JFK-Attentat: 59 Jahre Lügen haben die WAHRHEIT noch nicht begraben

Kit Knightly

Präsident John Fitzgerald Kennedy wurde nicht mit drei Schüssen aus dem Bücherdepot von Lee Harvey Oswald ermordet. Und fast alle von uns wissen das.

In Meinungsumfragen, die bis zum 29. November 1963, also nur eine Woche nach den Schüssen, zurückreichen, hat jedes Mal eine mindestens sechzigprozentige Mehrheit die offizielle Version abgelehnt.

Kurz gesagt, in Bezug auf JFK machen die „verrückten Verschwörungstheoretiker“ zwei Drittel der Bevölkerung aus, und das war schon immer so.

Das ist eine gute Sache. Es ist ein Sieg der Wahrheit, die neunundfünfzig Jahre Propaganda überwunden hat, und das trotz aller Widrigkeiten.

Es spielt keine Rolle, was Sie von JFK halten – ob Sie glauben, dass er versuchte, die Dinge zu ändern, oder ob Sie der Chomsky-Schule des „er war genau wie Obama“ angehören – die einfachen Fakten zeigen, dass er von staatlichen Stellen seiner eigenen Regierung getötet wurde.

Es war ein Staatsstreich.

Wir brauchen nicht auf die Details einzugehen, darüber wurde schon endlos geschrieben, auf dieser Seite und einer Million anderer.

Es genügt zu sagen, dass nichts an der „offiziellen Geschichte“ jemals einen Sinn ergeben hat. Man muss die Rationalität hinter sich lassen, um sie zu glauben.

Ähnlich wie bei der Verwendung von Masken und den „sicheren und wirksamen“ Impfstoffen während der „Pandemie“ hat die Befürwortung der Mainstream-Geschichte vom „einsamen Schützen“ und seiner „magischen Kugel“ das Reich der Gedanken und Meinungen verlassen und ist zu einem Grundsatz einer modernen Religion geworden.

Lee Harvey Oswald zu beschuldigen ist jetzt ein Treueschwur, ein Zeichen des Glaubens. Ein Zeichen dafür, dass man zu den Eingeweihten gehört – das erste und entwürdigendste Gebot im Buch der staatlichen Orthodoxie.

Stellst du es infrage, stellst du alles infrage. Zieht man an diesem Faden, lösen sich sechs Jahrzehnte sorgfältig ausgearbeiteter Erzählungen in Minutenschnelle auf.

Deshalb lügen sie auch neunundfünfzig Jahre nach der Tat immer noch darüber.

Die wirklich Verantwortlichen sind höchstwahrscheinlich alle tot. Die überwiegende Mehrheit der auf diesem Planeten lebenden Menschen war zum Zeitpunkt des Geschehens noch nicht einmal geboren … und doch werden die Lügen immer noch aufrechterhalten.

Erbärmliche Propagandaübungen, die von der zweiten und dritten Generation der verdrehten Diener des Establishments weitergegeben werden. Kinder, die einer Gehirnwäsche unterzogen wurden und die Lügen wiederholen, die ihnen ihre Eltern erzählt haben, obwohl sie von Beweisen für ihre Verblendung umgeben sind.

Es wäre tragisch, wenn es nicht so heimtückisch wäre. Ihre einzige rettende Gnade ist ihre Unfähigkeit. (Siehe diesen Artikel in der New York Post oder diesen Artikel im Express).

Es ist alles schmerzhaft durchschaubar. Man übt sich darin, etwas zu sagen, statt zu glauben.

Ein gemeinsamer Faktor in jeder Propagandaerzählung ist die Wiederholung der „großen Lüge“. Wieder und wieder und wieder. Im Fall von JFK ist der Katechismus ganz einfach:

Lee Harvey Oswald schoss dem 35. Präsidenten vom Texas School Book Depository aus in den Rücken und in den Kopf.

Der Express verwendet diesen Satz sogar Wort für Wort. Kein einziger Teil dieses Mantras ist jemals bewiesen worden. Es ist nur das, was Sie zu sagen haben.

Am bezeichnendsten ist, dass es nicht einmal die offizielle Position der US-Regierung widerspiegelt, da der Church-Ausschuss den Tod von JFK vor sechsundvierzig Jahren als „wahrscheinliche Verschwörung“ eingestuft hat.

Wie bei Covid werden offizielle Quellen, die der offiziellen „Wahrheit“ widersprechen, aus dem Konsens herausgeschrieben. Sie werden vom modernen Konzil von Nizäa abgelehnt. Sie verstauben in den Archiven wie die gnostischen Evangelien.

1992, nach der Veröffentlichung von Oliver Stones einfach brillantem Film JFK, verabschiedete der US-Senat ein neues Gesetz, den Kennedy Assassination Records Collection Act.

Dieses Gesetz schreibt vor, dass jede Aufzeichnung über ein Attentat in vollem Umfang öffentlich zugänglich gemacht werden muss und spätestens 25 Jahre [nach Verabschiedung des Gesetzes] in die Sammlung aufgenommen werden muss“.

Seit Oktober 2017 verstoßen sowohl die CIA als auch das FBI gegen dieses Gesetz.

Politico hat einen langen Artikel darüber veröffentlicht, in dem sorgfältig erklärt wird, dass es definitiv nicht daran liegt, dass sie etwas zu verbergen haben, und dass sie es auf keinen Fall getan haben, aber auch eingeräumt wird, dass die Geheimhaltung „zersetzenden Verschwörungstheorien“ Vorschub leistet.

In einem weiteren Verrat an seinem „Anti-Establishment“-Image ließ The Donald dies durchgehen. Biden wird offenbar Druck ausüben, damit sie etwas veröffentlichen… aber das ist nur Theater.

Es wird nichts dabei herauskommen, außer vielleicht ein paar Seiten mit symbolischen Argumenten, die die offizielle Geschichte subtil untermauern.

Agenturen wie diese werden niemals echte Beweise für ihre eigene Schuld veröffentlichen, selbst wenn sie nicht schon vor Jahrzehnten geschreddert, verbrannt und neben Jimmy Hoffa vergraben wurden.

Aber wissen Sie was? Es spielt keine Rolle.

Wir brauchen keine offiziellen Dokumente, um die Beweise unserer eigenen Augen zu bestätigen, und wir brauchen keine offizielle Erlaubnis, bevor wir die Wahrheit anerkennen können.

Lasst die Medien ihre leeren Geschichten an ihre schwindende Leserschaft weitergeben, lasst ihre alternden Lügen für immer in hohlen Schlagzeilen widerhallen.

Keiner von uns glaubt ihnen. Wir alle wissen, was wirklich passiert ist, und das haben wir immer gewusst.

Wenn Sie sich eingehender mit dem JFK-Attentat befassen möchten, empfehlen wir Ihnen JFK und das Unaussprechliche. Außerdem sollten Sie sich den Film JFK von Oliver Stone ansehen, der eine wunderbar fesselnde Einführung in das Thema darstellt. Sie können alle unsere früheren Artikel über JFK hier lesen, und Kits langen Essay darüber hier.