Pepe Escobar: Ein souveräner Iran wird sich näher an Russland-China annähern

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Irans gewählter Präsident wird „nach Osten schauen“ und gleichzeitig versuchen, die „strategische Geduld“ im Umgang mit den USA zu beenden

Zum JCPOA, dem Iran-Atomabkommen, dem Dossier, das den Westen völlig in Beschlag nimmt, war Raesi klar:

Die USA müssen sofort zum JCPOA zurückkehren, den Washington einseitig gebrochen hat, und alle Sanktionen aufheben.

Die JCPOA-Verhandlungen in Wien werden weitergehen, aber sie haben keine große Bedeutung in Bezug auf die Zukunft des Irans.

Das iranische ballistische Raketenprogramm ist im Rahmen des JCPOA absolut nicht verhandelbar und wird nicht eingedämmt.

Auf die Frage eines russischen Journalisten, ob er sich mit Präsident Biden treffen würde, wenn in Wien ein Abkommen zustande käme und alle Sanktionen aufgehoben würden – ein großes „Wenn“ – war Raeisis Antwort ein klares „Nein“.

Es ist wichtig zu betonen, dass Raeisi prinzipiell für die Wiederherstellung des JCPOA ist, wie es 2015 unterzeichnet wurde – gemäß den Richtlinien von Ayatollah Khamenei. Aber wenn die Wiener Scharade ewig weitergeht und die Amerikaner weiterhin darauf bestehen, den Deal in Richtung anderer Bereiche der iranischen nationalen Sicherheit umzuschreiben, ist das eine definitive rote Linie.

Raeisi räumte die immensen internen Herausforderungen ein, vor denen er steht, wenn es darum geht, die iranische Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen, den neoliberalen Antrieb des scheidenden Teams Rouhani loszuwerden und die weit verbreitete Korruption zu bekämpfen. Die Tatsache, dass die Wahlbeteiligung nur 48,7% betrug, im Vergleich zu den durchschnittlichen 70% in den drei vorangegangenen Präsidentschaftswahlen, wird es noch schwieriger machen.

Doch in der Außenpolitik ist der Weg des Irans unverkennbar. Im Mittelpunkt steht die „Look East“-Strategie, die eine engere Zusammenarbeit mit China und Russland bedeutet, wobei sich der Iran als ein Schlüsselknotenpunkt der eurasischen Integration oder, nach der russischen Vision, der „Greater Eurasia Partnership“ entwickelt.

Wie mir Professor Mohammad Marandi von der Universität Teheran sagte, „wird es eine Tendenz nach Osten und in den globalen Süden geben. Der Iran wird die Beziehungen zu China und Russland verbessern, auch wegen des Drucks und der Sanktionen der USA. Der gewählte Präsident Raeisi wird besser positioniert sein, um diese Beziehungen zu stärken als die scheidende Regierung.“

Marandi fügte hinzu: „Der Iran wird das Atomabkommen nicht absichtlich verletzen, wenn die Amerikaner – und die Europäer – auf eine vollständige Umsetzung hinarbeiten. Die Iraner werden sich revanchieren. Auch die Nachbarn und die Länder der Region werden eine Priorität sein. Der Iran wird also nicht länger auf den Westen warten.“

Marandi machte auch eine recht nuancierte Unterscheidung, dass die aktuelle Politik „ein großer Fehler“ des Teams Rouhani sei, jedoch „nicht die Schuld von Dr. Zarif oder dem Außenministerium, sondern der Regierung als Ganzes.“ Das impliziert, dass die Rouhani-Regierung alles auf den JCPOA gesetzt hat und völlig unvorbereitet auf Trumps „Maximaldruck“-Offensive war, die de facto die reformistisch gesinnte iranische Mittelschicht dezimiert hat.

Kurzum: In der Ära Raeisi ist Schluss mit der „strategischen Geduld“ im Umgang mit den USA. Eintritt in die „aktive Abschreckung“.

Ein wichtiger Knotenpunkt von BRI und EAEU

Raeisi wurde von denjenigen, die das Narrativ der „internationalen Gemeinschaft“ kontrollieren, mit sprichwörtlich spöttischen und/oder dämonisierenden Epitheta bedacht: loyal gegenüber der „repressiven Maschinerie“ der Islamischen Republik, „Hardliner“, Menschenrechtsverletzer, Massenhenker, antiwestlicher Fanatiker oder einfach „Mörder“. Amnesty International forderte sogar, gegen ihn als Täter von Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu ermitteln.

Die Fakten sind eher prosaisch. Raesi, geboren in Mashhad, hat einen Doktortitel in Rechtswissenschaft und Grundlagen des islamischen Rechts sowie einen weiteren Abschluss in Rechtswissenschaft am Seminar von Qom. Zu seinen früheren Positionen gehören Mitglied der Expertenversammlung und Chef der Justiz.

Er mag der westlichen Lebensweise nicht ausgesetzt gewesen sein, aber er ist nicht „antiwestlich“ – denn er glaubt, dass der Iran mit allen Nationen interagieren muss. Dennoch muss die Außenpolitik den Richtlinien Khameneis folgen, die sehr klar sind. Ohne Khameneis Weltanschauung zu verstehen, ist jede Analyse der iranischen Komplexität ein müßiger Sport. Für wesentliche Hintergründe verweise ich auf mein Asia Times E-Book Persische Miniaturen.

Alles beginnt mit Ayatollah Khomeinis Gründungskonzept einer islamischen Republik, das in der Tat von Platons Republik sowie von der Tugendhaften Stadt des muslimischen politischen Philosophen al-Farabi (ebenfalls von Platon beeinflusst) beeinflusst wurde.

Zum 40. Jahrestag der Islamischen Revolution aktualisierte Khamenei sein Konzept der Außenpolitik, als Teil einer klaren Landkarte für die Zukunft. Dies ist eine absolute Pflichtlektüre, um zu verstehen, worum es im Iran geht. Eine ausgezeichnete Analyse von Mansoureh Tajik hebt hervor, wie das System nach Gleichgewicht und Gerechtigkeit strebt. Khamenei könnte nicht geradliniger sein, wenn er schreibt,

„Heute besteht die Herausforderung für die USA darin, dass der Iran an den Grenzen, die das zionistische Regime umgeben, präsent ist und den illegitimen Einfluss und die Präsenz Amerikas aus Westasien abbaut, dass die Islamische Republik die palästinensischen Kämpfer im Herzen der besetzten Gebiete verteidigt und die heilige Fahne der Hisbollah und des Widerstands in der gesamten Region verteidigt. Wenn in jenen Tagen das Problem des Westens darin bestand, den Iran daran zu hindern, selbst die primitivsten Formen von Waffen für seine Verteidigung zu kaufen, so besteht seine Herausforderung heute darin, zu verhindern, dass die iranischen Waffen, militärische Ausrüstung und Drohnen die Hizbullah und den Widerstand überall in der Region erreichen. Wenn sich Amerika damals einbildete, es könne das islamische System und die iranische Nation mithilfe einiger weniger sich selbst verkaufender iranischer Verräter überwinden, so braucht es heute eine große Koalition aus Dutzenden von feindlichen, aber ohnmächtigen Regierungen, um den Iran zu bekämpfen. Doch es scheitert.“

In Bezug auf die Politik der Großmächte wurde die iranische „Look East“-Politik von Khamenei entwickelt – der die umfassende strategische Partnerschaft zwischen Iran und China im Wert von 400 Milliarden Dollar, die direkt mit der „Belt and Road“-Initiative (BRI) verbunden ist, voll und ganz befürwortet hat und auch den Beitritt Irans zur von Russland geführten Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) unterstützt.

Die geopolitische und geoökonomische Zukunft des Irans als zentraler eurasischer Konnektivitätsknotenpunkt wird also von ihm bestimmt werden. Und nicht der Westen, wie Marandi betonte.

China wird in das iranische Bankwesen, die Telekommunikation, Häfen, Eisenbahnen, das Gesundheitswesen und die Informationstechnologie investieren – ganz zu schweigen von bilateralen Verträgen über die Entwicklung von Waffen und den Austausch von Informationen.

An der russischen Front wird der Impuls von der Entwicklung des Internationalen Nord-Süd-Transportkorridors (INSTC) kommen, der in direkter Konkurrenz zu einem Ost-West-Überlandkorridor steht, der jederzeit von extraterritorialen amerikanischen Sanktionen getroffen werden kann.

Der Iran hat bereits ein Interims-Freihandelsabkommen mit der EAEU geschlossen, das seit Oktober 2019 aktiv ist. Ein vollwertiges Abkommen – mit dem Iran als Vollmitglied – könnte in den ersten Monaten der Ära Raeisi geschlossen werden, mit wichtigen Folgen für den Handel vom Südkaukasus bis nach Südwestasien und sogar Südostasien: Vietnam und Singapur haben bereits Freihandelszonen mit der EAEU.

Die amerikanische Rhetorik über die „Isolation“ des Irans täuscht in Südwestasien niemanden – wie die sich entwickelnde Interaktion mit China-Russland beweist. Hinzu kommt, dass Moskau die „Stimmung für eine Vertiefung des Dialogs und den Ausbau der Kontakte im Verteidigungsbereich“ liest.

Das ist es also, wozu die Ära Raeisi führt: zu einer festeren Verbindung von iranischem Schiitentum, Sozialismus mit chinesischen Merkmalen und der Greater Eurasia Partnership. Und es tut nicht weh, dass hochmoderne russische Militärtechnologie das sich entwickelnde Schachbrett in aller Stille überwacht.