Papst Franziskus: „Die Menschheit muss für den Missbrauch von Mutter Erde büßen“

Die großen konfessionellen Kirchen der Welt sind von der Technokratie vereinnahmt und unterworfen worden, um sie ihren Gemeinden aktiv zu vermitteln. Papst Franziskus hat sich der Anbetung von Gaia zugewandt, der ursprünglichen Erdgöttin aus der griechischen Mythologie, und hat dabei die Merkmale des Christentums weit hinter sich gelassen. ⁃ TN-Redakteur

Wir Menschen müssen „Buße tun und unseren Lebensstil ändern“, weil wir Mutter Erde missbrauchen, so Papst Franziskus in einer am Donnerstag veröffentlichten Botschaft.

In seiner Botschaft zum Weltgebetstag für die Bewahrung der Schöpfung prangert der Pontifex die „Misshandlung“ unseres gemeinsamen Hauses an, die von „unseren konsumistischen Exzessen“, „tyrannischem Anthropozentrismus“, „räuberischen Wirtschaftsinteressen“ und „kurzsichtigen und egoistischen Handlungen“ herrührt, die zum „Zusammenbruch der Ökosysteme unseres Planeten“ führen.

„In erster Linie ist es unsere Schwester, Mutter Erde, die schreit. Sie ist die Beute unserer Konsumexzesse, sie weint und fleht uns an, unserem Missbrauch und ihrer Zerstörung ein Ende zu setzen“, erklärt Franziskus in seiner Botschaft.

Aufgrund der menschlichen Verantwortungslosigkeit „sterben zahllose Arten aus und ihre Lobeshymnen verstummen“, beklagt der Papst, während die angestammten Gebiete der indigenen Völker „von allen Seiten überfallen und verwüstet werden, was einen Schrei hervorruft, der bis zum Himmel aufsteigt“.

Aufgrund der „Klimakrise“ leiden die Armen unverhältnismäßig stark unter den Auswirkungen von „Dürren, Überschwemmungen, Wirbelstürmen und Hitzewellen, die immer intensiver und häufiger werden“, so der Papst.

Woke Pope Francis goes all in! Calls for 'Green economics,' 'Green spirituality,' and 'Green education'! https://t.co/XE18kiUP0f — Breitbart News (@BreitbartNews) May 25, 2021

„Wenn wir diese verzweifelten Schreie hören, müssen wir Buße tun und unseren Lebensstil und unsere zerstörerischen Systeme ändern“, schlägt Franziskus vor, denn „der gegenwärtige Zustand des Verfalls unseres gemeinsamen Hauses verdient die gleiche Aufmerksamkeit wie andere globale Herausforderungen wie schwere Gesundheitskrisen und Kriege“.

Die ökologische Umkehr, die notwendig ist, um einen dauerhaften Wandel herbeizuführen, kann nicht nur auf individueller Ebene stattfinden, betont der Papst, sondern muss „auch eine gemeinschaftliche Umkehr“ sein, die multilaterale Lösungen umfasst, „insbesondere in den Sitzungen der Vereinten Nationen, die der Umweltfrage gewidmet sind“.

In seiner Botschaft weist Franziskus auch auf die COP27-Konferenz zum Klimawandel hin, die im November 2022 in Ägypten stattfinden wird und „die nächste Gelegenheit für alle darstellt, sich an der Förderung der wirksamen Umsetzung des Pariser Abkommens zu beteiligen.“

Der Heilige Stuhl unterstütze das Pariser Ziel, den Temperaturanstieg auf 1,5°C zu begrenzen, so Franziskus, der „eine verantwortungsvolle Zusammenarbeit aller Nationen bei der Vorlage von Klimaplänen oder ehrgeizigeren nationalen Beiträgen fordert, um die Netto-Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich auf Null zu reduzieren.“

Dies bedeutet eine „Umstellung“ der Konsum- und Produktionsmodelle sowie der Lebensstile in einer Weise, die die Schöpfung und die ganzheitliche menschliche Entwicklung aller Völker in der Gegenwart und in der Zukunft mehr respektiert“, fügt er hinzu. „Der durch diese Umstellung herbeigeführte Übergang darf die Forderungen nach Gerechtigkeit nicht vernachlässigen, insbesondere nicht für die Arbeitnehmer, die von den Auswirkungen des Klimawandels am stärksten betroffen sind.“

Neben der UN-Klimakonferenz unterstreicht Franziskus die Bedeutung eines UN-Gipfels zur biologischen Vielfalt, der im Dezember in Kanada stattfinden soll, um „die doppelte Krise des Klimawandels und des Rückgangs der biologischen Vielfalt“ anzugehen.

Der Gipfel „wird dem guten Willen der Regierungen eine bedeutende Gelegenheit bieten, ein neues multilaterales Abkommen zu verabschieden, um die Zerstörung der Ökosysteme und das Aussterben der Arten zu stoppen“, erklärt er.

Der Pontifex fährt fort, dass die reichen Nationen eine „ökologische Schuld“ gegenüber den ärmeren Nationen haben und deren Übergang zu nachhaltiger Energie als Wiedergutmachung für ihre Exzesse subventionieren müssen.

„Wie können wir nicht anerkennen, dass die wirtschaftlich reicheren Länder, die in den letzten zwei Jahrhunderten die meiste Umweltverschmutzung verursacht haben, eine ‚ökologische Schuld‘ haben, die von ihnen verlangt, auf der COP27 und der COP15 ehrgeizigere Schritte zu unternehmen“, erklärt er.

Diese Schuld bedeutet auch, dass sie ihre Versprechen bezüglich finanzieller und technischer Unterstützung für die wirtschaftlich ärmeren Länder einhalten müssen, die bereits den größten Teil der Last der Klimakrise zu tragen haben“, schlägt er vor.

„Im Namen Gottes bitte ich die großen Rohstoffindustrien – Bergbau, Erdöl, Forstwirtschaft, Immobilien, Agrarindustrie – mit der Zerstörung von Wäldern, Feuchtgebieten und Bergen aufzuhören, mit der Verschmutzung von Flüssen und Meeren, mit der Vergiftung von Nahrung und Menschen.

„Es ist notwendig, dass wir alle entschlossen handeln. Denn wir erreichen eine ‚Sollbruchstelle'“, erklärt er.