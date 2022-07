EXKLUSIV: Selbstorganisierende Biostrukturen von Impfstoffgerinnseln sammeln leitfähige Metalle aus dem Blut – erste ICP-MS-Analyseergebnisse veröffentlicht

Im heutigen Podcast bespreche ich ein Interview, das ich gestern mit Dr. Jane Ruby geführt habe, in dem wir erste Daten aus neuen Labortestergebnissen untersucht haben, die die elementare Zusammensetzung der Gerinnsel nach der Impfung, die aus den Körpern der Toten gezogen werden, analysieren.

Diese neuen Ergebnisse – die nächste Woche zusammen mit dem Interview offiziell veröffentlicht werden sollen – stammen aus einer ICP-MS-Analyse (Massenspektrometrie) in unserem ISO-akkreditierten Labor.

Bei dieser Analyse haben wir die elementare Zusammensetzung der Gerinnsel mit der von menschlichem Blut verglichen. Wir fanden mehrere Dinge, die ziemlich schockierend sind: (jemand sollte Steve Kirsch alarmieren, da er diese Daten in sein eigenes Verständnis dessen, was die Menschen tötet, einbeziehen muss)

1) Die Gerinnsel nach der Impfung bestehen nicht aus Blut

Aus der elementaren Zusammensetzung geht eindeutig hervor, dass die Gerinnsel nicht aus Blut bestehen. Es handelt sich also nicht um „Blutgerinnsel“. In unserer menschlichen Blutprobe lag der Magnesiumgehalt (Mg) beispielsweise bei 35 ppm, während der Magnesiumgehalt im Gerinnsel nur 1,7 ppm betrug.

In ähnlicher Weise wurde im menschlichen Blut Eisen (Fe) mit 462 ppm gemessen, während es im Gerinnsel 20,6 ppm betrug.

Alle Ergebnisse wurden mit ICP-MS ermittelt, wobei die Nachweisgrenze (LoD) für die meisten Elemente unter 1 ppb und die Bestimmungsgrenze (LoQ) je nach Element bei 1-2 ppb liegt.

(Hinweis: Hierbei handelt es sich um gerundete Zahlen und nicht um die offizielle Angabe der Ergebnisse. Wir werden nächste Woche PDF-Dateien mit den tatsächlichen Zahlen des Geräts veröffentlichen, die mit mehr signifikanten Ziffern angegeben sind).

2) Das Gerinnsel enthielt nur sehr wenige Schlüsselelemente, die man in lebendem biologischem Gewebe erwarten würde

Das Gerinnsel war nicht nur arm an Magnesium und Eisen, sondern auch extrem arm an Kalium (K) und Kalzium (Ca). Es enthielt auch weniger Spurenelemente wie Kupfer (Cu) und Zink (Zn).

Dies deutet darauf hin, dass es sich bei den Gerinnseln nicht um menschliches Gewebe und auch nicht einfach um Blutgefäßmaterial handelt. Diese ICP-MS-Analyse schließt diese alternativen Erklärungen für die Ursache der Gerinnsel aus.

Nr. 3) Elektrisch leitende Elemente waren im Gerinnselmaterial höher

Überraschenderweise wurde festgestellt, dass das Gerinnsel einen höheren Gehalt an bestimmten elektrisch leitfähigen Elementen aufweist. So wurde beispielsweise festgestellt, dass der Gehalt an Zinn (Sn) im Blutgerinnsel im Vergleich zu menschlichem Blut fast sechsmal höher ist. (943 ppb vs. 162 ppb). Zinn wird häufig in Lötzinn verwendet, um Schaltkreise auf Leiterplatten zu verbinden.

Darüber hinaus waren sowohl Aluminium (Al) als auch Natrium (Na) im Blutgerinnsel höher. Beides sind leitende Metalle. (Ja, Natrium ist ein Alkalimetall und hat eine hohe Leitfähigkeit.)

Korrekturhinweis: Im Podcast und im Video habe ich fälschlicherweise angegeben, dass es sich bei den Zinnwerten um ppm und nicht um ppb handelt. Der Fehler rührte daher, dass die Semi-Quant-Analyse des ICP-MS-Berichtssystems nicht durchgängig dieselben Einheiten verwendet, wie es bei der normalen Vollquant-Analyse der Fall ist. Bei meiner vorläufigen Überprüfung der Zahlen, die ich auf einem Tabellenblatt (das nicht der endgültige PDF-Bericht ist, den wir veröffentlichen werden) anhöre, nahm ich an, dass es sich bei dem Semi-Quant-Bericht um mg/L handelte, aber in Wirklichkeit wurde ug/L angegeben, und die Einheiten ändern sich von Element zu Element, was bei einem vorläufigen Blick auf den Bericht leicht zu übersehen ist. Ich entschuldige mich für den Fehler, aber der wichtige Punkt sind die Verhältnisse der Elemente im Gerinnsel im Vergleich zum Blut, nicht unbedingt die absoluten Werte. Die Verhältnisse sind korrekt.

Interview mit Dr. Jane Ruby und offizielle Ergebnisse, die nächste Woche veröffentlicht werden

In der nächsten Woche werden wir mehrere Informationen zu diesem Thema veröffentlichen:

Das vollständige Interview mit Dr. Jane Ruby, in dem diese neuen Daten und Erkenntnisse analysiert werden.

PDF-Berichte zu den ICP-MS-Testergebnissen (volle Quantität), damit Sie die elementare Zusammensetzung der Gerinnsel im Vergleich zu menschlichem Blut sehen können.

Zusätzliche Mikroskopie des Gerinnsels in seinem Zustand nach dem Salpetersäureaufschluss, die geschwärzte (oxidierte) Streifen zeigt, die entstanden, als wir das Gerinnsel für die ICP-MS-Analyse vorbereiteten, indem wir es der Salpetersäure aussetzten.

Wir veröffentlichen all dies in der Hoffnung, dass andere Untersuchungsgruppen dazu beitragen können, dem Ganzen einen Sinn zu geben. Insbesondere La Quinta Columna leistet hervorragende Arbeit an dieser Front, und wir hoffen, dass diese ICP-MS-Untersuchung zu ihrem Gesamtverständnis dessen beiträgt, was diese Gerinnsel wirklich sind (und wie sie im Körper gebildet werden).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es klar ist:

Die Gerinnsel sind KEINE Blutgerinnsel.

Sie bauen sich selbst zusammen. Sie werden im Körper größer und vergrößern ihre Gesamtgröße. Das bedeutet nicht, dass sie „lebendig“ sind, und wir bezweifeln, dass sie ihre eigenen Organe haben. Sie scheinen keine Parasiten zu sein. Vielmehr bauen sie sich durch einen unbekannten Mechanismus selbst auf.

Sie bestehen nicht aus menschlichem Fleisch oder Gewebe, das die elementaren Verhältnisse von Makro- und Spurenmineralien widerspiegelt, die wir in menschlichem Gewebe erwarten würden.

Sie scheinen elektrisch leitende Elemente aus dem zirkulierenden Blut zu entnehmen und in ihre eigenen Biostrukturen einzubauen, was zu höheren Konzentrationen dieser Elemente (Al, Sn, Na) im Vergleich zum menschlichen Blut führt.

Wir alle versuchen immer noch, uns einen Reim darauf zu machen, denn so etwas haben wir noch nie gesehen, und wir haben im Laufe der Jahre Zehntausende von Lebensmittelproben analysiert, darunter auch Lebensmittel auf Fleischbasis (Hundefutter, Katzenfutter) und Fleischprodukte wie Huhn, Rind und Schwein. Wir haben auch Tausende von menschlichen Haarproben analysiert. So etwas ist uns noch nie untergekommen.

Nächste Woche folgen weitere Nachrichten mit neuen mikroskopischen Analysen. Bleiben Sie dran bei NaturalNews.com für die exklusiven Details.

Hören Sie sich meine Diskussion über all dies im heutigen Situation Update-Podcast an: