“

Amerikanische sogenannte „Russlandexperten“ verbreiten die gleichen Wahnvorstellungen.

Folglich haben die westlichen Völker ein völlig falsches Bild von der Situation. Russland könnte die Ukraine an einem Tag zerstören, ohne Atomwaffen einzusetzen. Die Zurückhaltung des Kremls – meines Erachtens ein strategischer Fehler, da sie es dem Westen ermöglichte, sich einzumischen und den Krieg in der Ukraine auszuweiten – hat eine Reihe von legitimen Gründen. Die Ukraine und ihre Bevölkerung sind seit Jahrhunderten ein Teil Russlands. Es gibt viele Mischehen. Die meisten Ukrainer sind den Neonazis, die die Ukraine seit dem Sturz der Regierung durch die USA im Jahr 2014 beherrschen, nicht wohlgesonnen und haben unter ihnen gelitten. Der Kreml will keine verarmte Ruine eines Landes an seiner Grenze, und der Kreml will nicht die Verantwortung für den Wiederaufbau der ukrainischen Infrastruktur übernehmen.

Es ist für mich unvorstellbar, dass „Experten“ und „Reporter“ im Westen so dumm und korrupt sind, dass sie die lächerlichen Berichte über den Konflikt geschrieben haben, die ihre Namen tragen. Es ist völliger Unsinn und hat den falschen Glauben genährt, dass Russland besiegt werden kann und dass „die Ukraine bis Weihnachten auf der Krim sein kann“.

Dass solch absurde Propaganda wirksam sein kann, kann dazu führen, dass die USA/NATO ihre Truppen senden und dann haben wir den Dritten Weltkrieg.

Vom Standpunkt Washingtons aus ist es umso besser, je mehr, die Ukraine zerstört wird. Wenn Putin endlich seine halbherzigen Maßnahmen aufgibt und einen echten Krieg anzettelt, wird der Krieg bald zu Ende sein. Wenn Washington verhindern kann, dass Zelensky kapituliert, bevor die Ukraine zerstört ist, profitiert Washington von der wirtschaftlichen und finanziellen Belastung Russlands, die der Wiederaufbau mit sich bringt. Aus Sicht Washingtons gilt: je mehr Probleme für Russland, desto besser, ungeachtet der Kosten für die Ukrainer.

Was wir hier erleben, ist die enorme Unmenschlichkeit Washingtons und der NATO-Hauptstädte. Es ist ungerecht, dass die Ukraine den Preis für die Unmenschlichkeit des Westens zahlen muss und nicht Washington und die europäischen Hauptstädte.