Von The Vigilant Fox

Gary Heavin sagt, dass Rettungskräfte den Befehl erhielten, sich zurückzuziehen, als die Flüsse mit Leichen gefüllt waren und verängstigte Familien um Hilfe flehten.

In Texas stimmt etwas ganz und gar nicht. Die Behörden verschweigen Ihnen, wie schlimm es wirklich ist.

Wir haben mit dem Rettungspiloten gesprochen, der miterlebt hat, wie Familien um Hilfe flehten.

Was er uns erzählt hat, wird Sie empören.

Am Wochenende des 4. Juli wurde Zentraltexas von katastrophalen Sturzfluten heimgesucht – am schlimmsten war es in Kerrville.

Zunächst möchten wir allen, die Angehörige verloren haben, unser tiefstes Beileid aussprechen. Unsere Gebete sind bei den Familien, den Rettungskräften, den Freiwilligen und allen, die an den Aufräumarbeiten in dieser schwer getroffenen Region beteiligt sind.

Es gab auch Fragen zu Wetterbeeinflussungsmaßnahmen in der Region, auf die wir später in der Sendung eingehen werden.

Zunächst begrüßen wir den privaten Hubschrauberpiloten Gary Heavin, der vor Ort bei den Rettungsmaßnahmen geholfen hat. Er wird uns berichten, was er selbst gesehen hat, und einen Vergleich zu der Tragödie in North Carolina ziehen, bei der er ebenfalls im Einsatz war.

Over the 4th of July weekend, Central Texas was hit with catastrophic flash floods—the worst of it being in Kerrville.



Das Gespräch begann damit, dass Heavin eine erschütternde Geschichte erzählte, wie er eine Such- und Rettungsmission mit einem trauernden Vater leitete, während sie das Flussufer nach der Leiche seiner 17-jährigen Tochter absuchten.

„Den Mut dieses Mannes zu sehen … war einfach schrecklich“, sagte er mit brüchiger Stimme. „Es war schwer für mich, mich zusammenzureißen“, fügte er hinzu. Nur eine Stunde vor dem Interview hatte er die schreckliche Nachricht erhalten, dass man endlich die Leiche gefunden hatte.

Der Austausch war unverfälscht und sehr emotional und zeigte deutlich, welchen unvorstellbaren Schmerz diese Familien durchleben.

Es war eine schmerzhafte Erinnerung an die verheerenden menschlichen Verluste, die diese tödlichen Überschwemmungen hinterlassen haben.

The conversation began with Heavin sharing a haunting story about piloting a search and rescue mission with a grieving father as they combed the riverbank for the body of his 17-year-old daughter.



Als das Thema auf „Wetterkriege“ kam, hielt sich Heavin nicht zurück und sagte, dass er und Maria beide glauben, dass es sich dabei um eine reale Gefahr handelt.

Er beschrieb, wie er über das von Hurrikanen verwüstete North Carolina geflogen sei und ganze Wälder mit riesigen Bäumen gesehen habe, die auf eine Weise abgebrochen waren, die nicht mit den abgeschwächten Winden des Sturms vereinbar war.

„Man schaut sich die Mittel, das Motiv und die Gelegenheit an“, sagte er über die Überschwemmungen in Texas und deutete an, dass jemand sowohl die Mittel als auch die Gelegenheit gehabt haben könnte, das Wetter als Waffe einzusetzen.

Er räumte jedoch ein, dass das Motiv viel schwieriger zu erkennen sei.

Auch wenn er zugab, dass es sich um ein „natürliches Wetterereignis“ handeln könnte, ließ sein Tonfall keinen Zweifel daran, dass er nicht überzeugt war.

Die Zuschauer fragten sich nach dem Gespräch, ob diese sogenannten „ungewöhnlichen“ Überschwemmungen wirklich Naturereignisse waren – oder etwas weitaus Beunruhigenderes.

When the topic turned to “weather wars,” Heavin didn’t hold back, saying he and Maria both believe it’s very real.



Heavin lobte zwar die Trump-Regierung dafür, dass sie die Katastrophe besser bewältigt habe als die vorherige, scheute sich jedoch nicht, die bürokratischen Hindernisse zu kritisieren.

Er war wütend darüber, dass private Hubschrauber daran gehindert wurden, Hilfe zu leisten, während Leichen im Fluss lagen und Menschen möglicherweise noch immer „in Bäumen saßen“ und auf Rettung warteten.

„Ich habe also die Bundesregierung und die Landesregierung gedrängt, uns jetzt dort hinein zu lassen, damit wir die Menschen finden können. […] In North Carolina haben wir das gut hinbekommen“, sagte er.

Heavin beschrieb das 55 Meilen lange Katastrophengebiet als unmöglich mit nur 11 Regierungshubschraubern abzudecken. „Wir könnten das zehnmal schneller schaffen“, betonte er, wenn die Bürokraten ihnen nicht Einhalt gebieten würden.

Seine Wut unterstrich die Dringlichkeit der Krise und spiegelte die Frustration wider, mitanzusehen, wie Bürokratie die Rettung von Menschenleben behindert.

While Heavin praised the Trump administration for handling the disaster better than the previous one, he wasn't shy about criticizing the bureaucratic roadblocks.



Heavin rief die Texaner dazu auf, Druck auf ihre Staatsbeamten auszuüben, damit diese „die Bürokraten aus dem Weg schaffen“ und private Hubschrauber an den Rettungsmaßnahmen teilnehmen lassen.

Er stellte klar, dass seine Gruppe, Operation Helo, nachweislich nahtlos mit den staatlichen Stellen zusammenarbeitet und dabei für eine organisierte und effektive Kommunikation sorgt.

Heavin betonte, es gebe einfach keine Rechtfertigung dafür, erfahrene Privatpiloten zu blockieren, wenn jede Minute über Leben und Tod entscheiden könne.

Seine Forderung war sowohl eine praktische Lösung als auch eine scharfe Verurteilung der Bürokratie, die die Bemühungen inmitten einer Krise behindert.

Heavin issued a rallying cry to Texans, urging them to pressure their state officials to “get the bureaucrats out of the way” and let private helicopters join the rescue efforts.



Maria beendete die Folge mit einer leidenschaftlichen Verurteilung der Wettermanipulation, die sie als „unmoralisch“ bezeichnete und deren vollständiges Verbot forderte.

Sie legte Behauptungen über fehlgeschlagene Wolkenimpfung in Texas dar, hob die Dementis von Unternehmen hervor und wies sogar auf Peter Thiels Investition in Rainmaker Technologies hin.

Ihre abschließenden Bemerkungen waren voller Beweise, darunter NOAA-Formulare, Radarlaufbilder, Aussagen von CEOs und historische Hochwasservergleiche. Sie nannte Namen und machte auf unregulierte private Experimente aufmerksam, die mit Milliardengeldern finanziert werden.

„Die einzige Möglichkeit, diese Verschwörungstheorien aus der Welt zu schaffen“, betonte sie, „ist ein vollständiges Verbot der Wettermanipulation.“

Es war ein eindringlicher Aufruf zu strafrechtlichen Sanktionen und vollständiger Transparenz, der die Themen der Folge – Korruption der Elite, Unehrlichkeit der Medien und Versagen der Bürokratie – zu einem unvergesslichen Abschluss brachte.

@zeee_media delivered a fiery close to the episode with an impassioned condemnation of weather modification, calling it “immoral” and demanding it be banned outright.



Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen dieses Gespräch die Augen geöffnet hat, verpassen Sie nicht das vollständige Video unten und teilen Sie es unbedingt mit Ihren Freunden.