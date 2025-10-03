Gaza als Labor für das digitale Kontrollnetz

Von Max Blumenthal enthüllte Netzwerke aus Big Tech, Politik und israelischer Einflussnahme

Gaza wird nicht nur bombardiert – es wird zum Testfeld eines totalitären Kontrollsystems umfunktioniert. Was Max Blumenthal, Gründer von The Grayzone, in einer Sendung mit Piers Morgan enthüllte, ist brisanter als viele westliche Schlagzeilen: Biometrische Konzentrationslager, digitale Datenerfassung, internationale Milliardäre und westliche Politiker als Handlanger.

Larry Ellison, Tony Blair und das Geschäft mit der Kontrolle

Der Oracle-Milliardär Larry Ellison hat 300 Millionen Dollar an das Tony Blair Institute überwiesen. Offiziell geht es um „Governance“ und „Reformen“. In Wahrheit, so Blumenthal, wird das Geld genutzt, um in Gaza eine neue Form der totalen Überwachung einzuführen: die Erfassung der Daten aller Palästinenser, die nach ethnischen Säuberungen in „biometrische Lager“ gesteckt werden sollen.

Die Gaza Humanitarian Foundation habe in internen Dokumenten genau das festgehalten – nicht humanitäre Hilfe, sondern digitale Knechtschaft. Tony Blair spielt hierbei die gleiche Rolle wie einst im Westjordanland: Er verkauft sich als „Friedensvermittler“, während er Verträge für Konzerne einfädelt, die aus Krieg und Unterdrückung Profit schlagen.

Big Tech und der Profit am Holocaust

Blumenthal bringt es ungeschönt auf den Punkt:

„All diese Tech-Konzerne werden massive Aufträge kassieren – ein Holocaust als Geschäftsmodell.“

Elon Musk könnte laut Blumenthal ebenfalls mitmischen. Oracle, Microsoft, westliche Cloud- und Datenfirmen – alle drängen auf Verträge, die Gaza in ein digitales Gefängnis verwandeln.

Propagandaoffensive: Medienübernahme im Westen

Doch es bleibt nicht bei Gaza. Parallel kauft Larry Ellison Paramount, während sein Sohn CBS übernimmt. Ziel: Hollywood-Produktionen und TV-Nachrichten sollen in Zukunft noch stärker pro-israelische Propaganda verbreiten.

Blumenthal behauptet: Barry Weiss – bekannt als radikale Israel-Verteidigerin – soll Chefredakteurin werden. Netanyahu selbst habe in Treffen mit US-Influencern und Geldgebern die Strategie umrissen: Medienkauf und -kontrolle, weil Israel den Propagandakrieg im Westen verliert.

Adelson-Millionen und Trump im Griff Netanyahus

Parallel fließen Hunderte Millionen von Miriam Adelson in Donald Trumps Wahlkampfkasse. Blumenthal nennt sie ein „israelisches Asset“. Trump sei, so Quellen von Tucker Carlson, vollständig „unter Netanyahus Daumen“.

Damit wird klar: Gaza ist nicht nur ein Kriegsschauplatz – es ist die Bühne für eine neue Form der totalen Kontrolle, orchestriert von westlichen Milliardären, israelischen Eliten und US-Politikern.

Israelgate – der echte Skandal

Blumenthal zieht den Vergleich: Russiagate war ein Schwindel – Israelgate ist real.

Ein gigantisches Netzwerk aus Geld, Medienmacht und geopolitischem Kalkül greift nicht nur in Gaza, sondern tief in westliche Demokratien hinein.

Es geht nicht allein um die Palästinenser. Es geht um ein globales Modell der totalen digitalen Kontrolle, erprobt am entrechteten Volk von Gaza.

Fazit: Während westliche Regierungen schweigen oder mitmachen, wird Gaza zum Labor für ein System, das morgen auch in Europa und den USA Realität sein könnte. Wer glaubt, dieses Kontrollnetz ende an den Grenzen des Gazastreifens, täuscht sich gewaltig.