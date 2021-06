Exklusiv: Teenager erleidet schwere Herzschäden nach der zweiten Pfizer-Dosis, Mutter sagt das Krankenhaus ist „Ahnungslos“ über die Berichterstattung an VAERS

childrenshealthdefense.org: Laura Mallozzi, deren 18-jähriger Sohn entwickelte Myokarditis zwei Tage nach seinem zweiten Pfizer-Impfstoff, sagte, sie würde nie die Punkte zwischen dem Impfstoff und die Symptome ihres Sohnes in Verbindung bringen, hätte sie den Defender nicht gelesen.

Laura Mallozzis 18-jähriger Sohn David wurde am 10. Juni – zwei Tage nach seiner zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer mit Myokarditis ins Krankenhaus eingeliefert.

Laut Mallozzi fühlte sich David aus Indiana bei der Arbeit von seinem Arbeitgeber und seinen Arbeitskollegen unter Druck gesetzt, sich impfen zu lassen.

„Es war ihnen unangenehm, dass er nicht geimpft war“, sagte sie. „Also bekam er den COVID-Impfstoff, ohne es mir zu sagen.“

Mallozzis anderer Sohn, jetzt 16, hatte eine unerwünschte Reaktion auf seinen Masern-Mumps-Röteln (MMR)-Impfstoff, als er jünger war, und ist seitdem nicht mehr geimpft worden.

Nach Davids erster Pfizer-Dosis am 18. Mai hatte er einen wunden Arm, aber ansonsten ging es ihm gut, und er erzählte seiner Mutter, dass er den Impfstoff bekommen hatte.

Am Tag nach seiner zweiten Dosis, am 8. Juni, bekam David Kopfschmerzen, Übelkeit und verminderten Appetit, gefolgt von Fieber und Schüttelfrost am Abend. Bald darauf entwickelte er starke, stechende Schmerzen auf der rechten Seite seines Körpers in Richtung der Mitte seines Rückens, sagte Mallozzi.

„Am nächsten Tag [10. Juni] war er den ganzen Tag über schläfrig. Er machte mehrere Nickerchen und ging um 7 Uhr abends mit 40 Grad Fieber ins Bett“, sagte Mallozzi.

Am nächsten Morgen weckte David seine Mutter um 4 Uhr morgens, weil er starke Herzschmerzen und Atembeschwerden hatte. In einer E-Mail an The Defender sagte Mallozzi, dass sie nicht realisiert hätte, was mit ihrem Sohn geschah, wenn sie nicht den Artikel „Pfizer Vaccine ‚Probably‘ Linked to Heart Inflammation, Israeli Panel of Experts Concludes“ im Newsletter von The Defender gelesen hätte.

„Ich erschaudere bei dem Gedanken, dass ich ihn vielleicht mit einer Advil und etwas Vicks VapoRub zurück ins Bett geschickt hätte, weil ich niemals vermutet hätte, dass ein scheinbar gesunder 18-Jähriger eine schwere Herzverletzung durch einen Impfstoff erleiden würde“, sagte sie.

Mallozzi brachte David in die Notaufnahme und erzählte dem Arzt, dass ihr Sohn eine unerwünschte Reaktion auf den COVID-Impfstoff hatte. Obwohl das Krankenhauspersonal die Informationen ihres Sohnes aufnahm, wurden die Mutter und ihr Sohn stundenlang ignoriert. Schließlich gingen sie, weil David sich hinlegen musste.

Davids Schmerzen schienen nachzulassen, aber am nächsten Tag verschlimmerten sie sich, so dass Mallozzi ihren Sohn ein zweites Mal in die Notaufnahme brachte. „Diesmal erwähnte ich den Impfstoff nicht“, sagte sie.

Sofort nahmen sie ihn wieder mit, machten ein EKG und führten Scans durch. Die Ergebnisse waren konsistent mit einem Herzinfarkt. David litt an einer schweren Herzschädigung.

„Sie sagten, mein Sohn hätte einen schweren Herzschaden, nahmen ihn über Nacht auf und machten ein ECHO“, sagte Malozzi. Damals informierte sie die Ärzte, dass die Symptome nach Davids zweiter Pfizer-Spritze auftraten.

Sie erzählte ihnen auch von der Studie in Israel, die einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und Myokarditis zeigte.

„Die Ärzte fingen an, es mit dem Impfstoff in Verbindung zu bringen, weil ich es mit dem Impfstoff in Verbindung brachte“, sagte Mallozzi. „Aber hier ist die eine Sache – wenn ich diesen Artikel nicht gelesen hätte, hätte ich es nicht mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht.“

Die Ärzte sagten Mallozzi, dass sie nicht sicher sind, wie lange es dauern wird, bis David sich erholt, aber bei anderen Viren, die Myokarditis verursachen, müssen die Patienten 18 Monate bis zwei Jahre lang von einem Kardiologen überwacht werden.

Mallozzi sagte:

„David darf sich nicht anstrengen. Wenn er sich zu schnell bewegt, hat er Schmerzen in der Brust. Mein Sohn ist wie ein 80-jähriger Herzpatient und er kann nicht laufen. Er kann nicht laufen und sich nicht anstrengen, weil sein Herz nicht genug Blut pumpen kann. Es kann bei keiner Art von Bewegung mithalten, auch nicht beim Gehen.

„Die kleinste Anstrengung verursacht Schmerzen in der Brust und er ist die meiste Zeit sehr müde. Die Ärzte sagten, sie erwarten, dass es ihm mit der Zeit besser gehen wird, wenn er sich ausruht, aber in der letzten Woche haben wir keine Verbesserung bemerkt. Vielleicht wird es einfacher sein, eine Verbesserung von Monat zu Monat zu sehen als von Woche zu Woche. Wir werden darauf hoffen.“

Mallozzi hat eine Botschaft für andere Eltern, die sich fragen, ob ihr Kind sich gegen COVID impfen lassen sollte: „Tun Sie es nicht.“

Sie sagte:

„Es ist das Risiko nicht wert. Wer weiß, ob es wirksam ist. Der Impfstoff von Pfizer ist nicht sicher. Ich bin wirklich besorgt über all die College-Studenten, die zurück auf den Campus gehen und diese Universitäten, die Impfungen vorschreiben, weil ein junger Mensch nicht denken wird, dass er einen Herzschaden hat.“

David bereut es auch, den Impfstoff bekommen zu haben – und sein Arzt hat ihm gesagt, dass er keine weiteren COVID-Impfungen bekommen kann.

Herzprobleme, die durch COVID-Impfstoffe verursacht werden, werden nicht an VAERS gemeldet

Mallozzi hatte, wie viele andere Eltern auch, Schwierigkeiten, herauszufinden, wie sie die Impfschäden ihres Sohnes an das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) melden sollte.

Sie sagte:

„Ich nahm an, dass der Arzt in der Notaufnahme, der meinen Sohn untersucht, diagnostiziert und ins Krankenhaus eingeliefert hat, dies melden würde. Die Empfangsdame des Krankenhauses war ahnungslos. Der Angestellte, der das Telefon für die Aktenabteilung beantwortete, war ebenfalls ratlos, sagte aber schließlich, dass das Krankenhaus typischerweise keine Meldungen an VAERS macht.“

Die Krankenhausangestellte schlug Mallozzi vor, den Hausarzt ihres Sohnes zu kontaktieren, aber die Mitarbeiter der Arztpraxis hatten noch nie etwas von VAERS gehört und fanden keine Aufzeichnungen darüber, dass Davids Fall gemeldet worden war.

Mallozzi sagte, sie sei besorgt, dass Fälle von Myokarditis zu wenig gemeldet werden. Während ihr Sohn aus dem Krankenhaus entlassen wurde, bemerkte seine Krankenschwester, dass am selben Tag drei weitere Fälle von Myokarditis eingeliefert wurden.

„Die Krankenschwester meines Sohnes sagte, sie war es gewohnt, etwa einen Patienten pro Jahr mit Myokarditis zu sehen, und jetzt, seit den COVID-Impfstoffen, sieht sie einen signifikanten Anstieg an Myokarditis-Patienten.“

Mallozzi sagte:

„VAERS funktioniert nicht für dieses spezielle Problem, weil Notaufnahme-Ärzte nicht typischerweise melden und unser Hausarzt hatte noch nie von VAERS gehört. Mein Sohn hat seinen Impfstoff von Walgreens bekommen. Walgreens hat sich nicht bei ihm gemeldet, um zu fragen, ob er irgendwelche unerwünschten Ereignisse hat, und ich hätte nie gedacht, dass der Impfstoff zu Herzschäden führen könnte.

„Es ist frustrierend, dass es am Ende meine Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass diese Meldung gemacht wird.“

Der Defender versorgte Mallozzi mit den Schritten für die Einreichung eines VAERS-Berichts. Sie erhielt eine vorläufige VAERS-I.D. (563354), nachdem sie ihren Bericht eingereicht hatte.

In einem Interview mit The Defender sagte Dr. Hooman Noorchashm, ein Chirurg, Immunologe und Verfechter der Patientensicherheit: „VAERS ist extrem schwerfällig und Ärzte sind nicht verpflichtet, Komplikationen in VAERS einzutragen. Wenn Ärzte unerwünschte Ereignisse an VAERS melden würden, hätten wir ein viel robusteres System.“

Nach den neuesten Daten von VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 11. Juni 2021 1117 Fälle von Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung) in allen Altersgruppen nach einer COVID-Impfung gemeldet. Davon traten 109 Berichte bei Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren auf, von denen 108 Pfizer zugeschrieben werden.