Israel: Neue Trends oder alter Konflikt?

Endlich ist es soweit. Naftali Bennett wurde am 13. Juni als neuer Premierminister von Israel vereidigt. Die neue Regierung wurde mit 60 Ja-Stimmen, 59 Nein-Stimmen und einer Enthaltung bestätigt. Der Abstimmung folgten vier Stunden Reden der Parteiführer und die Wahl von Mickey Levy zum Sprecher der Knesset. Israel wird nun von einer Acht-Parteien-Koalition regiert, der größten in der Geschichte des Landes, mit dem Führer der Jamina-Partei, Naftali Bennett, als Premierminister und Yair Lapid, dem Vorsitzenden der Jesch Atid, als Außenminister. In zwei Jahren, wenn die Regierung weiter funktioniert, werden die beiden die Plätze tauschen.

Nach der Vereidigung der neuen israelischen Regierung gratulierte US-Präsident Joe Biden Naftali Bennett, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Yair Lapid und allen Mitgliedern des neuen Kabinetts. In seiner Gratulation hob er besonders hervor: „Israel hat keinen besseren Freund als die Vereinigten Staaten. Die Bande, die unsere Nation vereinen, sind ein Zeugnis unserer gemeinsamen Werte und jahrzehntelanger enger Zusammenarbeit. Während wir unsere Partnerschaft weiter stärken, bleiben die Vereinigten Staaten unerschütterlich in ihrer Unterstützung für Israels Sicherheit.“

Mit anderen Worten: Es ist unwahrscheinlich, dass sich an der Politik Washingtons etwas ändern wird. Und die einflussreiche jüdische Diaspora wird das auch nicht zulassen. Nicht umsonst gibt es ein Sprichwort über die amerikanisch-israelischen Beziehungen, dass in diesem Fall der israelische Schwanz mit dem amerikanischen Hund wedelt. Wie das Sprichwort sagt, kann man ein Lied und ein Sprichwort nicht in Worte fassen.

Aber es gibt immer noch tiefe Spaltungen im Land, sagen die israelischen Medien unisono, was laut und deutlich zum Ausdruck kam, als Bennett vor der Abstimmung vor dem Parlament sprach. In seiner Rede ging es vor allem um innenpolitische Themen, aber er sprach sich gegen die Bemühungen der USA aus, das Atomabkommen mit den Weltmächten über den Iran wiederzubeleben. „Israel wird dem Iran nicht erlauben, sich mit Atomwaffen zu bewaffnen“, erklärte der neue Premierminister bedrohlich und versprach, zumindest in Worten, Netanjahus aggressive Politik beizubehalten. Israel wird keine Partei des Abkommens sein und wird weiterhin volle Handlungsfreiheit behalten“, schloss Bennett.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die neue israelische Regierung, die die 12-jährige Amtszeit von Benjamin Netanjahu als Premierminister beendete, ihre letzten Koalitionsvereinbarungen unterzeichnete und dabei die Begrenzung der Amtszeit betonte. Es wird erwartet, dass sich die Koalition aus Parteien von der extremen Rechten bis zur Linken hauptsächlich auf wirtschaftliche und soziale Themen konzentrieren wird, anstatt das Risiko einzugehen, interne Spaltungen zu offenbaren, während sie versucht, wichtige diplomatische Angelegenheiten wie den israelisch-palästinensischen Konflikt zu lösen.

Gemäß der Vereinbarung über die Machtteilung wird Naftali Bennett von Yamina, einem politischen Bündnis rechtsgerichteter Parteien, für zwei Jahre Premierminister sein. Er erklärte, die Koalition beende „zweieinhalb Jahre politischer Krise“, obwohl unklar war, wie lange die ungleichen Elemente zusammenhalten würden. Unter den Vereinbarungen, die von den Parteien, die die „Einheitsregierung“ bilden, skizziert wurden, haben die folgenden Vorrang:

Begrenzung der Amtszeit des Premierministers auf zwei Amtszeiten oder acht Jahre.

Verabschiedung eines Zwei-Jahres-Budgets, um die Finanzen des Landes zu stabilisieren – Die langwierige politische Pattsituation hat dazu geführt, dass Israel immer noch eine anteilige Version des Basisbudgets für 2019 verwendet, das Mitte 2018 ratifiziert wurde.

Beibehaltung des Status quo in Fragen der Religion und des Staates, mit der Vetomacht von Bennetts Jamina-Partei. Mögliche Reformen beinhalten das Brechen des ultra-orthodoxen Monopols zur Kontrolle, welche Lebensmittel koscher sind, und die Dezentralisierung der Macht über die jüdische Konversion.

Das übergeordnete Ziel ist es, „Israels Interessen“ in den Gebieten der Westbank zu sichern, die unter voller israelischer Kontrolle stehen.

Ob diese Regierung in der Lage sein wird, die skizzierten Leitlinien umzusetzen, wird sich vor allem am Verhältnis zum alten Premierminister zeigen, der immer noch einen großen Einfluss auf das politische Leben des Landes hat. Angesichts seines Vierteljahrhunderts an der Spitze der israelischen Politik erwartet niemand, dass sich der 71-jährige Netanjahu, der von seinen Anhängern den Spitznamen „Der König von Israel“ trägt, still und leise in sein Privathaus in der Küstenstadt Caesarea zurückziehen wird.

Als Oppositionsführer und Chef der größten Partei im Parlament wird erwartet, dass Netanjahu weiterhin alles in seiner Macht stehende tun wird, um die neue Regierung zu stürzen. Seine beste Hoffnung, eine Verurteilung wegen schwerer Korruptionsvorwürfe zu vermeiden, besteht darin, sie vom Büro des Ministerpräsidenten aus mit einer Regierungskoalition zu bekämpfen, die ihm Immunität gewähren könnte. Aber seine überhebliche Präsenz würde weiterhin dazu beitragen, seine Gegner zu binden.

Ein sehr aktiver Netanyahu schwört, die „gefährliche“ neue israelische Regierung zu stürzen, während er US-Präsident John Biden angreift. In seiner letzten Rede als Premierminister in der Knesset bestand Benyamin Netanyahu darauf, dass er die Politik nicht aufgeben werde. Dennoch würde er als Oppositionsführer daran arbeiten, die neue Regierung zu stürzen und gegen die Rückkehr der USA zum Atomabkommen mit dem Iran kämpfen. Er prangerte den neuen Ministerpräsidenten Naftali Bennett als weich und unfähig an, Präsident Joe Biden in Sachen Iran zu konfrontieren.

„Bennett“, sagte Netanjahu, „hat keinen internationalen Status, keine Integrität, keine Fähigkeit, kein Wissen, und er hat keine Regierung, die sich einem Atomabkommen widersetzen würde. Dies ist das größte Problem. Der israelische Premierminister sollte in der Lage sein, dem US-Präsidenten ‚Nein‘ zu sagen.“ Netanjahu sagte auch, dass er sich jedem Plan widersetzen würde, das US-Konsulat nach Ost-Jerusalem zurückzubringen. Als Präsident Donald Trump 2018 die US-Botschaft in Tel Aviv nach Jerusalem verlegte, wurde das Konsulat in Ost-Jerusalem zu einer Botschaft für Palästinenser. Er förderte auch die Abraham-Abkommen Friedensabkommen mit mehreren arabischen Ländern als ein paar wesentliche diplomatische Errungenschaften.

Es gab viele Reaktionen auf Netanjahus Rede auf Twitter. Der israelische Schriftsteller David Hazony nannte die Rede „extrem militant“ und sagte, dass Netanjahu wahrscheinlich ein sehr profilierter Oppositionsführer sein wird, eine Rolle, die er in der Vergangenheit genossen hat.“ Yohanan Plesner, Präsident des Israel Democracy Institute, einer überparteilichen Denkfabrik, sagte, die neue Regierung werde wahrscheinlich stabiler sein, als es den Anschein hat. Auch wenn sie eine sehr „knappe Mehrheit“ habe, werde es schwierig sein, sie zu stürzen und zu verändern, weil die Opposition nicht geeint sei, glaubt Plesner. Jede Partei in der Koalition wird beweisen wollen, dass sie es kann, und dazu brauchen sie „Zeit und Leistung“. Dennoch wird Netanjahu „weiterhin einen Schatten werfen“, sagte Plesner. Er erwartet, dass der neue Oppositionsführer die Ereignisse ausnutzen und Gesetze vorschlagen wird, die die Mitglieder der rechten Koalition gerne unterstützen würden, aber nicht können – alles, um sie in Verlegenheit zu bringen und zu untergraben.

Es ist interessant zu wissen, was die Palästinenser über die jüngsten Ereignisse und ihre Vision für die Zukunft der israelisch-palästinensischen Verhandlungen denken. Die Entlassung Netanjahus als Ministerpräsident Israels schließe das Kapitel einer der „schlimmsten Perioden“ des israelisch-palästinensischen Konflikts, sagte der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Shtayyeh. Er sagte auch, dass er keine Illusionen über die neue Regierung oder ihre Wahrscheinlichkeit, ein Friedensabkommen mit den Palästinensern voranzubringen, habe. Wir halten diese neue Regierung nicht für weniger schädlich als die vorherige. So verurteilen wir zum Beispiel die Äußerungen des neuen Ministerpräsidenten Bennett zu den israelischen Siedlungen, sagte der palästinensische Ministerpräsident und bezog sich dabei auf die israelischen Aktivitäten zum Bau neuer Siedlungen im besetzten Westjordanland. „Es gibt keine Zukunft für die neue Regierung, wenn sie nicht die Zukunft des palästinensischen Volkes und seine legitimen Rechte berücksichtigt“, fügte Mohammed Shtayyeh hinzu.

Inzwischen verspricht die neue Regierung eine Rückkehr zur Normalität nach turbulenten zwei Jahren mit vier Wahlphasen, einem 11-tägigen Krieg in Gaza und einem Ausbruch des Coronavirus, der die Wirtschaft verwüstete, bevor er durch eine erfolgreiche Impfkampagne weitgehend unter Kontrolle gebracht wurde. Die treibende Kraft der Koalition ist zweifelsohne Yair Lapid, der politische Zentrist, der in zwei Jahren Premierminister werden wird, wenn die derzeitige Regierung so lange durchhält.

Israel könnte bald seine jüngsten diplomatischen Errungenschaften verlieren, stellt Haaretz mit Sorge fest, denn Yair Lapid und die meisten seiner Partner in der neuen Koalition wollen die Errungenschaften des früheren Premierministers Netanyahu aus der Geschichte tilgen. Im letzten Jahrzehnt hat Israel zum ersten Mal in seiner Geschichte eine robuste diplomatische Haltung in der Region und weltweit eingenommen. Tel Aviv hat strategische Beziehungen zu arabischen Staaten und Staaten des östlichen Mittelmeers entwickelt und enge Beziehungen zur Visegrád-Gruppe, dem Bündnis der vier mitteleuropäischen Länder Ungarn, Polen, Slowakei und Tschechien sowie Österreich und Italien, aufgebaut. Die diplomatischen und Handelsbeziehungen zu Nationen in Afrika, Mittel- und Südamerika, Indien, Japan und Südkorea haben sich verbessert. Doch all diese hart erkämpften Errungenschaften werden wahrscheinlich wieder verloren gehen, wenn die neue Regierungskoalition unter Yair Lapid an die Macht kommt und beginnt, eine eigene Außenpolitik zu verfolgen, die im krassen Gegensatz zur bisherigen Politik des alten Premierministers steht.

Vor allem Premierminister Benjamin Netanjahu ist der Urheber der diplomatischen Triumphe Israels. Sie beruhen auf seiner außenpolitischen Vision, dass diplomatische Beziehungen mehr noch als Ideologie auf gemeinsamen Interessen beruhen und dass Israelis den Völkern der Welt viel zu bieten haben. Viele Dinge spalten die Mitglieder der neuen Regierungskoalition, aber in einem sind sie sich einig: Sie alle mögen den ehemaligen Premierminister nicht, um es gelinde auszudrücken. Der Hauptgrund, warum Israel seine diplomatischen Errungenschaften bald aufgeben könnte, ist also, dass Lapid und die meisten seiner Koalitionspartner Netanjahus Errungenschaften „auslöschen“ wollen, was wahrscheinlich in naher Zukunft geschehen wird.