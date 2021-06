Nordsyrien befindet sich in einem ständigen Zustand des Chaos, in einer Art freiem Kampf, bei dem jede Seite meist die andere bekämpft.

Die Situation in Nordsyrien bleibt so unbeständig wie eh und je. Die Syrische Arabische Armee lieferte sich im Gouvernement Idlib einen Schusswechsel mit Militanten.

Am 20. Juni schlugen fünf von Militanten aus der nordwestsyrischen Region Groß-Idlib abgefeuerte Munition in der von der Regierung gehaltenen Stadt Jurin in der al-Ghab-Ebene im Nordwesten der Provinz Hama ein.

Die Munition landete in Wohngebieten und tötete ein kleines Mädchen und verletzte ihren Bruder.

Die Reaktion der Regierungstruppen auf den Waffenstillstandsbruch kam schnell.

Seit dem Morgen des 21. Juni beschießt die Syrische Arabische Armee (SAA) die von der Türkei unterstützten bewaffneten Oppositionsgruppen.

Es wurden mehrere Verletzte gemeldet, darunter ein Kommandant der Nationalen Befreiungsfront (NLF).

Die Artillerie der SAA beschoss die Vororte der Städte al-Bara, Ehsim, Kansafra, Mashoun und Fleifel in der Region des Zawiya-Gebirges.

Bei dem Beschuss wurden mindestens 2 Kämpfer der mit al-Qaida verbundenen Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) und 5 NLF-Mitglieder getötet.

Der Beschuss der syrischen Regierungstruppen erfolgte Berichten zufolge mit Luftunterstützung durch russische Kampfflugzeuge und Drohnen, die über den Landstrichen von Idlib, Hama und Latakia gesichtet wurden, ohne jedoch Luftangriffe durchzuführen.

Das Feuergefecht geht weiter.

Die SAA beschoss Berichten zufolge Stellungen der Kämpfer in der Nähe der Stadt Ariha, in den Ortschaften al-Bara, Kansafra, Ihsim und Khirbat al-Naqus.

In der Zwischenzeit haben die Kämpfer ihre Angriffe auf die Dörfer und Städte im Umland von Hama fortgesetzt. Von ihren Stellungen im Dorf al-Sarmanieh in der nordwestlichen al-Ghab-Ebene aus beschossen sie erneut zivile Siedlungen in der Stadt Jourin.

Inmitten der anhaltenden Eskalation berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA, dass die HTS einen Angriff mit chemischen Kampfstoffen in den syrischen Provinzen Idlib und Hama vorbereitet.

Nach Angaben des syrischen Außenministeriums bereiten die HTS-Terroristen zusammen mit der Unterstützung der „Rettungsorganisationen“ der Weißhelme einen chemischen Angriff vor.

Nach Angaben des Außenministeriums wurden kürzlich Fässer mit giftigen Substanzen durch die Grenzsiedlung Bab Al-Hawa in die Siedlung Atma geliefert, wo sich eine Chemiefabrik befindet.

Die Türkei hat noch keine Schritte unternommen, um auf den SAA-Beschuss der von ihr unterstützten Gruppen in Idlib zu reagieren.

Dies ist wahrscheinlich, weil ihre Hände mit dem Nordosten Syriens und dem Umgang mit den von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) beschäftigt sind.

Nach Angaben der SDF feuerten türkische Kräfte und die von der Türkei unterstützte Freie Syrische Armee (TFSA) am 22. Juni Raketen auf die Stellungen der kurdischen Kräfte im nordwestlichen Teil des Bezirks Manbij.

Türkische Artillerie schlug in den Gebieten Rafiyah und Hawshariyah ein; Zusammenstöße wurden an den Fronten von Tukhar al-Saghir, Muhsanli, Arab Hassan, Hamran und Yalishli gemeldet. 3 SDF-Kämpfer wurden Berichten zufolge in Rafiyah verwundet.

Der Militärrat der SDF in Manbij gab bekannt, dass die türkische Armee zuvor die Dörfer al-Sayyadah, al-Dandaniyah, al-Jamousiyah und al-Farat mit Mörsergranaten beschossen hat, die von ihren Stützpunkten in den Dörfern Sheikh Nasr und al-Yalishli aus abgefeuert wurden und Schäden an zivilen Objekten verursachten.

In der Zwischenzeit führen die SDF auch eine Operation in Deir Ezzor durch und belagern die Stadt Al-Busairah im östlichen Umland der Stadt, mit Luftunterstützung der Hubschrauber der US-geführten internationalen Koalition.

Lokale Quellen aus der Stadt gaben an, dass SDF-Bewaffnete einen Sicherheitskordon um die Stadt verhängt haben, der Ein- und Ausgänge verhindert.

Nordsyrien befindet sich in einem ständigen Zustand des Chaos, in einer Art freiem Kampf, bei dem jede Seite meist die andere bekämpft.