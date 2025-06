Putins Bedingung für Frieden ist die Rücknahme der NATO-Grenze zu Russland – Der immer größer werdende Krieg

Während Putin sich auf nutzlose „Friedensgespräche“ konzentrierte, griff die Ukraine (oder Washington oder die NATO) vier russische Luftwaffenstützpunkte an und zerstörte eine Reihe strategischer russischer Bomber. Die BBC berichtet:

„In einer Operation, deren Vorbereitung 18 Monate gedauert haben soll, wurden Dutzende kleiner Drohnen nach Russland geschmuggelt, in speziellen Fächern an Bord von Lastwagen gelagert, zu mindestens vier verschiedenen Orten gefahren, die Tausende von Kilometern voneinander entfernt waren, und aus der Ferne in Richtung nahe gelegener Luftwaffenstützpunkte gestartet.“

Wenn dies stimmt, wurden Russlands strategische Nuklearstreitkräfte von innerhalb Russlands angegriffen. Dies scheint ein massives Versagen der russischen Geheimdienste zu sein.

Seltsamerweise haben die russischen englischsprachigen Websites RT und Sputnik heute Morgen wenig über den erfolgreichen Angriff zu berichten, der nach Angaben der Ukraine ein Drittel der russischen strategischen Bomberflotte zerstört hat. Stattdessen plappern die Nachrichtendienste über die zweite Runde der Friedensgespräche.

Es gibt auch russische Nachrichtenberichte, wonach zwei Brücken innerhalb Russlands gesprengt wurden, was zu Toten und Verletzten führte.

Es scheint, dass Putin immer noch nicht begriffen hat, dass sich Russland im Krieg befindet.

Putins Bedingung für Frieden ist die Rücknahme der NATO-Grenze zu Russland

Paul Craig Roberts

Während des langen Konflikts in den russischen Provinzen in der Ukraine habe ich viele Berichte über den sich immer weiter ausweitenden Krieg gepostet. Wir nähern uns dem Punkt, an dem sich der Konflikt zu einem ausgewachsenen Krieg ausweitet. Die Frage ist: Versteht das irgendjemand in den westlichen Regierungen?

Es bleibt abzuwarten, ob der erfolgreiche ukrainische Angriff auf Russlands strategische Bombenflotte Putin endlich die Kosten seines immer weiter ausufernden Krieges vor Augen führt. Die Kosten werden wahrscheinlich steigen, da die Europäer alle Beschränkungen für die Waffen und die Reichweite der Raketen, die an die Ukraine geliefert werden, aufgehoben haben. Ist dies eine Verhandlungstaktik, um Putin unter Druck zu setzen, oder ist es der Eintritt Europas in einen Krieg mit Russland, von dem europäische Politiker in letzter Zeit so viel gesprochen haben? Wenn es Letzteres ist, warum lässt Trump dies zu, da es die Friedensverhandlungen untergräbt, von denen Trump sagte, sie würden den Konflikt beenden?

Ich habe Putins Geduld mit dem Konflikt mit seiner Hoffnung erklärt, dass die Friedensverhandlungen in ein umfassenderes Abkommen umgewandelt werden können, das gegenseitige Sicherheit und ein Ende des Konflikts zwischen Russland und dem Westen herbeiführt. Putins Auffassung darüber, was diese Bedingungen sind, wurde in der westlichen Welt nicht untersucht. Stattdessen gab es absurde Forderungen, dass Putin einem sofortigen Waffenstillstand zustimmt, bevor er weiß, wie das Abkommen aussieht, dass Putin zustimmt, einige der eroberten Gebiete zurückzugeben, dass Putin seine Forderung nach Entmilitarisierung der Ukraine fallen lässt und so weiter.

Es ist längst überfällig, dass sich der Westen mit Putins Friedensbedingungen abfindet. Putins Hauptbedingung ist, dass die NATO von Russlands Grenzen auf den Stand der späten 1990er Jahre zurückgeführt wird. Mit anderen Worten: Das Versäumnis des Clinton-Regimes, das von Washington gegebene Versprechen einzuhalten, dass sich die NATO im Gegenzug zur sowjetischen Zustimmung zur Wiedervereinigung Deutschlands keinen Zentimeter nach Osten bewegen würde, muss korrigiert werden.

Die NATO muss sich von den Grenzen Russlands zurückziehen. Nicht mehr Polen, Finnland, Rumänien in der NATO.

Sollten sich die Friedensverhandlungen als keine Gelegenheit für Putin erweisen, ein umfassendes Abkommen zu erzielen, das den Sicherheitsbedürfnissen Russlands Rechnung trägt, wird Putin wahrscheinlich unter Druck geraten, die NATO aus der Ukraine zu vertreiben, um zu zeigen, dass die NATO besiegt werden kann. Wenn es dann nicht zu einem gegenseitigen Sicherheitsabkommen kommt, wird der Kreml dann zu dem Schluss kommen, dass die Sicherheit Russlands nur dann gewährleistet werden kann, wenn die NATO aus Europa vertrieben wird?

Ich habe von Beginn dieses Konflikts an betont, dass das, was als Konflikt auf niedrigem Niveau begann, sich infolge der Zurückhaltung Putins in Bezug auf die russische Konfliktführung ausweiten und schließlich außer Kontrolle geraten würde. Es bleibt abzuwarten, ob der erfolgreiche ukrainische Angriff auf Russlands strategische Streitkräfte Putin auf diese Tatsache aufmerksam machen wird.

Möglicherweise hat sich Putin noch nicht von seinen hoffnungsvollen Illusionen befreit, Russland aber schon. Wenn Putin erneut ein gegenseitiges Sicherheitsabkommen verweigert wird, wie im Winter 2021–2022, und damit der Einmarsch Russlands in den Donbass erzwungen wird, könnte sich der Konflikt in der Ukraine nicht mehr auf eine Militäroperation zum Schutz der von Russland besetzten Provinzen beschränken, die nun wieder in Russland eingegliedert sind, sondern Putin wird unter Druck gesetzt werden, seine Beschränkungen des Konflikts aufzuheben.

Russland will souverän sein, und Russland will überleben, mit oder ohne Putin.

Wenn man sich die Daten über die russische Rüstungsproduktion ansieht, hat diese dramatisch zugenommen, und sie wird nicht an der Front in der Ukraine eingesetzt. Es scheint, dass Russland eine mächtige Militärmacht aufbaut, der die NATO nicht standhalten kann, vor allem, wenn Washington mit dem Iran und China beschäftigt ist.

Die eigentliche Frage ist, ob Europa und Amerika überhaupt in der Lage sind zu kämpfen. Keine europäische Regierung hat die Unterstützung ihrer ethnischen Nationalität. Sind weiße europäische und amerikanische Ethnien bereit, für Regierungen zu kämpfen, die ihre Bürger absichtlich mit Einwanderern überschwemmen? In den Vereinigten Staaten ist die Diskriminierung weißer amerikanischer Bürger institutionalisiert. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt des US-Justizministeriums hat aufgedeckt, dass es die Absicht der US-Behörden ist, weiße heterosexuelle Amerikaner zu Bürgern zweiter Klasse zu machen:

In der westlichen Welt herrscht die Meinung vor, dass Russland im Unrecht ist und die USA, die NATO und die Ukraine im Recht sind. Das ist Unsinn, und die Russen wissen das.

Der Westen nutzte den Zusammenbruch der Sowjetunion, um Russland zu zerschlagen und ehemalige russische und sowjetische Provinzen in unabhängige Länder zu verwandeln. Dann finanzierte und orchestrierte der Westen „farbige Revolutionen“, die russlandfreundliche Regierungen stürzten, russlandfeindliche Regierungen einsetzten und sie wie in Georgien 2008 und in der Ukraine 2014 nutzten, um Russen und russische Interessen anzugreifen. Ähnliche Versuche waren in Weißrussland und in den ehemaligen sowjetischen Provinzen Zentralasiens erfolglos. Zusätzlich zu diesen feindseligen westlichen Schritten gegen Russland sind US-Raketenbasen in Polen und Rumänien in Betrieb.

Ist es möglich, dass westliche Politiker denken, dass Russland die gegen sie gerichtete Feindseligkeit nicht wahrnimmt? Wenn diese Feindseligkeit nicht durch ein Großmachtabkommen beendet und zurückgedrängt werden kann, bereitet sich Russland dann auf einen größeren Krieg mit dem Westen vor?

Für Russland ist dies eine existenzielle Frage. Es ist ein schwerer Fehler, wenn der Westen seine Provokationen gegenüber Russland fortsetzt. Die gesamte Menschheit ist in Gefahr.

Putin ist ein Verhandlungsfrieden in der Ukraine völlig egal. Er will ein Ende des 75 Jahre alten Ost-West-Konflikts, und das erfordert einen Rückzug der NATO an die Grenzen des 20. Jahrhunderts, das Ende der Sanktionen, das Ende der Hegemonie Washingtons. Das ist das eigentliche Problem, und niemand spricht darüber.

Ich halte Putins Hoffnung auf ein Großmachtabkommen für unrealistisch. Es übersteigt die Vorstellungskraft der amerikanischen Außenpolitiker. Die westliche Welt verliert sich in ihren eigenen falschen Erzählungen. Krieg wird die Folge sein. Diesmal wird Russland nicht an der Grenze zu Westeuropa Halt machen.