EXKLUSIV: Trumps Pfizer-Schachzug sorgt für Aufsehen – mit Nic Hulscher & Tom Renz | Daily Pulse

Von The Vigilant Fox

Etwas stinkt.

Hat Präsident Trump Pfizer gerade zum König des amerikanischen Gesundheitswesens gekrönt?

Angesichts der Zunahme von Turbo-Krebserkrankungen und Millionen von Todesfällen lobte Trump dennoch den CEO von Pfizer, Albert Bourla, und sagte, er habe während COVID „fantastische Arbeit geleistet”.

Anstatt zur Rechenschaft gezogen zu werden, wird er gefeiert und mit einem 70-Milliarden-Dollar-Deal belohnt.

Warum wird Gerechtigkeit durch Lob für genau das Unternehmen ersetzt, das laut MAHA-Kritikern vor Gericht gestellt werden sollte?

Heute werden wir etwas anders vorgehen, denn was am Dienstag im Weißen Haus passiert ist, war so bedeutend, dass es eine genauere Betrachtung verdient.

Als RFK Jr. sich mit Präsident Trump zusammentat, hofften viele Menschen, dass diese Partnerschaft die lang erwartete Rechenschaftspflicht für die COVID-Ära mit sich bringen würde. Sie glaubten, dass dies zu sinnvollen Maßnahmen für diejenigen führen könnte, die durch die Vorschriften geschädigt wurden, zu echten Reformen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und zu Schritten, die sicherstellen, dass Fehler dieser Größenordnung nie wieder vorkommen.

Aber auch nach neun Monaten dieser Regierung bleiben Bedenken bestehen. COVID-Impfstoffe sind immer noch auf dem Markt, und es gibt kaum eine offizielle Anerkennung für diejenigen, die sagen, dass sie unter Nebenwirkungen leiden.

Darüber hinaus sorgen die FDA, die die RNA-Technologie der nächsten Generation im Eilverfahren zulässt, Diskussionen über Wearables und Ankündigungen über universelle Impfstoffe mit globalen Finanzierungsverbindungen für Stirnrunzeln.

Kürzlich wurde Bill Gates im Weißen Haus empfangen und hob Partnerschaften im Bereich der Genbearbeitung hervor. Und diesen Dienstag lobte Präsident Trump den CEO von Pfizer, Albert Bourla, für seinen Umgang mit COVID.

Dies hat viele Anhänger dazu veranlasst, sich zu fragen, ob das ursprüngliche Versprechen der Rechenschaftspflicht und Reformen eingehalten wird. Einige befürchten, dass Unternehmen wie Pfizer, anstatt wegen vergangener Kontroversen untersucht zu werden, in die Lage versetzt werden, ihre Rolle bei der Gestaltung des amerikanischen Gesundheitswesens auszubauen.

Der Epidemiologe Nicolas Hulscher und der Anwalt Tom Renz sind bei uns zu Gast, um zu analysieren, was zum Teufel vor sich geht, während der Präsident sich mit dem Teufel gut stellt.

Nicholas Hulscher begann mit unverhohlener Frustration.

Er sagte, er sei „sehr, sehr wütend und sehr enttäuscht, dass wir von Albert Bourla und der Trump-Regierung hintergangen wurden, indem sie diesen 70-Millionen-Dollar-Deal unterzeichneten, um das mRNA-Imperium des kriminellen Unternehmens Pfizer zu erweitern”.

Er erinnerte die Zuschauer daran, dass Pfizer „eine lange Geschichte krimineller Aktivitäten, der Belügung der Öffentlichkeit und aller möglichen schrecklichen Dinge“ habe, und bezeichnete den Deal als „einen Schlag ins Gesicht der gesamten MAHA-Initiative“.

Die Unterstützer, betonte Hulscher, erwarteten Rechenschaft. „Wir haben nichts davon gesehen“, sagte er. „Jetzt scheint es, als sei Rechenschaft völlig vom Tisch.“ Selbst RFK Jr., der bei der Ankündigung anwesend war, „wirkte nicht sonderlich beeindruckt“, fügte Maria hinzu.

Dann kam seine schärfste Anschuldigung. Unter Berufung auf eine Studie sagte Hulscher, dass die Impfung von Pfizer im Vergleich zu Moderna mit einem Anstieg der Gesamtsterblichkeit um 36 % in Verbindung gebracht worden sei. Nach seiner Berechnung bedeutete dies, dass „mindestens 470.000 Todesfälle in den USA allein im ersten Jahr“ direkt auf die COVID-Impfungen von Pfizer zurückzuführen seien.

„Das ist eine Katastrophe“, warnte er. „Es hat mehr Menschen getötet als die Weltkriege. Ich meine, das ist verrückt. Und jetzt geben wir diesem Mann die Hand.“

Die Botschaft war klar: Anstatt Pfizer zur Rechenschaft zu ziehen, hatte Trump das Unternehmen in den Himmel gelobt – was viele MAHA-Anhänger zutiefst enttäuschte.

Maria ging noch weiter und legte die Beweise mit Nachdruck dar.

Sie verwies auf zwei bahnbrechende Studien, die ihrer Meinung nach ein verheerendes Muster aufzeigten. „mRNA-Impfstoffe erhöhen das Risiko für sieben Krebsarten. Brust-, Blasen-, Lungen-, Prostata-, Schilddrüsen-, Magen- und Darmkrebs – alle treten nach der Impfung vermehrt auf“, sagte sie.

Dann brachte sie es unverblümt auf den Punkt: „Die Operation Warp Speed hat eine Turbo-Krebs-Epidemie ausgelöst. Und zweifellos war ein großer Teil dieser Impfungen von Pfizer.“

Maria stellte die Frage, ob Trump wirklich nichts davon wissen könne. „Ist es überhaupt möglich, dass Präsident Trump nichts von diesen Auswirkungen weiß?“, fragte sie. Ohne zu zögern antwortete Hulscher: „Ich glaube, er weiß von diesen Auswirkungen. Ich bin mir fast sicher, dass sie ihm schon viele, viele Male mitgeteilt wurden. Aber jetzt scheint es ihm egal zu sein. Es ist ihm völlig egal.“

Um seine These zu untermauern, zitierte er die beiden großen Studien, auf die Maria Bezug genommen hatte – eine aus Italien, in der 300.000 Menschen über 30 Monate hinweg beobachtet wurden, und eine andere aus Südkorea, in der über 8 Millionen Menschen untersucht wurden. Beide Studien, so warnte er, zeigten einen alarmierenden Anstieg verschiedener Krebsarten in der geimpften Bevölkerung.

„Dieses Programm, dieses mRNA-Debakel, hat Krebs unter amerikanischen Kindern, kleinen Babys, ausgelöst“, sagte Hulscher. „Und die Erwachsenen, die ältere Bevölkerung, leiden jetzt darunter. Es sollte eine Rechenschaftspflicht geben, statt diesen kriminellen Unternehmen Schutz zu gewähren.“

Stattdessen war die Reaktion schockierend. „Das geht über Schutz hinaus. Es ist eine Belohnung in Form eines 70-Milliarden-Dollar-Vertrags … Wir belohnen dieses Verhalten jetzt tatsächlich“, fügte Maria hinzu.

Das Gespräch wandte sich dann Trumps neuer Verordnung zu Kinderkrebs zu – und Marias Reaktion war von tiefer Besorgnis geprägt.

Die Verordnung, erklärte sie, würde „KI einsetzen, um eine Datenbank mit genetischen Informationen von krebskranken Kindern zu erstellen“. Am selben Tag, an dem Pfizer gelobt wurde, fügte sie hinzu: „Eine genetische Datenbank von Kindern, die von KI betrieben wird, und Lob für Pfizer, alles an einem Tag. Meine Güte.“

Als sie mit dem Argument konfrontiert wurde, dass KI zur Heilung von Krebs beitragen könnte, blieb Maria unbeeindruckt. „Meine Gegenargumentation lautet, dass ich nicht glaube, dass dieselben Leute wie in Big Tech und Big Pharma, die uns durch mRNA-Injektionen, die Krebs verursachen, das angetan haben, jetzt plötzlich daran interessiert sind, Krebs zu heilen.“ Für sie sah die Initiative wie ein weiterer Versuch aus, Kinder in eine permanente genetische Datenbank zu schleusen – etwas, worüber globale Organisationen bereits gesprochen haben, um Menschen aus der Gesellschaft auszuschließen.

Hulscher griff diesen Punkt auf und argumentierte, dass diese sogenannten Krebsheilmittel nur ein „weiterer Betrug“ seien, um mehr genbasierte Produkte wie mRNA-Impfungen zu verkaufen, die seiner Meinung nach bereits zu Millionen von Verletzungen und Todesfällen geführt haben. Der 70-Milliarden-Dollar-Deal, fügte er hinzu, fließe in „Krebsimpfstoffe, Biologika für chronische Krankheiten und Injektionen gegen Fettleibigkeit“, während die wahre Ursache – die experimentellen Produkte, die das Problem überhaupt erst verursacht haben – ignoriert werde.

Die erschreckendste Warnung kam am Ende. „Wie lange wird es dauern, bis Sie als Elternteil, wenn Sie die genetischen Informationen Ihres Kindes nicht an die KI weitergeben, als fahrlässig gelten … und das Jugendamt kommt und Ihnen Ihr Kind wegnimmt?“, fragte Maria. Für sie war das nicht weit hergeholt – das Jugendamt geht bereits gegen Eltern vor, die Impfungen aus religiösen Gründen ablehnen.

Als sich die Diskussion auf KI und Gesundheitswesen konzentrierte, zögerte Tom Renz nicht. „KI ist eines der unglaublichsten Werkzeuge, die je geschaffen wurden“, sagte er, „und sie kann für gute oder böse Zwecke eingesetzt werden – und sie wird für böse Zwecke eingesetzt werden.“

Er erklärte, dass kleine Akteure KI zwar für gute Zwecke einsetzen mögen, das „große Geld aber auf der bösen Seite“ liege, die sie zur Kontrolle und zum Profit nutze. Die Überzeugung, dass Menschen KI jemals wirklich kontrollieren könnten, sei ein „Irrglaube“, fügte er hinzu.

Dann kam der Schlag in die Magengrube. „An meine Brüder und Schwestern in MAGA, die glauben, dass es einen Plan gibt – sie haben Recht. Es gibt einen Plan. Das Problem ist, dass der Plan von den Bösen stammt und wir dabei verlieren.“ Für Renz ist dieser Plan der Great Reset – angetrieben durch eine KI-Übernahme, ein KI-gesteuertes Gesundheitswesen, universelle Impfstoffe, CBDCs und digitale Ausweise.

Er wies auf den Real ID Act als stillschweigende Hintertür zu digitalen Ausweisen in Amerika hin und warnte, dass „wir an allen Fronten verlieren“. CBDCs würden genau wie die COVID-Impfungen eingeführt werden – durch öffentlich-private Partnerschaften – ohne Rechenschaftspflicht.

Das Bild, das er zeichnete, war düster: ein universelles Grundeinkommen, das an digitale Ausweise und Impfvorschriften geknüpft ist, Roboter, die sowohl Angestellte als auch Arbeiter ersetzen, und normale Menschen, die zu einer neuen Klasse von Abhängigen degradiert werden. „Entweder bist du Eigentümer oder du bist ein nutzloser Esser“, warnte Renz.

„Der Great Reset schreitet mit voller Geschwindigkeit voran.“ Und seiner Ansicht nach handelt es sich hierbei nicht um eine Theorie über die Zukunft – es geschieht gerade jetzt, und Trump macht, bewusst oder unbewusst, mit.

Dieser aufschlussreiche Austausch befasste sich mit einer der schwierigsten Fragen des gesamten Interviews: Wird Trump in die Irre geführt oder weiß er genau, was er tut?

Renz gab zu, dass er Trump immer noch den Vorteil des Zweifels gibt, da er glaubt, dass Trump das Beste für Amerika und für seine eigene Zukunft will. „Anstatt für uns einzustehen und zu sehen, was vor sich geht, führt Trump bei einigen dieser Dinge die Offensive an“, sagte er. „Ich mag den Mann in vielen Dingen, aber ich weiß nicht, wer ihn in dieser Sache belügt. Nun, ich kann mir denken, wer.“

Maria war nicht überzeugt. Sie widersprach und stellte die Frage, ob es sinnvoll sei, Trump jedes Mal, wenn er eine schlechte Entscheidung trifft, mit der Begründung zu entschuldigen, er sei „zu dumm“, um es besser zu wissen. „Wir können nicht sagen, dass er hier brillant ist, aber dort wirklich dumm“, sagte sie. „Ich glaube nicht, dass er dumm ist. Ich halte ihn für einen äußerst intelligenten Mann. Deshalb kann ich nicht einfach sagen: Oh, er wird wieder getäuscht … Er ist viel zu intelligent, als dass wir ihm diese Entschuldigung geben könnten.“

Renz stimmte ihrer Besorgnis zu und fasste sie in der härtesten Frage von allen zusammen: „Sind Sie ein Lügner oder ein Idiot? Sie können nur eines von beiden sein.“ Er räumte ein, dass viele ihn für naiv halten werden, weil er immer noch hofft, dass Trump einfach nur irregeführt wird, betonte aber, dass die Menschen diese Fragen weiter stellen müssen, anstatt zu schweigen.

Für Renz besteht das eigentliche Dilemma darin, wie man einer befreundeten Regierung gegenübertreten soll, wenn sie sich in grundlegenden Fragen wie COVID-Impfstoffen, Pfizer, KI, CBDCs und digitalen Ausweisen eindeutig in die falsche Richtung bewegt.

„Es ist viel einfacher, gegen seine Feinde zu kämpfen“, erklärte er, „als mit seinen Freunden zu streiten und zu sagen: ‚Hört mal, wir gehen in die falsche Richtung.‘“

Der letzte Teil des Interviews brachte alles auf den Punkt.

Renz betonte, dass die Bewegung sich weiterhin auf ein Ziel konzentrieren müsse – Freiheit –, auch wenn die Führung in die falsche Richtung steuere. Die eigentliche Frage sei, ob man gegen sie kämpfen oder versuchen solle, mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Renz machte deutlich, dass er immer noch glaubt, dass Trump und die Republikaner die beste Option sind, aber dass sie bei weitem nicht perfekt sind. „Das bedeutet nicht, dass es eine gute Wahl ist. Das bedeutet nicht, dass ich damit einverstanden bin“, sagte er. „Ich habe zwei Söhne. Es ist mir egal, was ich tun muss, um ihnen eine freie Zukunft zu ermöglichen. Mir ist nur wichtig, dass wir dieses Ziel erreichen.“

Sowohl er als auch Maria betonten, dass Schweigen keine Option sei. Podcaster und Influencer, so Renz, müssten „Lärm machen und lautstark darauf aufmerksam machen“, denn Schweigen garantiere, dass sich nichts ändern werde. Er stellte klar, dass er Trump in einigen Fragen unterstützen und in anderen ablehnen kann – aber blinde Loyalität ist nicht mehr akzeptabel.

Renz bezeichnete den Pfizer-Deal als „schrecklichen, furchtbaren Deal“ und sagte, er lasse Trump „aussehen, als gehöre er jemandem … als sei er benutzt worden … als sei er entweder ein Lügner oder ein Idiot“. Obwohl er Trump immer noch den Vorteil des Zweifels gibt, räumte er ein, dass seine Geduld langsam zu Ende geht.

Zu „Operation Warp Speed“ fiel sein Urteil vernichtend aus: „Trump ist dafür verantwortlich, dass Millionen von Menschen gestorben sind. Dieses Versagen. Operation Warp Speed war ein Versagen. Es war ein episches Versagen … logistisch beeindruckend zu sein, wenn man ein Gift verbreitet, das Menschen aus Profitgier tötet, ist nichts, womit ich prahlen würde.“

Es war eine ernüchternde Schlussfolgerung. Was denken Sie – sind wir noch auf dem richtigen Weg oder rennen wir in die falsche Richtung?

Sehen Sie sich die gesamte Folge unten an: