EXKLUSIV: Republikaner treiben die Einführung digitaler Ausweise aggressiv voran | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Sie behaupten immer wieder, es ginge darum, Kinder zu schützen. Das stimmt aber nicht.

Wir hoffen, ihr hattet alle einen schönen 4. Juli und habt den 250. Jahrestag der großartigsten Nation der Welt gefeiert – des Landes, das die Bill of Rights und die Verfassung ins Leben gerufen hat. Genau deshalb ist diese Sendung heute Abend so wichtig.

Denn gerade in diesem Moment, während wir hier sprechen, verabschieden mehrere Bundesstaaten Gesetze zur digitalen Identität nach australischem und britischem Vorbild. Die Begriffe „digitale Identität“ kommen in diesen Gesetzentwürfen nirgendwo vor. Das ist Absicht. Eine solche Bezeichnung würde Ihnen verraten, was wirklich vor sich geht. Doch die Agenda ist identisch mit den dystopischen Systemen, die bereits im gesamten Westen eingeführt werden – in Ländern, in denen es keine Meinungsfreiheit mehr gibt.

Das Weltwirtschaftsforum hat es klar und deutlich gesagt. Eine digitale ID wird für jeden Bereich des Lebens erforderlich sein. Justiz und Recht. Innovation – was bedeutet, dass man ohne eine solche ID nichts aufbauen kann. Die Wirtschaft – was bedeutet, dass man ohne eine solche ID kein Geld verdienen kann. Die Gesellschaft selbst – das bedeutet, dass man ohne eine solche ID an nichts davon teilnehmen kann.

Machen Sie sich klar, was das bedeutet. Es verknüpft Ihre Identität mit allem, was Sie online sagen und tun – nur damit Sie sich äußern, Geschäfte tätigen und letztendlich überhaupt das Internet nutzen können. Das ist keine Sicherheitsmaßnahme. Es ist ein Sozialkreditsystem wie das in China, nur noch schlimmer.

Deshalb verkaufen sie es nicht so. Sie verkaufen es als Kinderschutz. Altersüberprüfung. Alterssicherung. Sicherheit im Internet. Aber wenn du aufmerksam gewesen bist, kennst du die Wahrheit bereits. Es ging nie um die Kinder. Es geht darum, ein System aufzubauen, in dem alles, was du online tust, sagst und sogar ansiehst, protokolliert, bewertet und gegen dich verwendet wird.

Hier ist der Teil, von dem sie hoffen, dass Sie ihn übersehen. Richter sowohl in Louisiana als auch in Texas haben bereits zu Recht entschieden, dass diese Gesetze zur Altersüberprüfung gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen. Es sollte vorbei sein. Ist es aber nicht. Im ganzen Land setzen die Bundesstaaten diese verfassungswidrige Agenda trotzdem durch, und in den meisten Fällen sind es die Republikaner, die dabei die Vorreiterrolle übernehmen. Auf Bundesebene wird es noch beängstigender, und wir werden Sie heute Abend durch all das führen.

Aber fangen wir mit Texas an. Ein Richter hat den „Texas App Store Accountability Act“ als Verstoß gegen den Ersten Verfassungszusatz für ungültig erklärt. Ken Paxton legte Berufung ein. Ja, Ken Paxton will offenbar, dass jeder Texaner in einem dystopischen „Digital-ID“-Gefängnis landet.

Die gute Nachricht? Ein paar Menschen kämpfen immer noch für das, wofür dieses Land eigentlich steht. Einer von ihnen ist der Abgeordnete Brian Harrison, der bei uns zu Gast ist, um zu besprechen, welche Bundesstaaten derzeit gefährdet sind.

We hope you all had a great Fourth of July celebrating the 250th anniversary of the greatest nation on Earth, the country that brought forth the Bill of Rights and the Constitution. That’s exactly why this broadcast matters tonight.



Because right now, as we speak, multiple… pic.twitter.com/P7siYWpWNV — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 7, 2026

Texas argumentiert nun vor einem Bundesgericht, dass Äußerungen in sozialen Medien „kommerzielle Meinungsäußerung“ seien – eine Kategorie, die von den Gerichten seit langem als weniger durch das Erste Verfassungszusatz geschützt angesehen wird. Sollte sich dieses Argument durchsetzen, erhält die Regierung weitaus mehr Spielraum, um zu regeln, wer sich online äußern darf und unter welchen Bedingungen.

Harrison erkennt genau, worum es hier geht. „Der Erste Verfassungszusatz ist von entscheidender Bedeutung, und ich werde mich gegen alles wehren – und werde mich auch weiterhin dagegen wehren –, was die durch den Ersten Verfassungszusatz garantierten Freiheiten der Hunderttausenden Texaner, die ich die Ehre habe zu vertreten, zu beeinträchtigen droht“, sagte er und wies darauf hin, dass die Gründerväter die Meinungsfreiheit gerade deshalb geschützt hätten, weil unpopuläre Äußerungen genau die Art von Meinungsäußerungen seien, die Schutz bedürften.

Und die Einordnung als „kommerzielle Meinungsäußerung“ bricht zusammen, sobald man sich ansieht, wie die Menschen diese Plattformen tatsächlich nutzen. In den sozialen Medien kontaktieren die Amerikaner ihre Vertreter, organisieren sich politisch und hinterfragen offizielle Narrative. Es ist der Marktplatz, und Harrison ist der lebende Beweis dafür, was dort geschieht.

„Ohne Social-Media-Plattformen wie X hätte ich wohl nicht einmal die Hälfte der konservativen Maßnahmen durchsetzen können, die ich in der texanischen Regierung durchgesetzt habe“, gab er zu und beschrieb eine Legislative, die „von einer eher liberalen Koalition aus vorgeblichen Republikanern und Demokraten geführt wird“.

Seine Methode war einfach: die etablierten Medien umgehen und „die Machtelite in der texanischen Regierung umgehen, indem man sich direkt an die Menschen wendet“.

„Es sind genau diese Instrumente, die im Jahr 2026 die Bürger befähigen, sich gegen tyrannische, auf einen großen Staat ausgerichtete, progressive marxistische Initiativen der Machthaber zu wehren“, sagte er.

Genau dieses bürgerschaftliche Engagement gefährden diese Gesetze. Was die naheliegende Frage aufwirft: Wenn es hier nicht wirklich um den Schutz von Kindern geht, worum geht es dann?

Texas is now arguing in federal court that what you say on social media is “commercial speech,” a category the courts have long treated as less protected under the First Amendment. If that argument wins, the government gets far more room to regulate who can speak online and under… pic.twitter.com/SgNv8aLEVB — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 7, 2026

Das gesamte Verkaufsargument für SB 2420 ist die Kindersicherheit. Im Gesetzentwurf selbst wird dies jedoch nie erwähnt.

„Wenn man in SB 2420 nach bestimmten Begriffen sucht, findet man keinen einzigen Hinweis auf, nun ja, Inhalte für Erwachsene oder Pornografie“, erklärte Harrison. In Texas gibt es bereits ein separates Gesetz, das sich mit Altersbeschränkungen für Inhalte für Erwachsene befasst. Dieser Gesetzentwurf zielt auf etwas ganz anderes ab.

„Es gibt fast keine Grenzen für das Ausmaß an Willkür, das eine Regierung ausüben kann, wenn sie dies unter dem Deckmantel des – ich zitiere – ‚Kinderschutzes‘ tut“, warnte er.

Und das Gesetz ist nicht einmal auf Kinder beschränkt. „Dieses Gesetz ist in seiner Formulierung so weit gefasst, dass es buchstäblich auch für Erwachsene gilt – und das tut es auch –, einschließlich Erwachsener, die keine Kinder haben“, erklärte er. Dann machte er es konkret:

„Wenn man als Erwachsener im Bundesstaat Texas eine App herunterladen möchte, um die Bibel zu studieren – okay – oder um einen Taschenrechner herunterzuladen, muss man sich irgendwie digital authentifizieren.“

Stellen Sie sich vor, sagte er, Sie gingen an einem Zeitungskiosk vorbei und müssten „eine staatliche Zensurstelle passieren, um eine Münze einwerfen und eine Zeitung kaufen zu können“. Das ist der Mechanismus, den dieses Gesetz schafft – nur dass er nun auf Ihr Smartphone verlagert wurde.

„Das ist der Schein. Das ist die Fassade“, sagte Harrison über die Argumentation der Kindersicherheit. „Es ist ein Gesetz im Stil einer digitalen ID, das für einen starken Staat steht und progressiv ist.“

Er widerlegte zudem die Vorstellung, dass es sich hierbei um ein konservatives Projekt handele. Der Gesetzentwurf „wurde von den liberalsten, progressivsten Mitgliedern der texanischen Regierung vorangetrieben, darunter auch der radikale, extremistische demokratische Kandidat für den US-Senat selbst, James Talarico“, doch nun stellen sich republikanische Generalstaatsanwälte an, um ihn vor Gericht zu verteidigen.

Harrisons Antwort lautet, nicht auf Gerichtsverfahren zu warten. Er reicht einen Gesetzentwurf ein, um SB2420 vollständig aufzuheben, und er will, dass dies sofort geschieht: „Lasst uns sofort eine Sondersitzung einberufen, damit wir die Texaner schon 2026 vor digitalen Ausweisen und Sozialkredit-Bewertungen nach dem Vorbild der KPCh schützen können.“

Es gibt nur ein Problem. Der Mann, der diese Sitzung einberufen kann, ist derselbe, der zugelassen hat, dass der Gesetzentwurf zum Gesetz wurde.

The entire sales pitch for SB 2420 is child safety. The bill itself never mentions it.



“If you did a word search in SB 2420, there’s not one single reference to, you know, adult content or pornography,” Harrison revealed. Texas already has a separate law dealing with age… pic.twitter.com/2Ll0Aj3BHB — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 7, 2026

Gouverneur Abbott hatte die Möglichkeit, dies zu verhindern. „Leider hat sich Gouverneur Abbott entschieden, kein Veto gegen diesen Gesetzentwurf einzulegen“, sagte Harrison. „Wäre ich Gouverneur gewesen, hätte ich mein Veto gegen diesen Gesetzentwurf eingelegt.“

Stattdessen erhielten die Texaner ein Gesetz, das als Stärkung der elterlichen Rechte vermarktet wird, aber genau das Gegenteil bewirkt. „Diese Gesetzesvorlagen nehmen den Eltern ihre Handlungsmöglichkeiten und ersetzen die Eltern in vielerlei Hinsicht durch einen übermächtigen Staat“, argumentierte Harrison und bezeichnete es als orwellsch, zu behaupten, ein staatliches Mandat würde irgendjemanden stärken.

„Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie der Staat Texas, in dem wir eigentlich Freiheit und Unabhängigkeit hochhalten sollten, den Weg in Richtung Totalitarismus, in Richtung Bevormundungsstaat und in Richtung Überwachungsstaat einschlägt. Und zu einem Polizeistaat“, sagte er. „Und das noch bevor man überhaupt zu den Datenschutzrisiken kommt, die solchen Gesetzen innewohnen.“

Die Frage nach dem Präzedenzfall ist entscheidend dafür, dass dies nicht nur eine texanische Angelegenheit bleibt. Ein Richter in Louisiana hat bereits eindeutig entschieden, dass diese Gesetze gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen. Sollte Texas in der Berufung mit seinem Argument der „kommerziellen Meinungsäußerung“ Erfolg haben, ist diese Klarheit dahin, und jeder Bundesstaat erhält einen Fahrplan.

Harrison glaubt, dass noch viel mehr auf dem Spiel steht. „Texas ist meiner Meinung nach das Kronjuwel im Plan der Linken, unser Land zu zerstören“, sagte er. „Wenn wir hier im Lone Star State unsere Freiheit verlieren … werden wir vielleicht nie wieder einen Konservativen ins Weiße Haus bringen.“ Er beschrieb den Kampf als einen Kampf um „nichts Geringeres als die Zukunft der westlichen Zivilisation“.

Seine Botschaft an seine eigene Partei war unverblümt: „Hört auf, Feiglinge zu sein. Hört auf, die gängige Meinung der Mainstream-Medien zu akzeptieren, dass man so wenig wie möglich tun, so wenig wie möglich sagen und darauf hoffen muss, dass die Tatsache, dass wir eben keine Demokraten sind, zur Wiederwahl reicht.“

Er weiß ein wenig darüber, wie es ist, allein dazustehen. „Ich war der einzige Republikaner in der gesamten texanischen Regierung, der den Mut hatte, für meine Wähler einzustehen“, sagte er über die Abstimmung zum Gesetzentwurf SB2420. Als Vater von vier Kindern unter elf Jahren lehnte er den falschen Kompromiss ab, der den Kern des Gesetzentwurfs bildete: „Niemand will Kinder mehr schützen als ich. Aber wisst ihr, wozu ich nicht bereit bin? Meine Rechte, meine Freiheiten, unsere Verfassung aufzugeben.“

„Je mehr der Staat wächst, desto mehr schrumpft die Freiheit“, sagte er.

Und genau dieses Programm treibt der Staat in den Parlamenten von Salt Lake City bis Sacramento voran.

Governor Abbott had the chance to stop this. “Unfortunately Governor Abbott chose not to veto this bill,” Harrison said. “If, if I had been governor, this bill would have been vetoed.”



Instead, Texans got a law marketed as parental empowerment that does the opposite. “These… pic.twitter.com/7liiL7NyWO — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 7, 2026

Das beschränkt sich nicht nur auf Texas. Eine Recherche in der vergangenen Woche ergab „insgesamt etwa über 80 Gesetzesentwürfe, die in irgendeiner Weise mit der digitalen Identität in Verbindung stehen könnten“, und zwar in den Landesparlamenten von Utah über Kalifornien bis hin zu Alabama sowie auf Bundesebene in beiden Kammern des Kongresses. Die Partei, die sie einbringt, wechselt. Die Struktur bleibt dieselbe.

Und der einzige Mann, der hier eine Grenze hätte ziehen können, schweigt. Präsident Trump „hatte zuvor im Wahlkampf gesagt, wir sollten eine digitale Bill of Rights haben“, merkte Maria an, „und nichts dergleichen ist zustande gekommen. Tatsächlich ist es in die völlig entgegengesetzte Richtung gelaufen, sodass nun eine digitale Bundes-ID eingeführt wird.“

Der Grund, warum die Meinungsfreiheit hier das A und O ist, liegt darin, dass sie der Grund dafür ist, dass Amerika so existiert, wie es existiert. Sie ist der Grund, warum Menschen vor tyrannischen Regierungen fliehen, um hierher zu kommen. Und genau daran nagen diese Gesetze, ein „Alterssignal“ nach dem anderen.

Wir wissen bereits, wo dieser Weg endet, denn in den Ländern, die ihn als Erste beschritten haben, spielt sich das gerade ab. In Großbritannien steht die Polizei wegen eines anstößigen Beitrags vor Ihrer Tür. Das ist das Modell, das hier eingeführt wird.

Doch die eigentliche Gefahr ist nicht das Klopfen an der Tür. Es ist das, was passiert, sobald Ihre Identität untrennbar mit allem verbunden ist, was Sie online tun.

„Stellen Sie sich vor, es gäbe eine digitale ID, durch die plötzlich Ihr Bankkonto gesperrt wird, weil Sie online etwas Anstößiges gesagt haben“, warnte Maria. Dann die Bonitätsbewertung. Dann, wie das WEF offen beschrieben hat, ein System, das entscheidet, was Sie mieten dürfen, „welche Jobs gut für Sie sind“ und wie Ihre Zukunft aussieht – alles bewertet anhand der digitalen Akte, die eine digitale ID still und leise über Sie anlegt.

Das ist das Endprodukt. Keine Sicherheitsmaßnahme für Kinder. Ein Sozialkredit-Score mit einer amerikanischen Flagge darauf.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass Amerika wie Großbritannien wird“, sagte sie. „Eine digitale ID hat in diesem Land absolut keinen Platz.“

Genau deshalb verdient die finanzielle Seite dieser Angelegenheit Ihre Aufmerksamkeit.

This isn’t contained to Texas. A search last week turned up “something like over 80 bills in total that could be related to digital ID in some way,” across statehouses from Utah to California to Alabama, plus federal versions in both chambers of Congress. The party sponsoring… pic.twitter.com/TolIRMT3I7 — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) July 7, 2026

Wir möchten dem Abgeordneten Brian Harrison dafür danken, dass er heute bei uns zu Gast war – und vor allem möchten wir Ihnen dafür danken, dass Sie zuschauen und Ihrer Pflicht nachkommen, sich zu informieren, während so viele andere sich dagegen entscheiden.

Sehen Sie sich die gesamte Folge an: