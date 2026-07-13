Irland macht den Anfang: Die EU-Digital-Wallet kommt – das erwartet bald ganz Europa

Während viele Europäer noch kaum wissen, was die EU-Digital-Wallet überhaupt ist, beginnt in Irland bereits die nächste Phase ihrer Einführung. Die Regierung hat eine öffentliche Test- und Konsultationsphase für ihre staatliche Government Digital Wallet gestartet. Grundlage dafür ist die EU-Verordnung eIDAS 2.0, die alle Mitgliedstaaten verpflichtet, eine solche digitale Identitätsbörse bereitzustellen. (gov.ie)

Die irische Wallet wird direkt an das bestehende MyGovID-Konto angebunden. Künftig sollen Bürger darüber ihren Führerschein, Geburtsurkunden, Krankenversicherungskarten, Bildungsnachweise und weitere amtliche Dokumente auf dem Smartphone speichern und bei Behörden oder privaten Anbietern digital vorlegen können.

Irland ist nur der Anfang

Was derzeit in Irland getestet wird, ist kein nationales Einzelprojekt. Es ist Teil der europaweiten Einführung der European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet). Bis Ende 2026 muss jeder EU-Mitgliedstaat mindestens eine solche Wallet bereitstellen. Bis Ende 2027 müssen zahlreiche Behörden sowie viele private Anbieter, die eine starke Identifizierung verlangen – etwa Banken –, diese Wallet akzeptieren.

Damit entsteht erstmals eine europaweit standardisierte digitale Identitätsinfrastruktur.

Ausweis, Führerschein, Gesundheitsdaten – alles in einer App

Offiziell soll die Wallet den Alltag vereinfachen. Behördengänge sollen schneller werden, Dokumente jederzeit verfügbar sein und Identitätsnachweise digital funktionieren.

Doch genau diese Bündelung sorgt bei Kritikern für erhebliche Bedenken.

Je mehr amtliche Dokumente, Berechtigungen und Nachweise in einer einzigen staatlich anerkannten App zusammenlaufen, desto größer wird ihre Bedeutung für den Alltag. Was heute als Komfortfunktion beginnt, könnte morgen zur Voraussetzung werden, um öffentliche oder private Dienstleistungen unkompliziert nutzen zu können.

Freiwillig – aber wie lange?

Die irische Regierung betont ausdrücklich, die Nutzung der Wallet sei freiwillig und die Nutzer behielten die Kontrolle über ihre Daten.

Datenschützer weisen jedoch seit Jahren auf eine andere Entwicklung hin: Auch wenn eine digitale Identität rechtlich freiwillig bleibt, kann sie faktisch unverzichtbar werden, wenn Behörden, Banken, Versicherungen oder große Plattformen sie zunehmend voraussetzen oder bevorzugen.

Aus einer Wahlmöglichkeit kann so schrittweise ein neuer Standard entstehen.

Wissenschaftler warnen vor Datenschutzrisiken

Auch aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen weisen auf mögliche Risiken hin. Forscher sehen insbesondere die Gefahr, dass Nutzer mehr personenbezogene Informationen preisgeben als notwendig und dadurch Datenschutzprobleme entstehen können. (arXiv)

Was heute in Irland beginnt, wird bald Europa betreffen

Die öffentliche Testphase in Irland zeigt, wie weit die Umsetzung bereits fortgeschritten ist. Die technische Infrastruktur entsteht jetzt – nicht irgendwann in ferner Zukunft.

Ob die EU-Digital-Wallet am Ende tatsächlich nur ein praktischer digitaler Dokumentenspeicher bleibt oder sich langfristig zum zentralen Zugangsschlüssel für Behörden, Banken und viele weitere Bereiche des täglichen Lebens entwickelt, dürfte eine der wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Fragen der kommenden Jahre werden. Irland liefert nun einen ersten konkreten Vorgeschmack darauf, wie dieses System künftig in ganz Europa aussehen könnte.