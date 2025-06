EXKLUSIV: Top-Prognostiker gibt düstere Prognose für Europa und die NATO ab

Von The Vigilant Fox

Martin Armstrong warnte, dass die Ereignisse in der Ukraine unvermeidlich seien. Was er als Nächstes sagt, ist noch alarmierender.

Gestern hat Russland die Friedensgespräche mit dem Westen abgebrochen, nachdem die Ukraine mehrere Luftwaffenstützpunkte mit atomwaffenfähigen Bombern angegriffen hatte.

Der renommierte Prognostiker Martin Armstrong hatte dies vorausgesagt – und was er für die Zukunft erwartet, ist noch schlimmer.

Sie erinnern sich vielleicht, dass wir kürzlich über Armstrongs düstere Vorhersage berichtet haben – nicht nur über den Fall der Ukraine, sondern über den Zusammenbruch Europas selbst.

Damals sah es so aus, als würde Präsident Trump einige diplomatische Fortschritte erzielen. Aber das hielt nicht lange an.

Die Ukraine versuchte, Präsident Putin zu ermorden. Trump warnte eindringlich, dass Russland bald „schlimme Dinge … WIRKLICH SCHLIMME Dinge“ bevorstehen könnten. Und nur wenige Stunden vor der Wiederaufnahme der Friedensgespräche in Istanbul startete die Ukraine strategische Drohnenangriffe auf mehrere russische Nuklearbasen.

Russland reagierte mit der Abbruch der Verhandlungen. Und in ganz Europa werden die Kriegstrommeln immer lauter, und wichtige Nationen führen die Wehrpflicht wieder ein.

Martin Armstrong hat dies kommen sehen. Er ist heute bei uns – und seine Warnung bewahrheitet sich nun in Echtzeit.

Armstrong eröffnete das Gespräch mit einer unverblümten Aussage.

Wenn er an Putins Stelle wäre, sagte er, würde er keinem Friedensabkommen zustimmen. Denn seiner Ansicht nach hat Europa bereits den Krieg erklärt, nur ohne es laut auszusprechen.

Polen bilde seine Bürger für den Kampf aus. Deutschland rufe Männer bis zum Alter von 60 Jahren zum Militärdienst ein. Und, so Armstrong, „Europa weiß, dass es in Schwierigkeiten steckt, und statt Reformen braucht es einen äußeren Feind.“ Dieser Feind sei Putin.

Er kritisierte die europäischen Staats- und Regierungschefs dafür, dass sie den Konflikt eskalierten, während sie vorgäben, Frieden zu suchen, und sagte, China lasse sich davon nicht täuschen.

„Dies ist ein Krieg gegen die NATO“, sagte er. Die Medien mögen behaupten, es sei immer noch nur ein Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, aber Armstrong glaubt, dass sich die globalen Konfliktlinien bereits verschoben haben.

„Warum sollte man einem Friedensabkommen zustimmen, wenn alle europäischen Länder gegen einen sind?“, fragte er. „China … weiß, dass dies kein Krieg mehr gegen die Ukraine ist. Dies ist ein Krieg gegen die NATO.“

Von da an wurde das Gespräch noch düsterer. Armstrong hielt sich nicht zurück – er sagte, die Zukunft Europas sei bereits verloren.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs, so argumentierte er, nutzten den Krieg als Ablenkung von ihren bröckelnden Volkswirtschaften. Und nun würden sogar US-Beamte hinter verschlossenen Türen beginnen, dies zuzugeben. „Wir müssen verdammt noch mal aus der NATO raus“, hätten sie ihm gesagt.

Das alarmierendste wirtschaftliche Signal kommt laut Armstrong aus Deutschland. Er sagte, die Wirtschaft sei um 3 % geschrumpft, was angesichts der Tatsache, dass Deutschland ein Viertel des gesamten BIP der EU ausmacht, katastrophal sei.

Wenn Deutschland untergeht, warnte er, werde der Rest Europas folgen. Und da auch Japan in eine Rezession abgleitet, fallen die globalen Dominosteine schnell.

„Europa hat keine Zukunft“, warnte er.

Dann kam das, was Armstrong für den wahren Grund für den Krieg mit Russland hält. Nicht Demokratie. Nicht Verteidigung. Ressourcen.

„Mir wurde ganz offen gesagt, dass Russland über natürliche Ressourcen im Wert von 75 Billionen Dollar verfügt“, sagte er.

Und seiner Meinung nach ist es genau das, was die europäischen Eliten wirklich wollen. Sie glauben, wenn sie Russland besiegen können, werden sie sich den Preis sichern und ihn nutzen, um ihre globale Vorherrschaft wiederherzustellen, sogar über die USA und Kanada.

„Sie wollen die Umfragen, sie wollen, dass Rumänien sein Leben opfert … und dann kommt der Rest Europas ungeschoren davon.“

Bei diesem Krieg geht es also nicht um „Demokratie“, so Armstrong. Es geht um das Imperium.

Der emotionalste Moment des Interviews kam, als Armstrong eine persönliche Geschichte über Präsident Trump erzählte.

Er erinnerte sich an ein privates Gespräch, in dem Trump erklärte, warum er aus Afghanistan raus wollte: „Er sagte, er sei es leid, Briefe an die Eltern zu schreiben. ‚Ihr Sohn ist für Gott und sein Land gestorben‘, sagte er, ‚Was machen wir da eigentlich?‘“

Er glaubte, dass Trump von dem Verlust von Menschenleben tief betroffen war. „Lasst uns das Töten beenden“, sagte Trump zu ihm.

Armstrong meinte, dass genau diese Anti-Kriegs-Einstellung der Grund dafür sei, warum die politische Elite versucht habe, Trump zu Fall zu bringen.

Der erschreckendste Teil des Gesprächs drehte sich nicht um Atomwaffen oder Drohnen – es war die Gleichgültigkeit, mit der die sogenannten Eliten mit Menschenleben spielen.

Diejenigen, die auf Krieg drängen? Sie sind nie diejenigen, die in den Krieg geschickt werden.

Von Vietnam über den Irak bis Afghanistan haben wir das immer wieder erlebt. Junge Männer und Frauen sterben, während diejenigen, die die Kriege begonnen haben, Bücher schreiben, Vortragshonorare kassieren und weitermachen wie bisher.

Sie haben Bunker. Sie nicht.

Für sie ist Krieg ein Spiel um Macht und Profit. Die Toten? Nur Statistiken. Nur „Kollateralschäden“.

Fast niemand an der Macht hat den Mut, das laut auszusprechen. Aber es ist die Wahrheit – und die Geschichte beweist es immer wieder.

